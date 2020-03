UFC 248 on ESPN+: Adesanya vs. Romero in Las Vegas

To share: https://bit.ly/2IoypFc

Para Español

Two championship bouts headline UFC 248: Israel Adesanya (C) vs. Yoel Romero and Zhang Weili (C) vs. Joanna Jedrzejczyk

Exclusively on ESPN+ PPV: Main Event starts at 10 p.m. ET.

Prelims at 8 p.m. ET on ESPN, Early Prelims at 6:30 p.m. on ESPN+

ESPN+ available on the ESPN App, ESPN.com and connected TV devices. To subscribe, visit espnplus.com/ufc

UFC 248: Adesanya vs. Romero streams exclusively on ESPN+ PPV this Saturday, March 7, at 10 p.m. ET when the Octagon returns to T-Mobile Arena in Las Vegas. The main event features undefeated middleweight champion Israel Adesanya (18-0) in his first title defense against Cuban powerhouse and No. 3-ranked Yoel Romero (13-4). Adesanya most recently claimed the undisputed crown against Robert Whittaker last October at UFC 243. An Olympic silver medalist in freestyle wrestling in 2000, Romero, looks to show off his power, having earned 11 of his 13 victories by knockout.

The co-main will showcase a title fight between UFC women’s strawweight champion Zhang Weili (20-1) and No. 4-ranked, former titleholder, Joanna Jedrzejczyk (16-3). Zhang remains undefeated since joining the UFC in 2018 and is the first UFC champion from China. In August, she secured the title in 42 seconds against Jessica Andrade during UFC Fight Night in Shenzhen, China. Poland’s Jedrzejczyk looks to wear championship gold for the first time since 2017. Most recently, she won against Michelle Waterson by unanimous decision in October 2019.

UFC 248: Adesanya vs. Romero starts with early prelims at 6:30 p.m. ET on ESPN+ and prelims at 8 p.m. ET on ESPN.

WATCH: Best of UFC on ESPN+

ESPN.com:

Social: @ESPNMMA Twitter, Facebook and Instagram.

Fans can sign-up for ESPN+ at any time at ESPNPlus.com, ESPN.com or on the ESPN App for $4.99 per month or $49.99 per year.

UFC 248 on ESPN+: Adesanya vs. Romero

Programming (All times ET)

Fri, Mar 6 12 p.m. Ariel & The Bad Guy (Official Weigh-Ins) ESPN+, Live and Replay 5:30 p.m. UFC Live: UFC 248 Preview ESPN2, Live and Replay 6 p.m. UFC 249 Press Conference: Khabib vs. Ferguson ESPN App, @ESPNMMA YouTube, Live and Replay 7 p.m. UFC 248 Ceremonial Weigh-In: Adesanya vs. Romero ESPN App, @ESPNMMA YouTube, Live and Replay 8 p.m. UFC 248 Pre-Show: Adesanya vs. Romero ESPN+, Live and Replay Sat, Mar 7 6:30 p.m. UFC 248: Early Prelims ESPN+ (English and Spanish) 8 p.m. UFC 248: Prelims ESPN, Live and Replay 10 p.m. UFC 248: Main Card ESPN+ PPV (English and Spanish) 1 a.m. UFC 248 Post Show: Adesanya vs. Romero ESPN+, Live and Replay

Main Card, Prelims and Early Prelims (All times ET)

10 p.m. Main Israel Adesanya (C) vs. Yoel Romero UFC Middleweight Championship Co-Main Zhang Weili (C) vs. Joanna Jedrzejczyk UFC Strawweight Championship Undercard Beneil Dariush vs. Drakkar Klose Undercard Neil Magny vs. Li Jingliang Undercard Alex Oliveira vs. Max Griffin 8 p.m. Feature Sean O’Malley vs. Jose Quinonez Undercard Mark O. Madsen vs. Austin Hubbard Undercard Rodolfo Vieira vs. Saparbeg Safarov Undercard Gerald Meerschaert vs. Deron Winn 6:30 p.m. Feature Emily Whitmire vs. Polyana Viana Undercard Giga Chikadze vs. Jamall Emmers Undercard Danaa Batgerel vs. Guido Cannetti

UFC 248 en ESPN+: Adesanya vs. Romero en Las Vegas

Dos peleas de campeonato encabezan UFC 248: Israel Adesanya (C) vs. Yoel Romero y Zhang Weili (C) vs. Joanna Jedrzejczyk

En exclusivo en ESPN+ Pay-Per-View: la cartelera estelar comienza a las 10 p.m. ET

Peleas preliminares a las 8 p.m. ET en ESPN; primeras peleas preliminares a las 6:30 p.m. en ESPN+

ESPN+ está disponible en la App de ESPN, en ESPN.com y en aparatos de televisión conectados. Para suscribirte, visita espnplus.com/ufc

UFC 248: Adesanya vs. Romero se transmite vía streaming en exclusivo en ESPN+ Pay-Per-View este sábado 7 de marzo a las 10 p.m. ET, cuando el octágono regrese a la Arena T-Mobile en Las Vegas. La cartelera estelar presenta al campeón invicto de peso mediano Israel Adesanya (18-0) en su primera defensa del título contra el poderoso cubano y número 3 del peso mediano, Yoel Romero (13-4). Adesanya recientemente se consagró como campeón en el UFC 243 contra Robert Whittaker en octubre. El ganador de la medalla de plata en lucha libre olímpica en los Juegos Olímpicos del 2000, Romero, busca mostrar su fuerza, tras haber ganado 11 de sus 13 victorias por nocaut.

La pelea coestelar presentará un encuentro por el título entre Zhang Weili (20-1), campeona femenina del peso paja del UFC, y la excampeona, clasificada como número 4, Joanna Jedrzejczyk (16-3). Zhang sigue invicta desde que se unió al UFC en 2018, y es la primera campeona del UFC de China. En agosto, obtuvo el título en 42 segundos contra Jessica Andrade durante UFC Fight Night en Shenzhen, China. La polaca Jedrzejczyk busca vestir el cinturón dorado por primera vez desde 2017. Recientemente, ganó una pelea contra Michelle Waterson por decisión unánime en octubre 2019.

UFC 248: Adesanya vs. Romero comienza con las primeras peleas preliminares a las 6:30 p.m. ET en ESPN+, y peleas preliminares a las 8 p.m. ET en ESPN.

VER: Best of UFC on ESPN+

ESPN.com:

Redes sociales: @ESPNMMA Twitter, Facebook e Instagram.

Los fans pueden suscribirse en cualquier momento a ESPN+ en ESPNPlus.com, ESPN.com o en la App de ESPN por $4.99 al mes o $49.99 al año.

UFC 248 en ESPN+: Adesanya vs. Romero

Programación (todos los horarios son ET)

Viernes 6 de marzo 12 p.m. Ariel & The Bad Guy (Pesaje oficial) ESPN+, en vivo y en repetición 5:30 p.m. UFC Live: Previa del UFC 248 ESPN2, en vivo y en repetición 6 p.m. Conferencia de Prensa del UFC 249: Khabib vs. Ferguson ESPN App, @ESPNMMA YouTube, en vivo y en repetición 7 p.m. UFC 248 Ceremonia de pesaje: Adesanya vs. Romero ESPN App, @ESPNMMA YouTube, en vivo y en repetición 8 p.m. UFC 248 Pre-Show: Adesanya vs. Romero ESPN+, en vivo y en repetición Sábado 7 de marzo 6:30 p.m. UFC 248: primeras peleas preliminares ESPN+ (en inglés y español) 8 p.m. UFC 248: preliminares ESPN, en vivo y en repetición 10 p.m. UFC 248: cartelera estelar ESPN+ PPV (en inglés y español) 1 a.m. UFC 248 Post Show: Adesanya vs. Romero ESPN+, en vivo y en repetición

Cartelera estelar, peleas preliminares y primeras peleas preliminares (todos los horarios son ET)