ESPN Deportes to Exclusively Televise the 2022 Caribbean Series

Live Coverage Friday, Jan. 28 – Wed., Feb 3

Coverage of the Winter League season’s most coveted tournament featuring teams from Colombia, Dominican Republic, México, Panamá, Puerto Rico and Venezuela

ESPN Deportes will exclusively televise the 2022 Caribbean Series from Estadio Quisqueya Juan Marichal in Santo Domingo, Dominican Republic, starting Friday, Jan. 28, through Feb. 3rd. Live coverage begins with a tripleheader featuring Puerto Rico vs. Panamá (9 a.m. ET), followed by Colombia vs Venezuela (2 p.m. ET). At 7 p.m. ET, host country and reigning champion, the Dominican Republic, opens against México.

ESPN Deportes’ commentator lineup will feature Ernesto Jerez, Carolina Guillén and Jorge Eduardo Sánchez on the play-by-play, alongside Luis Alfredo Álvarez, Orlando “El Duque” Hernández, and Ismael “Rocket” Valdéz on the analysis. ESPN Deportes’ baseball insider Enrique Rojas will provide reports from site throughout the tournament.

In its 64th edition, the Caribbean Series has served as a platform to showcase the best competition of winter league baseball from Latin America. Five of the six teams participating in this edition will be playing the tournament on Dominican soil for the first time in their history.

Who’s Who in the 2022 Caribbean Series

Astronautas de Los Santos (Panamá) – They will be making their second appearance in the Caribbean Series and seek to become the first Panamanian team to win the tournament since Toros de Herrera in 2019;

– They will be making their second appearance in the Caribbean Series and seek to become the first Panamanian team to win the tournament since Toros de Herrera in 2019; Caimanes de Barranquilla (Colombia) – Caimanes de Barranquilla will be making their second appearance in Caribbean Series. The team is chasing Colombia’s first title;

– Caimanes de Barranquilla will be making their second appearance in Caribbean Series. The team is chasing Colombia’s first title; Charros de Jalisco (México) – Making their second appearance in the tournament, Charros de Jalisco will be looking to become the sixth team from México to win a Caribbean Series title;

the sixth team from México to win a Caribbean Series title; Criollos de Caguas (Puerto Rico) – Puerto Rican baseball powerhouse, Criollos de Caguas, will be making their 1 7th appearance, the most by a team from Puerto Rico. The team seeks to become the Puerto Rican team with the most Caribbean Series titles (tie with Cangrejeros de Santurce with 5 each). Its roster includes Roberto Pérez, two-time MLB Gold Glove winner, who recently signed with the Pittsburgh Pirates;

7th appearance, the most by a team from Puerto Rico. The team seeks to become the Puerto Rican team with the most Caribbean Series titles (tie with Cangrejeros de Santurce with 5 each). Its roster includes Roberto Pérez, two-time MLB Gold Glove winner, who recently signed with the Pittsburgh Pirates; Gigantes del Cibao (Dominican Republic) – The reigning champion will be represented by Gigantes del Cibao. The team will be making their second appearance and seek to become the first Dominican team to win in their country since Leones del Escogido in 2012. Gigantes del Cibao’s roster features MLB stars, including New York Mets’ Robinson Canó. The Dominican Republic is the country with the most Caribbean Series titles with 21.

– The reigning champion will be represented by Gigantes del Cibao. The team will be making their second appearance and seek to become the first Dominican team to win in their country since Leones del Escogido in 2012. Gigantes del Cibao’s roster features MLB stars, including New York Mets’ Robinson Canó. The Dominican Republic is the country with the most Caribbean Series titles with 21. Navegantes del Magallanes (Venezuela) – This will be the team’s 13th appearance in the tournament. The team enters the tournament seeking to become the Venezuelan team with most Caribbean Series titles. Major leaguers in the team’s roster include three-time MLB All-Star and 3-time World Series winner, Pablo Sandoval.

Schedule (ET)

Date Time (ET) Game Friday, Jan 28 9:00 AM Puerto Rico vs Panamá 2:00 PM Colombia vs Venezuela 7:00 PM Dominican Rep. vs México Sat., Jan 29 9:00 AM Panamá vs Colombia 2:00 PM México vs Venezuela 7:00 PM Puerto Rico vs Dominican Rep. Sunday, Jan 30 9:00 AM Colombia vs México 2:00 PM Venezuela vs Puerto Rico 7:00 PM Panamá vs Dominican Rep. Monday, Jan. 31 9:30 AM Venezuela vs Panamá 2:00 PM México vs Puerto Rico 7:00 PM Dominican Rep. vs Colombia Tuesday, Feb 1 9:30 AM Colombia vs Puerto Rico 2:00 PM Panamá vs México 7:00 PM Venezuela vs Dominican Rep. Wednesday, Feb 2 2:00 PM Semifinals 7:00 PM Semifinals 6:00 PM Final

###

Para compartir

Jueves 27 de enero de 2022

ESPN Deportes ofrece cobertura exclusiva en vivo de la Serie del Caribe 2022

Cobertura en vivo del viernes 28 de enero al 3 de febrero

Cobertura del torneo más codiciado de la temporada de la Liga de invierno, con equipos de Colombia, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela

ESPN Deportes ofrecerá cobertura exclusiva en vivo de la Serie del Caribe 2022 desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal en Santo Domingo, República Dominicana, a partir de mañana viernes 28 de enero. La cobertura comienza con una cartelera triple que presenta a Puerto Rico vs. Panamá vs. (9 a.m. ET, hora del Este), Colombia vs. Venezuela (2 p.m. ET) y Rep. Dominicana, campeón actual, frente a México (7 p.m. ET).

El equipo de comentaristas de ESPN Deportes para la Serie del Caribe 2022 estará integrado por: Ernesto Jerez, Carolina Guillén y Jorge Eduardo Sánchez en jugada-a-jugada, junto a Luis Alfredo Álvarez y los exjugadores de las Grandes Ligas, Orlando “El Duque” Hernández e Ismael “Rocket” Valdéz, en el análisis. Enrique Rojas, experto en béisbol de ESPN e ESPN Deportes, estará reportando durante todo el torneo desde el terreno de juego.

En su 64ta edición, la Serie del Caribe ha servido como plataforma para exhibir la mejor competencia de béisbol de la liga invernal de América Latina. Cinco de los seis equipos participantes en esta edición jugarán el torneo en suelo dominicano por primera vez en su historia. El país caribeño acoge la competición por primera vez desde 2016. Solo los Navegantes del Magallanes de Venezuela han competido en RD, en 1996.

Astronautas de Los Santos (Panamá)

2da aparición en Serie del Caribe

Busca ser el primer equipo panameño en salir campeón desde Toros de Herrera en 2019

Caimanes de Barranquilla (Colombia)

2da aparición en Serie del Caribe

Colombia como país participará en la Serie del Caribe por 3ra vez en su historia

Colombia todavía está en busca su 1ra victoria en un juego de Serie del Caribe (Vaqueros de Montería terminaron 0-5 en 2020, Caimanes de Barranquilla 0-5 en 2021)

Charros de Jalisco (México)

2da aparición en la Serie del Caribe

Busca ser el 6to equipo distinto de México en ganar el campeonato

Criollos de Caguas (Puerto Rico)

17ma aparición en Serie del Caribe

Sus 17 apariciones en Serie del Caribe es la mayor cantidad por un equipo de Puerto Rico (Indios de Mayagüez tienen 16)

Busca convertirse en el equipo de Puerto Rico con más títulos de Serie del Caribe (empate con los Cangrejeros de Santurce con 5 cada uno)

Cuenta con el receptor Roberto Pérez (2 veces ganador al Guante de Oro), quien acaba de firmar con los Pittsburgh Pirates.

Gigantes del Cibao (Rep. Dominicana)

2da aparición en Serie del Caribe

Busca convertirse en el primer equipo dominicano en ganar en su país desde Leones del Escogido en 2012

Busca ser el 5to equipo distinto de República Dominicana en ganar una Serie del Caribe (Toro del Este, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey)

Cuenta con jugadores de MLB, incluyendo Robinson Canó de los New York Mets

Dominicana es el país con más títulos de Serie del Caribe con 21.

Navegantes del Magallanes (Venezuela)

13ra aparición en Serie del Caribe, primera desde Isla Margarita 2014

Busca ser el equipo venezolano más ganador en la Serie del Caribe

Cuenta con Pablo Sandoval, 3 veces All-Star en MLB, 3 veces ganador de Serie Mundial y MVP de Serie Mundial en 2012 con los San Francisco Giants.

Programación (ET)

Fecha Horario (ET) Partido Viernes 28 de enero 9:00 AM Puerto Rico vs Panamá 2:00 PM Colombia vs Venezuela 7:00 PM Rep. Dominicana vs México Sábado 29 de enero 9:00 AM Panamá vs Colombia 2:00 PM México vs Venezuela 7:00 PM Puerto Rico vs Rep. Dominicana Domingo 30 de enero 9:00 AM Colombia vs México 2:00 PM Venezuela vs Puerto Rico 7:00 PM Panamá vs Rep. Dominicana Monday, Jan. 31 9:30 AM Venezuela vs Panamá 2:00 PM México vs Puerto Rico 7:00 PM Rep. Dominicana vs Colombia Tuesday, Feb 1 9:30 AM Colombia vs Puerto Rico 2:00 PM Panamá vs México 7:00 PM Venezuela vs Rep. Dominicana Wednesday, Feb 2 2:00 PM Semifinales 7:00 PM Semifinales 6:00 PM Finales

###