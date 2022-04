April 8 – 11: MLS, LaLiga and Bundesliga Exclusively on ABC, ESPN, ESPN+ and ESPN Deportes

Charlotte FC’s first match on ABC and ESPN Deportes, Sunday at 1:30 p.m. ET

9 out-of-market MLS games on ESPN+, ESPN and ESPN Deportes on Sat. and Sun: No. 1 Philadelphia Union, No. 2 Real Salt Lake, No. 2 New York Red Bulls

LaLiga Leader Real Madrid and No. 2 FC Barcelona exclusively on ESPN+ Sat. and Sun.

Bundesliga: Ricardo Pepi and FC Augsburg take on No. 1 FC Bayern München, Saturday at 9:30 a.m. ET exclusively on ESPN+

MAJOR LEAGUE SOCCER

ABC television will kick off its coverage of the 2022 Major League Soccer season with the live presentation of Charlotte FC vs. Atlanta United on Sunday, April 10, beginning at 1:30 p.m. ET from Bank of America Stadium in Charlotte, N.C. The telecast will mark Charlotte FC’s debut on a Disney television network. Spanish-language telecast of Charlotte FC-Atlanta United will be on ESPN Deportes.

MLS Live on ESPN+ heads into an action-filled weekend featuring matchups with top ranked teams from each conference — Eastern Conference leader Philadelphia Union; and the No. 2 teams New York Red Bulls (Eastern Conference) and Real Salt Lake (Western Conference). Highlights include:

Saturday

Inter Miami CF vs New England Revolution | ESPN, ESPN Deportes at 3 p.m. ET

New York Red Bulls vs CF Montréal | ESPN+ at 4 p.m. ET

Philadelphia Union vs Columbus Crew | ESPN+ at 8 p.m. ET

Real Salt Lake vs Toronto FC | ESPN+ at 8 p.m. ET

FC Dallas vs Colorado Rapids | ESPN+ at 8:30 pm ET

Houston Dynamo FC vs San Jose Earthquakes | ESPN+ at 8:30 p.m. ET

Sporting Kansas City vs Nashville SC | ESPN+ at 8:30 p.m. ET

Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers | ESPN+ at 10 p.m. ET

Sunday

Charlotte FC vs Atlanta United FC | ESPN, ESPN Deportes at 1:30 p.m. ET

This week’s ESPN+ Soccer Schedule

Studio Coverage on ESPN+

ESPN FC – This week, the daily soccer news, information, highlights, and analysis program exclusively on ESPN+, will carry MLS segments.

Futbol Americas – Hosted by Herculez Gomez and Sebastian Salazar , the soccer studio show, exclusively on ESPN+ on Mondays and Thursdays at 8:30 p.m., continues its coverage of Major League Soccer, Liga MX and other international leagues. Highlights this week include:

Monday April 11 | ESPN+ 8:30 p.m. ET In-depth analysis of the L.A. Derby between the Galaxy and LAFC Episode 5 of Futbol Americas Road to Qatar: a Sam Borden interview with USMNT midfielder Christian Roldán

Thursday April 14 | ESPN+ 8:30 p.m. ET Host Sebastian Salazar to Interview guests Javier “Chicharito” Hernandez (LA Galaxy) and Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) previewing their MLS matchup this weekend



LALIGA Exclusively on ESPN+



10 LaLiga matches will stream live exclusively on ESPN+ Friday through Monday as the race to a top-4 and Champions League spots heats up, with FC Barcelona, Atlético Madrid and Sevilla tied at 57 points.

Weekend Highlights

Real Madrid vs Getafe CF on Saturday at 3 p.m. Exclusively on ESPN+

League leader Real Madrid and forwards Karim Benzema and Vini Jr. host Getafe CF at Santiago Bernabéu on Saturday. Benzema is in rare, goal-scoring form after finding the net in his last seven games for Real Madrid topped by a hat trick (three goals) against Chelsea in the UEFA Champions League quarterfinal on Wednesday.

Levante UD vs FC Barcelona on Sunday at 3 p.m. ETXavi and rising FC Barcelona, now at No. 2 in LaLiga standings after defeating Sevilla on Sunday, travel to Ciutat de Valencia to take on Levante on Sunday.

LaLiga Studio Coverage

BUNDESLIGA

FC Bayern München vs FC Augsburg on Saturday at 9:30 a.m. ET exclusively on ESPN+

After 3 wins, 1 tie, and 1 loss record in their last five games, FC Augsburg are playing their way out of the relegation zone ranked 13th in the standings. On Sunday, U.S. Men’s National Team forward Ricardo Pepi and FC Augsburg travel Munich to face FC Bayern München at Allianz Arena.

Additional Highlights on ESPN+

VfB Stuttgart vs Gio Reyna and Borussia Dortmund | ESPN+ Friday at 2:30 p.m. E

Kevin Paredes and VfL Wolfsburg vs George Bello and Arminia Bielefeld at 9:30 a.m. ET on Saturday

Tyler Adams and RB Leipzig vs Justin Che and TSG Hoffenheim at 1:30 p.m. ET on Sunday

VfL Bochum vs Bayer Leverkusen 04 at 9:30 a.m. ET on Sunday

SOCCER EN ESPAÑOL

Del 8 al 11 de abril: MLS, LaLiga y Bundesliga en exclusiva en ESPN, ESPN+ y ESPN Deportes

El primer partido del Charlotte FC en ABC y ESPN Deportes, el domingo a la 1:30 p.m. ET (hora del Este)

9 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+, ESPN y ESPN Deportes, el sábado y el domingo: el cabeza de clasificación Philadelphia Union, y los equipos que ocupan el segundo puesto en sus respectivas Conferencias: el Real Salt Lake y el New York Red Bulls

El Real Madrid, líder de LaLiga, y el FC Barcelona, segundo en la clasificación, en exclusiva en ESPN+, el sábado y el domingo.

Bundesliga: Ricardo Pepi y el FC Augsburg se enfrentan al líder, el FC Bayern München, el sábado a las 9:30 a.m. ET en exclusiva en ESPN+

MAJOR LEAGUE SOCCER

ABC iniciará su cobertura televisada de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) con la transmisión en vivo del partido Charlotte FC vs. Atlanta United el domingo 10 de abril, a partir de la 1:30 p.m. ET desde el estadio Bank of America en Charlotte, N.C. La transmisión televisiva marcará el debut del Charlotte FC en una cadena de televisión de Disney. La transmisión en español del partido entre el Charlotte FC-y el Atlanta United se emitirá por ESPN Deportes.

MLS en vivo por ESPN+ se encamina hacia un fin de semana repleto de acción con partidos entre los principales equipos de cada conferencia: el Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este, y los equipos que ocupan el segundo lugar, el New York Red Bulls (Conferencia Este) y el Real Salt Lake (Conferencia Oeste). Entre los encuentros destacados se incluyen:

Sábado

Inter Miami CF vs. New England Revolution | ESPN, ESPN Deportes, a las 3 p.m. ET

New York Red Bulls vs. CF Montréal | ESPN+, a las 4 p.m. ET

Philadelphia Union vs. Columbus Crew | ESPN+, a las 8 p.m. ET

Real Salt Lake vs. Toronto FC | ESPN+, a las 8 p.m. ET

FC Dallas vs. Colorado Rapids | ESPN+, a las 8:30 pm ET

Houston Dynamo FC vs. San Jose Earthquakes | ESPN+, a las 8:30 p.m. ET

Sporting Kansas City vs. Nashville SC | ESPN+, a las 8:30 p.m. ET

Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers | ESPN+, a las 10 p.m. ET

Domingo

Charlotte FC vs. Atlanta United FC | ESPN, ESPN Deportes, a la 1:30 p.m. ET

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+

Cobertura en estudio en ESPN+

ESPN FC : esta semana, el programa diario de novedades, información, momentos destacados y análisis en exclusiva de ESPN+ presentará segmentos de la MLS.

Futbol Americas: conducido por Herculez Gomez y Sebastian Salazar , el programa de estudio sobre fútbol, en exclusiva en ESPN+ los lunes y jueves a las 8:30 p.m. [MA1] , sigue su cobertura de la Major League Soccer, la Liga MX y otras ligas internacionales.

LALIGA

Se transmitirán en vivo vía streaming diez partidos de LaLiga, en exclusiva en ESPN+, de viernes a lunes, en plena carrera por ocupar las cuatro primeras posiciones de la clasificación, que los llevarán a la Champions League, con el FC Barcelona, el Atlético Madrid y el Sevilla empatados con 57 puntos.

Encuentros destacados del fin de semana:

Real Madrid vs. Getafe CF, el sábado a las 3 p.m. ET

El Real Madrid, líder de la liga —clasificado en el primer lugar con 12 puntos de ventaja—, con los delanteros Karim Benzema y Vini Jr., recibe al Getafe CF en el Santiago Bernabéu este sábado. El entrenador Quique Sánchez Flores y el Getafe CF buscan anotarse el triunfo con la esperanza de sumar puntos y acercarse al Rayo Vallecano, que ocupa el decimotercer lugar en la tabla, con apenas un punto de ventaja en LaLiga.

Levante UD vs. FC Barcelona, el domingo a las 3 p.m. ET

Xavi y un FC Barcelona en racha, actualmente el segundo en LaLiga luego de vencer al Sevilla el pasado domingo, se dirigen a Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante el domingo.

Cobertura de estudio de LaLiga

BUNDESLIGA

FC Bayern München vs. FC Augsburg, el sábado a las 9:30 a.m. ET, en exclusiva en ESPN+

Después de anotarse un récord de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, el FC Augsburg busca escapar de la zona de descenso, donde ocupa el decimotercer puesto de la clasificación. El domingo, el delantero de la selección nacional masculina de EE. UU. Ricardo Pepi y el FC Augsburg partirán hacia Múnich para enfrentarse al FC Bayern München en el Allianz Arena.

Otros partidos destacados en ESPN+

VfB Stuttgart vs. Gio Reyna y Borussia Dortmund | ESPN+, el viernes a las 2:30 p.m. ET

Kevin Paredes y el VfL Wolfsburg vs. George Bello y el Arminia Bielefeld, el sábado a las 9:30 a.m. ET

Tyler Adams y el RB Leipzig vs. Justin Che y el TSG Hoffenheim, el domingo a la 1:30 p.m. ET

VfL Bochum vs. Bayer Leverkusen 04, el domingo a las 9:30 a.m. ET

FÚTBOL EN ESPAÑOL

