Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, April 7
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: YOU’VE GOT MEL and TODD LIVE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|4 PM | NFL LIVE ENCORE
|6 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: YOU’VE GOT MEL and TODD ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM – 1 AM | HISTORIC HEAVYWEIGHTS BOXING MARATHON
|7 PM | MLB ENCORE TUESDAY: 1995 CALIFORNIA ANGELS at BALTIMORE ORIOLES (Cal Ripken, Jr. sets the consecutive games played streak at 2,131)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).