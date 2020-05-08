Miscellaneous
ABC, ESPN and ESPN2 Programming for Saturday and Sunday (April 9 and 10)
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|2 PM | BEST OF THE NBA: 2015 NBA FINALS – GOLDEN STATE vs CLEVELAND GAME 6 ENCORE
(The Warriors defeat the Cavs to win their first title in 40 years and bring the city of Oakland its first major league sports championship since the 1989 World Series.)
|8 AM | SPORTSCENTER LIVE
|4 AM | KBO (KOREAN BASEBALL ORGANIZATION) LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS LIVE
|8 PM | BEST OF THE NBA: 2016 NBA FINALS – GOLDEN STATE vs CLEVELAND GAME 7 ENCORE
(In the closing minutes of the 4th quarter, LeBron James delivered what became known as “The Block” on a layup attempt by Andre Iguodala.)
|9 AM | SPORTSCENTER LIVE
|7 AM | E60: ALEX SMITH – PROJECT 11 ENCORE
|10 AM | SPORTSCENTER LIVE
|8 AM | UFC 249 COUNTDOWN: FERGUSON vs GAETHJE ENCORE
|11 AM | SPORTSCENTER LIVE
|9 AM | UFC LIVE: UFC 249 PREVIEW ENCORE
|12 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 CORNHOLE MANIA LIVE
|10 AM | WORLD OF X GAMES: THE MONSTER ENERGY BIG WAVE INVITATIONAL ENCORE
|2 PM | UFC UNLEASHED: LIGHTWEIGHT BRAWLS
|11 AM | WORLD OF X GAMES: 10 YEARS OF REAL STREET ENCORE
|3 PM | UFC UNLEASED: FERGUSON vs COWBOY ENCORE
|12 PM | ESPORTS: THE RACE: ALL-STAR SERIES LIVE
|4 PM | UFC 249 COUNTDOWN: FERGUSON vs GAETHJE ENCORE
|3 PM | DON SHULA TRIBUTE
3 PM | PEYTON’S PLACES: THE FINAL DESTINATION
|5 PM | UFC LIVE: UFC 249 PREVIEW ENCORE
|4:30 PM | HEY ROOKIE: WELCOME TO THE NFL ENCORE
|6 PM | UFC 249: FEGUSON vs GAETHJE PRELIMS LIVE
|5:30 PM | ROAD TO THE MADDEN BOWL (PART 3) ENCORE
|10 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: SINGLES CHAMPIONSHIP LIVE
|11 PM | SPORTSCENTER LIVE
|8 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 DOUBLES CHAMPIONSHIP SAME DAY
|10 PM | KBO LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS ENCORE
|1 AM | KBO (KOREAN BASEBALL ORGANIZATION) LEAGUE: LG TWINS vs NC DINOS LIVE
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|3 PM | BEST OF THE NBA: 2017 NBA FINALS – CLEVELAND vs GOLDEN STATE GAME 5 ENCORE
(The Warriors defeat the Cavs and Kevin Durant earns his first Finals MVP.)
|8 AM | SPORTSCENTER LIVE
|9 AM | E:60 – PRO FOOTBALL STORIES ENCORE
|9 AM | SPORTSCENTER LIVE
|10 AM | BASSMASTER CLASSIC: DAY 1
|10 AM | SPORTSCENTER LIVE
|11 AM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 1 – 4) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|11 AM | SPORTSCENTER LIVE
|3 PM | UFC 249: FEGUSON vs GAETHJE PRELIMS ENCORE
|12 PM | ESPORTS: F1 SPANISH PRO EXHIBITION LIVE
|7 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 and 6) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|1 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL SPANISH GRAND PRIX LIVE
|9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 and 8) PREMIERE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|2:30 PM | ESPORTS: F1 VIRTUAL DUTCH GRAND PRIX
|11 PM | HEY ROOKIE: WELCOME TO THE NFL ENCORE
|3 PM | COLLEGE BASKETBALL REWIND: 1984 NORTH CAROLINA vs MARYLAND
(Michael Jordan and Sam Perkins combined for 47 points against two-time ACC Player of the Year Len Bias. The Tar Heels defeated the Terrapins 74-62.)
|5 PM | 1998 NBA ALL-STAR GAME ENCORE
(Michael Jordan’s final All-Star appearance with the Bulls where he earned his third All-Star MVP title. The 1998 All-Star Game also marked Kobe Bryant’s first All-Star appearance.)
|7 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 5 – 6) ENCORE
Episodes containing strong adult language (TV-MA)
|9 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 and 8) PREMIERE
Episodes containing strong adult language (TV-MA)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE