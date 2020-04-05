ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, April 7

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ESPN and ESPN2 Programming for Tuesday, April 7

Teri Couch 1 day ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

8 AM | GET UP!  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: YOU’VE GOT MEL and TODD  LIVE 4 PM | FIRST TAKE  ENCORE
4 PM | NFL LIVE  ENCORE 6 PM | SPORTSCENTER SPECIAL: YOU’VE GOT MEL and TODD  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 PM  –  1 AM | HISTORIC HEAVYWEIGHTS BOXING MARATHON
7 PM | MLB ENCORE TUESDAY: 1995 CALIFORNIA ANGELS at BALTIMORE ORIOLES  (Cal Ripken, Jr. sets the consecutive games played streak at 2,131)
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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