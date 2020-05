ESPN Deportes Presenta Maratón de Boxeo Clásico de Top Rank Para Cinco de Mayo

Como parte de su celebración del Cinco de Mayo, ESPN Deportes presentará un maratón de boxeo clásico que incluirá un total de 30 peleas clásicas de Top Rank. La presentación especial mostrará algunos de los mejores combates disputados por estrellas latinas de todos los tiempos, incluyendo las épicas peleas entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao.

ESPN Deportes presentará más de 30 horas de boxeo clásico en su totalidad, comenzando el martes 5 de mayo a las 5 a.m. ET, con transmisión de Marvin Hagler vs Roberto Durán y culminará el miércoles 6 de mayo con Floyd Mayweather Jr vs. José Luis Castillo a las 3 p.m. ET.

ESPNDeportes.com, el sitio de ESPN Deportes, contará con una sesión donde los fans podrán revivir algunos de los mejores combates celebrados el fin de semana Cinco de Mayo.

Programación completa (Horarios del Este):

Martes 5 de mayo 5 a.m. Marvin Hagler vs. Roberto Durán 6 a.m. Roberto Durán vs. Sugar Ray Leonard I 7 a.m. Roberto Durán vs. Davey Moore 8 a.m. Vasiliy Lomachenko vs. Román Martínez 9 a.m. Vasiliy Lomachenko vs. Orlando Salido 10 a.m. Terence Crawford vs. Yuriorkis Gamboa 11 a.m. Terence Crawford vs. Viktor Postol 12 p.m. Sugar Ray Leonard vs. Wilfred Benitez 1 p.m. Miguel Cotto vs. Shane Mosley 2 p.m. Miguel Cotto vs. Antonio Margarito I 3 p.m. Miguel Cotto vs. Antonio Margarito II 9 p.m. Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Márquez I 10 p.m. Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Márquez II 11 p.m. Manny Pacquiao vs. Juan Manuel Márquez III Miércoles 6 de mayo 12 a.m. Floyd Mayweather Jr vs. Manny Pacquiao 1 a.m. Manny Pacquiao vs. Miguel Cotto 2 a.m. Miguel Cotto vs. Ricardo Mayorga 3 a.m. Miguel Cotto vs. Paulie Malignaggi 4 a.m. Manny Pacquiao vs. Chris Algieri 5 a.m. Manny Pacquiao vs. Shane Mosley 6 a.m. Manny Pacquiao vs. David Diaz 7 a.m. Oscar De La Hoya vs. Felix Trinidad 8 a.m. Oscar De La Hoya vs. Fernando Vargas 9 a.m. Oscar De La Hoya vs. Miguel Ángel González 10 a.m. Oscar De La Hoya vs. Shane Mosley I 11 a.m. Oscar De La Hoya vs. Shane Mosley II 12 p.m. Floyd Mayweather Jr. Vs José Luis Castillo II 1 p.m. Manny Pacquiao vs. Marco Antonio Barrera II 2 p.m. Manny Pacquiao vs. Oscar De La Hoya 3 p.m. Oscar De La Hoya vs. Julio César Chávez II

