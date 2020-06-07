ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 8

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ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 8

Photo of Teri Couch Teri Couch 13 hours ago

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Times Listed are Eastern

8 AM | GET UP!  LIVE 6AM | **GOLIC & WINGO  LIVE  (ALSO ON ESPNEWS)
10 AM | FIRST TAKE  LIVE 10 AM | GET UP!  ENCORE
12 PM | SPORTSCENTER  LIVE 12 PM | FIRST TAKE  ENCORE
2 PM | NFL LIVE  LIVE 2– 4:30 PM | F1 ESPORTS SERIES  ENCORE

2 PM |  F1 VIRTUAL AZERBAIJAN EXHIBITION
3 PM | F1 VIRTUAL AZERBAIJAN GRAND PRIX 
3 PM | THE JUMP  SAME DAY 4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  ENCORE
3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA  SAME DAY 5 PM | NFL LIVE  ENCORE
4 PM | JALEN & JACOBY  SAME DAY 6 PM | JALEN & JACOBY  ENCORE
4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  SAME DAY 6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE  ENCORE
4:40 PM | AROUND THE HORN  SAME DAY 6:40 PM | AROUND THE HORN  ENCORE
5 PM | SPORTSCENTER  LIVE 7 PM | NFL LIVE  ENCORE
8 PM | THE UNDEFEATED ON JUSTICE, EQUALITY and RESPONSIBILITY

8 PM | THE UNDEFEATED PRESENTS: DEAR BLACK ATHLETE
9 PM | PLAYING FOR JUSTICE
9:30 PM | AN UNDEFEATED CONVERSATION: ATHLETES, RESPONSIBILITY and VIOLENCE		 8 PM | 30 FOR 30: BE WATER  ENCORE
11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT  LIVE 10 PM | 30 FOR 30: LANCE  PART 2  ENCORE

** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).

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Teri Couch

It's been an amazing journey -- 38 years and counting! Currently I oversee our company archives and manage our media website (ESPN Press Room). I also help out with PR efforts around our partnership with Special Olympics. I am a huge Red Sox fan and a supporter of all things Special Olympics.
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