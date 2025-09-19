The Puck Drops for 2025-26 Men’s & Women’s College Hockey Season with 620+ Games Across ESPN Networks
- Season-long coverage culminates with NCAA Women’s Frozen Four (March 20 & 22, University Park, Pa.) and Men’s Frozen Four (April 9 & 11, Las Vegas)
- ESPN’s College Hockey Voices Return: John Buccigross & Colby Cohen
ESPN continues its industry-leading coverage of NCAA men’s and women’s ice hockey with more than 620 games across ESPN networks during the 2025-26 season. The lineup features exclusive coverage of the NCAA postseason culminating with the Men’s and Women’s Frozen Four championship events. All games will be available to stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.
ESPN+ will stream over 620 games with matchups from ECAC Hockey and Hockey East.
The puck drops for the first game of the season across ESPN networks on Friday, October 17, with a highly anticipated men’s matchup between likely top-10 ranked teams Michigan State and Boston University on ESPNU (6:30 p.m. ET). ESPN’s lead college hockey voices John Buccigross and Colby Cohen will be on the call.
The 2025 NCAA women’s runner-up Ohio State will face Colgate on Friday, October 3, at 6 p.m. on ESPN+.
The men’s 2025 National Champion Western Michigan Broncos will be featured in back-to-back ESPN+ matchups against UMass Lowell on Friday, October 17 (7:15 p.m.) and Saturday, October 18 (6:05 p.m.).
Additional matchups across ESPN networks will be announced at a later date.
Ahead of the postseason, both the men’s and women’s NCAA College Hockey Selection Show will return to ESPN networks. Leading into the Women’s Frozen Four Championship game on Sunday, March 22, the men’s selection show (3 p.m.) will air on ESPNU. The women’s selection show will take place on Sunday, March 8 (11:30 a.m.) on ESPNU.
2025-26 Women’s College Hockey Schedule:
|Date
|Time (ET)
|Matchup
|Network
|Fri, Sep 19
|6 p.m.
|Minnesota State at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|St. Lawrence at Colgate
|ESPN+
|Sat, Sep 20
|1 p.m.
|Stonehill at Boston College
|ESPN+
|2 p.m.
|Maine at New Hampshire
|ESPN+
|2 p.m.
|Saint Michael’s at Vermont
|ESPN+
|2 p.m.
|Bishop’s University at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|UConn at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Minnesota State at Rensselaer
|ESPN+
|Thu, Sep 25
|6 p.m.
|Mercyhurst at New Hampshire
|ESPN+
|Fri, Sep 26
|12:30 p.m.
|Mercyhurst at New Hampshire
|ESPN+
|6 p.m.
|Concordia at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|St. Cloud State at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|RPI at Holy Cross
|ESPN+
|6 p.m.
|Clarkson at Merrimack
|ESPN+
|6 p.m.
|Maine at Quinnipiac
|ESPN+
|6 p.m.
|Franklin Pierce at Union
|ESPN+
|Sat, Sep 27
|2 p.m.
|Concordia at Northeastern
|ESPN+
|3 p.m.
|St. Cloud State at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|Sacred Heart at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Maine at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Franklin Pierce at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|Clarkson at Merrimack
|ESPN+
|6 p.m.
|RPI at Holy Cross
|ESPN+
|Fri, Oct 3
|6 p.m.
|Minnesota at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Union at Merrimack
|ESPN+
|6 p.m.
|RIT at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|Penn State at Vermont
|ESPN+
|6 p.m.
|Ohio State at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|Sacred Heart at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Merrimack at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|UConn at Clarkson
|ESPN+
|Sat, Oct 4
|1 p.m.
|Merrimack at Union
|ESPN+
|2 p.m.
|Rensselaer at Sacred Heart
|ESPN+
|2 p.m.
|RIT at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|Penn State at Vermont
|ESPN+
|2 p.m.
|UConn at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Providence at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Ohio State at Colgate
|ESPN+
|4 p.m.
|Minnesota at Boston University
|ESPN+
|Fri, Oct 10
|1:30 p.m.
|Providence at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|St. Anselm at Maine
|ESPN+
|5 p.m.
|Franklin Pierce at Sacred Heart
|ESPN+
|6 p.m.
|Holy Cross at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston University at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at St. Lawrence
|ESPN+
|Sat, Oct 11
|2 p.m.
|Franklin Pierce at Sacred Heart
|ESPN+
|2 p.m.
|RPI at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|Boston College at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Vermont at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|New Hampshire at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston University at Colgate
|ESPN+
|Fri, Oct 17
|11 am
|Clarkson at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Northeastern at Quinnipiac
|ESPN+
|3:37 p.m.
|Saint Anselm at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Robert Morris at Yale
|ESPN+
|6 p.m.
|Saint Michael’s at Harvard
|ESPN+
|6 p.m.
|Dartmouth at Holy Cross
|ESPN+
|6:30 p.m.
|Colgate at Maine
|ESPN+
|Sat, Oct 18
|TBA
|TBA at Union
|ESPN+
|1 p.m.
|Princeton at UConn
|ESPN+
|1 p.m.
|Clarkson at Providence
|ESPN+
|1 p.m.
|Northeastern at Quinnipiac
|ESPN+
|2 p.m.
|Harvard at New Hampshire
|ESPN+
|3 p.m.
|Robert Morris at Yale
|ESPN+
|5:30 p.m.
|Colgate at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Dartmouth at Holy Cross
|ESPN+
|Sun, Oct 19
|3 p.m.
|Merrimack at Brown
|ESPN+
|Fri, Oct 24
|5 p.m.
|Saint Michael’s at Sacred Heart
|ESPN+
|6 p.m.
|Cornell at Harvard
|ESPN+
|6 p.m.
|Princeton at Brown
|ESPN+
|6 p.m.
|Quinnipiac at Yale
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Franklin Pierce at Vermont
|ESPN+
|6 p.m.
|St. Lawrence at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Clarkson at Union
|ESPN+
|7 p.m.
|Post at Holy Cross
|ESPN+
|Sat, Oct 25
|12 p.m.
|Saint Michael’s at Sacred Heart
|ESPN+
|1 p.m.
|Boston College at Merrimack
|ESPN+
|3 p.m.
|Quinnipiac at Brown
|ESPN+
|3 p.m.
|Colgate at Harvard
|ESPN+
|3 p.m.
|Princeton at Yale
|ESPN+
|3 p.m.
|Franklin Pierce at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Clarkson at Rensselaer
|ESPN+
|3 p.m.
|St. Lawrence at Union
|ESPN+
|Fri, Oct 31
|11 am
|Boston College at Vermont
|ESPN+
|2 p.m.
|Maine at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Brown at Colgate
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at St. Lawrence
|ESPN+
|4 p.m.
|New Hampshire at Merrimack
|ESPN+
|5 p.m.
|Union at Quinnipiac
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at Boston University
|ESPN+
|Sat, Nov 1
|1 p.m.
|Holy Cross at UConn
|ESPN+
|2 p.m.
|Merrimack at New Hampshire
|ESPN+
|2 p.m.
|Boston College at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Boston University at Northeastern
|ESPN+
|3 p.m.
|Maine at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Yale at Colgate
|ESPN+
|3 p.m.
|Rensselaer at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at St. Lawrence
|ESPN+
|Sun, Nov 2
|2 p.m.
|UConn at Holy Cross
|ESPN+
|Fri, Nov 7
|1:30 p.m.
|Vermont at Northeastern
|ESPN+
|3 p.m.
|Boston University at Maine
|ESPN+
|3 p.m.
|Union at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|UConn at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Holy Cross at Merrimack
|ESPN+
|6 p.m.
|Providence at New Hampshire
|ESPN+
|6 p.m.
|RIT at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|St. Lawrence at Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Nov 8
|1:30 p.m.
|Vermont at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|New Hampshire at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Delaware at Brown
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Harvard
|ESPN+
|3 p.m.
|Boston College at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|RIT at Colgate
|ESPN+
|3 p.m.
|Clarkson at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Rensselaer at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|Boston University at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Holy Cross
|ESPN+
|Sun, Nov 9
|1 p.m.
|Delaware at Brown
|ESPN+
|Wed, Nov 12
|11 am
|St. Lawrence at Clarkson
|ESPN+
|Thu, Nov 13
|6 p.m.
|Boston University at Boston College
|ESPN+
|Fri, Nov 14
|3 p.m.
|Cornell at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|Dartmouth at Brown
|ESPN+
|6 p.m.
|Harvard at Yale
|ESPN+
|6 p.m.
|Merrimack at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Holy Cross
|ESPN+
|Sat, Nov 15
|1 p.m.
|Northeastern at Merrimack
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Yale
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at Brown
|ESPN+
|3 p.m.
|New Hampshire at Vermont
|ESPN+
|5 p.m.
|Maine at Holy Cross
|ESPN+
|Fri, Nov 21
|6 p.m.
|Providence at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Holy Cross
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at Maine
|ESPN+
|6 p.m.
|Brown at Clarkson
|ESPN+
|6 p.m.
|Colgate at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Yale at St. Lawrence
|ESPN+
|6 p.m.
|Cornell at Union
|ESPN+
|Sat, Nov 22
|1 p.m.
|Long Island University at Sacred Heart
|ESPN+
|2 p.m.
|Merrimack at Boston College
|ESPN+
|3 p.m.
|Boston University at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Princeton at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Brown at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|Yale at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Cornell at Rensselaer
|ESPN+
|3 p.m.
|Colgate at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|Northeastern at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Holy Cross at New Hampshire
|ESPN+
|Wed, Nov 26
|3 p.m.
|Vermont at UConn
|ESPN+
|Fri, Nov 28
|TBA
|Yale at Sacred Heart
|ESPN+
|3 p.m.
|Maine at Harvard
|ESPN+
|3 p.m.
|Quinnipiac at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|Penn State at Northeastern
|ESPN+
|5 p.m.
|St. Lawrence at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Cornell at Vermont
|ESPN+
|6 p.m.
|Delaware at Union
|ESPN+
|Sat, Nov 29
|TBA
|TBA at UConn
|ESPN+
|TBA
|TBA at Quinnipiac
|ESPN+
|2 p.m.
|St. Lawrence at Boston College
|ESPN+
|3 p.m.
|Maine at Harvard
|ESPN+
|3 p.m.
|Penn State at Northeastern
|ESPN+
|3 p.m.
|Cornell at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Delaware at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|Syracuse at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Assumption at Holy Cross
|ESPN+
|Sun, Nov 30
|12 p.m.
|Assumption at Merrimack
|ESPN+
|Tue, Dec 2
|6 p.m.
|New Hampshire at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Holy Cross
|ESPN+
|Thu, Dec 4
|7 p.m.
|Clarkson at St. Lawrence
|ESPN+
|Fri, Dec 5
|2 p.m.
|Holy Cross at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Union at Harvard
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston University at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|Merrimack at Providence
|ESPN+
|6 p.m.
|Maine at New Hampshire
|ESPN+
|6 p.m.
|Princeton at Colgate
|ESPN+
|Sat, Dec 6
|TBA
|Providence at Merrimack
|ESPN+
|1:30 p.m.
|Boston College at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|Maine at New Hampshire
|ESPN+
|2 p.m.
|Holy Cross at Vermont
|ESPN+
|2 p.m.
|St. Lawrence at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|RPI at Harvard
|ESPN+
|3 p.m.
|Quinnipiac at Colgate
|ESPN+
|4 p.m.
|UConn at Boston University
|ESPN+
|Sun, Dec 7
|4 p.m.
|Brown at Yale
|ESPN+
|Fri, Jan 2
|TBA
|TBA at Boston University
|ESPN+
|2 p.m.
|UConn at Providence
|ESPN+
|6 p.m.
|Dartmouth at Vermont
|ESPN+
|6 p.m.
|Saint Michael’s at Clarkson
|ESPN+
|Sat, Jan 3
|TBA
|TBA at Boston University
|ESPN+
|TBA
|Bemidji State at Merrimack
|ESPN+
|2 p.m.
|Colgate at Boston College
|ESPN+
|2 p.m.
|Long Island University at New Hampshire
|ESPN+
|2 p.m.
|Saint Michael’s at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Providence at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|Holy Cross at Maine
|ESPN+
|Sun, Jan 4
|TBA
|Bemidji State at Merrimack
|ESPN+
|2 p.m.
|Long Island University at New Hampshire
|ESPN+
|Fri, Jan 9
|TBA
|Vermont at Merrimack
|ESPN+
|2 p.m.
|Northeastern at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|St. Lawrence at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston College at Holy Cross
|ESPN+
|6 p.m.
|UConn at Maine
|ESPN+
|6 p.m.
|Princeton at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Quinnipiac at Rensselaer
|ESPN+
|Sat, Jan 10
|TBA
|Vermont at Merrimack
|ESPN+
|TBA
|Boston University at New Hampshire
|ESPN+
|3 p.m.
|Clarkson at Colgate
|ESPN+
|3 p.m.
|Princeton at Rensselaer
|ESPN+
|3 p.m.
|Quinnipiac at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|UConn at Maine
|ESPN+
|Tue, Jan 13
|4 p.m.
|Harvard at Boston College
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Northeastern at Boston University
|ESPN+
|Thu, Jan 15
|3 p.m.
|Merrimack at UConn
|ESPN+
|Fri, Jan 16
|2 p.m.
|Providence at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Maine at Vermont
|ESPN+
|6 p.m.
|Rensselaer at Clarkson
|ESPN+
|6 p.m.
|Union at St. Lawrence
|ESPN+
|6 p.m.
|Dartmouth at Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Jan 17
|TBA
|UConn at Merrimack
|ESPN+
|TBA
|Northeastern at New Hampshire
|ESPN+
|2 p.m.
|Maine at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Rensselaer at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|Union at Clarkson
|ESPN+
|4 p.m.
|Holy Cross at
|ESPN+
|Tue, Jan 20
|TBA
|TBA at Boston College
|ESPN+
|TBA
|TBA at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Clarkson at St. Lawrence
|ESPN+
|Fri, Jan 23
|TBA
|UConn at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Providence at Holy Cross
|ESPN+
|6 p.m.
|Merrimack at Maine
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston College at New Hampshire
|ESPN+
|6 p.m.
|Colgate at Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Jan 24
|2 p.m.
|New Hampshire at Boston College
|ESPN+
|3 p.m.
|Northeastern at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|Holy Cross at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Cornell at Quinnipiac
|ESPN+
|4 p.m.
|Vermont at Boston University
|ESPN+
|4 p.m.
|Merrimack at Maine
|ESPN+
|Thu, Jan 29
|TBA
|Holy Cross at Northeastern
|ESPN+
|Fri, Jan 30
|2 p.m.
|Maine at Boston College
|ESPN+
|2 p.m.
|Boston University at Merrimack
|ESPN+
|2 p.m.
|Providence at Vermont
|ESPN+
|3 p.m.
|Princeton at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|Quinnipiac at Clarkson
|ESPN+
|6 p.m.
|UConn at New Hampshire
|ESPN+
|6 p.m.
|Harvard at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|Yale at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Brown at Union
|ESPN+
|Sat, Jan 31
|1 p.m.
|Providence at Vermont
|ESPN+
|2 p.m.
|Princeton at Clarkson
|ESPN+
|2 p.m.
|Quinnipiac at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Colgate
|ESPN+
|3 p.m.
|Brown at Rensselaer
|ESPN+
|3 p.m.
|Yale at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|Merrimack at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Maine at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at Holy Cross
|ESPN+
|Thur, Feb 5
|TBA
|Maine at Northeastern
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Boston University at Vermont
|ESPN+
|Fri, Feb 6
|2 p.m.
|Boston College at Holy Cross
|ESPN+
|2 p.m.
|Merrimack at New Hampshire
|ESPN+
|3 p.m.
|Union at Colgate
|ESPN+
|6 p.m.
|UConn at Providence
|ESPN+
|Sat, Feb 7
|TBA
|Providence at Merrimack
|ESPN+
|3 p.m.
|Boston College at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|Rensselaer at Colgate
|ESPN+
|4 p.m.
|Maine at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Holy Cross
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at Vermont
|ESPN+
|Fri, Feb 13
|TBA
|Holy Cross at Merrimack
|ESPN+
|TBA
|Boston University at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|Vermont at Maine
|ESPN+
|2 p.m.
|UConn at New Hampshire
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Union
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Providence at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Colgate at Clarkson
|ESPN+
|6 p.m.
|Brown at Quinnipiac
|ESPN+
|6 p.m.
|Cornell at St. Lawrence
|ESPN+
|Sat, Feb 14
|TBA
|Boston College at Northeastern
|ESPN+
|2 p.m.
|New Hampshire at Maine
|ESPN+
|3 p.m.
|Holy Cross at Providence
|ESPN+
|3 p.m.
|Yale at Quinnipiac
|ESPN+
|3 p.m.
|Dartmouth at Rensselaer
|ESPN+
|3 p.m.
|Cornell at Clarkson
|ESPN+
|3 p.m.
|Colgate at St. Lawrence
|ESPN+
|3 p.m.
|Harvard at Union
|ESPN+
|4 p.m.
|UConn at Boston University
|ESPN+
|Sun, Feb 15
|2 p.m.
|Merrimack at Vermont
|ESPN+
|Fri, Feb 20
|TBA
|Maine at Merrimack
|ESPN+
|2 p.m.
|New Hampshire at Boston College
|ESPN+
|6 p.m.
|Providence at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Northeastern at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at Holy Cross
|ESPN+
|Sat, Feb 21
|2 p.m.
|Boston University at Boston College
|ESPN+
|2 p.m.
|Vermont at New Hampshire
|ESPN+
|3 p.m.
|Merrimack at UConn
|ESPN+
|3 p.m.
|Northeastern at Providence
|ESPN+
|Sat, Mar 7
|3:30 p.m.
|Women’s Hockey East Championship Game
|ESPNEWS
|Sun, Mar 8
|11:30 am
|NCAA Women’s Ice Hockey Selection Show
|ESPNU
|Thu, Mar 12
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN+
|Sat, Mar 14
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN+
|Fri, Mar 20
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Semifinals
|ESPN+
|TBD
|NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Semifinals
|ESPN+
|Sun, Mar 22
|4 p.m.
|NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Championship
|ESPNU
*Networks and times subject to change
2025-26 Men’s College Hockey Schedule:
|Date
|Time (ET)
|Matchup
|Network
|Fri, Oct 3
|TBA
|Simon Fraser Univ at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Boston College
|ESPN+
|7:15 p.m.
|Merrimack at UMass Lowell
|ESPN+
|Sat, Oct 4
|5 p.m.
|Army at Union
|ESPN+
|7 p.m.
|Long Island University at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Brock University at Vermont
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Holy Cross at Northeastern
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Northern Michigan at Massachusetts
|ESPN+
|Sun, Oct 5
|2 p.m.
|Quinnipiac at Providence
|ESPN+
|4 p.m.
|Northern Michigan at Massachusetts
|ESPN+
|5 p.m.
|RPI at Boston University
|ESPN+
|Fri, Oct 10
|TBA
|UMass Lowell at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Army at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Holy Cross at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Miami (OH) at Rensselaer
|ESPN+
|Sat, Oct 11
|TBA
|Michigan at Providence
|ESPN+
|6 p.m.
|Colgate at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Miami (OH) at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Holy Cross at Maine
|ESPN+
|Sun, Oct 12
|4 p.m.
|Vermont at St. Lawrence
|ESPN+
|Fri, Oct 17
|TBA
|Ohio State at UConn
|ESPN+
|6:30 p.m.
|Michigan State at Boston University
|ESPNU
|7 p.m.
|Northeastern at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Canisius at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Rensselaer
|ESPN+
|7:15 p.m.
|Western Michigan at UMass Lowell
|ESPN+
|8 p.m.
|Niagara at Union
|ESPN+
|Sat, Oct 18
|TBA
|Ohio State at UConn
|ESPN+
|4 p.m.
|Maine at Quinnipiac
|ESPN+
|4 p.m.
|Providence at Rensselaer
|ESPN+
|5 p.m.
|Harvard at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Merrimack
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Western Michigan at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan State at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Canisius at Colgate
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Bentley at Massachusetts
|ESPN+
|8 p.m.
|Niagara at Union
|ESPN+
|Fri, Oct 24
|7 p.m.
|Denver at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|UConn at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Long Island University at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|North Dakota at Clarkson
|ESPN+
|Sat, Oct 25
|TBA
|Boston University at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Long Island University at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Denver at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|North Dakota at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Toronto at St. Lawrence
|ESPN+
|Thu, Oct 30
|7 p.m.
|Northeastern at Boston College
|ESPN+
|Fri, Oct 31
|TBA
|Harvard at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan Tech at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Lake Superior State at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Rensselaer at Union
|ESPN+
|7:30 p.m.
|RIT at Colgate
|ESPN+
|Sat, Nov 1
|TBA
|Merrimack at UConn
|ESPN+
|4 p.m.
|Union at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Cornell at Massachusetts
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Providence at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan Tech at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Lake Superior State at Clarkson
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Boston University at Maine
|ESPN+
|7:30 p.m.
|RIT at Colgate
|ESPN+
|Tue, Nov 4
|4 p.m.
|Alaska-Fairbanks at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at Harvard
|ESPN+
|Thu, Nov 6
|7 p.m.
|Maine at Massachusetts
|ESPN+
|Fri, Nov 7
|TBA
|Providence at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Yale
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at Brown
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Clarkson at Union
|ESPN+
|7:15 p.m.
|New Hampshire at UMass Lowell
|ESPN+
|Sat, Nov 8
|TBA
|UConn at Providence
|ESPN+
|4 p.m.
|Clarkson at Rensselaer
|ESPN+
|6 p.m.
|Boston University at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Brown
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at Yale
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Union
|ESPN+
|Tue, Nov 11
|7 p.m.
|Union at Harvard
|ESPN+
|Fri, Nov 14
|TBA
|Northeastern at UConn
|ESPN+
|4 p.m.
|Dartmouth at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Union
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Rensselaer
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Yale at Colgate
|ESPN+
|Sat, Nov 15
|4 p.m.
|UMass Lowell at Rensselaer
|ESPN+
|4 p.m.
|Dartmouth at Clarkson
|ESPN+
|4 p.m.
|Boston University at Quinnipiac
|ESPN+
|5 p.m.
|New Hampshire at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Providence at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at St. Lawrence
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Vermont at Maine
|ESPN+
|7:30 p.m.
|UConn at Northeastern
|ESPN+
|Thu, Nov 20
|7 p.m.
|Massachusetts at Providence
|ESPN+
|Fri, Nov 21
|7 p.m.
|Maine at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|UConn at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Rensselaer at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|Clarkson at Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Nov 22
|TBA
|New Hampshire at UConn
|ESPN+
|6 p.m.
|Harvard at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at Yale
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Union at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Quinnipiac
|ESPN+
|Tue, Nov 25
|TBA
|Stonehill at UConn
|ESPN+
|Wed, Nov 26
|5 p.m.
|Holy Cross at Quinnipiac
|ESPN+
|Fri, Nov 28
|1 p.m.
|Notre Dame at Boston College
|ESPN+
|4 p.m.
|Alaska-Fairbanks at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Omaha at Yale
|ESPN+
|7:30 p.m.
|UMass Lowell at Clarkson
|ESPN+
|Sat, Nov 29
|4 p.m.
|Brown at Northeastern
|ESPN+
|4 p.m.
|Stonehill at Quinnipiac
|ESPN+
|4 p.m.
|UMass Lowell at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Michigan at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Omaha at Yale
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Alaska-Fairbanks at Clarkson
|ESPN+
|Fri, Dec 5
|7 p.m.
|Yale at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|UConn at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Alaska-Fairbanks at Union
|ESPN+
|7:15 p.m.
|Boston College at UMass Lowell
|ESPN+
|Sat, Dec 6
|TBA
|Merrimack at UConn
|ESPN+
|5 p.m.
|Quinnipiac at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|Princeton at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at Harvard
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at St. Lawrence
|ESPN+
|Sun, Dec 7
|5 p.m.
|Massachusetts at Northeastern
|ESPN+
|Wed, Dec 10
|7 p.m.
|UMass Lowell at Maine
|ESPN+
|Fri, Dec 12
|6 p.m.
|Men’s U.S. National Development Team at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Alaska-Fairbanks at Union
|ESPN+
|Sat, Dec 13
|2 p.m.
|Men’s U.S. National Development Team at Clarkson
|ESPN+
|5 p.m.
|Alaska-Fairbanks at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|Army at Vermont
|ESPN+
|6:30 p.m.
|Lindenwood at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Northeastern
|ESPN+
|Sun, Dec 14
|4 p.m.
|Lindenwood at Maine
|ESPN+
|4 p.m.
|Dartmouth at New Hampshire
|ESPN+
|Sun, Dec 28
|2 p.m.
|Concordia University at Quinnipiac
|ESPN+
|3:30 p.m.
|Bentley at UMass Lowell
|ESPN+
|Mon, Dec 29
|6 p.m.
|RIT at Clarkson
|ESPN+
|Tue, Dec 30
|6 p.m.
|Merrimack at Vermont
|ESPN+
|Wed, Dec 31
|TBA
|Long Island University at UConn
|ESPN+
|Fri, Jan 2
|TBA
|Alaska-Fairbanks at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Simon Fraser Univ at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at St. Lawrence
|ESPN+
|Sat, Jan 3
|TBA
|Alaska-Fairbanks at Providence
|ESPN+
|5 p.m.
|Simon Fraser Univ at Boston University
|ESPN+
|5 p.m.
|Stonehill at St. Lawrence
|ESPN+
|5 p.m.
|Royal Military College Paladins at Union
|ESPN+
|6 p.m.
|RPI at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Dartmouth at Quinnipiac
|ESPN+
|Sun, Jan 4
|7 p.m.
|Colgate at New Hampshire
|ESPN+
|Fri, Jan 9
|TBA
|UMass Lowell at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Union at Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Jan 10
|TBA
|Maine at Providence
|ESPN+
|6 p.m.
|Massachusetts at Boston University
|ESPN+
|6:05 p.m.
|UConn at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Rensselaer at Quinnipiac
|ESPN+
|Fri, Jan 16
|TBA
|Vermont at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|Yale at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at Union
|ESPN+
|Sat, Jan 17
|TBA
|Vermont at UConn
|ESPN+
|TBA
|Boston College at Providence
|ESPN+
|4 p.m.
|Brown at Rensselaer
|ESPN+
|5 p.m.
|Yale at Union
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Boston University at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at Colgate
|ESPN+
|Sun, Jan 18
|TBA
|New Hampshire at Northeastern
|ESPN+
|Fri, Jan 23
|7 p.m.
|New Hampshire at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Clarkson
|ESPN+
|7:15 p.m.
|Maine at UMass Lowell
|ESPN+
|Sat, Jan 24
|TBA
|Merrimack at Northeastern
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Maine at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Dartmouth at Colgate
|ESPN+
|7 p.m.
|Clarkson at St. Lawrence
|ESPN+
|Fri, Jan 30
|7 p.m.
|Boston College at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Stonehill at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at St. Lawrence
|ESPN+
|Sat, Jan 31
|7 p.m.
|Providence at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Quinnipiac at Clarkson
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Stonehill at Vermont
|ESPN+
|Sun, Feb 1
|3:30 p.m.
|Massachusetts at UMass Lowell
|ESPN+
|Mon, Feb 2
|TBA
|Northeastern at Boston University
|ESPN+
|TBA
|Harvard at Boston College
|ESPN+
|Fri, Feb 6
|TBA
|UConn at Northeastern
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Maine at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|RPI at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Union at St. Lawrence
|ESPN+
|7:15 p.m.
|Massachusetts at UMass Lowell
|ESPN+
|7:30 p.m.
|Cornell at Colgate
|ESPN+
|Sat, Feb 7
|TBA
|Vermont at Providence
|ESPN+
|4 p.m.
|Union at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Yale at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Rensselaer at St. Lawrence
|ESPN+
|Mon, Feb 9
|TBA
|TBA at Boston College
|ESPN+
|TBA
|TBA at Boston University
|ESPN+
|Fri, Feb 13
|7 p.m.
|UConn at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|UMass Lowell at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Union
|ESPN+
|Sat, Feb 14
|TBA
|UConn at Maine
|ESPN+
|TBA
|Providence at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|New Hampshire at Boston University
|ESPN+
|6 p.m.
|UMass Lowell at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Princeton at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Union
|ESPN+
|Thu, Feb 19
|TBA
|UMass Lowell at Northeastern
|ESPN+
|Fri, Feb 20
|7 p.m.
|UConn at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at Vermont
|ESPN+
|7 p.m.
|Yale at Clarkson
|ESPN+
|7 p.m.
|Cornell at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Dartmouth at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Brown at St. Lawrence
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at Union
|ESPN+
|Sat, Feb 21
|TBA
|Boston College at UConn
|ESPN+
|TBA
|Providence at Vermont
|ESPN+
|4 p.m.
|Brown at Clarkson
|ESPN+
|5 p.m.
|Dartmouth at Union
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Northeastern at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Merrimack at Maine
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|Harvard at Rensselaer
|ESPN+
|7 p.m.
|Colgate at Quinnipiac
|ESPN+
|7 p.m.
|Yale at St. Lawrence
|ESPN+
|Thu, Feb 26
|TBA
|Maine at Northeastern
|ESPN+
|Fri, Feb 27
|TBA
|Massachusetts at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Boston University
|ESPN+
|7 p.m.
|Vermont at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|New Hampshire at Providence
|ESPN+
|7 p.m.
|Clarkson at Colgate
|ESPN+
|Sat, Feb 28
|TBA
|Maine at Northeastern
|ESPN+
|6 p.m.
|Vermont at Merrimack
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston University at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|UConn at Massachusetts
|ESPN+
|7 p.m.
|Providence at New Hampshire
|ESPN+
|7 p.m.
|St. Lawrence at Colgate
|ESPN+
|Thu, Mar 5
|7 p.m.
|New Hampshire at UConn
|ESPN+
|7 p.m.
|Boston College at Massachusetts
|ESPN+
|Fri, Mar 6
|TBA
|UMass Lowell at Merrimack
|ESPN+
|Sat, Mar 7
|TBA
|UConn at Providence
|ESPN+
|TBA
|Maine at Vermont
|ESPN+
|6:05 p.m.
|Boston University at UMass Lowell
|ESPN+
|7 p.m.
|Northeastern at Boston College
|ESPN+
|7 p.m.
|Massachusetts at New Hampshire
|ESPN+
|Sun, Mar 22
|3 p.m.
|NCAA Men’s Ice Hockey Selection Show
|ESPNU
|Thu, Mar 26
|2 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN2
|5 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPNU
|5:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN+
|8:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN2
|Fri, Mar 27
|2:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPNU
|5:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPNU
|6 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN+
|9 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals
|ESPN2
|Sat, Mar 28
|4:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN2
|7 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN2
|Sun Mar 29
|3 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN2
|5:30 p.m.
|NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals
|ESPN2
|Thu, Apl 9
|5 p.m.
|NCAA Men’s Frozen Four – Semifinal
|ESPN2
|8:30 p.m.
|NCAA Men’s Frozen Four – Semifinal
|ESPN2
|Sat, Apr 11
|5:30 p.m.
|NCAA Men’s Frozen Four – Championship
|ESPN
*Networks and times subject to change
All of ESPN. All in One Place. Now Available!
For the first time ever, ESPN offers its full suite of 12 networks and services directly to fans within an enhanced ESPN App that integrates game stats, ESPN BET information, ESPN Fantasy sports, commerce, multiview options, a synchronized two-screen experience, a vertical video feature called Verts and a personalized SportsCenter For You. Designed to give fans more choice, flexibility and access to all of ESPN, these new features and functionality are available to all fans who watch on the ESPN App on mobile and connected TV devices, whether they subscribe directly or through a traditional pay TV package. Bundling options available for fans include a special offer at launch for the ESPN DTC Unlimited plan with Disney+ and Hulu for $29.99/month for the first 12 months. For more visit the ESPN DTC Press Kit.
