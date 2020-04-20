Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, April 21
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | NBA: THE JUMP SAME DAY
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3:30 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: NFL NATION MOCK DRAFT LIVE
|6 PM | NFL LIVE ENCORE
|5:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | NFL MATCHUP: DRAFT SPECIAL (EPISODE 2) SAME DAY
|7 PM | MLB ENCORE TUESDAY: 1995 ALDS – NEW YORK YANKEES at SEATTLE MARINERS GAME 5
(Ken Griffey, Jr. scores from first base on Edgar Martinez’s double in the bottom of the 11th inning that clinched the series for Seattle)
|7:30 PM | PEYTON’S PLACES: THE DRAFT ENCORE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|8 PM | CLASSIC NFL DRAFT: 2017 ROUND 1
(Miles Garrett, Mitchell Trubisky, Jamal Adams, Christian McCaffrey, Patrick Mahomes, Deshaun Watson and T.J. Watt)
|11:30 PM | NFL MATCHUP: DRAFT SPECIAL (EPISODE 2) ENCORE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).