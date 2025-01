ABC, ESPN+ and ESPN Deportes Present Supercopa de España Final: 259th Real Madrid-FC Barcelona El Clásico on Sunday at 2 p.m. ET

Para versión en español haga click aquí

Kylian Mbappé’s first appearance in a Supercopa de España Final

FC Barcelona’s Robert Lewandowski joins reporter Martin Ainstein for special Bicycle Diaries interview in Jeddah, Saudi Arabia

Coverage in English and Spanish begins at 1:30 p.m.

ABC will broadcast the Supercopa de España 2025 Final – the 259th Real Madrid vs. FC Barcelona El Clásico – on Sunday, Jan. 12, at 2 p.m. ET, at the King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi Arabia. The Supercopa de España (Spanish Super Cup) Final match will mark the second El Clásico to air on ABC Television. ESPN Deportes will televise the game in Spanish. The game will stream live in English and Spanish on ESPN+. Coverage of the Final will begin at 1:30 p.m. with 30-minute pregame shows on each platform.

How they got here:

Defending Champions Real Madrid beat RCD Mallorca 3-0 in the second semifinals on Thursday

In the first semifinals on Wednesday, FC Barcelona defeated Athletic Club 2-0.

Matchup notes:

2018 World Cup champion Kylian Mbappé seeks his first domestic title in Spain, his first opportunity since joining Real Madrid in the off-season

seeks his first domestic title in Spain, his first opportunity since joining Real Madrid in the off-season Lamine Yamal , the 17-year-old star and UEFA EURO 2024 winner, looks to win his first Spanish Super Cup title with FC Barcelona

, the 17-year-old star and UEFA EURO 2024 winner, looks to win his first Spanish Super Cup title with FC Barcelona Considered the top rivalry in club soccer, the first El Clásico between was in 1902

FC Barcelona (14 Supercopa de España titles) and Madrid (13) are the top two teams in the competition

Matchup of soccer stars: Real Madrid’s Mbappé, Vini Jr., Jude Bellingham, Rodrygo, Luka Modrić, Thibaut Courtois; against FC Barcelona’s Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi, Pedri, and more.

FC Barcelona’s Lewandowski featured on Bicycle Diaries with Martin Ainstein:

Ahead of Sunday’s Supercopa de España Final, FC Barcelona and LALIGA top scorer Robert Lewandowski will be the subject of ESPN’s critically acclaimed Bicycle Diaries – a one-on-one interview series on bicycles riding around the scenic neighborhoods – with reporter Martin Ainstein. In this edition, Lewandowski rides alongside Einstein for a conversation as they traverse the scenic Jeddah Corniche, an 18-mile coastal resort area along the Red Sea in Jeddah. The FC Barcelona striker’s Bicycle Diaries will air on ESPN FC leading into the game. Spanish versions will be on Fuera de Juego.

El Clásico Commentators:

English: Rob Palmer (play-by-play), Real Madrid legend Steve McManaman (analyst), with Alex Kirkland reporting from the stadium in Jeddah

Rob Palmer (play-by-play), Real Madrid legend Steve McManaman (analyst), with Alex Kirkland reporting from the stadium in Jeddah Spanish: Fernando Palomo (play-by-play), Eduardo Biscayart (analyst), and Martin Ainstein reporting from the match site in Jeddah.

Surround Programming:

ESPN FC : Host Kay Murray, analysts Alejandro Moreno, and Luis Garcia will present the English-language studio programming – pregame, halftime and postgame – around the match on ABC and ESPN+

Host Kay Murray, analysts Alejandro Moreno, and Luis Garcia will present the English-language studio programming – pregame, halftime and postgame – around the match on ABC and ESPN+ Fuera de Juego: Ricardo Puig and Paco Gabriel de Anda will anchor the Spanish-language studio programming around the game on ESPN+.

Programming for Supercopa de España Final Sunday:

Time (ET) Programming Platforms 1:30 p.m Fuera de Juego Pregame – Supercopa de España Final ESPN+ ESPN FC Pregame – Supercopa de España Final ABC, ESPN+ 2 p.m. Supercopa de España Final: Real Madrid-FC Barcelona ABC, ESPN+, ESPN Deportes 4 p.m. (approx.) Fuera de Juego Postgame – Supercopa de España Final ESPN+ ESPNFC Postgame – Supercopa de España Final ESPN+

*Subject to change

ESPAÑOL

ABC, ESPN+ y ESPN Deportes presentan la Final de la Supercopa de España: el 259.º Clásico Real Madrid-FC Barcelona el domingo a las 2 p.m. ET

Primera aparición de Kylian Mbappé en una Final de la Supercopa de España

Robert Lewandowski, del FC Barcelona, se une al reportero Martin Ainstein para una entrevista especial en “Bicycle Diaries” desde Yeda, Arabia Saudita

La cobertura en inglés y español comienza a la 1:30 p.m.

ABC transmitirá la Final de la Supercopa de España 2025 – el 259.º Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona – el domingo 12 de enero a las 2 p.m. ET, desde el King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita. El partido de la Final de la Supercopa de España será el segundo Clásico transmitido en ABC Television. ESPN Deportes televisará el partido en español, y el encuentro se podrá ver en vivo en inglés y español a través de ESPN+. La cobertura de la Final comenzará a la 1:30 p.m. con programas previos de 30 minutos en cada plataforma.

Cómo llegaron aquí:

El vigente campeón, el Real Madrid, venció 3-0 al RCD Mallorca en la segunda semifinal el jueves.

En la primera semifinal, el miércoles, el FC Barcelona derrotó 2-0 al Athletic Club.

Notas del enfrentamiento:

El campeón del mundo 2018, Kylian Mbappé , busca su primer título doméstico en España, tras unirse al Real Madrid en la pretemporada.

, busca su primer título doméstico en España, tras unirse al Real Madrid en la pretemporada. Lamine Yamal , la estrella de 17 años y ganador de la UEFA EURO 2024, espera conseguir su primer título de la Supercopa con el FC Barcelona.

, la estrella de 17 años y ganador de la UEFA EURO 2024, espera conseguir su primer título de la Supercopa con el FC Barcelona. Considerado la mayor rivalidad en el fútbol de clubes, el primer Clásico tuvo lugar en 1902.

FC Barcelona (14 títulos de Supercopa de España) y Real Madrid (13 títulos) son los dos equipos con más títulos en la competencia.

Duelo de estrellas: Kylian Mbappé, Vini Jr., Jude Bellingham, Rodrygo, Luka Modrić y Thibaut Courtois por el Real Madrid; contra Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Gavi, Pedri y otros del FC Barcelona.

Robert Lewandowski en “Bicycle Diaries” con Martin Ainstein:

Previo a la Final de la Supercopa de España, el máximo goleador del FC Barcelona y de LALIGA, Robert Lewandowski, será el protagonista de la aclamada serie “Bicycle Diaries” de ESPN, en la que el reportero Martin Ainstein realiza entrevistas mientras pasea en bicicleta por paisajes pintorescos. En esta edición, Lewandowski y Ainstein recorren juntos la Corniche de Yeda, un resort costero de 18 millas a lo largo del Mar Rojo. La edición de Lewandowski en “Bicycle Diaries” se emitirá en ESPN FC antes del partido. Las versiones en español se podrán ver en Ahora o Nunca y Fuera de Juego.

Comentaristas de El Clásico:

En inglés : Rob Palmer (narración), Steve McManaman (analista, leyenda del Real Madrid), y Alex Kirkland desde el estadio en Yeda.

: Rob Palmer (narración), Steve McManaman (analista, leyenda del Real Madrid), y Alex Kirkland desde el estadio en Yeda. En español: Fernando Palomo (narración), Eduardo Biscayart (analista) y Martin Ainstein desde el lugar del partido en Yeda.

Programación especial:

ESPN FC : Kay Murray (presentadora), junto a los analistas Alejandro Moreno y Luis García, encabezarán la cobertura en inglés – programas previos, entretiempo y posteriores – en ABC y ESPN+.

: Kay Murray (presentadora), junto a los analistas Alejandro Moreno y Luis García, encabezarán la cobertura en inglés – programas previos, entretiempo y posteriores – en ABC y ESPN+. Fuera de Juego: Ricardo Puig y Paco Gabriel de Anda liderarán la cobertura en español en ESPN+.

Programación del domingo para la Final de la Supercopa de España:

Hora (ET) Programación Plataformas 1:30 p.m. Fuera de Juego Pregame – Final Supercopa de España ESPN+ ESPN FC Pregame – Final Supercopa de España ABC, ESPN+ 2 p.m. Final Supercopa de España: Real Madrid-FC Barcelona ABC, ESPN+, ESPN Deportes 4 p.m. (aprox.) Fuera de Juego Postgame – Final Supercopa de España ESPN+ ESPN FC Postgame – Final Supercopa de España ESPN+

Programación sujeta a cambios.

