LaLiga’s ElDerbi De Madrid, Bundesliga and MLS Exclusively on ESPN+, select Games on ESPN Deportes

LALIGA’s ElDerbi De Madrid: Atlético de Madrid vs. Real Madrid Sunday at 3 p.m. ET Exclusively on ESPN+

The epic rivalry between Madrid’s top-ranked Real Madrid and No. 4 Atlético de Madrid will stream live on ESPN+ in English and Spanish on Sunday from Estadio Wanda Metropolitano as Diego Simeone and Carlo Ancelotti’s sides face off. On Saturday, Real Madrid won its 10th LaLiga title with a scintillating 4-0 victory over Espanyol and qualified for the Champions League Final after an impressive comeback and 3:1 win over Manchester City in the second semifinals on Wednesday. Atlético de Madrid have yet to defeat their neighbors at their new stadium and would love to finally do so this weekend, especially since the three points are so important in their push for Champions League qualification. The presentation of Atlético de Madrid vs. Real Madrid on ESPN+ will offer fans both the traditional match feed and an alternative multi-camera viewing experience, giving fans the opportunity to enjoy different perspectives and match data through a more personalized offering.

Real Betis vs. FC Barcelona Saturday at 3 p.m. ET Exclusively on ESPN+

Xavi’s No. 2 FC Barcelona travel to Estadio Benito Villamarín, home of No. 5 Real Betis on Saturday. This will be the Verdiblancos’ first home match since winning the Copa del Rey. Coach Manuel Pellegrini urged his players to keep battling for a potential Champions League qualification spot, making this duel with a direct rival for a top four berth so important.

LaLiga Studio Coverage

Match Day 36 midweek highlights on ESPN+

Tuesday May 10

Wednesday May 11

Thursday May 12

LaLiga Retro, a new series paying homage to influential players from North, Central, and South America who plied their trade in Spain’s premier division. Episodes are available beginning on ESPN Deportes Watch page, ESPN Deportes YouTube channel, and during halftime of selected LaLiga matches. Complementary additional short-form content to promote the series will be distributed across LaLiga and ESPN platforms. Spanning nine episodes, “LaLiga Retro” highlights Mexicans, Colombians, Chileans, Venezuelans, Americans, Central Americans, Argentinians, Uruguayans, and Brazilians throughout LaLiga history.

This week’s ESPN+ Soccer Schedule

Bundesliga’s RB Leipzig vs FC Augsburg on Sunday at 1:30 p.m. ET Exclusively on ESPN+

Midfielder Tyler Adams and RB Leipzig host Ricardo Pepi and FC Augsburg at Red Bull Arena in Leipzig on Sunday. RB Leipzig, currently ranked fifth in Bundesliga standings, will look to score to narrow the 1-point lead to No.4 SC Freiburg and regain fourth position in Bundesliga standings.

Additional Bundesliga Highlights on ESPN+

Saturday

Sunday

This week’s ESPN+ Soccer Schedule

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live on ESPN+ heads into an action-filled weekend featuring matchups with top ranked teams including the top teams in each conference – LAFC (Western Conference) and Eastern Conference leader Philadelphia Union; and No. 2 New York Red Bulls (Eastern Conference). Highlights include:

Studio Coverage on ESPN+

ESPN FC – This week, the daily soccer news, information, highlights, and analysis program exclusively on ESPN+, will carry MLS segments.

Futbol Americas – Hosted by Herculez Gomez and Sebastian Salazar , the soccer studio show, exclusively on ESPN+ on Mondays and Thursdays at 8:30 p.m., continues its coverage of Major League Soccer, Liga MX and other international leagues.

MLS Review – Weekly MLS show featuring the previous week’s highlights, and post-game interviews with players and coaches, available every Monday.

SOCCER ON ESPN.COM

SOCCER EN ESPAÑOL

El derbi madrileño de LaLiga, la Bundesliga y la MLS en exclusivo en ESPN+, partidos selectos en ESPN Deportes

El derbi madrileño de LaLiga, Atlético de Madrid vs. Real Madrid en exclusivo en ESPN+ con una experiencia alternativa de múltiples cámaras y la cobertura tradicional del partido

Los 17 partidos fuera de mercado de la MLS en ESPN+ este fin de semana, incluyendo a los líderes de las conferencias de la MLS, LAFC (Oeste) vs. Philadelphia Union (Este) en ESPN+ el sábado.

Nueve partidos de la Bundesliga transmitidos en vivo vía streaming por ESPN+, incluyendo el n. o 1 FC Bayern München, el n. o 2 Borussia Dortmund, el n. o 3 Bayer 04 Leverkusen y el n. o 4 SC Freiburg

Suscríbete a ESPN+ en ESPN.com , ESPNPlus.com y en la ESPN App

LALIGA’s El derbi madrileño: Atlético de Madrid vs. Real Madrid, domingo a las 3 p.m. ET (hora del Este) en exclusivo en ESPN+

La épica rivalidad entre el equipo puntero de Madrid, Real Madrid, y el n.o 4 Atlético de Madrid se transmitirá en vivo vía streaming en ESPN+, en inglés y español, el domingo desde el estadio Wanda Metropolitano donde se enfrentarán las plantillas de Diego Simeone y Carlo Ancelotti. El sábado, Real Madrid obtuvo su décimo título de LaLiga con una brillante victoria 4-0 frente al Espanyol y calificó para la final de la Champions League tras una impresionante remontada de 3:1 ante Manchester City en la segunda semifinal del miércoles. El Atlético de Madrid buscará derrotar por primera vez al equipo vecino en su nuevo estadio y quisiera finalmente lograrlo este fin de semana, sobre todo por la importancia de los tres puntos que necesita para clasificar para la Champions League. La presentación del Atlético de Madrid vs. el Real Madrid en ESPN+ les ofrecerá a los aficionados tanto la transmisión tradicional del partido como una experiencia alternativa de múltiples cámaras, para que puedan disfrutarlo con una perspectiva e información diferentes gracias a una entrega más personalizada.

Real Betis vs. FC Barcelona, sábado a las 3 p.m. ET en exclusivo en ESPN+

El FC Barcelona de Xavi, que ocupa el n.o 2, se trasladará el sábado al estadio Benito Villamarín, sede del equipo n.o 5 Real Betis. Este será el primer partido en casa de los verdiblancos tras ganar la Copa del Rey. El entrenador Manuel Pellegrini exhortó a sus jugadores a seguir batallando por un posible puesto en la clasificación de la Champions League, razón por la cual es tan importante este duelo contra un rival directo.

Cobertura de estudio de LaLiga

Los 36 momentos más destacados en los partidos de entre semana en ESPN+

Martes 10 de mayo

Miércoles 11 de mayo

Jueves 12 de mayo

LaLiga Retro, una nueva serie que rinde homenaje a los jugadores influyentes de América del Norte, Centro y Sur que demostraron su destreza en la Primera División de España. Los episodios comenzarán a ofrecerse en la página de transmisión de ESPN Deportes, el canal de YouTube de ESPN Deportes y durante el medio tiempo en partidos selectos de LaLiga. El contenido complementario adicional en formato corto para promocionar la serie se distribuirá en todas las plataformas de LaLiga y ESPN. “LaLiga Retro” destaca en nueve episodios la participación de mexicanos, colombianos, chilenos, venezolanos, estadounidenses, centroamericanos, argentinos, uruguayos y brasileños a lo largo de la historia de LaLiga.

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+

Bundesliga’s RB Leipzig vs. FC Augsburg el domingo a la 1:30 p.m. ET en exclusivo en ESPN+

El mediocampista Tyler Adams con el RB Leipzig reciben a Ricardo Pepi y el FC Augsburg en el Red Bull Arena de Leipzig el domingo. RB Leipzig, actualmente en el quinto puesto de la Bundesliga, intentará anotar para reducir el punto de ventaja que le lleva el n.o 4 SC Freiburg y retornar a la cuarta posición de la Bundesliga.

Otros partidos destacados de la Bundesliga en ESPN+

Sábado

Domingo

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+



MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS en vivo por ESPN+ se encamina hacia un fin de semana repleto de acción con partidos que incluyen a los principales equipos de cada conferencia: LAFC (Conferencia Oeste) y Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este, y el n.o 2 New York Red Bulls (Conferencia Este). Entre los encuentros destacados se incluyen:

Sábado

○ CF Montréal vs. Orlando City | 4 p.m. ET

○ Atlanta United FC vs. Chicago Fire | 6 p.m. ET

○ New York City FC vs. Sporting Kansas City | 7 p.m. ET

○ New York Red Bulls vs. Portland Timbers | 7 p.m. ET

○ New England Revolution vs. Columbus Crew | 7:30 p.m. ET

○ D.C. United vs. Houston Dynamo FC | 7:30 p.m. ET

○ Minnesota United vs. FC Cincinnati | 8 p.m. ET

○ FC Dallas vs. Seattle Sounders FC | 8:30 p.m. ET

○ San Jose Earthquakes vs. Colorado Rapids | 10 p.m. ET

○ LAFC vs. Philadelphia Union | 11 p.m. ET

○ Los Angeles Football Club vs. Philadelphia Union | 11 p.m. ET

Domingo

○ Vancouver Whitecaps FC vs. Toronto FC | 4 p.m. ET

○ Nashville SC vs. Real Salt Lake | 5 p.m. ET

Cobertura en estudio en ESPN+

ESPN FC : esta semana, el programa diario de novedades, información, momentos destacados y análisis en exclusiva de ESPN+ presentará segmentos de la MLS.

Futbol Americas : conducido por Herculez Gomez y Sebastian Salazar , el programa de estudio sobre fútbol, en exclusiva en ESPN+ los lunes y jueves a las 8:30 p.m., sigue su cobertura de la Major League Soccer, la Liga MX y otras ligas internacionales.

MLS Review: programa semanal de la MLS que presenta los momentos destacados de la semana anterior y entrevistas posteriores a los partidos con jugadores y entrenadores, disponible todos los lunes. FÚTBOL EN ESPAÑOL

