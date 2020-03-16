ESPN and ESPN2 Programming Updates for March 17

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ESPN and ESPN2 Programming Updates for March 17

Teri Couch 8 mins ago

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Times Listed are Eastern

   
 8AM | GET UP! LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE   (ALSO ON ESPNEWS)
10AM | FIRST TAKE LIVE 10 AM | GET UP! ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER LIVE 12 PM | FIRST TAKE ENCORE
2 PM | NFL LIVE LIVE 2 PM | GET UP! ENCORE
3 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE 4 PM | FIRST TAKE ENCORE
4 PM | NFL LIVE ENCORE 6 PM | BEST OF 2007 MCBB: TEXAS vs KANSAS
5 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY ENCORE 8 PM | BEST OF 2012 MCBB: DUKE at NORTH CAROLINA
6 PM | SPORTSCENTER LIVE 10 PM | BEST OF 2008 WCBB: TENNESSEE vs STANFORD
7 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: COLLEGE BASKETBALL’S GREATEST OF ALL-TIME LIVE 12 AM | BEST OF 2011 MCBB: KENTUCKY at INDIANA 
9 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE  
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE  

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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