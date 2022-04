April 1- 4: Soccer Exclusively on ESPN+ and ESPN Deportes

In LaLiga, No. 3 FC Barcelona faces No. 2 Sevilla FC Sunday exclusively on ESPN+; 10 matches on ESPN+ Friday to Monday

12 out-of-market MLS games on ESPN+ on Sat. and Sun: No. 1 LAFC, No. 2 Real Salt Lake, No. 1 Philadelphia Union, No. 2 Columbus Crew

9 Bundesliga matches streaming live on ESPN+ including No 1. FC Bayern München, No. 2 Borussia Dortmund, No. 3 Bayer 04 Leverkusen, No.4 RB Leipzig

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live on ESPN+ heads into an action-filled Saturday featuring matchups with top ranked teams including the top-two teams in each conference — LAFC (Western Conference) and Eastern Conference leader Philadelphia Union; and the No. 2 teams Columbus Crew (Eastern Conference) and Real Salt Lake (Western Conference). Highlights include:

Saturday:

○ FC Cincinnati vs CF Montréal | 4 p.m. ET

○ Toronto FC vs New York City FC | 4 p.m. ET

○ Columbus Crew vs Nashville SC | 6 p.m. ET

○ D.C. United vs Atlanta United FC | 7:30 p.m. ET

○ New England Revolution vs New York Red Bulls | 7:30 p.m. ET

○ Orlando City SC vs LAFC | 7:30 p.m. ET

○ Philadelphia Union vs Charlotte FC | 7:30 p.m. ET

○ San Jose Earthquakes vs Austin FC | 7:30 p.m. ET

○ Inter Miami CF vs Houston Dynamo FC | 8 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs Seattle Sounders FC | 8 p.m. ET

○ Vancouver Whitecaps vs Sporting Kansas City | 8 p.m. ET

○ Colorado Rapids vs Real Salt Lake | 9 p.m. ET

Studio Coverage on ESPN+

ESPN FC – This week, the daily soccer news, information, highlights, and analysis program exclusively on ESPN+, will carry MLS segments.

Futbol Americas – Hosted by Herculez Gomez and Sebastian Salazar , the soccer studio show, exclusively on ESPN+ on Mondays and Thursdays at 8:30 p.m., continues its coverage of Major League Soccer, Liga MX and other international leagues. Highlights this week include:

Mexican Men’s National Team and LA Galaxy defender Julian Araujo and US Men’s National Team and LAFC midfielder Kellyn Acosta join Futbol Americas live roundtable to discuss El Tráfico, the soccer rivalry between L.A. Galaxy and LAFC on Monday, April 4, ahead of their first matchup of the 2022 season; and Julie Foudy will join the show to talk about the US Women’s National Team’s roster call-ups for their April friendlies v. Uzbekistan.

MLS Review – Weekly MLS show featuring the previous week’s highlights, and post-game interviews with players and coaches, available every Monday.

LALIGA

FC Barcelona vs Sevilla FC on Sunday at 3 p.m. ET Exclusively on ESPN+

After a historic 4-0 win for Xavi’s FC Barcelona against league leader Real Madrid on March 20, forward Pierre-Emerick Aubameyang and US Men’s National team defender Sergiño Dest return to Camp Nou to host Sevilla in a matchup between two of the top-three LaLiga teams on Sunday. At 57 points, Sevilla is the No. 2 team in the standings, and a resurgent FC Barcelona (No. 3 at 54 points) will overtake Sevilla with a win.

Detail: US Soccer Legend Landon Donovan Shares Xs and Os Analysis of FC Barcelona’s Pierre-Emerick Aubameyang On-field Performance, exclusively on ESPN+

Detail, the ground-breaking sports analysis program brought to you by Granity Studios, continues its Soccer edition featuring 6-time MLS Cup winner & 4-time U.S. Soccer Athlete of the year winner, Landon Donovan, exclusively on ESPN+. In this week’s edition, Donovan breaks down the Gabon National Teams’ all-time goal scorer and the 2016 African Footballer of the year, Barcelona striker, Pierre-Emerick Aubameyang.

This episode details Aubameyang’s standout performance in FC Barcelona’s 4-0 ElClásico victory at Real Madrid’s Santiago Bernabéu Stadium where he netted a brace.

RC Celta vs Real Madrid on Saturday at 12:30 p.m. ET

Manager Carlo Ancelotti and top-ranked Real Madrid travel to Estadio de Balaídos, home of Celta Vigo on Saturday looking to rebound from their surprise upset at home in ElClásico..

BUNDESLIGA

Borussia Dortmund vs RB Leipzig on Saturday at 12:30 p.m. ET exclusively on ESPN+

After leading a young U.S. Men’s National Team to qualify for Qatar 2022, midfielder Tyler Adams returns to RB Leipzig as they travel to Signal Iduna Park, to take on Borussia Dortmund, top scorer Erling Haaland (16 goals in 17 matches) and his US teammate Gio Reyna on Saturday.

Additional Highlights on ESPN+

George Bello and Arminia Bielefeld vs VfB Stuttgart at 9:30 a.m. ET on Saturday

SC Freiburg vs FC Bayern München at 9:30 a.m. ET on Saturday

Justin Che and TSG Hoffenheim vs VfL Bochum at 9:30 a.m ET on Saturday

Ricardo Pepi and FC Augsburg vs Kevin Paredes and VfL Wolfsburg at 9:30 a.m. ET on Sunda

Del 1.o al 4 de abril: fútbol en exclusivo por ESPN+ e ESPN Deportes

En LaLiga, el n. o 3 FC Barcelona se enfrenta al n. o 2 Sevilla FC este domingo, en exclusivo en ESPN+; 10 partidos en ESPN+ de viernes a lunes

12 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+ el sábado y el domingo: el n. o 1 LAFC, el n. o 2 Real Salt Lake, el n. o 1 Philadelphia Union y el n. o 2 Columbus Crew

9 partidos de la Bundesliga transmitidos en vivo vía streaming por ESPN+ incluyendo el n. o 1 FC Bayern München, el n. o 2 Borussia Dortmund, el n. o 3 Bayer 04 Leverkusen y el n. o 4 RB Leipzig

Suscríbete a ESPN+ en ESPN.com , ESPNPlus.com y en la ESPN App

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS en vivo por ESPN+ se prepara para un sábado repleto de acción, presentando partidos entre los equipos que ocupan los primeros puestos, incluyendo los dos mejores equipos de cada conferencia: LAFC (Conferencia Oeste) y el líder de la Conferencia Este Philadelphia Union; y los equipos n.o 2 Columbus Crew (Conferencia Este) y Real Salt Lake (Conferencia Oeste). Entre las presentaciones destacadas se incluyen:

Sábado:

○ FC Cincinnati vs. CF Montréal | 4 p.m. ET

○ Toronto FC vs. New York City FC | 4 p.m. ET

○ Columbus Crew vs. Nashville SC | 6 p.m. ET

○ D.C. United vs. Atlanta United FC | 7:30 p.m. ET

○ New England Revolution vs. New York Red Bulls | 7:30 p.m. ET

○ Orlando City SC vs. LAFC | 7:30 p.m. ET

○ Philadelphia Union vs. Charlotte FC | 7:30 p.m. ET

○ San Jose Earthquakes vs. Austin FC | 7:30 p.m. ET

○ Inter Miami CF vs. Houston Dynamo FC | 8 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs. Seattle Sounders FC | 8 p.m. ET

○ Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas City | 8 p.m. ET

○ Colorado Rapids vs. Real Salt Lake | 9 p.m. ET

Cobertura en estudio por ESPN+

ESPN FC – Esta semana, el programa diario de novedades, información, momentos destacados y análisis en exclusivo por ESPN+, presentará segmentos de la MLS.

Futbol Americas : conducido por Herculez Gomez y Sebastian Salazar , el programa de estudio sobre fútbol exclusivo de ESPN+ los lunes y jueves a las 8:30 p.m. sigue su cobertura de la Major League Soccer, la Liga MX y otras ligas internacionales. Los momentos más destacados de esta semana incluyen:

El defensor de la selección nacional masculina de México y LA Galaxy Julian Araujo y el mediocampista de la selección nacional masculina de EE. UU. y de LAFC Kellyn Acosta se presentarán en vivo en Futbol Americas el lunes 4 de abril para hablar sobre El Tráfico, la rivalidad entre L.A. Galaxy y LAFC, antes de su primer partido de la temporada 2022; Julie Foudytambién participará en el programa para hablar sobre el plantel de la selección nacional femenina de EE. UU. para sus partidos amistosos contra Uzbekistan en abril.

MLS Review : programa semanal de la MLS que presenta los momentos destacados de la semana anterior y entrevistas posteriores a los partidos con jugadores y entrenadores, disponible todos los lunes.

LALIGA

FC Barcelona vs. Sevilla FC el domingo a las 3 p.m. ET

Después de un histórico triunfo 4-0 del FC Barcelona de Xavi contra el líder de la liga Real Madrid el 20 de marzo, el delantero Pierre-Emerick Aubameyang y el defensor de la selección nacional masculina de EE. UU. Sergiño Dest, regresan a Camp Nou el domingo para recibir al Sevilla en un encuentro entre dos de los tres equipos mejor posicionados de LaLiga. El Sevilla, con 57 puntos, se encuentra en el segundo puesto, y el renaciente FC Barcelona (n.o 3 con 54 puntos) necesita un triunfo para superar al Sevilla.

DETAIL: la leyenda del fútbol estadounidense Landon Donovan comparte un análisis de las estrategias en campo de Pierre-Emerick Aubameyang del FC Barcelona, en exclusivo por ESPN+



Detail, el programa innovador de análisis deportivo presentado por Granity Studios, continúa su edición de fútbol con el ganador de seis MLS Cup, y cuatro veces futbolista estadounidense del año, Landon Donovan, en exclusivo por ESPN+. En la edición de esta semana, Donovan analiza la actuación de Pierre-Emerick Aubameyang, el atacante del Barcelona, máximo goleador del Equipo Nacional de Gabón y Futbolista Africano del Año 2016.

Este episodio detalla el desempeño destacado de Aubameyang en ElClásico, con el triunfo 4-0 del FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, donde anotó dos goles.

RC Celta vs. Real Madrid el sábado a las 12:30 p.m. ET

El entrenador Carlo Ancelotti y el Real Madrid, equipo que ocupa el primer puesto de la liga, viajan el sábado al Estadio de Balaídos, sede del Celta Vigo, buscando recuperarse de su sorpresiva derrota en su propio terreno en ElClásico.

BUNDESLIGA

Borussia Dortmund vs. RB Leipzig el sábado a las 12:30 p.m. ET, en exclusivo por ESPN+

Después de liderar a una joven selección nacional masculina de EE. UU. hacia su calificación para Qatar 2022, el mediocampista Tyler Adams regresa al RB Leipzig en su camino a Signal Iduna Park para enfrentarse a Borussia Dortmund, con su principal goleador Erling Haaland (16 anotaciones en 17 partidos) y su compañero de equipo estadounidense, Gio Reyna, el sábado.

Otros puntos destacados por ESPN+

George Bello y el Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart el sábado a las 9:30 a.m. ET

SC Freiburg vs. FC Bayern München el sábado a las 9:30 a.m. ET

Justin Che y el TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum el sábado a las 9:30 a.m. ET

Ricardo Pepi y el FC Augsburg vs. Kevin Paredes y el VfL Wolfsburg el domingo a las 9:30 a.m. ET

