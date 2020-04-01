ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, April 2

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ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, April 2

Teri Couch 2 mins ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

 8 AM | GET UP!  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | GET UP!  ENCORE 4 PM | FIRST TAKE  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6 PM | NFL LIVE  ENCORE
7 PM | COLLEGE FOOTBALL 150 – THE AMERICAN GAME 7 PM | CELEBRATING THE STATE FARM SLAM DUNK and 3-POINT CHAMPIONSHIPS
8 PM | THROWBACK THURSDAY – CFB CLASSICS: 2006 ROSE BOWL – TEXAS vs USC 9 PM – 1 AM | BRONNY TO LEBRON 
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE 9 PM | LEBRON JAMES WINS THE 2003 POWERADE JAM FEST
10 PM | BRONNY JAMES AND HIS H.S. TEAM SIERRA CANYON (CA) vs ST. VINCENT-ST. MARY (2020)
11:30 PM | LEBRON JAMES AND HIS H.S. TEAM ST. VINCENT-ST. MARY vs OAK HILL ACADEMY (2002) 

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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