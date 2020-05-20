Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, May 21
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8 AM | GET UP! LIVE
|5:30 AM | KBO LEAGUE: NC DINOS vs DOOSAN BEARS LIVE
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|8:30 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|12 PM | ESPORTS: RED BULL HOMESTRETCH LIVE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|1 PM | KBO LEAGUE: NC DINOS vs DOOSAN BEARS ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|4 PM | THE JUMP ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|7 PM | COLLEGE FOOTBALL: 2017 CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP – CLEMSON vs ALABAMA ENCORE
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|11:30 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|7 – 11 PM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 7 – 10) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).