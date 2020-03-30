ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, March 31

Miscellaneous

ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, March 31

Teri Couch 7 mins ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

 8AM | GET UP!  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
10AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: TODD MCSHAY’S NFL MOCK DRAFT 4.0  LIVE 4 PM | FIRST TAKE  ENCORE
4 PM | NFL LIVE  ENCORE 6 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: TODD MCSHAY’S NFL MOCK DRAFT 4.0  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 PM – 1 AM | X GAMES VAULT
7 – 10:45 PM | MLB ENCORE TUESDAY: 2001 ATLANTA at NY METS (Piazza’s walk-off HR in NYC’s first post-9/11 pro event)
10:45 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

Tags

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
Close