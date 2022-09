LaLiga’s ElDerbi De Madrid, Bundesliga’s Revierderby, MLS and Eredivisie on ESPN, ESPN2, ESPN+ & ESPN Deportes Sept 16-18

LaLiga’s ElDerbi De Madrid Atlético de Madrid vs. Real Madrid on Sun. at 3 p.m. ET exclusively on ESPN+ in English and Spanish featuring an alternative multi-camera viewing experience and traditional match coverage

Bundesliga’s Revierderby featuring Borussia Dortmund and Schalke 04 Sat urday at 9:30 a.m. ET on ESPN2, ESPN+ and ESPN Deportes

13 MLS matches on ESPN, ESPN+ and ESPN Deportes including Western Conference Leader LAFC hosting Houston Dynamo and Columbus Crew hosting Portland Timbers on Sunday

Eredivisie’s No. 1 AFC Ajax and PSV exclusively on ESPN+ on Sunday in English and Spanish

LALIGA

Reigning LaLiga champion Real Madrid and Atlético de Madrid will clash in ElDerbi De Madrid – one of the fiercest rivalries in Spanish football – at Cívitas Metropolitano Stadium on Sunday at 3 p.m ET on ESPN+. The presentation of Atlético de Madrid vs. Real Madrid on ESPN+ will offer fans both the traditional match feed and an alternative multi-camera viewing experience, giving fans the opportunity to enjoy different perspectives and match data through a more personalized offering. Pregame coverage in English starts at 2 p.m ET on ESPN Facebook, @ESPN on Twitter, on ESPNFC’s YouTube channel and on the ESPN App. The pregame is also available in Spanish on ESPN Deportes on Facebook, Twitter, YouTube and the ESPN App.

On Saturday, FC Barcelona hosts Elche CF at Spotify Camp Nou at 10:15 a.m. ET exclusively on ESPN+ in English and Spanish.

LaLiga Matchday 6 schedule (all in ET):

Friday





This week’s ESPN+ Soccer Schedule

BUNDESLIGA

Dortmund’s Signal Iduna Park will host Bundesliga’s Revierderby – Borussia Dortmund vs. Schalke 04 – on Saturday at 9:30 a.m. ET on ESPN+, simulcast in English on ESPN2 and Spanish on ESPN Deportes. Also on Saturday morning, Bundesliga champions FC Bayern München travel to WWK Arena to take on FC Augsburg at 9:30 a.m. ET on ESPN+.

Bundesliga Matchday 7 schedule (all in ET):

Friday

1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC | 2:30 p.m. on ESPN+ | Also available in Spanish



Saturday

MAJOR LEAGUE SOCCER

MLS Live on ESPN+ matchups this weekend include Western Conference leaders LAFC hosting Houston Dynamo at Banc of California Stadium on Sunday at 10:30 p.m. ET (English and Spanish). Fans can also catch Columbus Crew vs. Portland Timbers at Lower.com Field in Columbus on Sunday at 1 p.m. on ESPN and ESPN Deportes.

MLS Live on ESPN+ highlights include (all in ET):

Sunday



EREDIVISIE

No. 1 AFC Ajax and No. 3 PSV Eindoven are back in action on Sunday exclusively on ESPN+ in English and Spanish: PSV Eindoven vs. Feyenoord at 8:30 a.m. ET and AZ Alkmaar vs. AFC Ajax at 10:45 a.m. Highlights this weekend include:

Saturday

Sunday

SOCCER ON ESPN.COM

SOCCER EN ESPAÑOL

EN ESPAÑOL

15 de septiembre de 2022

El derbi madrileño de LaLiga, el derbi del Ruhr (Revierderby) de la Bundesliga, la MLS y la Eredivisie en ESPN, ESPN2, ESPN+ y ESPN Deportes del 16 al 18 de septiembre

El derbi madrileño de LaLiga, Atlético de Madrid vs. Real Madrid , el domingo a las 3 p.m. ET (hora del Este) en exclusivo en ESPN+ en inglés y español con una experiencia alternativa de múltiples cámaras y la cobertura tradicional del partido

El derbi del Ruhr de la Bundesliga con Borussia Dortmund y Schalke 04 el sábado a las 9:30 a.m. ET en ESPN2, ESPN+ y ESPN Deportes

13 partidos de la MLS en ESPN, ESPN+ y ESPN Deportes, incluyendo al líder de la Conferencia Oeste, el LAFC, que recibe a Houston Dynamo, y Columbus Crew que recibe a Portland Timbers, ambos el domingo

El número 1 de la Eredivisie, AFC Ajax, y PSV en exclusivo en ESPN+ el domingo en inglés y español

LALIGA

En una de las rivalidades más grandes del fútbol español, el Real Madrid, campeón actual de LaLiga, y el Atlético de Madrid se encontrarán en ElDerbi de Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano el domingo a las 3 p.m. ET en ESPN+.

La presentación del Atlético de Madrid vs. el Real Madrid en ESPN+ les ofrecerá a los fans tanto la transmisión tradicional del partidocomo una experiencia alternativa de múltiples cámaras, para que puedan disfrutarlo con una perspectiva e información diferentes gracias a una entrega más personalizada. La cobertura previa al partido comenzará a las 2 p.m. ET en ESPN Facebook, @ESPN en Twitter, en el canal de YouTube de ESPNFC y en la ESPN App. La previa al partido también estará disponible en español en ESPN Deportes en Facebook, Twitter, YouTube y la ESPN App.

El sábado, FC Barcelona recibe a Elche CF en Spotify Camp Nou a las 10:15 a.m. ET en exclusivo en ESPN+ en inglés y español.

Programación de la fecha 6 de LaLiga (en hora del Este):

Viernes

○ Valladolid vs. Cádiz | 3 p.m. en ESPN+ y ESPN Deportes

Sábado

○ Mallorca vs. Almeria | 8 a.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ FC Barcelona vs. Elche | 10:15 a.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Valencia vs. Celta de Vigo | 12:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Athletic Club vs. Rayo Vallecano | 3 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

Domingo

○ Osasuna vs. Getafe | 8 a.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Villarreal vs. Sevilla | 10:15 a.m. en ESPN+ y ESPN Deportes

○ Real Betis vs. Girona | 12:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Real Sociedad vs. Espanyol | 12:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Atlético de Madrid vs. Real Madrid | 3 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

Programación de fútbol para esta semana en ESPN+

BUNDESLIGA

El derbi del Ruhr de la Bundesliga se realizará en Signal Iduna Park en Dortmund: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 el sábado a las 9:30 a.m. ET en ESPN+, transmitido simultáneamente en inglés en ESPN2 y en español en ESPN Deportes. También el sábado por la mañana, los campeones de la Bundesliga, FC Bayern München, viajan a WWK Arena para enfrentarse a FC Augsburg a las 9:30 a.m. ET en ESPN+.

Programación de la fecha 7 de la Bundesliga (en hora del Este):

Viernes

○ 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC | 2:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

Sábado

○ Derbi del Ruhr: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 | 9:30 a.m. en ESPN2, ESPN+ y ESPN Deportes

○ VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt | 9:30 a.m. en ESPN+

○ FC Augsburg vs. FC Bayern München | 9:30 a.m. en ESPN+

○ Bayer 04 Leverkusen vs. SV Werder Bremen | 9:30 a.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig | 12:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

Domingo

○ 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg | 9:30 a.m. en ESPN+

○ Vfl Bochum 1848 vs. 1. FC Köln | 11:30 a.m. en ESPN+

○ TSG Hoffenheim vs. Sport-Club Freiburg | 1:30 p.m. en ESPN+

MAJOR LEAGUE SOCCER

Los partidos de la MLS que se transmitirán en vivo por ESPN+ este fin de semana incluyen al líder de la Conferencia Oeste, el LAFC, que recibe a Houston Dynamo en Banc of California Stadium el domingo a las 10:30 p.m. ET (en inglés y español). Los aficionados también pueden ver Columbus Crew vs. Portland Timbers en Lower.com Field en Columbus el domingo a la 1 p.m. en ESPN y ESPN Deportes.

Entre los encuentros destacados de MLS en vivo en ESPN+ se incluyen:

Sábado

○ New York City FC vs. New York Red Bulls | 1 p.m. en ESPN+

○ New England Revolution vs. CF Montréal | 7:30 p.m. en ESPN+

○ Orlando City vs. Toronto FC | 7:30 p.m. en ESPN+

○ Chicago Fire FC vs. Charlotte FC | 8 p.m. en ESPN+

○ Sporting Kansas City vs. Minnesota United | 8:30 p.m. en ESPN+

○ Austin FC vs. Nashville SC | 9 p.m. en ESPN+

○ Real Salt Lake vs. FC Cincinnati | 9:30 p.m. en ESPN+

○ Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders FC | 10 p.m. en ESPN+

○ LA Galaxy vs. Colorado Rapids | 10:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ San Jose Earthquakes vs. FC Dallas | 10:30 p.m. en ESPN+

Domingo

○ Columbus Crew vs. Portland Timbers | 1 p.m en ESPN y ESPN Deportes

○ D.C. United vs. Inter Miami CF | 5 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ LAFC vs. Houston Dynamo FC | 10:30 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

EREDIVISIE

El número 1, AFC Ajax, y el número 3, PSV Eindoven, vuelven a la acción el domingo en exclusivo en ESPN+ en inglés y español: PSV Eindoven vs. Feyenoord a las 8:30 a.m. ET y AZ Alkmaar vs. AFC Ajax a las 10:45 a.m. Los encuentros más destacados de este fin de semana incluyen:

Sábado

○ Vitesse vs. FC Volendam | 12:45 p.m. en ESPN+

Domingo

○ PSV vs. Feyenoord | 8:30 a.m. en ESPN+ | También disponible en español

○ Heerenveen vs. Twente | 8:30 a.m. en ESPN+

○ AZ Alkmaar vs. Ajax | 10:45 p.m. en ESPN+ | También disponible en español

FÚTBOL EN ESPN.COM

FÚTBOL EN ESPAÑOL

