Miscellaneous
ESPN and ESPN2 Programming for Monday, June 8
Subject to Change
Times Listed are Eastern
|8 AM | GET UP! LIVE
|6AM | **GOLIC & WINGO LIVE (ALSO ON ESPNEWS)
|10 AM | FIRST TAKE LIVE
|10 AM | GET UP! ENCORE
|12 PM | SPORTSCENTER LIVE
|12 PM | FIRST TAKE ENCORE
|2 PM | NFL LIVE LIVE
|2– 4:30 PM | F1 ESPORTS SERIES ENCORE
2 PM | F1 VIRTUAL AZERBAIJAN EXHIBITION
3 PM | F1 VIRTUAL AZERBAIJAN GRAND PRIX
|3 PM | THE JUMP SAME DAY
|4:30 PM | FIRST TAKE EXTRA ENCORE
|3:30 PM | FIRST TAKE EXTRA SAME DAY
|5 PM | NFL LIVE ENCORE
|4 PM | JALEN & JACOBY SAME DAY
|6 PM | JALEN & JACOBY ENCORE
|4:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE SAME DAY
|6:20 PM | HIGHLY QUESTIONABLE ENCORE
|4:40 PM | AROUND THE HORN SAME DAY
|6:40 PM | AROUND THE HORN ENCORE
|5 PM | SPORTSCENTER LIVE
|7 PM | NFL LIVE ENCORE
|8 PM | THE UNDEFEATED ON JUSTICE, EQUALITY and RESPONSIBILITY
8 PM | THE UNDEFEATED PRESENTS: DEAR BLACK ATHLETE
9 PM | PLAYING FOR JUSTICE
9:30 PM | AN UNDEFEATED CONVERSATION: ATHLETES, RESPONSIBILITY and VIOLENCE
|8 PM | 30 FOR 30: BE WATER ENCORE
|11 PM | SPORTSCENTER with SCOTT VAN PELT LIVE
|10 PM | 30 FOR 30: LANCE PART 2 ENCORE
** ESPNEWS will simulcast ESPN Radio programs Golic & Wingo (6-10 a.m.), Dan Le Batard with Stugotz (10 a.m.-1 p..m.), First Take, Your Take (1-3 p.m.) and The Will Cain Show (3-6 p.m.).