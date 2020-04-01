Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, April 2
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | GET UP! ENCORE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6 PM | NFL LIVE ENCORE
|7 PM | COLLEGE FOOTBALL 150 – THE AMERICAN GAME
|7 PM | CELEBRATING THE STATE FARM SLAM DUNK and 3-POINT CHAMPIONSHIPS
|8 PM | THROWBACK THURSDAY – CFB CLASSICS: 2006 ROSE BOWL – TEXAS vs USC
|9 PM – 1 AM | BRONNY TO LEBRON
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|9 PM | LEBRON JAMES WINS THE 2003 POWERADE JAM FEST
|10 PM | BRONNY JAMES AND HIS H.S. TEAM SIERRA CANYON (CA) vs ST. VINCENT-ST. MARY (2020)
|11:30 PM | LEBRON JAMES AND HIS H.S. TEAM ST. VINCENT-ST. MARY vs OAK HILL ACADEMY (2002)
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).