ESPN is home to 40 Division I college soccer conference championships this November
• ACC, American and SEC Women’s Soccer Championship matches on Sunday on ESPNU and SEC Network
• Ivy League and ACC Men’s Soccer Championship matches on Sunday, Nov. 16 on ESPNU
ESPN will showcase 23 Division I women’s and 18 men’s college soccer conference championship matches – running through November 9 for women and November 16 for men – spanning 22 and 18 conferences, respectively. Championship matchups will be available across ESPNU, ACC Network, SEC Network, and ESPN+. All matches will also stream on the ESPN App via ESPN DTC or Pay TV authentication.
The women’s championship Sunday slate begins with the ACC Championship on ESPNU at noon ET. Glenn Davis and former North Carolina star Kacey White will call the match, followed by the American at 2 p.m. on ESPNU with Ariya Massoudi and Morgan Bowen on the call.
SEC Network will present the SEC Championship semifinals on Thursday (4:30 p.m., 7 p.m.) and the championship match on Sunday at 2:30 p.m. with Mike Watts and Jill Loyden in the booth.
Championship matches played on Sunday will stream on ESPN+, including the Atlantic 10 (TBD), Big East (TBD), MAAC (TBD), America East (1 p.m.), Big South (1 p.m.), MVC (2 p.m.), NEC (TBD), Southland (2p.m.), ASUN (2 p.m.), Big Sky (3 p.m.), Ivy League (1 p.m.), Big West (4 p.m.), OVC (5 p.m.).
The Southern, Horizon League, WAC (6 p.m.), Sun Belt (8 p.m.) and Big 12 Championships will stream on ESPN+ Saturday at 8 p.m.
Division I Women’s College Soccer Conference Championship Weekend Schedule
|Date
|Time (ET)
|Match
|Network(s)
|Thu, Nov 5
|4:30 p.m.
|SEC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
LSU vs. Mississippi State
Mike Watts, Jill Loyden
|SEC Network
|7 p.m.
|SEC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Vanderbilt vs. Georgia
Mike Watts, Jill Loyden
|SEC Network
|5:30 p.m.
|Ally ACC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Notre Dame vs. Duke
Glenn Davis, Kacey White
|ACC Network
|8 p.m.
|Ally ACC Women’s Soccer Championship (Semifinals)
Stanford vs Virginia
Glenn Davis, Kacey White
|ACC Network
|Fri, Nov 7
|noon
|CUSA Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|7:30 p.m.
|MAC Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Sat, Nov 8
|2 p.m.
|Southern Women’s College Soccer Championship
|ESPN+
|Horizon League Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|6 p.m.
|WAC Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|8 p.m.
|Sun Belt Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Big 12 Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Sun, Nov 9
|12 p.m.
|ACC Women’s Soccer Championship
Glenn Davis, Kacey White
|ESPNU
|TBD
|MAAC Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|NEC Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Big East Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Atlantic 10 Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|1 p.m.
|Big South Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Ivy League Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|America East Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|2 p.m.
|American Women’s Soccer Championship
Ariya Massoudi, Morgan Bowen
|ESPNU
|MVC Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Southland Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|ASUN Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|Big West Women’s Soccer Championship
|ESPNU
|2:30 p.m.
|SEC Women’s Soccer Championship
Mike Watts, Jill Loyden
|SEC Network
|3 p.m.
|Big Sky Women’s Soccer Championship
|ESPN+
|5 p.m.
|OVC Women’s Soccer Championships
|ESPN+
*Subject to change
Men’s championship Sunday action kicks off with the Ivy League Men’s Soccer Championship on ESPNU at 11 a.m., with Jon Yardley and Michael Lahoud on the call. The ACC will crown its champion at 1 p.m. on ESPNU. Joe Malfa and Devon Kerr will call the match.
ESPN+ will stream the remaining six championships played on Sunday including: Big East (noon), America East (1 p.m.), MAAC (TBD), NEC (TBD), Atlantic 10 (TBD) and Sun Belt at 2 p.m.
Division I Men’s College Soccer Conference Championship Weekend Schedule
|Date
|Time (ET)
|Match
|Network(s)
|Thu, Nov 13
|5:30 p.m.
|ACC Men’s Soccer Championship (Semifinals)
Joe Malfa, Devon Kerr
|ACCN
|8 p.m.
|ACC Men’s Soccer Championship (Semifinals)
Joe Malfa, Devon Kerr
|ACCN
|Fri, Nov 14
|TBD
|Big West Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|Sat, Nov 15
|TBD
|Southern Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|ASUN Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|Patriot Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|1 p.m.
|Horizon League Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|2 p.m.
|MVC Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|4 p.m.
|WAC Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|6 p.m.
|Big South Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|American Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|8:30 p.m.
|OVC Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|Sun, Nov 16
|11 a.m.
|Ivy Men’s Soccer Championship
Jon Yardley, Michael Lahoud
|ESPNU
|12 p.m.
|Big East Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|TBD
|MAAC Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|NEC Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|Atlantic 10 Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|1 p.m.
|ACC Men’s Soccer Championship
Joe Malfa, Devon Kerr
|ESPNU
|America East Men’s Soccer Championship
|ESPN+
|2 p.m.
|Sun Belt Men’s Soccer Championship
|ESPN+
*Subject to change
