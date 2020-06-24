Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 25
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|5:30 AM | KBO LEAGUE: SAMSUNG LIONS vs HANWHA EAGLES LIVE
|5:30 AM | AUSTRALIAN RULES FOOTBALL: WESTERN BULLDOGS vs SYDNEY SWANS LIVE
|8:30 AM | GET UP! LIVE
|8:30 AM | GOLIC & WINGO LIVE (Also on ESPNEWS)
|10:30 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|4 PM | NFL LIVE ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|5 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|5:30 PM | MAX on BOXING LIVE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|8 PM | TOP RANK BOXING: MOLONEY vs BAEZ MAIN CARD LIVE
|7 PM | THE 2020 ESPYS ENCORE
|11 PM | SPORTSCENTER LIVE
|9 PM – 1 AM | “THE LAST DANCE” (EPISODES 3 – 6) ENCORE
Episodes edited for language (TV-14-L)
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).