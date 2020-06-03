Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Thursday, June 4
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|5:30 AM | KBO LEAGUE: LOTTE GIANTS vs KIA TIGERS LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|8:30 AM | GET UP! LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|10:30 AM | FIRST TAKE LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|12:30 PM | SPORTSCENTER LIVE
|2 PM | KBO LEAGUE: LOTTE GIANTS vs KIA TIGERS ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|7 PM | COLLEGIATE SUMMER BASEBALL INVITATIONAL: CSBI UNITY vs CSBI LIBERTY LIVE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|10 PM | COLLEGIATE SUMMER BASEBALL INVITATIONAL: CSBI FREEDOM vs CSBI INDEPENDENCE LIVE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | CFB CLASSICS: 1994 COLORADO vs MICHIGAN ENCORE
(Colorado QB Kordell Stewart threw a Hail Mary pass with six seconds left to give the Buffaloes a 27-26 victory over the Wolverines.)
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).