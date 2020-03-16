Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming Updates for March 17
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | GET UP! ENCORE
|3 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|4 PM | NFL LIVE ENCORE
|6 PM | BEST OF 2007 MCBB: TEXAS vs KANSAS
|5 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY ENCORE
|8 PM | BEST OF 2012 MCBB: DUKE at NORTH CAROLINA
|6 PM | SPORTSCENTER LIVE
|10 PM | BEST OF 2008 WCBB: TENNESSEE vs STANFORD
|7 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: COLLEGE BASKETBALL’S GREATEST OF ALL-TIME LIVE
|12 AM | BEST OF 2011 MCBB: KENTUCKY at INDIANA
|9 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).