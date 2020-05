ESPN Deportes to Televise Live Soccer from Costa Rica

For Spanish

Live soccer returns to ESPN Deportes beginning this Wednesday, May 20, when Liga FPD, Costa Rica’s first division soccer, becomes the first soccer league in the Americas to start playing following the break in play due to COVID-19.

At 10 p.m. ET, ESPN Deportes will provide exclusive linear coverage of Deportivo Saprissa vs. Herediano in the first of four remaining home matches for Saprissa as the team battles for a spot in the playoffs. With seven of the 22 rounds of regular season matches still to be played across the league between May 20 and June 10, Liga FPD powerhouse Deportivo Saprissa sits atop the standings with four points ahead of bitter rival Liga Deportiva Alajuelense.

ESPN Deportes’ Fernando Palomo and Kenneth Garay (play-by-play), alongside Barak Fever and Andrés Agulla (analysis), will provide commentary remotely from their home studios.

Saprissa and Herediano have met in “Clásico del Buen Fútbol” for 292 times – one of a three-team rivalry in Costa Rican football that includes LD Alajuelense. Saprissa holds the edge over Herediano with 115 wins, 79 losses and 98 ties. Deportivo Saprissa made its debut in first division soccer in Costa Rica in 1949.

Deportivo Saprissa Home Matches – in Spanish on ESPN Deportes:

Date Time (ET) Matchup Platform Wed., May 20 10:00 PM Deportivo Saprissa vs C.S. Herediano ESPN Deportes, ESPN App Wed. May 27 10:00 PM Deportivo Saprissa vs Limón F.C. ESPN Deportes, ESPN App Wed., June 3 10:00 PM Deportivo Saprissa vs A.D.R. Jicaral ESPN Deportes, ESPN App Su. June 7 8:00 PM Deportivo Saprissa vs Municipal Grecia ESPN Deportes, ESPN App

-30-

———————————————

ESPN Deportes televisará fútbol en vivo desde Costa Rica

Cobertura en vivo y en exclusivo de los partidos en casa del Deportivo Saprissa a partir del miércoles 20 de mayo

El fútbol en vivo regresa a ESPN Deportes a partir de este miércoles 20 de mayo, cuando la Liga FPD, el fútbol de primera división de Costa Rica, se convierte en la primera liga de fútbol del continente americano en retomar los partidos tras la pausa de actividades como consecuencia del COVID-19.

A las 10 p.m. ET., ESPN Deportes ofrecerá cobertura lineal en vivo y en exclusivo de Deportivo Saprissa vs. Herediano en el primer de cuatro partidos en casa que el Deportivo Saprissa juegue como local, en busca de ganare un lugar en las eliminatorias. Con siete de las 22 rondas de partidos de la temporada regular aún por jugarse entre el 20 de mayo y el 10 de junio, Deportivo Saprissa, una de las potencias de la liga, ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones con cuatro puntos más que su rival, Liga Deportiva Alajuelense.

El grupo de comentaristas estará compuesto por Fernando Palomo y Kenneth Garay (narración), junto a Barak Fever y Andrés Agulla (análisis), narrando los partidos remotamente desde estudios en sus casas.

El Deportivo Saprissa y C.S. Herediano llevan 292 encuentros en el partido de rivales conocido como “Clásico del Buen Fútbol” – una de las tres rivalidades de la liga costarricense que incluye a LD Alajuelense. Herediano y Saprissa llevan 292 encuentros en la primera división, con un balance de 115 victorias a favor de Saprissa, 79 derrotas y 98 empates. Deportivo Saprissa hizo su debut en la liga de primera división en el 1949.

Calendario de cobertura. Presentación en exclusiva por televisión.

Fecha Hora (ET) Partido Plataforma Miércoles 20 de mayo 10:00 p.m. Deportivo Saprissa vs. C.S. Herediano ESPN Deportes, ESPN App Miércoles 27 de mayo 10:00 p.m. Deportivo Saprissa vs. Limón F.C. ESPN Deportes, ESPN App Miércoles 3 de junio 10:00 p.m. Deportivo Saprissa vs. A.D.R. Jicaral ESPN Deportes, ESPN App Domingo 7 de junio 8:00 p.m. Deportivo Saprissa vs. Municipal Grecia ESPN Deportes, ESPN App

-30-