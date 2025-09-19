The Puck Drops for 2025-26 Men’s & Women’s College Hockey Season with 620+ Games Across ESPN Networks

College HockeyCollege Sports (Miscellaneous)ESPN+Hockey

The Puck Drops for 2025-26 Men’s & Women’s College Hockey Season with 620+ Games Across ESPN Networks

Photo of Andrea DiCristoforo Andrea DiCristoforo7 hours ago
  • Season-long coverage culminates with NCAA Women’s Frozen Four (March 20 & 22, University Park, Pa.) and Men’s Frozen Four (April 9 & 11, Las Vegas)
  • ESPN’s College Hockey Voices Return: John Buccigross & Colby Cohen

ESPN continues its industry-leading coverage of NCAA men’s and women’s ice hockey with more than 620 games across ESPN networks during the 2025-26 season. The lineup features exclusive coverage of the NCAA postseason culminating with the Men’s and Women’s Frozen Four championship events. All games will be available to stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.

ESPN+ will stream over 620 games with matchups from ECAC Hockey and Hockey East.

The puck drops for the first game of the season across ESPN networks on Friday, October 17, with a highly anticipated men’s matchup between likely top-10 ranked teams Michigan State and Boston University on ESPNU (6:30 p.m. ET). ESPN’s lead college hockey voices John Buccigross and Colby Cohen will be on the call.

The 2025 NCAA women’s runner-up Ohio State will face Colgate on Friday, October 3, at 6 p.m. on ESPN+.

The men’s 2025 National Champion Western Michigan Broncos will be featured in back-to-back ESPN+ matchups against UMass Lowell on Friday, October 17 (7:15 p.m.) and Saturday, October 18 (6:05 p.m.).

Additional matchups across ESPN networks will be announced at a later date.

Ahead of the postseason, both the men’s and women’s NCAA College Hockey Selection Show will return to ESPN networks. Leading into the Women’s Frozen Four Championship game on Sunday, March 22, the men’s selection show (3 p.m.) will air on ESPNU. The women’s selection show will take place on Sunday, March 8 (11:30 a.m.) on ESPNU.

2025-26 Women’s College Hockey Schedule:

Date Time (ET) Matchup Network
Fri, Sep 19 6 p.m. Minnesota State at Rensselaer ESPN+
6 p.m. St. Lawrence at Colgate ESPN+
Sat, Sep 20 1 p.m. Stonehill at Boston College ESPN+
2 p.m. Maine at New Hampshire ESPN+
2 p.m. Saint Michael’s at Vermont ESPN+
2 p.m. Bishop’s University at Clarkson ESPN+
3 p.m. UConn at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Minnesota State at Rensselaer ESPN+
Thu, Sep 25 6 p.m. Mercyhurst at New Hampshire ESPN+
Fri, Sep 26 12:30 p.m. Mercyhurst at New Hampshire ESPN+
6 p.m. Concordia at Boston University ESPN+
6 p.m. St. Cloud State at UConn ESPN+
6 p.m. RPI at Holy Cross ESPN+
6 p.m. Clarkson at Merrimack ESPN+
6 p.m. Maine at Quinnipiac ESPN+
6 p.m. Franklin Pierce at Union ESPN+
Sat, Sep 27 2 p.m. Concordia at Northeastern ESPN+
3 p.m. St. Cloud State at UConn ESPN+
3 p.m. Sacred Heart at Providence ESPN+
3 p.m. Maine at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Franklin Pierce at Union ESPN+
4 p.m. Clarkson at Merrimack ESPN+
6 p.m. RPI at Holy Cross ESPN+
Fri, Oct 3 6 p.m. Minnesota at Boston University ESPN+
6 p.m. Union at Merrimack ESPN+
6 p.m. RIT at Northeastern ESPN+
6 p.m. Penn State at Vermont ESPN+
6 p.m. Ohio State at Colgate ESPN+
6 p.m. Sacred Heart at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Merrimack at Union ESPN+
6 p.m. UConn at Clarkson ESPN+
Sat, Oct 4 1 p.m. Merrimack at Union ESPN+
2 p.m. Rensselaer at Sacred Heart ESPN+
2 p.m. RIT at Northeastern ESPN+
2 p.m. Penn State at Vermont ESPN+
2 p.m. UConn at Clarkson ESPN+
3 p.m. Providence at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Ohio State at Colgate ESPN+
4 p.m. Minnesota at Boston University ESPN+
Fri, Oct 10 1:30 p.m. Providence at Northeastern ESPN+
2 p.m. St. Anselm at Maine ESPN+
5 p.m. Franklin Pierce at Sacred Heart ESPN+
6 p.m. Holy Cross at Boston College ESPN+
6 p.m. Boston University at Colgate ESPN+
6 p.m. Vermont at St. Lawrence ESPN+
Sat, Oct 11 2 p.m. Franklin Pierce at Sacred Heart ESPN+
2 p.m. RPI at Northeastern ESPN+
2 p.m. Boston College at Providence ESPN+
3 p.m. Vermont at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. New Hampshire at Union ESPN+
6 p.m. Boston University at Colgate ESPN+
Fri, Oct 17 11 am Clarkson at Providence ESPN+
3 p.m. Northeastern at Quinnipiac ESPN+
3:37 p.m. Saint Anselm at Union ESPN+
6 p.m. Robert Morris at Yale ESPN+
6 p.m. Saint Michael’s at Harvard ESPN+
6 p.m. Dartmouth at Holy Cross ESPN+
6:30 p.m. Colgate at Maine ESPN+
Sat, Oct 18 TBA TBA at Union ESPN+
1 p.m. Princeton at UConn ESPN+
1 p.m. Clarkson at Providence ESPN+
1 p.m. Northeastern at Quinnipiac ESPN+
2 p.m. Harvard at New Hampshire ESPN+
3 p.m. Robert Morris at Yale ESPN+
5:30 p.m. Colgate at Maine ESPN+
7 p.m. Dartmouth at Holy Cross ESPN+
Sun, Oct 19 3 p.m. Merrimack at Brown ESPN+
Fri, Oct 24 5 p.m. Saint Michael’s at Sacred Heart ESPN+
6 p.m. Cornell at Harvard ESPN+
6 p.m. Princeton at Brown ESPN+
6 p.m. Quinnipiac at Yale ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Boston University ESPN+
6 p.m. Franklin Pierce at Vermont ESPN+
6 p.m. St. Lawrence at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Clarkson at Union ESPN+
7 p.m. Post at Holy Cross ESPN+
Sat, Oct 25 12 p.m. Saint Michael’s at Sacred Heart ESPN+
1 p.m. Boston College at Merrimack ESPN+
3 p.m. Quinnipiac at Brown ESPN+
3 p.m. Colgate at Harvard ESPN+
3 p.m. Princeton at Yale ESPN+
3 p.m. Franklin Pierce at Vermont ESPN+
3 p.m. Clarkson at Rensselaer ESPN+
3 p.m. St. Lawrence at Union ESPN+
Fri, Oct 31 11 am Boston College at Vermont ESPN+
2 p.m. Maine at Providence ESPN+
3 p.m. Brown at Colgate ESPN+
3 p.m. Harvard at Clarkson ESPN+
3 p.m. Dartmouth at St. Lawrence ESPN+
4 p.m. New Hampshire at Merrimack ESPN+
5 p.m. Union at Quinnipiac ESPN+
6 p.m. Northeastern at Boston University ESPN+
Sat, Nov 1 1 p.m. Holy Cross at UConn ESPN+
2 p.m. Merrimack at New Hampshire ESPN+
2 p.m. Boston College at Vermont ESPN+
3 p.m. Boston University at Northeastern ESPN+
3 p.m. Maine at Providence ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Clarkson ESPN+
3 p.m. Yale at Colgate ESPN+
3 p.m. Rensselaer at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Harvard at St. Lawrence ESPN+
Sun, Nov 2 2 p.m. UConn at Holy Cross ESPN+
Fri, Nov 7 1:30 p.m. Vermont at Northeastern ESPN+
3 p.m. Boston University at Maine ESPN+
3 p.m. Union at Rensselaer ESPN+
6 p.m. UConn at Boston College ESPN+
6 p.m. Holy Cross at Merrimack ESPN+
6 p.m. Providence at New Hampshire ESPN+
6 p.m. RIT at Colgate ESPN+
6 p.m. St. Lawrence at Quinnipiac ESPN+
Sat, Nov 8 1:30 p.m. Vermont at Northeastern ESPN+
2 p.m. New Hampshire at Providence ESPN+
3 p.m. Delaware at Brown ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Harvard ESPN+
3 p.m. Boston College at UConn ESPN+
3 p.m. RIT at Colgate ESPN+
3 p.m. Clarkson at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Rensselaer at Union ESPN+
4 p.m. Boston University at Maine ESPN+
7 p.m. Merrimack at Holy Cross ESPN+
Sun, Nov 9 1 p.m. Delaware at Brown ESPN+
Wed, Nov 12 11 am St. Lawrence at Clarkson ESPN+
Thu, Nov 13 6 p.m. Boston University at Boston College ESPN+
Fri, Nov 14 3 p.m. Cornell at Colgate ESPN+
6 p.m. Dartmouth at Brown ESPN+
6 p.m. Harvard at Yale ESPN+
6 p.m. Merrimack at Northeastern ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Vermont ESPN+
7 p.m. Boston College at Boston University ESPN+
7 p.m. Maine at Holy Cross ESPN+
Sat, Nov 15 1 p.m. Northeastern at Merrimack ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Yale ESPN+
3 p.m. Harvard at Brown ESPN+
3 p.m. New Hampshire at Vermont ESPN+
5 p.m. Maine at Holy Cross ESPN+
Fri, Nov 21 6 p.m. Providence at Boston University ESPN+
6 p.m. Vermont at UConn ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Holy Cross ESPN+
6 p.m. Northeastern at Maine ESPN+
6 p.m. Brown at Clarkson ESPN+
6 p.m. Colgate at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Yale at St. Lawrence ESPN+
6 p.m. Cornell at Union ESPN+
Sat, Nov 22 1 p.m. Long Island University at Sacred Heart ESPN+
2 p.m. Merrimack at Boston College ESPN+
3 p.m. Boston University at Providence ESPN+
3 p.m. Princeton at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Brown at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. Yale at Clarkson ESPN+
3 p.m. Cornell at Rensselaer ESPN+
3 p.m. Colgate at Union ESPN+
4 p.m. Northeastern at Maine ESPN+
7 p.m. Holy Cross at New Hampshire ESPN+
Wed, Nov 26 3 p.m. Vermont at UConn ESPN+
Fri, Nov 28 TBA Yale at Sacred Heart ESPN+
3 p.m. Maine at Harvard ESPN+
3 p.m. Quinnipiac at UConn ESPN+
3 p.m. Penn State at Northeastern ESPN+
5 p.m. St. Lawrence at Boston College ESPN+
6 p.m. Cornell at Vermont ESPN+
6 p.m. Delaware at Union ESPN+
Sat, Nov 29 TBA TBA at UConn ESPN+
TBA TBA at Quinnipiac ESPN+
2 p.m. St. Lawrence at Boston College ESPN+
3 p.m. Maine at Harvard ESPN+
3 p.m. Penn State at Northeastern ESPN+
3 p.m. Cornell at Vermont ESPN+
3 p.m. Delaware at Union ESPN+
4 p.m. Syracuse at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Assumption at Holy Cross ESPN+
Sun, Nov 30 12 p.m. Assumption at Merrimack ESPN+
Tue, Dec 2 6 p.m. New Hampshire at Northeastern ESPN+
7 p.m. Boston University at Holy Cross ESPN+
Thu, Dec 4 7 p.m. Clarkson at St. Lawrence ESPN+
Fri, Dec 5 2 p.m. Holy Cross at Vermont ESPN+
3 p.m. Union at Harvard ESPN+
6 p.m. Northeastern at Boston College ESPN+
6 p.m. Boston University at UConn ESPN+
6 p.m. Merrimack at Providence ESPN+
6 p.m. Maine at New Hampshire ESPN+
6 p.m. Princeton at Colgate ESPN+
Sat, Dec 6 TBA Providence at Merrimack ESPN+
1:30 p.m. Boston College at Northeastern ESPN+
2 p.m. Maine at New Hampshire ESPN+
2 p.m. Holy Cross at Vermont ESPN+
2 p.m. St. Lawrence at Clarkson ESPN+
3 p.m. RPI at Harvard ESPN+
3 p.m. Quinnipiac at Colgate ESPN+
4 p.m. UConn at Boston University ESPN+
Sun, Dec 7 4 p.m. Brown at Yale ESPN+
Fri, Jan 2 TBA TBA at Boston University ESPN+
2 p.m. UConn at Providence ESPN+
6 p.m. Dartmouth at Vermont ESPN+
6 p.m. Saint Michael’s at Clarkson ESPN+
Sat, Jan 3 TBA TBA at Boston University ESPN+
TBA Bemidji State at Merrimack ESPN+
2 p.m. Colgate at Boston College ESPN+
2 p.m. Long Island University at New Hampshire ESPN+
2 p.m. Saint Michael’s at Clarkson ESPN+
3 p.m. Providence at UConn ESPN+
6 p.m. Holy Cross at Maine ESPN+
Sun, Jan 4 TBA Bemidji State at Merrimack ESPN+
2 p.m. Long Island University at New Hampshire ESPN+
Fri, Jan 9 TBA Vermont at Merrimack ESPN+
2 p.m. Northeastern at Providence ESPN+
3 p.m. St. Lawrence at Colgate ESPN+
6 p.m. Boston College at Holy Cross ESPN+
6 p.m. UConn at Maine ESPN+
6 p.m. Princeton at Union ESPN+
6 p.m. Quinnipiac at Rensselaer ESPN+
Sat, Jan 10 TBA Vermont at Merrimack ESPN+
TBA Boston University at New Hampshire ESPN+
3 p.m. Clarkson at Colgate ESPN+
3 p.m. Princeton at Rensselaer ESPN+
3 p.m. Quinnipiac at Union ESPN+
4 p.m. UConn at Maine ESPN+
Tue, Jan 13 4 p.m. Harvard at Boston College ESPN+
7:30 p.m. Northeastern at Boston University ESPN+
Thu, Jan 15 3 p.m. Merrimack at UConn ESPN+
Fri, Jan 16 2 p.m. Providence at Boston College ESPN+
6 p.m. Maine at Vermont ESPN+
6 p.m. Rensselaer at Clarkson ESPN+
6 p.m. Union at St. Lawrence ESPN+
6 p.m. Dartmouth at Quinnipiac ESPN+
Sat, Jan 17 TBA UConn at Merrimack ESPN+
TBA Northeastern at New Hampshire ESPN+
2 p.m. Maine at Vermont ESPN+
3 p.m. Harvard at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Rensselaer at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. Union at Clarkson ESPN+
4 p.m. Holy Cross at ESPN+
Tue, Jan 20 TBA TBA at Boston College ESPN+
TBA TBA at Boston University ESPN+
6 p.m. Clarkson at St. Lawrence ESPN+
Fri, Jan 23 TBA UConn at Northeastern ESPN+
6 p.m. Vermont at Boston University ESPN+
6 p.m. Providence at Holy Cross ESPN+
6 p.m. Merrimack at Maine ESPN+
6 p.m. Boston College at New Hampshire ESPN+
6 p.m. Colgate at Quinnipiac ESPN+
Sat, Jan 24 2 p.m. New Hampshire at Boston College ESPN+
3 p.m. Northeastern at UConn ESPN+
3 p.m. Holy Cross at Providence ESPN+
3 p.m. Cornell at Quinnipiac ESPN+
4 p.m. Vermont at Boston University ESPN+
4 p.m. Merrimack at Maine ESPN+
Thu, Jan 29 TBA Holy Cross at Northeastern ESPN+
Fri, Jan 30 2 p.m. Maine at Boston College ESPN+
2 p.m. Boston University at Merrimack ESPN+
2 p.m. Providence at Vermont ESPN+
3 p.m. Princeton at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. Quinnipiac at Clarkson ESPN+
6 p.m. UConn at New Hampshire ESPN+
6 p.m. Harvard at Colgate ESPN+
6 p.m. Yale at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Brown at Union ESPN+
Sat, Jan 31 1 p.m. Providence at Vermont ESPN+
2 p.m. Princeton at Clarkson ESPN+
2 p.m. Quinnipiac at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Colgate ESPN+
3 p.m. Brown at Rensselaer ESPN+
3 p.m. Yale at Union ESPN+
4 p.m. Merrimack at Boston University ESPN+
6 p.m. Maine at Boston College ESPN+
6 p.m. New Hampshire at UConn ESPN+
6 p.m. Northeastern at Holy Cross ESPN+
Thur, Feb 5 TBA Maine at Northeastern ESPN+
7:30 p.m. Boston University at Vermont ESPN+
Fri, Feb 6 2 p.m. Boston College at Holy Cross ESPN+
2 p.m. Merrimack at New Hampshire ESPN+
3 p.m. Union at Colgate ESPN+
6 p.m. UConn at Providence ESPN+
Sat, Feb 7 TBA Providence at Merrimack ESPN+
3 p.m. Boston College at UConn ESPN+
3 p.m. Rensselaer at Colgate ESPN+
4 p.m. Maine at Boston University ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Holy Cross ESPN+
6 p.m. Northeastern at Vermont ESPN+
Fri, Feb 13 TBA Holy Cross at Merrimack ESPN+
TBA Boston University at Northeastern ESPN+
2 p.m. Vermont at Maine ESPN+
2 p.m. UConn at New Hampshire ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Union ESPN+
3 p.m. Harvard at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Providence at Boston College ESPN+
6 p.m. Colgate at Clarkson ESPN+
6 p.m. Brown at Quinnipiac ESPN+
6 p.m. Cornell at St. Lawrence ESPN+
Sat, Feb 14 TBA Boston College at Northeastern ESPN+
2 p.m. New Hampshire at Maine ESPN+
3 p.m. Holy Cross at Providence ESPN+
3 p.m. Yale at Quinnipiac ESPN+
3 p.m. Dartmouth at Rensselaer ESPN+
3 p.m. Cornell at Clarkson ESPN+
3 p.m. Colgate at St. Lawrence ESPN+
3 p.m. Harvard at Union ESPN+
4 p.m. UConn at Boston University ESPN+
Sun, Feb 15 2 p.m. Merrimack at Vermont ESPN+
Fri, Feb 20 TBA Maine at Merrimack ESPN+
2 p.m. New Hampshire at Boston College ESPN+
6 p.m. Providence at Boston University ESPN+
6 p.m. Northeastern at UConn ESPN+
6 p.m. Vermont at Holy Cross ESPN+
Sat, Feb 21 2 p.m. Boston University at Boston College ESPN+
2 p.m. Vermont at New Hampshire ESPN+
3 p.m. Merrimack at UConn ESPN+
3 p.m. Northeastern at Providence ESPN+
Sat, Mar 7 3:30 p.m. Women’s Hockey East Championship Game ESPNEWS
Sun, Mar 8 11:30 am NCAA Women’s Ice Hockey Selection Show ESPNU
Thu, Mar 12 TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN+
Sat, Mar 14 TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN+
Fri, Mar 20 TBD NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Semifinals ESPN+
TBD NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Semifinals ESPN+
Sun, Mar 22 4 p.m. NCAA Women’s Hockey Frozen Four – Championship ESPNU

*Networks and times subject to change

2025-26 Men’s College Hockey Schedule:

Date Time (ET) Matchup  Network
Fri, Oct 3 TBA Simon Fraser Univ at Providence ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Boston College ESPN+
7:15 p.m. Merrimack at UMass Lowell ESPN+
Sat, Oct 4 5 p.m. Army at Union ESPN+
7 p.m. Long Island University at Boston University ESPN+
7 p.m. Brock University at Vermont ESPN+
7:30 p.m. Holy Cross at Northeastern ESPN+
7:30 p.m. Northern Michigan at Massachusetts ESPN+
Sun, Oct 5 2 p.m. Quinnipiac at Providence ESPN+
4 p.m. Northern Michigan at Massachusetts ESPN+
5 p.m. RPI at Boston University ESPN+
Fri, Oct 10 TBA UMass Lowell at Merrimack ESPN+
7 p.m. Army at Northeastern ESPN+
7 p.m. Michigan at Providence ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Vermont ESPN+
7 p.m. Holy Cross at Maine ESPN+
7 p.m. Colgate at Boston University ESPN+
7 p.m. Miami (OH) at Rensselaer ESPN+
Sat, Oct 11 TBA Michigan at Providence ESPN+
6 p.m. Colgate at Boston University ESPN+
6 p.m. Miami (OH) at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Holy Cross at Maine ESPN+
Sun, Oct 12 4 p.m. Vermont at St. Lawrence ESPN+
Fri, Oct 17 TBA Ohio State at UConn ESPN+
6:30 p.m. Michigan State at Boston University ESPNU
7 p.m. Northeastern at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Maine at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Canisius at Colgate ESPN+
7 p.m. Boston College at Rensselaer ESPN+
7:15 p.m. Western Michigan at UMass Lowell ESPN+
8 p.m. Niagara at Union ESPN+
Sat, Oct 18 TBA Ohio State at UConn ESPN+
4 p.m. Maine at Quinnipiac ESPN+
4 p.m. Providence at Rensselaer ESPN+
5 p.m. Harvard at Northeastern ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Merrimack ESPN+
6:05 p.m. Western Michigan at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Michigan State at Boston University ESPN+
7 p.m. Canisius at Colgate ESPN+
7:30 p.m. Bentley at Massachusetts ESPN+
8 p.m. Niagara at Union ESPN+
Fri, Oct 24 7 p.m. Denver at Boston College ESPN+
7 p.m. UConn at Boston University ESPN+
7 p.m. Long Island University at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Colgate at Maine ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Merrimack ESPN+
7 p.m. North Dakota at Clarkson ESPN+
Sat, Oct 25 TBA Boston University at UConn ESPN+
7 p.m. Colgate at Maine ESPN+
7 p.m. Long Island University at Merrimack ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Denver at Northeastern ESPN+
7 p.m. North Dakota at Clarkson ESPN+
7 p.m. Toronto at St. Lawrence ESPN+
Thu, Oct 30 7 p.m. Northeastern at Boston College ESPN+
Fri, Oct 31 TBA Harvard at UConn ESPN+
7 p.m. Boston University at Maine ESPN+
7 p.m. Cornell at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Boston College at Northeastern ESPN+
7 p.m. Vermont at New Hampshire ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Providence ESPN+
7 p.m. Michigan Tech at Clarkson ESPN+
7 p.m. Lake Superior State at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Rensselaer at Union ESPN+
7:30 p.m. RIT at Colgate ESPN+
Sat, Nov 1 TBA Merrimack at UConn ESPN+
4 p.m. Union at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Cornell at Massachusetts ESPN+
6:05 p.m. Providence at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Vermont at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Michigan Tech at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Lake Superior State at Clarkson ESPN+
7:30 p.m. Boston University at Maine ESPN+
7:30 p.m. RIT at Colgate ESPN+
Tue, Nov 4 4 p.m. Alaska-Fairbanks at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Stonehill at Harvard ESPN+
Thu, Nov 6 7 p.m. Maine at Massachusetts ESPN+
Fri, Nov 7 TBA Providence at UConn ESPN+
7 p.m. Cornell at Harvard ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Yale ESPN+
7 p.m. Princeton at Brown ESPN+
7 p.m. Merrimack at Boston University ESPN+
7 p.m. Stonehill at Northeastern ESPN+
7 p.m. Maine at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Boston College at Vermont ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Clarkson at Union ESPN+
7:15 p.m. New Hampshire at UMass Lowell ESPN+
Sat, Nov 8 TBA UConn at Providence ESPN+
4 p.m. Clarkson at Rensselaer ESPN+
6 p.m. Boston University at Merrimack ESPN+
7 p.m. Colgate at Harvard ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Brown ESPN+
7 p.m. Princeton at Yale ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Stonehill at Northeastern ESPN+
7 p.m. Boston College at Vermont ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Union ESPN+
Tue, Nov 11 7 p.m. Union at Harvard ESPN+
Fri, Nov 14 TBA Northeastern at UConn ESPN+
4 p.m. Dartmouth at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Massachusetts at Boston College ESPN+
7 p.m. Vermont at Maine ESPN+
7 p.m. Merrimack at Providence ESPN+
7 p.m. Harvard at Clarkson ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Union ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Rensselaer ESPN+
7:30 p.m. Yale at Colgate ESPN+
Sat, Nov 15 4 p.m. UMass Lowell at Rensselaer ESPN+
4 p.m. Dartmouth at Clarkson ESPN+
4 p.m. Boston University at Quinnipiac ESPN+
5 p.m. New Hampshire at Union ESPN+
6 p.m. Providence at Merrimack ESPN+
7 p.m. Boston College at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Brown at Colgate ESPN+
7 p.m. Harvard at St. Lawrence ESPN+
7:30 p.m. Vermont at Maine ESPN+
7:30 p.m. UConn at Northeastern ESPN+
Thu, Nov 20 7 p.m. Massachusetts at Providence ESPN+
Fri, Nov 21 7 p.m. Maine at Boston College ESPN+
7 p.m. UConn at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Boston University at Northeastern ESPN+
7 p.m. Rensselaer at Colgate ESPN+
7 p.m. Clarkson at Quinnipiac ESPN+
Sat, Nov 22 TBA New Hampshire at UConn ESPN+
6 p.m. Harvard at Vermont ESPN+
7 p.m. Brown at Yale ESPN+
7 p.m. Maine at Boston College ESPN+
7 p.m. Northeastern at Boston University ESPN+
7 p.m. Providence at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Union at Colgate ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Quinnipiac ESPN+
Tue, Nov 25 TBA Stonehill at UConn ESPN+
Wed, Nov 26 5 p.m. Holy Cross at Quinnipiac ESPN+
Fri, Nov 28 1 p.m. Notre Dame at Boston College ESPN+
4 p.m. Alaska-Fairbanks at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Michigan at Harvard ESPN+
7 p.m. Omaha at Yale ESPN+
7:30 p.m. UMass Lowell at Clarkson ESPN+
Sat, Nov 29 4 p.m. Brown at Northeastern ESPN+
4 p.m. Stonehill at Quinnipiac ESPN+
4 p.m. UMass Lowell at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Michigan at Harvard ESPN+
7 p.m. Omaha at Yale ESPN+
7:30 p.m. Alaska-Fairbanks  at Clarkson ESPN+
Fri, Dec 5 7 p.m. Yale at Harvard ESPN+
7 p.m. Vermont at Boston University ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Maine ESPN+
7 p.m. UConn at Merrimack ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Cornell at Clarkson ESPN+
7 p.m. Colgate at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Alaska-Fairbanks at Union ESPN+
7:15 p.m. Boston College at UMass Lowell ESPN+
Sat, Dec 6 TBA Merrimack at UConn ESPN+
5 p.m. Quinnipiac at Union ESPN+
6 p.m. Vermont at Boston University ESPN+
6 p.m. Princeton at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Brown at Harvard ESPN+
7 p.m. Massachusetts at Northeastern ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Boston College ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Maine ESPN+
7 p.m. Colgate at Clarkson ESPN+
7 p.m. Cornell at St. Lawrence ESPN+
Sun, Dec 7 5 p.m. Massachusetts at Northeastern ESPN+
Wed, Dec 10 7 p.m. UMass Lowell at Maine ESPN+
Fri, Dec 12 6 p.m. Men’s U.S. National Development Team at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Alaska-Fairbanks at Union ESPN+
Sat, Dec 13 2 p.m. Men’s U.S. National Development Team at Clarkson ESPN+
5 p.m. Alaska-Fairbanks at Union ESPN+
6 p.m. Army at Vermont ESPN+
6:30 p.m. Lindenwood at Maine ESPN+
7 p.m. Boston University at Northeastern ESPN+
Sun, Dec 14 4 p.m. Lindenwood at Maine ESPN+
4 p.m. Dartmouth at New Hampshire ESPN+
Sun, Dec 28 2 p.m. Concordia University at Quinnipiac ESPN+
3:30 p.m. Bentley at UMass Lowell ESPN+
Mon, Dec 29 6 p.m. RIT at Clarkson ESPN+
Tue, Dec 30 6 p.m. Merrimack at Vermont ESPN+
Wed, Dec 31 TBA Long Island University at UConn ESPN+
Fri, Jan 2 TBA Alaska-Fairbanks at Providence ESPN+
7 p.m. Simon Fraser Univ at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Harvard at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Stonehill at St. Lawrence ESPN+
Sat, Jan 3 TBA Alaska-Fairbanks at Providence ESPN+
5 p.m. Simon Fraser Univ at Boston University ESPN+
5 p.m. Stonehill at St. Lawrence ESPN+
5 p.m. Royal Military College Paladins at Union ESPN+
6 p.m. RPI at Vermont ESPN+
7 p.m. Colgate at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Dartmouth at Quinnipiac ESPN+
Sun, Jan 4 7 p.m. Colgate at New Hampshire ESPN+
Fri, Jan 9 TBA UMass Lowell at UConn ESPN+
7 p.m. Stonehill at Boston College ESPN+
7 p.m. Boston University at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Maine at Providence ESPN+
7 p.m. Northeastern at Vermont ESPN+
7 p.m. Union at Quinnipiac ESPN+
Sat, Jan 10 TBA Maine at Providence ESPN+
6 p.m. Massachusetts at Boston University ESPN+
6:05 p.m. UConn at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Northeastern at Vermont ESPN+
7 p.m. Rensselaer at Quinnipiac ESPN+
Fri, Jan 16 TBA Vermont at UConn ESPN+
7 p.m. Providence at Boston College ESPN+
7 p.m. Northeastern at New Hampshire ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Boston University ESPN+
7 p.m. Massachusetts at Merrimack ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Colgate ESPN+
7 p.m. Yale at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Brown at Union ESPN+
Sat, Jan 17 TBA Vermont at UConn ESPN+
TBA Boston College at Providence ESPN+
4 p.m. Brown at Rensselaer ESPN+
5 p.m. Yale at Union ESPN+
6:05 p.m. Boston University at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Merrimack at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Princeton at Colgate ESPN+
Sun, Jan 18 TBA New Hampshire at Northeastern ESPN+
Fri, Jan 23 7 p.m. New Hampshire at Boston College ESPN+
7 p.m. Boston University at Providence ESPN+
7 p.m. Massachusetts at Vermont ESPN+
7 p.m. Northeastern at Merrimack ESPN+
7 p.m. Harvard at Colgate ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Clarkson ESPN+
7:15 p.m. Maine at UMass Lowell ESPN+
Sat, Jan 24 TBA Merrimack at Northeastern ESPN+
6:05 p.m. Maine at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Providence at Boston University ESPN+
7 p.m. Massachusetts at Vermont ESPN+
7 p.m. Boston College at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Dartmouth at Colgate ESPN+
7 p.m. Clarkson at St. Lawrence ESPN+
Fri, Jan 30 7 p.m. Boston College at Boston University ESPN+
7 p.m. Northeastern at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Stonehill at Vermont ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Merrimack ESPN+
7 p.m. Princeton at Clarkson ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at St. Lawrence ESPN+
Sat, Jan 31 7 p.m. Providence at Maine ESPN+
7 p.m. Merrimack at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Princeton at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Quinnipiac at Clarkson ESPN+
7:30 p.m. Stonehill at Vermont ESPN+
Sun, Feb 1 3:30 p.m. Massachusetts at UMass Lowell ESPN+
Mon, Feb 2 TBA Northeastern at Boston University ESPN+
TBA Harvard at Boston College ESPN+
Fri, Feb 6 TBA UConn at Northeastern ESPN+
7 p.m. Vermont at Boston College ESPN+
7 p.m. Providence at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Maine at Boston University ESPN+
7 p.m. RPI at Clarkson ESPN+
7 p.m. Brown at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Union at St. Lawrence ESPN+
7:15 p.m. Massachusetts at UMass Lowell ESPN+
7:30 p.m. Cornell at Colgate ESPN+
Sat, Feb 7 TBA Vermont at Providence ESPN+
4 p.m. Union at Clarkson ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Yale at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Rensselaer at St. Lawrence ESPN+
Mon, Feb 9 TBA TBA at Boston College ESPN+
TBA TBA at Boston University ESPN+
Fri, Feb 13 7 p.m. UConn at Maine ESPN+
7 p.m. Boston College at Merrimack ESPN+
7 p.m. Boston University at New Hampshire ESPN+
7 p.m. UMass Lowell at Vermont ESPN+
7 p.m. Northeastern at Providence ESPN+
7 p.m. Cornell at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Colgate at Union ESPN+
Sat, Feb 14 TBA UConn at Maine ESPN+
TBA Providence at Northeastern ESPN+
6 p.m. New Hampshire at Boston University ESPN+
6 p.m. UMass Lowell at Vermont ESPN+
7 p.m. Merrimack at Boston College ESPN+
7 p.m. Colgate at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Princeton at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Cornell at Union ESPN+
Thu, Feb 19 TBA UMass Lowell at Northeastern ESPN+
Fri, Feb 20 7 p.m. UConn at Boston College ESPN+
7 p.m. Merrimack at Maine ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Providence at Vermont ESPN+
7 p.m. Yale at Clarkson ESPN+
7 p.m. Cornell at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Dartmouth at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Brown at St. Lawrence ESPN+
7 p.m. Harvard at Union ESPN+
Sat, Feb 21 TBA Boston College at UConn ESPN+
TBA Providence at Vermont ESPN+
4 p.m. Brown at Clarkson ESPN+
5 p.m. Dartmouth at Union ESPN+
6:05 p.m. Northeastern at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Merrimack at Maine ESPN+
7 p.m. Massachusetts at New Hampshire ESPN+
7 p.m. Harvard at Rensselaer ESPN+
7 p.m. Colgate at Quinnipiac ESPN+
7 p.m. Yale at St. Lawrence ESPN+
Thu, Feb 26 TBA Maine at Northeastern ESPN+
Fri, Feb 27 TBA Massachusetts at UConn ESPN+
7 p.m. Boston College at Boston University ESPN+
7 p.m. Vermont at Merrimack ESPN+
7 p.m. New Hampshire at Providence ESPN+
7 p.m. Clarkson at Colgate ESPN+
Sat, Feb 28 TBA Maine at Northeastern ESPN+
6 p.m. Vermont at Merrimack ESPN+
7 p.m. Boston University at Boston College ESPN+
7 p.m. UConn at Massachusetts ESPN+
7 p.m. Providence at New Hampshire ESPN+
7 p.m. St. Lawrence at Colgate ESPN+
Thu, Mar 5 7 p.m. New Hampshire at UConn ESPN+
7 p.m. Boston College at Massachusetts ESPN+
Fri, Mar 6 TBA UMass Lowell at Merrimack ESPN+
Sat, Mar 7 TBA UConn at Providence ESPN+
TBA Maine at Vermont ESPN+
6:05 p.m. Boston University at UMass Lowell ESPN+
7 p.m. Northeastern at Boston College ESPN+
7 p.m. Massachusetts at New Hampshire ESPN+
Sun, Mar 22 3 p.m. NCAA Men’s Ice Hockey Selection Show ESPNU
Thu, Mar 26 2 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN2
5 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPNU
5:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN+
8:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN2
Fri, Mar 27 2:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPNU
5:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPNU
6 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN+
9 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Semifinals ESPN2
Sat, Mar 28 4:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN2
7 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN2
Sun Mar 29 3 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN2
5:30 p.m. NCAA Men’s Hockey Championship – Regional Finals ESPN2
Thu, Apl 9 5 p.m. NCAA Men’s Frozen Four – Semifinal ESPN2
8:30 p.m. NCAA Men’s Frozen Four – Semifinal ESPN2
Sat, Apr 11 5:30 p.m. NCAA Men’s Frozen Four – Championship ESPN

*Networks and times subject to change

All of ESPN. All in One Place. Now Available!
For the first time ever, ESPN offers its full suite of 12 networks and services directly to fans within an enhanced ESPN App that integrates game stats, ESPN BET information, ESPN Fantasy sports, commerce, multiview options, a synchronized two-screen experience, a vertical video feature called Verts and a personalized SportsCenter For You. Designed to give fans more choice, flexibility and access to all of ESPN, these new features and functionality are available to all fans who watch on the ESPN App on mobile and connected TV devices, whether they subscribe directly or through a traditional pay TV package. Bundling options available for fans include a special offer at launch for the ESPN DTC Unlimited plan with Disney+ and Hulu for $29.99/month for the first 12 months. For more visit the ESPN DTC Press Kit.

– 30 –

CONTACTS:

ESPN
Andrea DiCristoforo | [email protected] | 213-405-4612
Danny Chi | [email protected] | 213-405-4400

ESPN+
[email protected]

Tags
Photo of Andrea DiCristoforo Andrea DiCristoforo7 hours ago
Photo of Andrea DiCristoforo

Andrea DiCristoforo

Based out of the Los Angeles Production Center in LA, California, Andrea DiCristoforo is a Communications Manager focusing on the NHL, X Games, ESPN Events and Men's & Women's College Hockey. Prior to joining ESPN in 2022, Andrea worked in Olympic Sports. She is also a proud graduate from the University of New Hampshire.
Back to top button