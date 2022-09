ESPN Signs Respected Journalist Luis Miguel Echegaray to a Multiyear Contract

New bicultural host and analyst to feature across ESPN digital and linear platforms

Multi-talented sports journalist Luis Miguel Echegaray has joined ESPN as a host, writer, digital analyst, and social commentator, who will be featured on many of the sports media company’s platforms. Echegaray will contribute to ESPN’s soccer coverage across several leagues and competitions, such as LaLiga, Premier League, the FA Cup, Carabao Cup, and more. He will write for ESPN.com and regularly appear on ESPN FC, Fuera de Juego, and more.

Echegaray’s multiyear agreement will have him expand his role beyond soccer. He will be a recurring guest on Monday Tailgate, the weekly Monday Night Football digital pregame show, and provide culturally relevant commentary and insight on general sports topics across ESPN English- and Spanish-language shows, including SportsCenter. Echegaray will make his ESPN debut on today’s season-opening edition of Monday Tailgate at 7:30 p.m. ET, available on Twitter, YouTube, Facebook, and the ESPN App.

“Luis Miguel has a unique background and brings a distinct voice and infectious energy to his coverage,” said Nate Ravitz, Vice President, Digital Content. “His ability to connect with fans in both English and Spanish makes him an ideal fit for our ongoing efforts to serve and expand audiences across linear and digital platforms.”

Echegaray added: “Joining ESPN is the ultimate dream, and honestly, words cannot describe how happy I am to join this amazing family. I have worked so hard to make it here – a Peruvian kid with the journey I have gone through, both personally and professionally, is finally here. Ooooh, baby!

“It means a lot that ESPN is placing so much focus on our people, La cultura, and I can’t wait to bring my energy and my passion for sports and culture.”

Echegaray arrives at ESPN after helping to create and launch CBS Sports’ premium and popular podcast and YouTube soccer show ¡Qué Golazo!, which debuted to critical acclaim in October 2020. As an on-air host, analyst, and writer, Echegaray was also part of CBS Sports’ coverage for UEFA Champions League, CONCACAF World Cup qualifying competitions, and all other soccer leagues and tournaments carried by the network.

Prior to joining CBS Sports, Luis Miguel Echegaray was formerly a writer and head of Latino/Hispanic audience for Sports Illustrated and its Planet Fútbol platform and co-host of Planet Fútbol TV. At SI, Luis Miguel also covered other sports, such as the NFL, the NBA, boxing, and much more. He served as the first full-time Latino sports and culture journalist for The Guardian U.S. in 2016, helping the organization grow and develop a stronger relationship with the U.S. Latinx community.

In 2019, Echegaray worked with Telemundo Deportes as part of Copa America, where he co-hosted Fútbol After Dark, a recurring show previewing and recapping the 2019 Copa America and Women’s World Cup action on Twitter.

Before working in media, Echegaray spent 15 years as an actor and television writer. His previous film work includes “Mutant Chronicles,” a sci-movie alongside John Malkovich, Thomas Jane, and Ron Perlman. He moved to New York City in 2003 and attended the prestigious American Academy of Dramatic Arts in New York City.

Born in England to Peruvian parents, Echegaray grew up in Perú. In the early 1990s, during an unbalanced and troubled time for many Peruvians, the Echegarays emigrated to England, where young Luis Miguel became an English Premier League fan and fell in love with Aston Villa F.C.

Echegaray is an adjunct faculty member at his alma mater, the CUNY Newmark Graduate School of Journalism in New York City.

– 30 –

12 de septiembre de 2022

ESPN firma contrato multianual con el multifacético periodista Luis Miguel Echegaray

El nuevo conductor y analista bicultural participará en las distintas plataformas digitales y lineales de ESPN

El multifacético periodista deportivo Luis Miguel Echegaray se ha incorporado a ESPN como conductor, redactor, analista digital y comentarista de redes sociales, y se presentará en muchas de las plataformas de ESPN. Echegaray contribuirá con la cobertura futbolística de ESPN de varias ligas y competencias, como LaLiga, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup y muchas otras. El destacado periodista escribirá para ESPN.com y participará de manera habitual en ESPN FC y Fuera de Juego, entre otros programas.

Como parte del contrato, además de cubrir fútbol, Echegaray proveerá cobertura de otros deportes. Será invitado habitual en Monday Tailgate, la edición digital del programa semanal Monday Night Football previo a los partidos, y ofrecerá comentarios y perspectivas de relevancia cultural sobre temas deportivos generales en programas de ESPN en inglés y español, como SportsCenter. Echegaray debutará en ESPN el día de hoy en la edición de apertura de temporada de Monday Tailgate a las 7:30 p.m. ET (hora del Este), que estará disponible en Twitter, YouTube, Facebook y la ESPN App.

“Luis Miguel cuenta con una singular trayectoria y aporta una voz distintiva y una contagiosa energía en sus coberturas”, señala Nate Ravitz, vicepresidente de contenido digital de ESPN. “Su capacidad de conectarse con los fans tanto en inglés como en español lo convierte en el candidato ideal para sumarse a nuestras actuales iniciativas de satisfacer y ampliar las audiencias en las distintas plataformas lineales y digitales”.

Echegaray agrega: “Sumarme a ESPN es un sueño hecho realidad; sinceramente, no tengo palabras para describir lo feliz que me siento al incorporarme a esta increíble familia. He trabajado incansablemente para llegar a este punto; y finalmente, este muchacho peruano con mucho camino recorrido, tanto en lo personal como en lo profesional, ha llegado a destino. ¡Enbuenahora!”

“El hecho de que ESPN esté poniendo tanto énfasis en satisfacer a nuestro público y a la cultura significa muchísimo, y no veo la hora de aportar mi energía y mi pasión por los deportes y por nuestra cultura”.

Echegaray llega a ESPN tras haber colaborado en la creación y el lanzamiento de ¡Qué Golazo!, el popular y exclusivo podcast de CBS Sports y programa futbolístico de YouTube que debutó en octubre de 2020. Como conductor al aire, analista y redactor, Echegaray también integró la cobertura de CBS Sports para la UEFA Champions League, las clasificaciones de la Copa Mundial de la CONCACAF y todas las demás ligas y torneos de fútbol que presenta la cadena.

Antes de unirse a CBS Sports, Luis Miguel Echegaray fue redactor y director del segmento para la audiencia hispana de Sports Illustrated y su plataforma Planet Fútbol, además de coconductor de Planet Fútbol TV. En Sports Illustrated, Luis Miguel también tuvo a su cargo la cobertura de otros deportes, como la NFL, la NBA y el boxeo, entre muchos otros. También se desempeñó como el primer periodista deportivo y cultural latino en ocupar un puesto de tiempo completo en el periódico The Guardian U.S. en 2016, contribuyendo al crecimiento de la organización y al desarrollo de lazos más estrechos con la comunidad latina en Estados Unidos.

En 2019, Echegaray trabajó en Telemundo Deportes como parte de la Copa América, desempeñándose como coconductor de Fútbol After Dark, un programa de edición regular con las previas y los resúmenes de los partidos de la Copa América 2019 y la Copa Mundial Femenina en Twitter.

Antes de ingresar al mundo de los medios de difusión, Echegaray se dedicó durante 15 años a la profesión de actor y escritor para televisión. Entre sus roles cinematográficos se cuentan el del largometraje de ciencia ficción “Mutant Chronicles” (Crónicas mutantes) junto a John Malkovich, Thomas Jane y Ron Perlman. En 2003 se trasladó a la ciudad de Nueva York donde asistió a la prestigiosa American Academy of Dramatic Arts (Academia Estadounidense de Arte Dramático).

Hijo de padres peruanos, Echegaray nació en Inglaterra y se crió en Perú. A principios de la década de 1990, durante un período de desequilibrio y altibajos para muchos peruanos, los Echegaray emigraron a Inglaterra, donde el joven Luis Miguel se convirtió en un aficionado de la Premier League inglesa y se enamoró del Aston Villa F.C.

Echegaray es profesor adjunto en la Escuela Newmark de Posgrado en Periodismo, en la universidad CUNY de la ciudad de Nueva York donde estudió.

– 30 –