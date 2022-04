April 15-18 : Soccer on ESPN, ESPN+ and ESPN Deportes

● FA Cup Men’s and Women’s Semifinals: Top-three Premier League teams Manchester City FC, Liverpool FC and Chelsea FC; and three of top-four FA Women’s Super League, Chelsea, Arsenal and Man City, exclusively on ESPN+ this weekend

● MLS’ Western Conference leader LAFC on ESPN and ESPN Deportes on Sunday

● 11 out-of-market MLS games on ESPN+: League leaders Philadelphia Union, No. 2 teams in Each Conference – LA Galaxy (Western) and Orlando City (Eastern)

● LaLiga’s No. 1 Real Madrid vs No. 3 Sevilla FC exclusively on ESPN+ on Sunday

● Bundesliga’s No.1 FC Bayern München exclusively on ESPN+ on Sunday

● Subscribe to ESPN+ at ESPN.com, ESPNPlus.com and on the ESPN App

MEN’S AND WOMEN’S FA CUP SEMIFINALS EXCLUSIVELY ON ESPN+

Top three English Premier League teams – No. 1 Manchester City FC, No. 2 Liverpool FC and No. 3 Chelsea FC – compete in this weekend’s FA Cup semifinals at Wembley Stadium. The men’s semifinals will be preceded each day by the Women’s FA Cup semifinal matches. All matches will be available in English and Spanish.

Saturday

Manchester City vs Liverpool FC at 10:30 a.m. ET | ESPN+: After playing to a pulsating 2-2 draw on Sunday in what is considered the best match of the Premier League season, the league’s Nos. 1 and 2 teams meet again in the FA Cup semifinals, looking for a spot in the final. The two teams are representing the Premier League in the UEFA Champions League semifinals after winning the home-and-away quarterfinals.

West Ham Women FC vs Manchester City Women FC at 7:15 a.m. | ESPN+: Manchester City Women FC will be looking to book their fourth trip in five years to the Women’s FA Cup final against West Ham United Women FC at the Chigwell Construction Stadium in Greater London.

Sunday

Chelsea FC vs Crystal Palace at 11:30 a.m. ET | ESPN+: Chelsea will attempt to win its fifth FA Cup semifinal in six years against fellow London club Crystal Palace.

Arsenal Women FC vs Chelsea FC Women at 7:30 a.m. | ESPN+: Reigning Women’s FA Cup champion Chelsea FC is gunning for their second straight appearance in the final against 15-time champions Arsenal Women FC at LV Bet Stadium Meadow Park in Hertfordshire, England.

This week’s ESPN+ Soccer Schedule

LALIGA EXCLUSIVELY ON ESPN+

Ten LaLiga matches will stream live exclusively on ESPN+ Friday through Monday as the race to a top-4 and Champions League spots heats up, with No. 2 FC Barcelona and No. 3 Sevilla tied at 60 points.

Weekend Highlights

Sevilla FC vs Real Madrid on Sunday at 3 p.m. ET

After a 2-0 victory over Getafe on Saturday and a 5-4 aggregate score victory over Chelsea FC in the home-and-away Champions League quarterfinal, top-ranked Real Madrid and forwards Karim Benzema and Viní Jr. travel to Ramón Sánchez Pizjuán Stadium to go head-to-head with No. 3 Sevilla FC on Sunday.

FC Barcelona vs Cádiz CF on Monday at 3 p.m. ET

Xavi’s FC Barcelona and forwards Pedri and Pierre-Emerick Aubameyang host Cádiz CF at Camp Nou. FC Barcelona is tied in points with Sevilla FC will battle to score on Monday to maintain its second rank in LaLiga standings.

BUNDESLIGA EXCLUSIVELY ON ESPN+

Arminia Bielefeld vs FC Bayern München on Sunday at 9:30 a.m. ET on ESPN+

George Bello and Arminia Bielefeld host FC Bayern München at Schüco Arena on Monday. With top-scorer Robert Lewandowski’s 32 goals in 29 games and 69 points, FC Bayern München is having their best Bundesliga season so far in four years as they chase their historic 10th straight Bundesliga title.

Additional Highlights on ESPN+

● Erling Haaland and Borussia Dortmund vs Kevin Paredes and VfL Wolfsburg | 9:30 a.m ET on Saturday

● Ricardo Pepi and FC Augsburg vs Hertha Berlin | 9:30 a.m. ET on Saturday

● Justin Che and TSG Hoffenheim vs SpVgg Greuther Fürth | 11:30 a.m. ET on Sunday

● Bayer Leverkusen 04 vs Tyler Adams and RB Leipzig | 1:30 p.m. ET on Sunday

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live on ESPN+ heads into an action-filled weekend featuring matchups with top ranked teams from each conference — Eastern Conference leader Philadelphia Union; No. 1 LAFC (Western Conference) and Orlando City SC (Eastern Conference No. 2 team) and LA Galaxy, coming off a scintillating 2-1 El Tráfico derby victory over LAFC on Saturday.

Highlights include:

● Saturday:

○ CF Montréal vs Vancouver Whitecaps | 3 p.m. ET

○ Atlanta United FC vs FC Cincinnati | 6 p.m. ET

○ Houston Dynamo FC vs Portland Timbers | 6 p.m. ET

○ New York Red Bulls vs FC Dallas | 7 p.m. ET

○ Columbus Crew vs Orlando City SC | 7:30 p.m. ET

○ D.C. United vs Austin FC | 7:30 p.m. ET

○ New England Revolution vs Charlotte FC| 7:30 p.m. ET

○ Toronto FC vs Philadelphia Union | 7:30 p.m. ET

○ Chicago Fire FC vs LA Galaxy | 8 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs Colorado Rapids | 8 p.m. ET

● Sunday:

○ New York City FC vs Real Salt Lake | 1 p.m. ET

○ LAFC vs Sporting Kansas City | 4 p.m. ET on ESPN and ESPNDeportes

Studio Coverage on ESPN+

● ESPN FC – the daily soccer news, information, highlights, and analysis program exclusively on ESPN+, will carry English Premier League, LaLiga and Bundesliga and MLS segments throughout the 2022 season, including newsmaker interviews and recap of key match weeks.

● Futbol Americas – Hosted by Herculez Gomez and Sebastian Salazar, the soccer studio show exclusively on ESPN+ on Mondays and Thursdays at 8:30 p.m. ET, will continue to cover the US Men’s National Team, the Mexican National team and Major League Soccer throughout the season.

SOCCER ON ESPN.COM

● Will Lionel Messi follow Tiger’s path? Can Man United learn anything from Ajax about Erik ten Hag? Mailbag time! (ESPN+ Exclusive Content)

SOCCER EN ESPAÑOL

● Benzema por fin ganará el Pichichi tras una década a la sombra de Cristiano y Messi (Contenido Exclusivo)

-30-

ESPN+ Contact

Christine Calcagno | [email protected]

Del 15 al 18 de abril: fútbol en ESPN, ESPN+ e ESPN Deportes

Semifinales masculinas y femeninas de la FA Cup: con los tres mejores equipos de la Premier League —el Manchester City FC, el Liverpool FC y el Chelsea FC— y tres de los cuatro equipos líderes de la FA Women’s Super League —el Chelsea, el Arsenal y el Man City—, en exclusivo por ESPN+ este fin de semana

El líder de la Conferencia Oeste de la MLS, el LAFC, el domingo en ESPN e ESPN Deportes

11 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+: el líder de la liga, el Philadelphia Union, y los equipos que ocupan la segunda posición en cada conferencia, el LA Galaxy (Oeste) y el Orlando City (Este)

El Real Madrid, líder de LaLiga, se enfrenta al Sevilla FC, tercero en la tabla, en exclusivo en ESPN+ el domingo

El FC Bayern München, número 1 de la Bundesliga, en exclusivo por ESPN+ el domingo

Suscríbete a ESPN+ en ESPN.com , ESPNPlus.com y en la ESPN App



SEMIFINALES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FA CUP EN EXCLUSIVO POR ESPN+

Los equipos que ocupan las primeras tres posiciones de la Premier League inglesa —el n.º 1 Manchester City FC, el n.º 2 Liverpool FCy el n.º 3 Chelsea FC— se enfrentan este fin de semana en las semifinales de la FA Cup en el Estadio de Wembley. Las semifinales masculinas estarán precedidas cada día por los partidos de las semifinales femeninas de la FA Cup. La retransmisión de todos los partidos estará disponible tanto en inglés como en español.

Sábado

Manchester City vs. Liverpool FC, a las 10:30 a.m. ET (hora del Este) | ESPN+: después de lograr un reñido empate 2-2 el domingo en lo que se considera el mejor partido de la Premier League de la temporada, los equipos n.º 1 y n.º 2 de la liga se enfrentan nuevamente en la semifinales de la FA Cup para asegurar un puesto en la final. Ambos equipos representan a la Premier League en las semifinales de la UEFA Champions League después de haber ganado los cuartos de final como visitantes y locales.

West Ham Women FC vs. Manchester City Women FC, a las 7:15 a.m. | ESPN+: el Manchester City Women FC buscará su cuarto pase en cinco años a la final de la Women’s FA Cup frente al West Ham United Women FC en el Chigwell Construction Stadium, en la zona del Gran Londres.

Domingo

Chelsea FC vs. Crystal Palace, a las 11:30 a.m. ET | ESPN+: el Chelsea intentará ganar su quinta semifinal de la FA Cup en seis años contra su rival de Londres, el Crystal Palace.

Arsenal Women FC vs. Chelsea FC Women, a las 7:30 a.m. | ESPN+: el actual campeón femenino de la FA Cup, el Chelsea FC, busca su segunda aparición consecutiva en la final contra el Arsenal Women FC, quince veces campeón, en el LV Bet Stadium Meadow Park en Hertfordshire, Inglaterra.

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+

LALIGA EN EXCLUSIVO POR ESPN+

Se transmitirán en vivo vía streaming diez partidos de LaLiga en exclusivo por ESPN+, de viernes a lunes, en plena carrera por ocupar las cuatro primeras posiciones de la clasificación, que les llevarán a la Champions League, con el FC Barcelona —segundo en la tabla— y el Sevilla —tercero en la clasificación– empatados con 60 puntos.

Encuentros destacados del fin de semana



Sevilla FC vs. Real Madrid, domingo a las 3 p.m. ET

Después de una victoria de 2-0 ante el Getafe el sábado pasado y una victoria de 5-4 ante el Chelsea FC sumando los dos encuentros de cuartos de final en la Champions League, el Real Madrid —que ocupa el primer puesto de la liga—, con los delanteros Karim Benzema y Viní Jr., se dirige al estadio Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC, tercero en la clasificación, este domingo.

FC Barcelona vs. Cádiz CF, lunes a las 3 p.m. ET

El FC Barcelona de Xavi y los delanteros Pedri y Pierre-Emerick Aubameyang reciben al Cádiz CF en el Camp Nou. El FC Barcelona y el Sevilla FC, actualmente empatados en puntos, se medirán el lunes para conservar el segundo puesto de LaLiga.



BUNDESLIGA

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, el domingo a las 9:30 a.m. ET en ESPN+

Los jugadores George Bello y Arminia Bielefeld reciben al FC Bayern München en el Schüco Arena este lunes. Con los 32 goles anotados en 29 partidos por el máximo goleador Robert Lewandowski y sus 69 puntos, el FC Bayern München está disfrutando de su mejor temporada de la Bundesliga en cuatro años y lucha por conseguir su 10.o título en la Bundesliga.

Otros partidos destacados en ESPN+

Erling Haaland y el Borussia Dortmund vs. Kevin Paredes y el VfL Wolfsburg | sábado a las 9:30 a.m ET

Ricardo Pepi y el FC Augsburg vs. Hertha Berlin | sábado a las 9:30 a.m. ET

Justin Che y el TSG Hoffenheim vs. SpVgg Greuther Furth | domingo a las 11:30 a.m. ET

Bayer Leverkusen 04 vs. Tyler Adams y el RB Leipzig | domingo a la 1:30 p.m. ET

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live por ESPN+ se encamina hacia un fin de semana repleto de acción con partidos entre los principales equipos de cada conferencia: el líder de la Conferencia Este, el Philadelphia Union; el n.º 1 LAFC (Conferencia Oeste, y el Orlando City SC, segundo en ( la Conferencia Este; y el LA Galaxy, que logró una brillante victoria 2-1 en el clásico de El Tráfico ante el LAFC el pasado sábado.

Entre los encuentros destacados se incluyen:

Sábado:

○ CF Montréal vs. Vancouver Whitecaps | 3 p.m. ET

○ Atlanta United FC vs. FC Cincinnati | 6 p.m. ET

○ Houston Dynamo FC vs. Portland Timbers | 6 p.m. ET

○ New York Red Bulls vs. FC Dallas | 7 p.m. ET

○ Columbus Crew vs. Orlando City SC | 7:30 p.m. ET

○ D.C. United vs. Austin FC | 7:30 p.m. ET

○ New England Revolution vs. Charlotte FC| 7:30 p.m. ET

○ Toronto FC vs. Philadelphia Union | 7:30 p.m. ET

○ Chicago Fire FC vs. LA Galaxy | 8 p.m. ET

○ Minnesota United FC vs. Colorado Rapids | 8 p.m. ET

Domingo:

○ New York City FC vs. Real Salt Lake | 1 p.m. ET

○ LAFC vs. Sporting Kansas City | 4 p.m. ET en ESPN e ESPN Deportes

Cobertura en estudio en ESPN+

ESPN FC : el programa diario de novedades, información, momentos destacados y análisis en exclusivo por ESPN+ presentará segmentos de la English Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la MLS durante toda la temporada 2022, incluyendo entrevistas con invitados estelares y resúmenes de las principales semanas de partidos.

Futbol Americas : conducido por Herculez Gomez y Sebastian Salazar , el programa de estudio sobre fútbol exclusivo de ESPN+ los lunes y jueves a las 8:30 p.m. ET, seguirá cubriendo la selección nacional masculina de EE. UU., la selección nacional de México y la Major League Soccer durante toda la temporada.

FÚTBOL EN ESPN.COM

FÚTBOL EN ESPAÑOL

-30-

Contacto de ESPN+

Christine Calcagno | [email protected]