Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 22
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
(Interview with Roger Goodell)
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | NBA: THE JUMP SAME DAY
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3:30 PM | NFL LIVE ENCORE
|6 PM | NFL LIVE ENCORE
|4:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | DETAIL: 2020 DRAFT SPECIAL
(Nick Saban breaks down SEC quarterback breakouts Tua Tagovailoa and Joe Burrow ahead of the 2020 NFL Draft.)
|7 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2008 NBA FINALS – BOSTON vs LA LAKERS GAME 4
(The Celtics pull off a tremendous comeback victory.)
|8 PM | CLASSIC NFL DRAFT: 2014 ROUND 1
(Jadeveon Clowney, Khalil Mack, Odell Beckham Jr, Aaron Donald, Johnny Manziel and Teddy Bridgewater)
|9:30 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2008 NBA FINALS – BOSTON vs LA LAKERS GAME 6
(The Celtics restore Boston’s championship lineage by defeating their rival Lakers.)
|11:30 PM | THE DRAFT: FEATURED (EPISODE 1) ENCORE
|12 AM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).