ESPN+ Introduces ESPN+ MÁS: a Year-Round, Curated Collection of Streaming Sports Content For and About Hispanic and LatinX Athletes, Fans and Communities

ESPN+ has created ESPN+ MÁS, a new, year-round section on the leading sports streaming service that will elevate sports stories and content for, and about, Hispanic and LatinX athletes, fans and communities. Beginning today, ESPN+ MÁS will be a new section within ESPN+, including a curated and growing collection of more than 1,300 live events, 100 30 for 30 documentary titles and at least 1,000 hours of studio shows focused on serving Hispanic and LatinX fans in the U.S.

Along with the section’s launch, a new creative campaign will also debut across ESPN, Disney and external digital and linear platforms to build awareness among Hispanic and LatinX fans and showcase all the content ESPN+ offers in both English and Spanish.

ESPN+ MÁS features the most comprehensive soccer lineup anywhere in the U.S., including English- and Spanish-language commentary of all 380 LaLiga Santander matches each season, along with hundreds of matches from Mexico’s Liga MX and Liga MX Femenil, Bundesliga, Copa del Rey, FA Cup, Carabao Cup, MLS, Eredivisie and more. Additionally, ESPN+ MÁS will help fans easily find and discover live events from multiple other sports and leagues, including UFC, Top Rank Boxing, Major League Baseball, PFL and more.

ESPN+ MÁS will also feature the most acclaimed series and specials covering Hispanic and LatinX athletes in sports, including ESPN Films’ 30 for 30 documentaries; ESPN Deportes’ Originals like Somos AfroLatinos, SportsCenter Reportajes, Galacticos, United States of LaLiga and more; and studio shows like Jorge Ramos y su Banda, Futbol Americas and Fuera de Juego.

ESPN+ is the industry-leading sports streaming service that offers fans in the U.S. thousands of live sports events, original programming not available on ESPN’s linear TV or digital networks and exclusive editorial content from dozens of ESPN writers and reporters. Launched in April 2018, ESPN+ has grown to more than 14.9 million subscribers.

Fans sign up to ESPN+ for just $6.99 a month (or $69.99 per year) at ESPN.com, ESPNplus.com or on the ESPN App (mobile and connected devices). It is also available as part of The Disney Bundle that gives subscribers access to Disney+, ESPN+ and Hulu for $13.99/month (Hulu w/ads) or $19.99/month (Hulu w/o ads).

ESPN+ lanza ESPN+ MÁS: todo el año una colección de contenido seleccionado de deportes en streaming para y sobre deportistas, fans y comunidades de origen hispano y Latinx

La nueva sección en ESPN+ se lanza el 15 de septiembre con una colección que incluye más de 1,300 eventos en vivo y una campaña de publicidad

ESPN+ anunció hoy el lanzamiento de ESPN+ MÁS, una nueva sección disponible todo el año en el servicio líder de streaming de deportes, que destacará contenido e historias deportivas para y sobre deportistas, fans y comunidades de origen hispano y latinx. ESPN+ MÁS incluirá una colección seleccionada y en constante crecimiento de más de 1,300 eventos en vivo, 100 títulos de documentales 30 for 30 y al menos 1,000 horas de programas de estudio con la atención centrada en los aficionados de origen hispano y latinx en EE. UU.

Junto con el lanzamiento de esta sección, se estrenará también una nueva campaña publicitaria en las distintas plataformas de ESPN y Disney para que los aficionados hispanos y latinx conozcan todo el contenido que ESPN+ les ofrece a las audiencias hispanas de habla inglesa y española.

ESPN+ MÁS incluye la colección más completa de fútbol en cualquier lugar de EE. UU., con comentarios en inglés y español de los 380 partidos de LaLiga Santander de cada temporada, partidos cada semana de la Liga MX y la Liga MX Femenil de México (con comentarios en inglés y en español), además de cientos de partidos de la Bundesliga, la Copa del Rey, la FA Cup, la Carabao Cup, la MLS y la Eredivisie, entre otras. Además, ESPN+ MÁS les ayudará a los aficionados a encontrar y descubrir con facilidad eventos en vivo de muchos otros deportes y ligas, como el UFC, el boxeo por Top Rank, las Grandes Ligas de Béisbol, la PFL y mucho más.

ESPN+ MÁS presentará además las series y especiales más aclamados sobre deportistas hispanos y latinx, incluidos los documentales 30 for 30 de ESPN Films, originales de ESPN Deportes como Somos AfroLatinos, SportsCenter Reportajes, Galácticos, United States of LaLiga y muchos otros, y programas de estudio como Jorge Ramos y su Banda, Fútbol Americas y Fuera de Juego.

ESPN+ es el servicio de streaming de deportes líder en la industria que ofrece a los fans en EE. UU. miles de eventos deportivos en vivo, programación original no disponible en la televisión lineal ni en las cadenas digitales de ESPN, y contenido editorial exclusivo de decenas de redactores y periodistas de ESPN. Lanzado en abril de 2018, ESPN+ ha crecido hasta alcanzar más de 14.9 millones de suscriptores.

Los aficionados pueden suscribirse a ESPN+ por solo $6.99 al mes (o 69.99$ al año) en ESPN.com, ESPNplus.com o en la ESPN App (dispositivos móviles y conectados). También está disponible como parte del paquete The Disney Bundle que les ofrece a los suscriptores acceso a Disney+, ESPN+ y Hulu por 13.99$ al mes (Hulu con anuncios) o 19.99$ al mes (Hulu sin anuncios).

