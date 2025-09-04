ESPN Experts Drop Predictions for Super Bowl LX, Conference Champions & 2025 League MVP

NFL

ESPN Experts Drop Predictions for Super Bowl LX, Conference Champions & 2025 League MVP

Photo of Lily Blum Lily Blum Follow on Twitter 1 day ago

As the 2025 NFL season officially kicks off Thursday evening, ESPN’s NFL commentators, reporters and writers made their annual Super Bowl, AFC and NFC Champion and League MVP predictions.

Takeaways from the 68 predictions:

  • Super Bowl LX Outlook: Ravens reign supreme? Baltimore leads the Super Bowl buzz (30), picked by the most to win the ultimate prize for the third time in franchise history.
  • New AFC Champion: While the Kansas City Chiefs are still dangerous, a new team could represent the AFC in the Super Bowl for the first time since the 2021-22 season per the predictions; the Baltimore Ravens (33) and the Buffalo Bills (19) leads the Chiefs (10) in this category, with the Denver Broncos receiving one vote.
  • NFC = Chaos: The NFC is wide open with eight different teams predicted to win the conference; the Philadelphia Eagles (26) and the Green Bay Packers (22) lead the pack.
  • Lamar vs. Burrow: Playing twice a year isn’t enough, Baltimore Ravens QB Lamar Jackson (22) and Cincinnati Bengals QB Joe Burrow (20) are predicted to duke it out for the League MVP title.
  • Non-QBs Enter the MVP Chat: Could Detroit Lions RB Jahmyr Gibbs or Minnesota Vikings WR Justin Jefferson be named League MVP? Two ESPN commentators think so…

Breakdown of the teams and players receiving votes:

  • Super Bowl LX: Ravens (30), Bills (19), Chiefs (8), Eagles (5), Lions (3), Broncos (1), Buccaneers (1), Packers (1)
  • AFC Champion: Ravens (33), Bills (24), Chiefs (10), Broncos (1)
  • NFC Champion: Eagles (26), Packers (22), Lions (8), Buccaneers (5), 49ers (3), Commanders (2), Vikings (1), Rams (1)
  • League MVP: Lamar Jackson (22), Joe Burrow (20), Josh Allen (8), Partick Mahomes (6), Jayden Daniels (5), Jalen Hurts (3), Jordan Love (2), Jahmyr Gibbs (1), Justin Jefferson (1)

Note, official MVP votes are cast at the conclusion of the regular season.

Last Name First Name AFC Champion NFC Champion Super Bowl Winner League MVP
Archer Todd Bills Packers Bills Josh Allen
Baby Ben Chiefs Packers Chiefs Lamar Jackson
Barshop Sarah Ravens Packers Ravens Joe Burrow
Beisner-Buck Michelle Bills Packers Bills Josh Allen
Bruschi Tedy Chiefs Lions Lions Joe Burrow
Buck Joe Bills Eagles Bills Joe Burrow
Chase Mike Bills Lions Bills Joe Burrow
Cimini Rich Ravens Commanders Ravens Jayden Daniels
Clark Kevin Ravens Packers Ravens Patrick Mahomes
Clark Ryan Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Coughlin Steve Ravens Rams Ravens Jahmyr Gibbs
Cronin Courtney Bills Packers Bills Jordan Love
Darlington Jeff Chiefs Lions Chiefs Patrick Mahomes
Davenport Turron Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Demovsky Rob Ravens Packers Packers Jayden Daniels
DiRocco Michael Bills Eagles Bills Joe Burrow
Edwards Herm Bills Eagles Eagles Josh Allen
Fowler Jeremy Ravens Buccaneers Ravens Joe Burrow
George Katie Ravens Eagles Eagles Lamar Jackson
Getzenberg Alaina Bills Lions Lions Patrick Mahomes
Graziano Dan Bills Packers Bills Patrick Mahomes
Greenberg Mike Bills Lions Bills Joe Burrow
Hasselback Tim Ravens Lions Ravens Lamar Jackson
Hawkins Andrew Ravens Eagles Ravens Jalen Hurts
Henderson Brady Ravens Eagles Ravens Joe Burrow
Hensley Jamison Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Holder Stephen Chiefs Eagles Chiefs Lamar Jackson
Kahler Kalyn Bills Eagles Bills Joe Burrow
Keim John Bills Packers Bills Jayden Daniels
Kimes Mina Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Kiper Jr. Mel Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Laine Jenna Bills Buccaneers Buccaneers Jayden Daniels
Louis-Jacques Marcel Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Martin Kimberley A. Bills Eagles Bills Joe Burrow
McCourty Jason Ravens Packers Ravens Jalen Hurts
McFadden Ryan Ravens Eagles Ravens Joe Burrow
McFarland Booger Bills Packers Ravens Jayden Daniels
McManus Tim Ravens Lions Ravens Lamar Jackson
Miller Matt Chiefs Eagles Chiefs Lamar Jackson
Newton David Bills Packers Bills Josh Allen
Orlovsky Dan Ravens Eagles Ravens Jordan Love
Oyefusi Daniel Chiefs 49ers Chiefs Josh Allen
Paolantonio Sal Bills Eagles Eagles Joe Burrow
Pryor Brooke Ravens Packers Ravens Lamar Jackson
Raanan Jordan Bills Vikings Bills Justin Jefferson
Raimondi Marc Ravens Commanders Ravens Lamar Jackson
Reid Jordan Chiefs Eagles Eagles Lamar Jackson
Reiss Mike Bills 49ers Bills Joe Burrow
Rhim Kris Ravens Eagles Eagles Joe Burrow
Riddick Louis Chiefs Buccaneers Chiefs Patrick Mahomes
Rutledge Laura Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Ryan Rex Ravens Eagles Ravens Joe Burrow
Saturday Jeff Ravens Eagles Ravens Joe Burrow
Schefter Adam Ravens Buccaneers Ravens Lamar Jackson
Schrager Peter Bills Eagles Bills Joe Burrow
Seifert Kevin Bills Packers Bills Josh Allen
Solak Ben Ravens Buccaneers Ravens Joe Burrow
Spears Marcus Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Tannenbaum Mike Chiefs Packers Chiefs Joe Burrow
Taylor Nate Chiefs Packers Chiefs Patrick Mahomes
Terrell Katherine Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Thiry Lindsey Bills Packers Bills Josh Allen
Van Pelt Scott Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Wagoner Nick Bills Eagles Bills Joe Burrow
Weinfuss Josh Bills Eagles Bills Jalen Hurts
Woodyard Eric Ravens Lions Lions Lamar Jackson
Yates Field Ravens Eagles Ravens Lamar Jackson
Yurk Russell Broncos 49ers Broncos Josh Allen

 

Tags
Photo of Lily Blum Lily Blum Follow on Twitter 1 day ago
Photo of Lily Blum

Lily Blum

Based in New York City, Lily Blum is a communications Manager with a focus on ESPN’s NFL portfolio, The Savannah Bananas and high school sports. She is a Maryland native, Baltimore sports fan and proud University of Maryland graduate.
Back to top button