LaLiga, Bundesliga and MLS on ESPN, ESPN+ and ESPN Deportes April 29- May 2

LALIGA

Real Madrid vs RCD Espanyol on Saturday at 10:15 a.m. ET



Carlo Ancelotti’s No. 1 Real Madrid hopes to clinch the title on Saturday as they host RCD Espanyol at Santiago Bernabéu on Saturday at 10:15 a.m. ET. English commentators Ian Darke and Steve McManaman will be at Santiago Bernabéu along with pitch reporters Alexis Nunes, Sid Lowe and Pablo Zabaleta. ESPN+ studio coverage on ESPN FC in English and Fuera De Juego in Spanish begins at 9:45 a.m. ET to kickoff with post game studio coverage on ESPN+ available following the match. Match commentary will also be available in Spanish by Fernando Palomo and Hugo Sánchez and Martín Ainstein from the pitch.

FC Barcelona vs RCD Mallorca on Sunday at 3 p.m. ET



Xavi’s No. 2 FC Barcelona and forward Pierre-Emerick Aubameyang host RCD Mallorca at Camp Nou on Sunday at 3 p.m. ET. FC Barcelona is tied in points with Sevilla FC (63) and will battle to score on Sunday to maintain its second rank in LaLiga standings.

LaLiga Studio Coverage:

This week's ESPN+ Soccer Schedule

BUNDESLIGA



1. FSV Mainz 05 vs FC Bayern München on Saturday at 9:30 a.m. ET

Following FC Bayern München’s 3-1 victory over Borussia Dortmund last Saturday at Der Klassiker in FC Bayern’s Allianz Arena, Julian Nagelsman and forward Robert Lewandowski travel to Mewa Arena in Mainz. Mainz will look to score against the League leader to narrow the one point lead to No. 9 Eintracht Frankfurt.

Additional Highlights on ESPN+

Saturday

George Bello and Arminia Bielefeld vs. Hertha Berlin | 9:30 a.m ET

Erling Haaland and Borussia Dortmund vs. VfL Bochum | 9:30 a.m. ET

Ricardo Pepi and FC Augsburg vs. FC Koln | 9:30 a.m. ET

Kevin Paredes and VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart | 9:30 a.m ET

Justin Che and TSG Hoffenheim vs. SC Freiburg 12:30 a.m. ET





MAJOR LEAGUE SOCCER

ESPN’s 2022 Major League Soccer season coverage continues with ESPN’s telecast of Nashville SC hosting Philadelphia Union on Sunday, May 1, beginning at 4 p.m. ET from Geodis Park, in Nashville, Tennessee. The spanish-language telecast will be on ESPN Deportes.

MLS Live on ESPN+ heads into another action-filled weekend featuring appearances from top-ranked teams from the Eastern Conference including No. 1 Philadelphia Union, No. 2 NY Red Bulls, No. 3 Orlando City SC and No. 4 Atlanta United. Highlights include:

Saturday

Sunday



SOCCER ON ESPN.COM



29 de abril de 2022

LaLiga, Bundesliga y MLS por ESPN, ESPN+ y ESPN Deportes del 29 de abril al 2 de mayo

9 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+, ESPN y ESPN Deportes, incluyendo al n.º 1 Philadelphia Union y el n.º 2 New York Red Bulls

El n.º 1 Real Madrid busca conquistar el título de LaLiga, en exclusivo por ESPN+

El FC Bayern München, n.º 1 de la Bundesliga, por ESPN+ el sábado a las 9:30 a.m. ET (hora del Este)

LALIGA

Real Madrid vs. RCD Espanyol el sábado a las 10:15 a.m. ET

Carlo Ancelotti y el n.º 1 Real Madrid esperan arrebatar el título cuando reciban al RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu, el sábado a las 10:15 a.m. ET. Los comentaristas anglohablantes, Ian Darke y Steve McManaman, estarán en el Santiago Bernabéu junto con los reporteros en la cancha, Alexis Nunes, Sid Lowe y Pablo Zabaleta. La cobertura en estudio de ESPN+ en inglés en ESPN FC y en español en Fuera De Juego comenzará a las 9:45 a.m. ET, y luego del partido se rematará con la cobertura en el estudio por ESPN+. Los partidos también serán relatados en español por Fernando Palomo y Hugo Sánchez, y por Martín Ainstein desde la cancha.

FC Barcelona vs. RCD Mallorca el domingo a las 3 p.m. ET

El FC Barcelona de Xavi, que ocupa el número 2, y el delantero Pierre-Emerick Aubameyang reciben al RCD Mallorca en Camp Nou el domingo a las 3 p.m. ET. El FC Barcelona y el Sevilla FC, actualmente empatados en puntos (63), se medirán el domingo para conservar el segundo puesto de LaLiga.

Cobertura de estudio de LaLiga:

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+

BUNDESLIGA





1.FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München el sábado a las 9:30 a.m. ET

Julian Nagelsman y el delantero Robert Lewandowski viajan al Mewa Arena en Mainz luego de la victoria 3-1 del FC Bayern München ante el Borussia Dortmund en el Der Klassiker del sábado pasado en el Allianz Arena del FC Bayern. Mainz buscará anotar ante el líder de la liga para cerrar la ventaja de un punto que le lleva el n.º 9 Eintracht Frankfurt.

Otros partidos destacados en ESPN+

Sábado

George Bello y el Arminia Bielefeld vs. Hertha Berlin | 9:30 a.m. ET

Erling Haaland y el Borussia Dortmund vs. VfL Bochum | 9:30 a.m. ET

Ricardo Pepi y el FC Augsburg vs. FC Koln | 9:30 a.m. ET

Kevin Paredes y el VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart | 9:30 a.m. ET

Justin Che y el TSG Hoffenheim vs. SC freiburg | 12:30 a.m. ET

MAJOR LEAGUE SOCCER



La cobertura de ESPN de la temporada 2022 de la Major League Soccer continúa con la transmisión televisiva por ESPN de Nashville SC recibiendo a Philadelphia Union el domingo 1.º de mayo, a partir de las 4 p.m. ET desde el Geodis Park, en Nashville, Tennessee. La transmisión televisiva en español se realizará por ESPN Deportes.

MLS en vivo por ESPN+ se encamina hacia otro fin de semana repleto de acción con la presentación de los principales equipos de la Conferencia Este, incluyendo al n.º 1 Philadelphia Union, el n.º 2 NY Red Bulls, el n.º 3 Orlando City SC y el n.º 4 Atlanta United. Entre los encuentros destacados se incluyen:

Sábado

Domingo

FÚTBOL EN ESPAÑOL

