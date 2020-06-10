ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 11

Miscellaneous

ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 11

Photo of Teri Couch Teri Couch 5 hours ago

Subject to Change
Times Listed are Eastern

5:30 AM | KBO LEAGUE: NC DINOS vs DOOSAN BEARS  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
8:30 AM | GET UP!  LIVE 8 AM | BASSMASTER ELITE at LAKE EUFAULA  LIVE
10:30 AM | FIRST TAKE  LIVE 11 AM | GET UP!  ENCORE
12:30 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | BASSMASTER ELITE at LAKE EUFAULA  LIVE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 3 PM | ACL CORNHOLE CHAMPIONSHIPS: 2020 ACL PRO INVITATIONAL QUALIFIER – SOUTH BEND  DOUBLES CHAMPIONSHIP  ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 5 PM | MLB DRAFT  LIVE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 11 PM | NFL LIVE  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY  
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY  
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE
7 PM | TOP RANK BOXING: MAGDALENO vs VICENTE  MAIN CARD  LIVE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

Tags
Photo of Teri Couch

Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
Back to top button
Close