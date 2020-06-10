Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 11
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|5:30 AM | KBO LEAGUE: NC DINOS vs DOOSAN BEARS LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|8:30 AM | GET UP! LIVE
|8 AM | BASSMASTER ELITE at LAKE EUFAULA LIVE
|10:30 AM | FIRST TAKE LIVE
|11 AM | GET UP! ENCORE
|12:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | BASSMASTER ELITE at LAKE EUFAULA LIVE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|3 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 ACL PRO INVITATIONAL QUALIFIER – SOUTH BEND DOUBLES CHAMPIONSHIP ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|5 PM | MLB DRAFT LIVE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|11 PM | NFL LIVE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | TOP RANK BOXING: MAGDALENO vs VICENTE MAIN CARD LIVE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).