NFL
ESPN Experts Drop Predictions for Super Bowl LX, Conference Champions & 2025 League MVP
As the 2025 NFL season officially kicks off Thursday evening, ESPN’s NFL commentators, reporters and writers made their annual Super Bowl, AFC and NFC Champion and League MVP predictions.
Takeaways from the 68 predictions:
- Super Bowl LX Outlook: Ravens reign supreme? Baltimore leads the Super Bowl buzz (30), picked by the most to win the ultimate prize for the third time in franchise history.
- New AFC Champion: While the Kansas City Chiefs are still dangerous, a new team could represent the AFC in the Super Bowl for the first time since the 2021-22 season per the predictions; the Baltimore Ravens (33) and the Buffalo Bills (19) leads the Chiefs (10) in this category, with the Denver Broncos receiving one vote.
- NFC = Chaos: The NFC is wide open with eight different teams predicted to win the conference; the Philadelphia Eagles (26) and the Green Bay Packers (22) lead the pack.
- Lamar vs. Burrow: Playing twice a year isn’t enough, Baltimore Ravens QB Lamar Jackson (22) and Cincinnati Bengals QB Joe Burrow (20) are predicted to duke it out for the League MVP title.
- Non-QBs Enter the MVP Chat: Could Detroit Lions RB Jahmyr Gibbs or Minnesota Vikings WR Justin Jefferson be named League MVP? Two ESPN commentators think so…
Breakdown of the teams and players receiving votes:
- Super Bowl LX: Ravens (30), Bills (19), Chiefs (8), Eagles (5), Lions (3), Broncos (1), Buccaneers (1), Packers (1)
- AFC Champion: Ravens (33), Bills (24), Chiefs (10), Broncos (1)
- NFC Champion: Eagles (26), Packers (22), Lions (8), Buccaneers (5), 49ers (3), Commanders (2), Vikings (1), Rams (1)
- League MVP: Lamar Jackson (22), Joe Burrow (20), Josh Allen (8), Partick Mahomes (6), Jayden Daniels (5), Jalen Hurts (3), Jordan Love (2), Jahmyr Gibbs (1), Justin Jefferson (1)
Note, official MVP votes are cast at the conclusion of the regular season.
|Last Name
|First Name
|AFC Champion
|NFC Champion
|Super Bowl Winner
|League MVP
|Archer
|Todd
|Bills
|Packers
|Bills
|Josh Allen
|Baby
|Ben
|Chiefs
|Packers
|Chiefs
|Lamar Jackson
|Barshop
|Sarah
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Joe Burrow
|Beisner-Buck
|Michelle
|Bills
|Packers
|Bills
|Josh Allen
|Bruschi
|Tedy
|Chiefs
|Lions
|Lions
|Joe Burrow
|Buck
|Joe
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|Chase
|Mike
|Bills
|Lions
|Bills
|Joe Burrow
|Cimini
|Rich
|Ravens
|Commanders
|Ravens
|Jayden Daniels
|Clark
|Kevin
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Patrick Mahomes
|Clark
|Ryan
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Coughlin
|Steve
|Ravens
|Rams
|Ravens
|Jahmyr Gibbs
|Cronin
|Courtney
|Bills
|Packers
|Bills
|Jordan Love
|Darlington
|Jeff
|Chiefs
|Lions
|Chiefs
|Patrick Mahomes
|Davenport
|Turron
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Demovsky
|Rob
|Ravens
|Packers
|Packers
|Jayden Daniels
|DiRocco
|Michael
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|Edwards
|Herm
|Bills
|Eagles
|Eagles
|Josh Allen
|Fowler
|Jeremy
|Ravens
|Buccaneers
|Ravens
|Joe Burrow
|George
|Katie
|Ravens
|Eagles
|Eagles
|Lamar Jackson
|Getzenberg
|Alaina
|Bills
|Lions
|Lions
|Patrick Mahomes
|Graziano
|Dan
|Bills
|Packers
|Bills
|Patrick Mahomes
|Greenberg
|Mike
|Bills
|Lions
|Bills
|Joe Burrow
|Hasselback
|Tim
|Ravens
|Lions
|Ravens
|Lamar Jackson
|Hawkins
|Andrew
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Jalen Hurts
|Henderson
|Brady
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Joe Burrow
|Hensley
|Jamison
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Holder
|Stephen
|Chiefs
|Eagles
|Chiefs
|Lamar Jackson
|Kahler
|Kalyn
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|Keim
|John
|Bills
|Packers
|Bills
|Jayden Daniels
|Kimes
|Mina
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Kiper Jr.
|Mel
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Laine
|Jenna
|Bills
|Buccaneers
|Buccaneers
|Jayden Daniels
|Louis-Jacques
|Marcel
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Martin
|Kimberley A.
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|McCourty
|Jason
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Jalen Hurts
|McFadden
|Ryan
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Joe Burrow
|McFarland
|Booger
|Bills
|Packers
|Ravens
|Jayden Daniels
|McManus
|Tim
|Ravens
|Lions
|Ravens
|Lamar Jackson
|Miller
|Matt
|Chiefs
|Eagles
|Chiefs
|Lamar Jackson
|Newton
|David
|Bills
|Packers
|Bills
|Josh Allen
|Orlovsky
|Dan
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Jordan Love
|Oyefusi
|Daniel
|Chiefs
|49ers
|Chiefs
|Josh Allen
|Paolantonio
|Sal
|Bills
|Eagles
|Eagles
|Joe Burrow
|Pryor
|Brooke
|Ravens
|Packers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Raanan
|Jordan
|Bills
|Vikings
|Bills
|Justin Jefferson
|Raimondi
|Marc
|Ravens
|Commanders
|Ravens
|Lamar Jackson
|Reid
|Jordan
|Chiefs
|Eagles
|Eagles
|Lamar Jackson
|Reiss
|Mike
|Bills
|49ers
|Bills
|Joe Burrow
|Rhim
|Kris
|Ravens
|Eagles
|Eagles
|Joe Burrow
|Riddick
|Louis
|Chiefs
|Buccaneers
|Chiefs
|Patrick Mahomes
|Rutledge
|Laura
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Ryan
|Rex
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Joe Burrow
|Saturday
|Jeff
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Joe Burrow
|Schefter
|Adam
|Ravens
|Buccaneers
|Ravens
|Lamar Jackson
|Schrager
|Peter
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|Seifert
|Kevin
|Bills
|Packers
|Bills
|Josh Allen
|Solak
|Ben
|Ravens
|Buccaneers
|Ravens
|Joe Burrow
|Spears
|Marcus
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Tannenbaum
|Mike
|Chiefs
|Packers
|Chiefs
|Joe Burrow
|Taylor
|Nate
|Chiefs
|Packers
|Chiefs
|Patrick Mahomes
|Terrell
|Katherine
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Thiry
|Lindsey
|Bills
|Packers
|Bills
|Josh Allen
|Van Pelt
|Scott
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Wagoner
|Nick
|Bills
|Eagles
|Bills
|Joe Burrow
|Weinfuss
|Josh
|Bills
|Eagles
|Bills
|Jalen Hurts
|Woodyard
|Eric
|Ravens
|Lions
|Lions
|Lamar Jackson
|Yates
|Field
|Ravens
|Eagles
|Ravens
|Lamar Jackson
|Yurk
|Russell
|Broncos
|49ers
|Broncos
|Josh Allen