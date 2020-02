ESPN Deportes Provides Coverage of the 2020 Caribbean Series

To share: https://bit.ly/2GG8xUq

Para Español

Live Coverage Saturday, February 1 – Friday, February 7

Coverage of the Winter League season’s most coveted tournament featuring teams from Colombia, Dominican Republic, Mexico, Panama, Puerto Rico and Venezuela

ESPN Deportes will provide coverage of the 2020 Caribbean Series from San Juan, Puerto Rico, starting Saturday, February 1. Coverage begins at 9 a.m. ET with Colombia vs. Venezuela, followed by nine-time champion Mexico, facing the Dominican Republic, the country with the most championship wins (19), at 1:30 p.m. ET. The entire tournament will also be available on ESPN Deportes and via streaming on the ESPN App.

Programming highlights:

ESPN Deportes’ commentator lineup will feature Ernesto Jerez (play-by-play), Guillermo Celis, Orlando “El Duque” Hernandez and Luis Alfredo Álvarez on the analysis. ESPNDeportes.com’s Enrique Rojas and Jorge Morejón will cover from the site.

ESPNDeportes.com will provide news, blogs, columns, photos, videos, calendar, standing, stats and updates.

ESPNDeportes.com will offer extensive coverage on its Caribbean Series index page.

Fans can also follow the Caribbean Series on the ESPN App.

Social media coverage using the hashtag #SerieCaribeESPN.

Who’s Who in the 2020 Caribbean Series

Since 1949, the Caribbean Series has crowned a champion nation. This year’s tournament will feature the best teams from the Dominican Republic, Mexico, Panama, Puerto Rico, Venezuela and for the first time, Colombia.

The tournament has served as a platform to showcase the best competition of winter league baseball from Latin America.

Mexico: Will be represented by Tomateros de Culiacán. The country has nine championships, four in the last nine years.

Will be represented by Tomateros de Culiacán. The country has nine championships, four in the last nine years. Dominican Republic: Toros del Este will be looking for their first Caribbean Series title. The Dominican Republic has won the Caribbean Series 19 times, more than any other country.

Toros del Este will be looking for their first Caribbean Series title. The Dominican Republic has won the Caribbean Series 19 times, more than any other country. Puerto Rico: This year’s host country will be represented by Cangrejeros de Santurce. Cangrejeros de Santurce has won the tournament five times and has been undefeated twice. Puerto Rico has won 16 championships, two times in the last three years.

This year’s host country will be represented by Cangrejeros de Santurce. Cangrejeros de Santurce has won the tournament five times and has been undefeated twice. Puerto Rico has won 16 championships, two times in the last three years. Venezuela: This year marks Cardenales de Lara sixth Caribbean Series appearance.

This year marks Cardenales de Lara sixth Caribbean Series appearance. Panama : Astronautas de Chiriquí will represent Panama, following a win by Toros de Herrera in 2019.

: Astronautas de Chiriquí will represent Panama, following a win by Toros de Herrera in 2019. Colombia: Vaqueros de Montería will represent Colombia, marking the first time the country participates in the tournament.

Schedule:

Date Time (ET) Match Platform(s) Sat, February 1 9:00 a.m. Colombia vs. Venezuela ESPN Deportes 1:30 p.m. Mexico vs. Dominican Republic ESPN Deportes 7:00 p.m. Panama vs. Puerto Rico ESPN App Sun, February 2 10:00 a.m. Colombia vs. Panama ESPN Deportes 2:30 p.m. Puerto Rico vs. Mexico ESPN Deportes, ESPN App 7:30 p.m. Dominican Republic vs. Venezuela ESPN Deportes Mon, February 3 9:00 a.m. Panama vs. Mexico ESPN Deportes 1:30 p.m. Dominican Republic vs. Colombia ESPN Deportes 7:00 p.m. Puerto Rico vs. Venezuela ESPN Deportes Tue, February 4 9:00 a.m. Dominican Republic vs. Panama ESPN Deportes 1:30 p.m. Mexico vs. Venezuela ESPN Deportes 7:00 p.m. Colombia vs. Puerto Rico ESPN Deportes Wed, February 5 9:00 a.m. Panama vs. Venezuela ESPN Deportes 1:30 p.m. Colombia vs. Mexico ESPN Deportes 7:00 p.m. Dominican Republic vs. Puerto Rico ESPN Deportes Thu, February 6 1:30 p.m. Semifinal #1 ESPN Deportes 7:00 p.m. Semifinal #2 ESPN Deportes Fri, February 7 7:00 p.m. Final ESPN Deportes

ESPN Deportes ofrece cobertura de la Serie del Caribe 2020

Cobertura en vivo: sábado 1 de febrero al viernes 7 de febrero

Cobertura del torneo más codiciado de la temporada de la Liga de invierno, con equipos de Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela

ESPN Deportes proveerá cobertura de la Serie del Caribe 2020 desde San Juan, Puerto Rico, a partir del sábado 1 de febrero. La cobertura comienza a las 9 a.m. ET con Colombia vs. Venezuela, seguido de México —nueve veces ganador del campeonato— frente a República Dominicana, el país con el mayor número de campeonatos ganados (19), a la 1:30 p.m. ET. Además, el torneo completo estará disponible en ESPN Deportes y vía streaming en el ESPN App.

Destacados de programación:

El equipo de comentaristas de ESPN Deportes estará integrado por Ernesto Jerez (jugada a jugada), Guillermo Celis, Orlando “El Duque” Hernandez y Luis Alfredo Álvarez en el análisis. Enrique Rojas y Jorge Morejón de ESPNDeportes.com reportarán desde el sitio.

ESPNDeportes.com proporcionará noticias, blogs, columnas, fotografías, videos, calendario, posiciones, estadísticas y actualizaciones.

Cobertura extensa en la página exclusiva de la Serie del Caribe en ESPNDeportes.com

Los fans también pueden seguir la Serie del Caribe en el ESPN App.

Cobertura de redes sociales con el hashtag #SerieCaribeESPN.

Quién es quién en la Serie del Caribe 2020

Desde 1949, la Serie del Caribe ha coronado campeón a un país. El torneo de este año contará con los mejores equipos de República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y, por primera vez, Colombia.

El torneo ha servido como plataforma para exhibir la mejor competencia de las Ligas Invernales de Béisbol de Latinoamérica.

México: estará representado por Tomateros de Culiacán. El país ha ganado nueve campeonatos, cuatro en los últimos nueve años.

estará representado por Tomateros de Culiacán. El país ha ganado nueve campeonatos, cuatro en los últimos nueve años. República Dominicana: los Toros del Este buscarán su primer título de la Serie del Caribe. República Dominicana ha ganado la Serie del Caribe 19 veces, más que cualquier otro país.

los Toros del Este buscarán su primer título de la Serie del Caribe. República Dominicana ha ganado la Serie del Caribe 19 veces, más que cualquier otro país. Puerto Rico: el país anfitrión de este año estará representado por los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce han ganado el torneo cinco veces, y dos de forma invicta. Puerto Rico ha ganado 16 campeonatos, dos veces en los últimos tres años.

el país anfitrión de este año estará representado por los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce han ganado el torneo cinco veces, y dos de forma invicta. Puerto Rico ha ganado 16 campeonatos, dos veces en los últimos tres años. Venezuela: este año marca la sexta presentación de los Cardenales de Lara en la Serie del Caribe.

este año marca la sexta presentación de los Cardenales de Lara en la Serie del Caribe. Panamá : el equipo Astronautas de Chiriquí representará a Panamá, después de la victoria de los Toros de Herrera en 2019.

: el equipo Astronautas de Chiriquí representará a Panamá, después de la victoria de los Toros de Herrera en 2019. Colombia: los Vaqueros de Montería representarán a Colombia, marcando la primera vez que el país participa en el torneo.

Programación: