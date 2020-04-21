ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 22

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ESPN and ESPN2 Programming for Wednesday, April 22

Teri Couch 26 mins ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

8 AM | GET UP!  LIVE
(Interview with Roger Goodell)		 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | NBA: THE JUMP  SAME DAY 4 PM | FIRST TAKE  ENCORE
3:30 PM | NFL LIVE  ENCORE 6 PM | NFL LIVE  ENCORE
4:30 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 PM | DETAIL: 2020 DRAFT SPECIAL
(Nick Saban breaks down SEC quarterback breakouts Tua Tagovailoa and Joe Burrow ahead of the 2020 NFL Draft.) 
7 PM |  NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2008 NBA FINALS – BOSTON vs LA LAKERS  GAME 4
(The Celtics pull off a tremendous comeback victory.)
 8 PM | CLASSIC NFL DRAFT: 2014 ROUND 1
(Jadeveon Clowney, Khalil Mack, Odell Beckham Jr, Aaron Donald, Johnny Manziel and Teddy Bridgewater)
9:30 PM | NBA WEDNESDAY NIGHTS: 2008 NBA FINALS – BOSTON vs LA LAKERS  GAME 6
(The Celtics restore Boston’s championship lineage by defeating their rival Lakers.)
 11:30 PM | THE DRAFT: FEATURED  (EPISODE 1)  ENCORE
12 AM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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