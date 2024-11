ESPN Deportes Presents Season 4 of Emmy Award-Winning Series Greenland

Para versión en español haga click aquí

Three New Episodes Take Viewers to Unique Soccer Fields in Easter Island, Chile, a State Prison in San Francisco and the Streets of San Juan, Puerto Rico

Greenland: Season 4 Premieres Tuesday, November 5 at 8 p.m. ET on ESPN Deportes; Episodes Available on ESPN+ Following Linear Debut

ESPN Deportes presents the return of the Emmy Award-winning documentary series Greenland for its fourth season, premiering next Tuesday, November 5 at 8 p.m. ET. The three new episodes will air consecutively every Tuesday at the same time on ESPN Deportes. In addition, each episode will feature an extended version available on ESPN+ following their linear debut.

Produced by ESPN Originals, Greenland continues to unveil some of the world’s most exotic and inhospitable soccer fields, showcasing how soccer transcends boundaries even in places where it seems impossible to play.

In season 4, Greenland takes viewers on a journey to three unique fields that showcase the power of soccer in unlikely settings: A remote community on Easter Island, a special territory of Chile located in Polynesia; the vibrant streets of San Juan, Puerto Rico, where the rhythms of soccer and music collide, and a state prison in the heart of San Francisco.

Episode 1: Easter Island, Chile – Tuesday, Nov. 5 at 8 p.m. ET

The season kicks off on Easter Island, a remote volcanic island that is part of Chile, located in the middle of the Pacific Ocean. Home to less than 8,000 habitants and a rich ancient culture, the island has its own local soccer leagues that bring the islanders together. However, its isolation poses challenges for growing teams and fostering competitive play. Greenland dives into this unique setting, showcasing the resilience of a community determined to keep their soccer traditions alive.



Episode 2: San Juan, Puerto Rico – Tuesday, Nov. 12 at 8 p.m. ET



The second episode takes Greenland to the Caribbean for the first time, landing in San Juan, Puerto Rico. Despite the island’s deep-rooted connection to music, soccer has carved out a significant place in its urban culture. Greenland dives into the fierce rivalry between two local clubs, Don Bosco and Quintana, and how soccer brings joy, pride and unity to the streets of San Juan.



Episode 3: San Francisco, CA – Tuesday, Nov. 19 at 8 p.m. ET

The final episode takes viewers to San Francisco, where soccer serves as a powerful tool for social integration. At a state prison, former inmates have become soccer coaches, helping inmates use the sport as a vehicle for personal growth and rehabilitation. This inspiring story illustrates how soccer can foster positive change and create life-changing opportunities, even in the most challenging circumstances.

Since its debut in 2021, Greenland has visited 18 unique soccer destinations around the world, highlighting the passion for the game in some of the most unlikely places. The series has been recognized with two Sports Emmy Awards for “Outstanding Feature Story in Spanish,” solidifying its place as one of ESPN’s most compelling original series.

All previous seasons of Greenland are available on demand via ESPN+.

ESPAÑOL

Tres episodios nuevos trasladan a los espectadores a campos de fútbol exclusivos en isla de Pascua, Chile, a una prisión estatal en San Francisco y a las calles de San Juan, Puerto Rico

Greenland: la cuarta temporada se estrenará el martes 5 de noviembre a las 8 p.m. ET (hora del Este) por ESPN Deportes; los episodios estarán disponibles por ESPN+ tras el debut lineal

ESPN Deportes presenta el regreso de Greenland, la serie documental ganadora de Premios Emmy, con su cuarta temporada, la cual se estrenará el próximo martes 5 de noviembre a las 8 p.m. ET. Los tres episodios nuevos se transmitirán consecutivamente cada martes a la misma hora por ESPN Deportes. Además, cada episodio contará con una versión extendida que estará disponible en ESPN+ tras su debut lineal.

Producida por ESPN Originals, Greenland lleva a conocer algunos de los campos de fútbol más exóticos e inhóspitos del mundo, mostrando cómo el fútbol trasciende los límites aun en lugares donde parecería imposible jugarlo.

En su cuarta temporada, Greenland transporta a los espectadores a tres campos únicos que demuestran el poder del fútbol en escenarios atípicos: una comunidad remota en la isla de Pascua, un territorio especial de Chile ubicado en Polinesia, las animadas calles de San Juan, Puerto Rico, donde coinciden los ritmos del fútbol y la música, y una prisión estatal en el corazón de San Francisco.

Episodio 1: Isla de Pascua, Chile, martes 5 de noviembre a las 8 p.m. ET

La temporada comienza en Isla de Pascua, una isla volcánica remota que forma parte de Chile y se encuentra en medio del océano Pacífico. Menos de 8,000 habitantes con una amplia cultura ancestral habitan la isla con sus propias ligas de fútbol locales que unen a los isleños. Sin embargo, su aislamiento supone desafíos para hacer crecer los equipos y promover el juego competitivo. Greenland se sumerge en este incomparable entorno y presenta la fortaleza de una comunidad que está resuelta a mantener vivas sus tradiciones futbolísticas.

Episodio 2: San Juan, Puerto Rico, martes 12 de noviembre a las 8 p.m. ET

En el segundo episodio, Greenland viaja al Caribe por primera vez y aterriza en San Juan, Puerto Rico. A pesar de que la isla guarda una conexión profundamente arraigada con la música, el fútbol se ha hecho un lugar importante en su cultura urbana. Greenland se adentra en la feroz rivalidad entre dos equipos, Don Bosco y Quintana, y en cómo el fútbol genera sentimientos de alegría, orgullo y unidad en la calles de San Juan.

Episodio 3: San Francisco, California, martes 19 de noviembre a las 8 p.m. ET

El último episodio tiene lugar en San Francisco, donde el fútbol sirve de herramienta poderosa para la integración social. En una prisión estatal, quienes antes fueran reclusos se han convertido en entrenadores de fútbol y ayudan a los presos actuales a usar este deporte como medio para el crecimiento personal y la rehabilitación. Esta historia inspiradora ilustra cómo el fútbol puede fomentar cambios positivos y crear oportunidades que transforman la vida, incluso en las circunstancias más difíciles.

Desde su debut en 2021, Greenland ha visitado 18 destinos futbolísticos singulares alrededor del mundo y ha destacado la pasión por el juego en algunos de los lugares más inusitados. La serie ha sido galardonada con dos Premios Emmy del Deporte al mejor “Reportaje destacado en español”, con lo cual se ha consagrado como una de las series originales de ESPN más atrapantes.

Las tres primeras temporadas de Greenland están disponibles bajo demanda por ESPN+.

