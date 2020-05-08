ABC, ESPN and ESPN2 Programming for Saturday and Sunday (April 9 and 10)

Miscellaneous

ABC, ESPN and ESPN2 Programming for Saturday and Sunday (April 9 and 10)

Teri Couch 2 hours ago

MAY 9  |  MAY 10

Subject to Change
Times Listed are Eastern

2 PM | BEST OF THE NBA: 2015 NBA FINALS – GOLDEN STATE vs CLEVELAND  GAME 6  ENCORE
(The Warriors defeat the Cavs to win their first title in 40 years and bring the city of Oakland its first major league sports championship since the 1989 World Series.)
   8 AM | SPORTSCENTER LIVE 4 AM | KBO (KOREAN BASEBALL ORGANIZATION) LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS  LIVE
8 PM | BEST OF THE NBA: 2016 NBA FINALS – GOLDEN STATE vs CLEVELAND  GAME 7  ENCORE
(In the closing minutes of the 4th quarter, LeBron James delivered what became known as “The Block” on a layup attempt by Andre Iguodala.) 
   9 AM | SPORTSCENTER  LIVE 7 AM | E60: ALEX SMITH – PROJECT 11  ENCORE
  10 AM | SPORTSCENTER   LIVE 8 AM | UFC 249 COUNTDOWN: FERGUSON vs GAETHJE  ENCORE
    11 AM | SPORTSCENTER  LIVE 9 AM | UFC LIVE: UFC 249 PREVIEW  ENCORE
    12 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 CORNHOLE MANIA  LIVE
 10 AM | WORLD OF X GAMES: THE MONSTER ENERGY BIG WAVE INVITATIONAL  ENCORE
    2 PM | UFC UNLEASHED: LIGHTWEIGHT BRAWLS   11 AM | WORLD OF X GAMES: 10 YEARS OF REAL STREET  ENCORE
  3 PM | UFC UNLEASED: FERGUSON vs COWBOY  ENCORE 12 PM | ESPORTS: THE RACE: ALL-STAR SERIES  LIVE
  4 PM | UFC 249 COUNTDOWN: FERGUSON vs GAETHJE  ENCORE 3 PM | DON SHULA TRIBUTE

3 PM | PEYTON’S PLACES: THE FINAL DESTINATION
 3:30 PM | SUPER BOWL VII HIGHLIGHTS – MIAMI vs WASHINGTON
4 PM | SUPER BOWL VIII HIGHLIGHTS – MIAMI vs MINNESOTA
  5 PM | UFC LIVE: UFC 249 PREVIEW  ENCORE 4:30 PM | HEY ROOKIE: WELCOME TO THE NFL  ENCORE
  6 PM | UFC 249: FEGUSON vs GAETHJE  PRELIMS  LIVE 5:30 PM | ROAD TO THE MADDEN BOWL  (PART 3)  ENCORE
10 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: SINGLES CHAMPIONSHIP  LIVE
  11 PM | SPORTSCENTER  LIVE 8 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 DOUBLES CHAMPIONSHIP  SAME DAY
  10 PM | KBO LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS  ENCORE
  1 AM | KBO (KOREAN BASEBALL ORGANIZATION) LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS  LIVE

 

 

Subject to Change
Times Listed are Eastern

3 PM | BEST OF THE NBA: 2017 NBA FINALS – CLEVELAND vs GOLDEN STATE  GAME 5  ENCORE
(The Warriors defeat the Cavs and Kevin Durant earns his first Finals MVP.)		   8 AM | SPORTSCENTER  LIVE 9 AM | E:60 – PRO FOOTBALL STORIES  ENCORE
  9 AM | SPORTSCENTER  LIVE 10 AM | BASSMASTER CLASSIC: DAY 1
  10 AM | SPORTSCENTER  LIVE 11 AM | “THE LAST DANCE”  (EPISODES 1 – 4)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
  11 AM | SPORTSCENTER  LIVE 3 PM | UFC 249: FEGUSON vs GAETHJE  PRELIMS  ENCORE
  12 PM | ESPORTS: F1 SPANISH PRO EXHIBITION   LIVE 7 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 and 6)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
  1 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL SPANISH GRAND PRIX  LIVE 9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 and 8)  PREMIERE
Episodes edited for language (TV-14-L)
  2:30 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL DUTCH GRAND PRIX    11 PM | HEY ROOKIE: WELCOME TO THE NFL  ENCORE
  3 PM | COLLEGE BASKETBALL REWIND: 1984 NORTH CAROLINA vs MARYLAND
(Michael Jordan and Sam Perkins combined for 47 points against two-time ACC Player of the Year Len Bias. The Tar Heels defeated the Terrapins 74-62.)
  5 PM | 1998 NBA ALL-STAR GAME  ENCORE
(Michael Jordan’s final All-Star appearance with the Bulls where he earned his third All-Star MVP title. The 1998 All-Star Game also marked Kobe Bryant’s first All-Star appearance.)
  7 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 – 6)  ENCORE
Episodes containing strong adult language (TV-MA)
9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 and 8)  PREMIERE
Episodes containing strong adult language (TV-MA)
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE
Tags

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
Close