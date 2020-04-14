Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 15
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | NBA: THE JUMP LIVE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3:30 PM | NFL LIVE ENCORE
|6 PM | ESPORTS – LEAGUE OF LEGENDS CHAMPIONSHIP SERIES (LCS) SPRING SPLIT PLAYOFFS (CLOUD9 vs EVIL GENIUSES) ENCORE
|4:30 PM | NBA: THE JUMP ENCORE
|9 PM | ESPORTS – LEAGUE OF LEGENDS CHAMPIONSHIP SERIES (LCS) SPRING SPLIT PLAYOFFS (TSM vs FLYQUEST) ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2009 NBA FINALS: L.A. LAKERS vs ORLANDO MAGIC GAME 5
(Kobe wins his fourth NBA Championship as the Lakers defeat the Magic.)
|9:30 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2010 NBA FINALS: L.A. LAKERS vs BOSTON CELTICS GAME 7
(Kobe evens the score with Pierce, Garnett and Allen by leading the Lakers to a Game 7 victory to win the NBA Championship.)
|11 PM | SPORTSCENTER LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).