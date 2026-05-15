ESPN Deportes signs former NBA Champion and Olympic gold medalist Fabricio Oberto to multi-year extension

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ESPN has reached a multi-year contract extension with NBA analyst Fabricio Oberto. He will continue as one of ESPN’s lead Spanish-language voices for NBA coverage across ESPN Deportes in the U.S. and ESPN in Latin America.

Oberto will continue as a game analyst throughout the regular season, Playoffs and NBA Finals, while also contributing regularly to studio programming, including NBA Esta Noche.

“Fabricio brings credibility, experience and a strong connection with NBA fans across the U.S. and Latin America,” said Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production. “His perspective as NBA champion and Olympic gold medalist continues to elevate our coverage, and we’re pleased he will remain a key part of our Spanish-language presentation.”

“I am very proud to continue being part of ESPN and such a talented, professional team,” said Oberto. “I look forward to continuing this journey, serving NBA fans and being part of ESPN’s coverage in the seasons ahead.”

Oberto joined ESPN in 2015 following a distinguished professional playing career. In the NBA, he won an NBA championship with the San Antonio Spurs in 2007 and played six seasons with the Spurs, Washington Wizards and Portland Trail Blazers.

A native of Las Varillas, Argentina, Oberto was a key member of Argentina’s “Golden Generation,” helping lead the national team to a gold medal at the 2004 Olympic Games and a bronze medal at the 2008 Olympic Games. His international career also included top-level professional experience in Argentina, Spain and Greece. In 2019, he was inducted into the FIBA Hall of Fame.

Continuing its coverage of the NBA Playoffs, ESPN Deportes will present the NBA Eastern Conference Finals once the matchup is set, followed by exclusive Spanish-language coverage of the NBA Finals.

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ESPAÑOL

ESPN renueva contrato con el ex campeón de la NBA y medallista de oro olímpico Fabricio Oberto

El veterano analista continuará como una de las principales voces en español para la cobertura de la NBA a través de ESPN Deportes en EE.UU. y ESPN en América Latina

ESPN ha firmado un nuevo contrato, por varios años, con el analista de la NBA Fabricio Oberto, quien continuará desempeñándose como una de las principales voces en español para la cobertura de la NBA en ESPN Deportes en Estados Unidos y ESPN en América Latina.

Oberto seguirá como analista de partidos durante la temporada regular, los Playoffs y las Finales de la NBA, además de colaborar regularmente en programas de estudio, incluyendo NBA Esta Noche.

“Fabricio aporta credibilidad, experiencia y una sólida conexión con los aficionados de la NBA en Estados Unidos y América Latina”, señaló Rodolfo Martínez, vicepresidente senior de Producción Internacional y ESPN Deportes. “Su perspectiva como ex campeón de la NBA y medallista de oro olímpico continúa elevando nuestra cobertura, y nos complace que siga siendo una pieza clave de nuestra presentación en español”.

“Es un orgullo seguir formando parte de ESPN y de un equipo con tanto talento y profesionalismo. Me entusiasma continuar este camino, acompañando a los aficionados de la NBA y siendo parte de la cobertura de ESPN en las próximas temporadas,” expresó Oberto.

Oberto se unió a ESPN en 2015 tras una destacada carrera profesional como jugador. En la NBA, ganó un campeonato de la NBA con los San Antonio Spurs en 2007 y jugó seis temporadas con los Spurs, Washington Wizards y Portland Trail Blazers.

Nacido en Las Varillas, Argentina, Oberto fue una pieza clave de la “Generación Dorada” de Argentina, ayudando a la selección nacional a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2008. Su carrera internacional también incluyó experiencia profesional de primer nivel en Argentina, España y Grecia. En 2019, fue exaltado al Salón de la Fama de la FIBA.

Como parte de su cobertura continua de los Playoffs de la NBA, ESPN Deportes presentará las Finales de la Conferencia Este de la NBA una vez que quede definido el enfrentamiento, seguidas por la cobertura exclusiva en español de las Finales de la NBA.

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