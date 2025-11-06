ESPN is home to 40 Division I college soccer conference championships this November

ESPN is home to 40 Division I college soccer conference championships this November

Christine Calcagno

• ACC, American and SEC Women’s Soccer Championship matches on Sunday on ESPNU and SEC Network
• Ivy League and ACC Men’s Soccer Championship matches on Sunday, Nov. 16 on ESPNU

ESPN will showcase 23 Division I women’s and 18 men’s college soccer conference championship matches – running through November 9 for women and November 16 for men – spanning 22 and 18 conferences, respectively. Championship matchups will be available across ESPNU, ACC Network, SEC Network, and ESPN+. All matches will also stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.

The women’s championship Sunday slate begins with the ACC Championship on ESPNU at noon ET. Glenn Davis and former North Carolina star Kacey White will call the match, followed by the American at 2 p.m. on ESPNU with Ariya Massoudi and Morgan Bowen on the call.

SEC Network will present the SEC Championship semifinals on Thursday (4:30 p.m., 7 p.m.) and the championship match on Sunday at 2:30 p.m. with Mike Watts and Jill Loyden in the booth.

Championship matches played on Sunday will stream on ESPN+, including the Atlantic 10 (TBD), Big East (TBD), MAAC (TBD), America East (1 p.m.), Big South (1 p.m.), MVC (2 p.m.), NEC (TBD), Southland (2p.m.), ASUN (2 p.m.), Big Sky (3 p.m.), Ivy League (1 p.m.), Big West (4 p.m.), OVC (5 p.m.).

The Southern, Horizon League, WAC (6 p.m.), Sun Belt (8 p.m.) and Big 12 Championships will stream on ESPN+ Saturday at 8 p.m.

Division I Women’s College Soccer Conference Championship Weekend Schedule

Date Time (ET) Match Network(s)
Thu, Nov 5 4:30 p.m. SEC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
LSU vs. Mississippi State
Mike Watts, Jill Loyden		 SEC Network
7 p.m. SEC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Vanderbilt vs. Georgia
Mike Watts, Jill Loyden		 SEC Network
5:30 p.m. Ally ACC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Notre Dame vs. Duke
Glenn Davis, Kacey White		 ACC Network
8 p.m. Ally ACC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Stanford vs Virginia
Glenn Davis, Kacey White		 ACC Network
Fri, Nov 7 noon CUSA Women’s Soccer Championship ESPN+
7:30 p.m. MAC Women’s Soccer Championship ESPN+
Sat, Nov 8 2 p.m.

 

 Southern Women’s College Soccer Championship ESPN+
Horizon League Women’s Soccer Championship ESPN+
6 p.m. WAC Women’s Soccer Championship ESPN+
8 p.m. Sun Belt Women’s Soccer Championship ESPN+
Big 12 Women’s Soccer Championship ESPN+
Sun, Nov 9 12 p.m. ACC Women’s Soccer Championship
Glenn Davis, Kacey White		 ESPNU
TBD MAAC Women’s Soccer Championship ESPN+
NEC Women’s Soccer Championship ESPN+
Big East Women’s Soccer Championship ESPN+
Atlantic 10 Women’s Soccer Championship ESPN+
1 p.m. Big South Women’s Soccer Championship ESPN+
Ivy League Women’s Soccer Championship ESPN+
America East Women’s Soccer Championship ESPN+
2 p.m.

 

 American Women’s Soccer Championship
Ariya Massoudi, Morgan Bowen		 ESPNU
MVC Women’s Soccer Championship ESPN+
Southland Women’s Soccer Championship ESPN+
ASUN Women’s Soccer Championship ESPN+
Big West Women’s Soccer Championship ESPNU
2:30 p.m. SEC Women’s Soccer Championship
Mike Watts, Jill Loyden		 SEC Network
3 p.m. Big Sky Women’s Soccer Championship ESPN+
5 p.m. OVC Women’s Soccer Championships ESPN+

*Subject to change

Men’s championship Sunday action kicks off with the Ivy League Men’s Soccer Championship on ESPNU at 11 a.m., with Jon Yardley and Michael Lahoud on the call. The ACC will crown its champion at 1 p.m. on ESPNU. Joe Malfa and Devon Kerr will call the match.

ESPN+ will stream the remaining six championships played on Sunday including: Big East (noon), America East (1 p.m.), MAAC (TBD), NEC (TBD), Atlantic 10 (TBD) and Sun Belt at 2 p.m.

Division I Men’s College Soccer Conference Championship Weekend Schedule

Date Time (ET) Match Network(s)
Thu, Nov 13 5:30 p.m. ACC Men’s Soccer Championship (Semifinals)
Joe Malfa, Devon Kerr		 ACCN
8 p.m. ACC Men’s Soccer Championship (Semifinals)
Joe Malfa, Devon Kerr		 ACCN
Fri, Nov 14 TBD Big West Men’s Soccer Championship ESPN+
Sat, Nov 15 TBD Southern Men’s Soccer Championship ESPN+
ASUN Men’s Soccer Championship ESPN+
Patriot Men’s Soccer Championship ESPN+
1 p.m. Horizon League Men’s Soccer Championship ESPN+
2 p.m. MVC Men’s Soccer Championship ESPN+
4 p.m. WAC Men’s Soccer Championship ESPN+
6 p.m. Big South Men’s Soccer Championship ESPN+
American Men’s Soccer Championship ESPN+
8:30 p.m. OVC Men’s Soccer Championship ESPN+
Sun, Nov 16 11 a.m. Ivy Men’s Soccer Championship
Jon Yardley, Michael Lahoud		 ESPNU
12 p.m. Big East Men’s Soccer Championship ESPN+
TBD MAAC Men’s Soccer Championship ESPN+
NEC Men’s Soccer Championship ESPN+
Atlantic 10 Men’s Soccer Championship ESPN+
1 p.m. ACC Men’s Soccer Championship
Joe Malfa, Devon Kerr		 ESPNU
America East Men’s Soccer Championship ESPN+
2 p.m. Sun Belt Men’s Soccer Championship ESPN+

*Subject to change

