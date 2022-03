March 18-20: ElClásico, Emirates FA Cup Quarter Finals, MLS and Bundesliga Exclusively on ESPN+

LaLiga’s ElClásico exclusively on ESPN+ featuring an alternative multi-camera viewing experience and traditional match coverage

Emirates FA Cup Quarter Finals exclusively on ESPN+ in English and Spanish on Sat. and Sun: Chelsea FC, Manchester City FC , Liverpool FC

12 out-of-market MLS games on ESPN+ on Sat. and Sun: No. 1 LAFC, No. 2 Real Salt Lake, No. 1 Columbus Crew, No. 2 Philadelphia Union

9 Bundesliga games streaming live on ESPN+ including No 1. FC Bayern München, No. 2 Borussia Dortmund, No. 3 Bayer 04 Leverkusen, No.4 RB Leipzig

LALIGA EXCLUSIVELY ON ESPN+

In Sunday’s ElClásico, league leaders Real Madrid host Xavi’s resurgent FC Barcelona for the third rivalry match of the season at Santiago Bernabéu stadium in Spain. Real Madrid won the season’s first meeting 2-1 in October 2021, at Camp Nou. The rivals met again in January 2022 in the Supercopa de España semifinals, with Real Madrid defeating FC Barcelona in extra time 3-2 to extend their ElClásico winning streak to five games in all competitions. The much anticipated clash kicks off live and exclusively on ESPN+ at 4 pm. ET. Coverage begins at 3 p.m. ET with pregame editions of ESPN FC on ESPN+ and Fuera de Juego on ESPN+ and the ESPN App. Click here for more details.

Studio Coverage on ESPN+

ESPN kicked off its multiplatform coverage of ElClasico yesterday on ESPNPlus English- and Spanish-language studio shows – ESPN FC, Jorge Ramos y Su Banda, Fuera de Juego, and Futbol Americas. Highlights:

Futbol Americas highlights this week:

Monday, Mar. 21 at 8:30pm ET | 5:30pm PT

Futbol Americas “USMNT’s Road to Qatar” Series: a Sam Borden exclusive interview with Paul Arriola”

ElClásico Real Madrid vs Barcelona

The Good, Bad, and Ugly from MLS weekend games

De Klassieker between Ajax of Amsterdam and Feyenoord of Rotterdam

Wednesday Mar. 23 at 8:30pm ET | 5:30pm PT

Futbol Americas goes on the road to Mexico City and will air live from El Pinché Gringo BBQ featuring a “night before” party with U.S. National team fans

Tyler Adams interview in Leipzig, Germany with Alexis Nunes focused on the USMNT World Cup Qualifiers

Thursday Mar. 24 live at 12AM ET | 9pm PST

Mexico vs. USA World Cup Qualifier post-game analysis from Estadio Azteca with Herculez Gomez, Sebastian Salazar and Mauricio Pedroza

This week’s ESPN+ Soccer Schedule

EMIRATES FA CUP QUARTER FINALS EXCLUSIVELY ON ESPN+

Top three English Premier League teams – No. 1 Manchester City FC, No. 2 Liverpool FC and No. 3 Chelsea FC – compete in this weekend’s FA Cup quarter finals in hopes to advance to the semifinals played on April 16.

Highlights include:

Saturday

Middlesbrough vs Chelsea at 1:15 p.m. ET | ESPN+

Sunday

Crystal Palace vs Everton at 8:30 a.m. ET | ESPN+

Southampton vs Manchester City at 11 a.m. ET | ESPN+

Nottingham Forest vs Liverpool at 2 p.m. | ESPN+

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live on ESPN+ heads into its fourth action-filled weekend with live stream of the top two teams in each conference: Western Conference No. 1 LAFC takes on the Vancouver Whitecaps on Sunday; and No. 2 Real Salt Lake hosts Nashville SC on Saturday. Eastern Conference leaders Columbus Crew go head-to-head with New England Revolution, and No. 2 Philadelphia Union travel to play against New York City FC in a rematch of the 2021 Eastern Conference Championship game – both matches on Saturday.

Highlights on ESPN+ include:

Saturday:

○ FC Cincinnati vs Inter Miami CF | 1 p.m. ET

○ New York City FC vs Philadelphia Union | 1 p.m. ET

○ Toronto FC vs D.C. United | 3 p.m. ET

○ Atlanta United FC vs CF Montréal | 4 p.m. ET

○ Chicago Fire FC vs Sporting Kansas City | 6 p.m. ET

○ Charlotte FC vs New England Revolution | 7 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs San Jose Earthquakes | 8 p.m. ET

○ FC Dallas vs Portland Timbers | 8:30 p.m ET

○ Houston Dynamo FC vs Colorado Rapids | 8:30 p.m. ET

○ Real Salt Lake vs Nashville SC | 9:30 p.m. ET

Sunday:

○ New York Red Bulls vs Columbus Crew | 2 p.m. ET

○ LAFC vs Vancouver Whitecaps | 10 p.m. ET

BUNDESLIGA

1. FC Köln vs Borussia Dortmund on Sunday at 2:30 p.m. ET exclusively on ESPN+

No. 2 Borussia Dortmund and forward Erling Haaland travel to RheinEnergieStadion in Cologne to go head-to-head with 1 FC Köln on Sunday.

Additional Highlights on ESPN+

Hertha Berlin vs Justin Che and TSG Hoffenheim at 10:30 a.m ET on Saturday

Mainz vs George Bello and Arminia Bielefeld at 10:30 a.m. ET on Saturday

VfB Stuttgart vs Ricardo Pepi and FC Augsburg at 10:30 a.m. ET on Saturday

Bayern Munich vs 1. FC Union Berlin at 1:30 p.m. ET on Saturday

Tyler Adams and RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt at 10:30 a.m. ET on Sunday

Kevin Paredes and VfL Wolfsburg vs Bayer 04 Leverkusen at 12:30 p.m. ET on Sunday

SOCCER ON ESPN.COM

SOCCER EN ESPAÑOL

Del 18 al 20 de marzo: ElClásico, cuartos de final de la Emirates FA Cup, MLS y Bundesliga, en exclusivo por ESPN+

ElClásico de LaLiga en exclusivo por ESPN+ con una experiencia alternativa de múltiples cámaras y la cobertura tradicional del partido

Cuartos de final de la Emirates FA Cup en exclusivo por ESPN+ en inglés y español, el sábado y el domingo: Chelsea FC, Manchester City FC y Liverpool FC

12 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+ el sábado y el domingo: el n. o 1 LAFC, el n. o 2 Real Salt Lake, el n. o 1 Columbus Crew y el n. o 2 Philadelphia Union

9 partidos de la Bundesliga transmitidos en vivo vía streaming por ESPN+ incluyendo el n. o 1 FC Bayern München, el n. o 2 Borussia Dortmund, el n. o 3 Bayer 04 Leverkusen [DE1] y el n. o 4 RB Leipzig

LALIGA EN EXCLUSIVO POR ESPN+

En ElClásico del domingo, el Real Madrid, líder de la liga, recibe al renaciente FC Barcelona de Xavi para el tercer enfrentamiento de esta rivalidad en la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en España. El Real Madrid ganó el primer encuentro de la temporada por 2 a 1 en octubre de 2021 en el Camp Nou. Los rivales volvieron a enfrentarse en enero de 2022 en las semifinales de la Supercopa de España, donde el Real Madrid venció al FC Barcelona en tiempo suplementario por 3 a 2 y extendió su racha de victorias para ElClásico a cinco partidos en todas las competencias. El muy anticipado encuentro arranca en vivo y en exclusivo por ESPN+ a las 4 p.m. ET (hora del Este). La cobertura comienza a las 3 p.m. ET con ediciones previas al partido de ESPN FC en ESPN+ y Fuera de Juego en ESPN+ y la ESPN App. Haz clic aquí para obtener información más detallada.

Cobertura en estudio por ESPN+

ESPN inició ayer su cobertura multiplataforma de ElClásico en los programas de estudio en inglés y español de ESPNPlus: ESPN FC, Jorge Ramos y Su Banda, Fuera de Juego y Futbol Americas. Puntos destacados:

Hoy a las 8 p.m., ESPN FC incluirá una entrevista personal con Sergiño Dest , defensor de la selección nacional masculina de EE. UU. y del FC Barcelona.

La entrevista con Javier Tebas, presidente de LaLiga , se transmitirá vía streaming en Jorge Ramos y Su Banda hoy (de 4 a 7 p.m.).

Programación de fútbol para esta semana por ESPN+

CUARTOS DE FINAL DE LA EMIRATES FA CUP EN EXCLUSIVO POR ESPN+

Los equipos que ocupan las primeras tres posiciones de la Premier League de Inglaterra —el n.o 1 Manchester City FC, el n.o 2 Liverpool FC y el n.o 3 Chelsea FC— se enfrentan este fin de semana en los cuartos de final de la FA Cup con la esperanza de avanzar a las semifinales que se jugarán el 16 de abril.

Entre las presentaciones destacadas se incluyen:

Sábado

Middlesbrough vs. Chelsea a la 1:15 p.m. ET | ESPN+

Domingo

Crystal Palace vs. Everton a las 8:30 a.m. ET | ESPN+

Southampton vs. Manchester City a las 11 a.m. ET | ESPN+

Nottingham Forest vs. Liverpool a las 2 p.m. | ESPN+

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS en vivo por ESPN+ se encamina hacia su cuarto fin de semana repleto de acción, con la transmisión en vivo vía streaming de los equipos que ocupan los primeros dos puestos en cada conferencia: El n.o 1 de la Conferencia Oeste, LAFC, se enfrenta a los Vancouver Whitecaps el domingo y el n.o 2 Real Salt Lake recibe a Nashville SC el sábado. Columbus Crew, líder de la Conferencia Este, se enfrenta a New England Revolution, y el n.o 2 Philadelphia Union se traslada para enfrentarse al New York City FC en una revancha del partido por el Campeonato de la Conferencia Este de 2021; ambos partidos se jugarán el sábado.

Los puntos destacados en ESPN+ incluyen:

Sábado:

○ FC Cincinnati vs. Inter Miami CF | 1 p.m. ET

○ New York City FC vs. Philadelphia Union | 1 p.m. ET

○ Toronto FC vs. D.C. United | 3 p.m. ET

○ Atlanta United FC vs. CF Montréal | 4 p.m. ET

○ Chicago Fire FC vs. Sporting Kansas City | 6 p.m. ET

○ Charlotte FC vs. New England Revolution | 7 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs. San Jose Earthquakes | 8 p.m. ET

○ FC Dallas vs. Portland Timbers | 8:30 p.m. ET

○ Houston Dynamo FC vs. Colorado Rapids | 8:30 p.m. ET

○ Real Salt Lake vs. Nashville SC | 9:30 p.m. ET

Domingo:

○ New York Red Bulls vs. Columbus Crew | 2 p.m. ET

○ LAFC vs. Vancouver Whitecaps | 10 p.m. ET

BUNDESLIGA

FC Köln [DE3] vs. Borussia Dortmund el domingo a las 2:30 p.m. ET en exclusivo por ESPN+

El n.o 2 Borussia Dortmund, con su delantero Erling Haaland, viajan al RheinEnergieStadion en Colonia para enfrentarse al 1. FC Köln el domingo.

Otros puntos destacados por ESPN+

Hertha Berlin vs. Justin Che y el TSG Hoffenheim el sábado a las 10:30 a.m. ET

Mainz vs. George Bello y el Arminia Bielefeld el sábado a las 10:30 a.m. ET

VfB Stuttgart vs. Ricardo Pepi y el FC Augsburg el sábado [DE4] a las 10:30 a.m. ET

Bayern Munich vs. 1. FC Union Berlin el sábado a la 1:30 p.m. ET

Tyler Adams y el RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt el domingo a las 10:30 a.m. ET

Kevin Paredes y el VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen el domingo a las 12:30 p.m. ET

FÚTBOL EN ESPN.COM

FÚTBOL EN ESPAÑOL

