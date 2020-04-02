Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Friday, April 3
SUBJECT TO CHANGE
TIMES LISTED ARE EASTERN
|8 AM | GET UP! LIVE
|6 AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2 PM | SPORTSCENTER ENCORE
|3 PM | GET UP! ENCORE
|4 PM | FIRST TAKE ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|6 PM | NFL LIVE ENCORE
|7 PM | NBA 2K PLAYERS TOURNAMENT PREVIEW
|7 PM | TIGER WOODS: RETURN OF THE ROAR ENCORE
|7:30 PM | NBA 2K PLAYERS TOURNAMENT
|8:30 – 11:30 PM | NBA 2K PLAYERS TOURNAMENT
|8:30 PM | DISNEY SPORTS FILM: GLORY ROAD
|11:30 PM | THE DRAFT: FEATURED EPISODE 1 ENCORE
|10:45 PM | SPORTSCENTER LIVE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).