ESPN and ESPN2 Programming Updates

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ESPN and ESPN2 Programming Updates

Teri Couch 4 hours ago

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Times Listed are Eastern

   
8AM | GET UP!  LIVE 6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
10AM | FIRST TAKE LIVE 10 AM | GET UP! ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER LIVE 12 PM | FIRST TAKE ENCORE
2 PM | NFL LIVE LIVE 2 PM | GET UP! ENCORE
3 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE 4 PM | FIRST TAKE ENCORE
4 PM | NFL LIVE ENCORE 6 PM | BEST OF 2019 MCBB: DUKE vs UNC
5 PM |SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY ENCORE 7:30 PM | BEST OF 2017 WCBB: MISS ST vs UCONN
6 PM | SPORTSCENTER LIVE 9:30 PM | BEST OF 2016 MCBB: KANSAS vs OU 
7 PM | 30 FOR 30: SURVIVE AND ADVANCE 
9 PM | SC SPECIAL: NFL FREE AGENCY LIVE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! I began my career in affiliate marketing, moved to consumer marketing; and for the last 31 years have been part the Communications team (in a variety of roles). Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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