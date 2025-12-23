ESPN Names Manuel Cerdeira Vice President of Production

Para versión en español haga click aquí

Manuel Cerdeira, an ESPN veteran of more than 15 years, has been named Vice President of Production in Mexico for ESPN Deportes and ESPN Mexico.

In his new role, Cerdeira will lead all aspects of production in Mexico for ESPN Deportes and ESPN Mexico, including studio shows such as Fútbol Picante, SportsCenter, Equipo F, Generación, and others, as well as all live events produced for both markets. He will also oversee the Mexico Talent Office and guide the strategic production vision, ensuring editorial alignment for ESPN Deportes and Mexico. Cerdeira will report directly to Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production.

Most recently, Cerdeira served as Coordinating Producer, overseeing both studio and live productions and playing a key role in aligning editorial and operational efforts across Mexico-based teams. His leadership has ensured consistent production quality while adapting to the evolving demands of multiplatform content.

“Manu has been instrumental in the growth and evolution of ESPN’s Spanish‑language production across the U.S., Mexico, and Central America,” said Martínez. “His decade‑plus leadership of SportsCenter and his editorial vision across studio and live programming have helped shape how we serve Spanish-speaking sports fans across platforms. Manu is a respected leader and a true product of ESPN’s internal talent development. I’m excited to see him thrive in this next chapter—one that signals an exciting new phase for our ESPN Deportes and ESPN Mexico team.”

Cerdeira joined ESPN in 2003 as a production assistant. During his tenure, he has held every key role in ESPN’s production operation, from highlight supervisor to associate producer, producer and coordinating producer.

He was one of the original producers to launch ESPN Deportes, helping define how the brand connects with Spanish-language sports fans in the U.S. For over a decade, Cerdeira also led the production and editorial direction of SportsCenter, transforming it into a dynamic, multi-edition franchise that at times delivered 11 editions, an achievement that helped solidify ESPN’s footprint in the region.

##





Manuel Cerdeira es nombrado Vicepresidente de Producción de ESPN

El veterano productor de ESPN liderará la producción en español de programas de estudio y eventos en vivo en México para ESPN Deportes y ESPN México.

ESPN nombra a Manuel Cerdeira como Vicepresidente de producción en México para ESPN Deportes y ESPN México.

Con una trayectoria que supera los 15 años, en este nuevo rol, Cerdeira dirigirá todos los aspectos de producción en México para ESPN Deportes e ESPN México, incluidos los programas de estudio como Fútbol Picante, SportsCenter, Equipo F, Generación y otros, así como todos los eventos en vivo que se produzcan para ambos mercados. Asimismo, supervisará la Oficina de Talento en México y guiará la visión de producción estratégica, asegurando su alineación con las prioridades editoriales para ESPN Deportes y para México. Cerdeira se reportará directamente con Rodolfo Martínez, vicepresidente sénior de producción de ESPN Deportes y Producción internacional.

Antes de asumir esta nueva posición, Cerdeira fungió como coordinador de producción, supervisando las producciones de estudio y en vivo-; desempeñando además un rol clave en la alineación de las gestiones editoriales y operacionales entre todos los equipos de Sports México. Bajo su liderazgo, se han logrado altos estándares de calidad de producción, adaptada a las demandas cambiantes del contenido multiplataforma.

“El impacto de Manu ha sido fundamental para el crecimiento y la evolución de la producción en español de ESPN en Estados Unidos, México, y Centroamérica”, señala Martínez. “Su liderazgo en SportsCenter durante más de una década y su profunda visión editorial en la programación de estudio y en vivo, han contribuido a definir la forma de satisfacer a los aficionados del deporte en todas las plataformas. Manu es un líder respetado y un ejemplo de desarrollo de talento interno en ESPN. Estoy entusiasmado por verlo prosperar en este próximo capítulo, uno que marca una nueva y emocionante etapa para nuestro equipo de ESPN Deportes y ESPN México.”

Cerdeira se incorporó a ESPN en 2003 como asistente de producción. A lo largo de su carrera, desempeñó cada uno de los roles fundamentales de la operación de producción de ESPN, desde supervisor de momentos destacados hasta productor asociado, productor y productor de coordinación.

Fue uno de los productores pioneros en el lanzamiento de ESPN Deportes, y contribuyó a definir cómo la marca se conecta con los aficionados hispanohablantes del deporte en EE. UU. Durante más de una década, Cerdeira también estuvo a cargo de la dirección editorial y de producción de SportsCenter, transformando este espacio en una franquicia multi-edición y dinámica que por momentos entregó hasta 11 ediciones al día, un logro que ayudó a afianzar la presencia de ESPN en la región.

Cerdeira desempeñará este nuevo rol desde los estudios de ESPN en Ciudad de México.

##