ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 25

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ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 25

Photo of Teri Couch Teri Couch 6 hours ago

SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN

5:30 AM | KBO LEAGUE: SAMSUNG LIONS vs HANWHA EAGLES  LIVE 5:30 AM | AUSTRALIAN RULES FOOTBALL: WESTERN BULLDOGS vs SYDNEY SWANS  LIVE
8:30 AM | GET UP!  LIVE 8:30 AM | GOLIC & WINGO  LIVE   (Also on ESPNEWS)
10:30 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12:30 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2 PM | SPORTSCENTER  ENCORE
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 4 PM | NFL LIVE  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 5 PM | FIRST TAKE EXTRA  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 5:30 PM | MAX on BOXING  LIVE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
8 PM | TOP RANK BOXING: MOLONEY vs BAEZ   MAIN CARD  LIVE 7 PM | THE 2020 ESPYS  ENCORE
11 PM | SPORTSCENTER  LIVE 9 PM – 1 AM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 3 – 6)  ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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