ACC Network to present live Winter Championships coverage, Feb. 19-March 21
- ACC Swimming & Diving, Fencing, Indoor Track & Field and Wrestling Championships stream live on ACCNX
- ACC Wrestling Championship finals air March 8 on ACCN
- ACC Gymnastics Championships air March 21 on ACCN
ACC Network (ACCN), the 24/7 national platform dedicated to Atlantic Coast Conference sports, will present more than 90 hours of live ACC Winter Championships coverage across ACCN and ACC Network Extra (ACCNX) through March 21.
Fans will see eight ACC champions crowned — men’s and women’s swimming & diving, men’s and women’s fencing, men’s and women’s indoor track & field, wrestling and women’s gymnastics — with comprehensive coverage available live across ACCN and ACCNX.
In addition to live coverage, ACCN will re-air select event finals from the Swimming & Diving and Indoor Track & Field Championships the day following competition. Full schedule details are below.
Swimming & Diving Championships
ACCNX begins exclusive live coverage of the ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Feb. 15–21 from McAuley Aquatic Center on the campus of Georgia Tech. Daily prelims begin at 9:30 a.m., with finals at 5:30 p.m. through Saturday’s conclusion. ACCN will re-air championship finals each morning following competition.
Indoor Track & Field Championships
The ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships take place Feb. 26–28 at The TRACK at New Balance in Boston. ACCNX will carry live coverage throughout the meet. ACCN will re-air the final day afternoon session Sunday, March 1 at 7:30 a.m. ET.
Fencing Championships
The ACC Fencing Championships will be held Feb. 21–22 at Cameron Indoor Stadium on Duke’s campus.
- Saturday: Men’s individual semifinals and finals (11:30 a.m. ET); Women’s team finals (2:45 p.m. ET)
- Sunday: Women’s individual semifinals and finals (11:30 a.m. ET); Men’s team finals (2:45 p.m. ET)
All events stream live on ACCNX.
Wrestling Championship
The ACC Wrestling Championship takes place Sunday, March 8 at Cassell Coliseum at Virginia Tech.
ACCNX will provide eight hours of live preliminary and consolation round coverage beginning at 10 a.m. across multiple mats. The championship finals will air live on ACCN at 8 p.m. ET.
Gymnastics Championship
The ACC Women’s Gymnastics Championship airs live Saturday, March 21 from First Horizon Coliseum in Greensboro, N.C.
- Session I (Seeds 5–6): 2:30 p.m.
- Session II (Seeds 1–4): 7 p.m.
Both sessions air live on ACCN.
ACCN’s coverage plans for the 2026 ACC Men’s and Women’s Basketball Tournaments will be announced in the coming weeks.
ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Thu, Feb. 19
|Prelims: 9:30 a.m.
Finals: 5:30 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 5
|ACCNX
|Fri, Feb. 20
|Prelims: 9:30 a.m.
Finals: 5:30 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 6
|ACCNX
|Sat, Feb. 21
|Prelims: 9:30 a.m.
Early Heat Finals: 2:30 p.m.
Finals: 5:30 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 7
|ACCNX
ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Finals Re-Airs
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Thu, Feb. 19
|10 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 4
|ACCN
|Fri, Feb. 20
|10 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 5
|ACCN
|Sat, Feb. 21
|10 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 6
|ACCN
|Sun, Feb. 22
|8:30 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Swimming & Diving Championships Day 7
|ACCN
ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Thu, Feb. 26
|2:30 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 1 Afternoon Session
|ACCNX
|5 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 1 Evening Session
|ACCNX
|Fri, Feb. 27
|1 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 2 Afternoon Session 1
|ACCNX
|3:15 p.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 2 Afternoon Session 2
|ACCNX
|Sat, Feb. 28
|11 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 3 Morning Session
|ACCNX
|Noon
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 3 Afternoon Session
|ACCNX
|Sun, March 1
|7:30 a.m.
|ACC Men’s and Women’s Indoor Track & Field Championships Day 3 (Afternoon Session Re-Air)
|ACCN
ACC Fencing Championships
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Sat, Feb. 21
|11:30 p.m.
|ACC Fencing Championship: Men’s Individual Semifinals and Finals
|ACCNX
|2:45 p.m.
|ACC Fencing Championship: Women’s Team Finals
|ACCNX
|Sun, Feb. 22
|11:30 a.m.
|ACC Fencing Championship: Women’s Individual Semifinals and Finals
|ACCNX
|2:45 p.m.
|ACC Fencing Championship: Men’s Team Finals
|ACCNX
ACC Wrestling Championship
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Sun, March 8
|10 a.m.
|ACC Wrestling Championship First Round Mat 1
|ACCNX
|10 a.m.
|ACC Wrestling Championship First Round Mat 2
|ACCNX
|1 p.m.
|ACC Wrestling Championship Consolation Quarterfinals Mat 1
|ACCNX
|1 p.m.
|ACC Wrestling Championship Consolation Quarterfinals Mat 2
|ACCNX
|2 p.m.
|ACC Wrestling Championship Semifinals Mat 1
|ACCNX
|2 p.m.
|ACC Wrestling Championship Semifinals Mat 2
|ACCNX
|4:30 p.m.
|ACC Wrestling Championship Consolation Semifinals Mat 1
|ACCNX
|4:30 p.m.
|ACC Wrestling Championship Consolation Semifinals Mat 2
|ACCNX
|6 p.m.
|ACC Wrestling Championship Consolation Finals Mat 1
|ACCNX
|ACC Wrestling Championship Consolation Finals Mat 2
|ACCNX
|8 p.m.
|ACC Wrestling Championship
|ACCN
ACC Gymnastics Championship
|Date
|Time (ET)
|Event
|Network
|Sat, March 21
|2:30 p.m.
|ACC Gymnastics Championship Session I
|ACCN
|7 p.m.
|ACC Gymnastics Championship Session II
|ACCN