ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 15

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ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 15

Teri Couch 3 hours ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

8 AM | GET UP!  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | NBA: THE JUMP  LIVE 4 PM | FIRST TAKE  ENCORE
3:30 PM | NFL LIVE  ENCORE 6 PM | ESPORTS – LEAGUE OF LEGENDS CHAMPIONSHIP SERIES (LCS) SPRING SPLIT PLAYOFFS  (CLOUD9 vs EVIL GENIUSES) ENCORE
4:30 PM | NBA: THE JUMP  ENCORE 9 PM | ESPORTS – LEAGUE OF LEGENDS CHAMPIONSHIP SERIES (LCS) SPRING SPLIT PLAYOFFS  (TSM vs FLYQUEST) ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE  
7 PM |  NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2009 NBA FINALS: L.A. LAKERS vs ORLANDO MAGIC  GAME 5
(Kobe wins his fourth NBA Championship as the Lakers defeat the Magic.)
9:30 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2010 NBA FINALS: L.A. LAKERS vs BOSTON CELTICS  GAME 7
(Kobe evens the score with Pierce, Garnett and Allen by leading the Lakers to a Game 7 victory to win the NBA Championship.)
11 PM | SPORTSCENTER  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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