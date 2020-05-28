ESPN and ESPN2 Programming for Friday, May 29

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ESPN and ESPN2 Programming for Friday, May 29

Photo of Teri Couch Teri Couch 2 hours ago

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Times Listed are Eastern

8 AM | GET UP!  LIVE 5:30 AM | KBO LEAGUE: KT WIZ vs KIWOOM HEROES  LIVE
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 8:30 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
3 PM | THE JUMP  LIVE 2 PM | KBO LEAGUE: KT WIZ vs KIWOOM HEROES  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 5 PM | NFL LIVE  ENCORE
4 PM | UFC LIVE: FIGHT NIGHT PREVIEW – WOODLEY vs BURNS  LIVE 6 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY
7 PM | E60: IMPERFECT – THE ROY HALLADAY STORY 6:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY
8 PM | DISNEY SPORTS FILM: COOL RUNNINGS
(Based on a true story, four Jamaican bobsleighers with no clue about winter sports, dream of competing at the Winter Olympics. It’s now up to a reluctant ex-champion American slider to bring a team of complete novices up to Olympic speed.)
 7 PM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE  LIVE
10 PM | THE BEST OF THIS IS SPORTSCENTER: 25 YEARS and COUNTING  ENCORE 11 PM | E60: IMPERFECT – THE ROY HALLADAY STORY  ENCORE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

Photo of Teri Couch

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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