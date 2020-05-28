Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Friday, May 29
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8 AM | GET UP! LIVE
|5:30 AM | KBO LEAGUE: KT WIZ vs KIWOOM HEROES LIVE
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|8:30 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|3 PM | THE JUMP LIVE
|2 PM | KBO LEAGUE: KT WIZ vs KIWOOM HEROES ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4 PM | UFC LIVE: FIGHT NIGHT PREVIEW – WOODLEY vs BURNS LIVE
|6 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|7 PM | E60: IMPERFECT – THE ROY HALLADAY STORY
|6:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|8 PM | DISNEY SPORTS FILM: COOL RUNNINGS
(Based on a true story, four Jamaican bobsleighers with no clue about winter sports, dream of competing at the Winter Olympics. It’s now up to a reluctant ex-champion American slider to bring a team of complete novices up to Olympic speed.)
|7 PM | ESPORTS: NBA 2K LEAGUE LIVE
|10 PM | THE BEST OF THIS IS SPORTSCENTER: 25 YEARS and COUNTING ENCORE
|11 PM | E60: IMPERFECT – THE ROY HALLADAY STORY ENCORE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).