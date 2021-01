ESPN Deportes Provides Exclusive, Live Coverage of the 2021 Caribbean Series

Live Coverage Sunday, January 31 – Saturday, Feb. 6

Coverage of the Winter League season’s most coveted tournament featuring teams from Colombia, Dominican Republic, Mexico, Panama, Puerto Rico and Venezuela

ESPN Deportes will provide exclusive, live coverage of the 2021 Caribbean Series from Estadio Teodoro Mariscal in Mazatlán, Mexico, starting Sunday, Jan. 31. Coverage begins with a tripleheader featuring Panamá vs. Venezuela (12:30 p.m. ET), Puerto Rico vs Dominican Republic (5 p.m. ET), and México vs. Colombia (10 p.m. ET). The entire tournament will also be available via streaming on the ESPN App.

ESPN Deportes’ 2021 Caribbean Series commentator team will feature play-by-play by Ernesto Jerez, Jorge Eduardo Sánchez and Carolina Guillén, the first female broadcaster to call Caribbean Series. Guillermo Celis and former Major Leaguers Orlando “El Duque” Hernández and Ismael “Rocket” Valdez will handle the analysis. ESPN Deportes’ baseball insider Enrique Rojas will provide reports throughout the tournament.

Who’s Who in the 2021 Caribbean Series?

Colombia ( Caimanes de Barranquilla) Colombia is making their 2 nd appearance in the Caribbean Series Caimanes de Barranquilla will be making 1 st appearance in the Caribbean Series

( Dominican Republic ( Águilas Cibaeñas) 19 th participation in the tournament (5-time winner); tied for the most in Caribbean Series history (Tigres del Licey) Manager Félix Fermín has won six Dominican League titles (all with Águilas Cibaeñas since 2000-01) which is the most in league history Notable players on roster: Robinson Canó, Johan Camargo, Jonathan Villar, Ronald Guzmán (league MVP)

( México ( Naranjeros de Hermosillo/Tomateros de Culiacán) Game 6 of Mexican League final played tonight, Friday, Jan 29 and determine who represents Mexico in the Caribbean Series (Hermosillo leads 3-2) This year’s marks the 16th time México hosts the Caribbean Series Only two Mexican clubs have won a Caribbean Series in their home country, Venados de Mazatlán in 2005 and Yaquis de Obregón in 2013

( Panamá Making 3 rd straight appearance in Caribbean Series after not having participated in event since 1960 Have won two Caribbean Series titles (Carta Vieja Yankees in 1950 and Toros de Herrera in 2019) This year, Panama will be represented by players from four league teams of the Professional Baseball League (PPBL) 2020-21 as the season was cancelled due to COVID-19

Puerto Rico (Criollos de Caguas) 16th participation in the tournament (has won 5 times); tied for the most in the Caribbean Series by Indios de Mayagüez Notable players: Yadier Molina

Venezuela ( Caribes de Anzoátegui) Caribes de Anzoátegui will be making their fourth appearance in the Caribbean Series Team managed by former Major Leaguer Julio Franco



Schedule (ET)

Date Time (ET) Country Platform Su., Jan 31 12:30 p.m. Panamá vs. Venezuela ESPN Deportes 5 p.m. Puerto Rico vs Dominican Rep. ESPN Deportes 10 p.m. México vs. Colombia ESPN Deportes Mon., Feb 1 1 p.m. Panamá vs. Colombia ESPN Deportes 5:30 p.m. Venezuela vs. Puerto Rico ESPN Deportes 10 p.m. Dominican Rep. Vs. México ESPN Deportes Tue., Feb 2 12:30 p.m. Colombia vs. Venezuela ESPN3.Com 5 p.m. Dominican Rep. Vs Panamá ESPN Deportes 10 p.m. Puerto Rico vs. México ESPN Deportes Wed., Feb 3 12:30 p.m. Venezuela vs Dominican Rep. ESPN Deportes 5 p.m. Colombia vs. Puerto Rico ESPN Deportes 10 p.m. México vs. Panamá ESPN Deportes Thurs., Feb 4 1 p.m. Panamá vs. Puerto Rico ESPN Deportes 5:30 p.m. Colombia vs Dominican Rep. ESPN Deportes 10 p.m. Venezuela vs. México ESPN Deportes Fri., Feb 5 5 p.m. Semifinal #1 ESPN Deportes 10 p.m. Semifinal #2 Sat., Feb 6 10 p.m. Final

Viernes 29 de enero de 2021

ESPN Deportes ofrece cobertura exclusiva en vivo de la Serie del Caribe 2021

Cobertura en vivo del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero

Cobertura del torneo más codiciado de la temporada de la Liga de invierno, con equipos de Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela

ESPN Deportes ofrecerá cobertura exclusiva en vivo de la Serie del Caribe 2021 desde el Estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán, México, a partir del domingo 31 de enero. La cobertura comienza con una cartelera triple que presenta a Panamá vs. Venezuela (12:30 p.m. ET, hora del Este), Puerto Rico vs. República Dominicana (5 p.m. ET) y México vs. Colombia (10 p.m. ET). El torneo completo también estará disponible vía streaming en la ESPN App.

El equipo de comentaristas de ESPN Deportes para la Serie del Caribe 2021 estará integrado por: jugada a jugada con los comentarios Ernesto Jerez, Jorge Eduardo Sánchez y Carolina Guillén, primera mujer narradora de jugada-a-jugada para la Serie del Caribe en la televisión de habla hispana en Estados Unidos. Guillermo Celis y los exjugadores de las Grandes Ligas Orlando “El Duque” Hernández e Ismael “Rocket” Valdez estarán a cargo del análisis. Enrique Rojas, experto en béisbol de ESPN e ESPN Deportes, estará reportando durante todo el torneo.

Quién es quién en la Serie del Caribe 2021

Colombia (Caimanes de Barranquilla) Caimanes de Barranquilla realizan su primera aparición en la Serie del Caribe Colombia realiza su segunda aparición en la Serie del Caribe

México (Naranjeros de Hermosillo/Tomateros de Culiacán Esta noche viernes, 29 de enero, se juega el partido 6 de la final de la Liga Mexicana (Hermosillo lidera el marcador por 3 a 2) para definir el campeón de la temporada que representa a México en la Serie del Caribe Este año marca la decimosexta vez que México es sede de la Serie del Caribe Solo dos clubes mexicanos han ganado una Serie del Caribe en su país de origen, Venados de Mazatlán en 2005 y Yaquis de Obregón en 2013

Panamá La temporada 2020-21 de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (LPBP) se canceló debido al COVID-19 y la liga enviará jugadores de 4 equipos pertenecientes a la liga (Astronautas de Los Santos, Toros de Herrera, Águilas Metropolitanas y Federales de Chiriquí) para que la representen en la Serie del Caribe Realiza su tercera aparición consecutiva en la Serie del Caribe luego de no haber participado en el evento desde 1960 Ha ganado dos títulos de la Serie del Caribe (los Carta Vieja Yankees en 1950 y los Toros de Herrera en 2019)

Puerto Rico (Criollos de Caguas) o participación en el torneo (5 veces ganadores); 19 veces campeones de Puerto Rico (récord en la historia de la liga). Jugadores a destacar: Yadier Molina

República Dominicana (Águilas Cibaeñas): Águilas Cibaeñas tiene 19. o participación en el torneo (5 veces ganadores) 22 títulos de la Liga Dominicana (récord compartido con los Tigres de Licey) Félix Fermín, dirigente del equipo, ha ganado seis títulos de la Liga Dominicana (todos con Águilas Cibaeñas desde 2000-01), que es la mayor cantidad en la historia de la liga. Jugadores a destacar en la plantilla: Robinson Canó, Johan Camargo, Jonathan Villar, Ronald Guzmán (MVP de la liga)

Venezuela (Caribes de Anzoátegui) Caribes de Anzoátegui hará su cuarta aparición en la Serie del Caribeo Equipo dirigido por Julio Franco, ex jugador de Béisbol de Grandes Ligas



Programación (ET)

Fecha Hora (ET) País Plataforma Domingo 31 de enero 12:30 p.m. Panamá vs. Venezuela ESPN Deportes 5 p.m. Puerto Rico vs. República Dominicana ESPN Deportes 10 p.m. México vs. Colombia ESPN Deportes Lunes 1.º de febrero 1 p.m. Panamá vs. Colombia ESPN Deportes 5:30 p.m. Venezuela vs. Puerto Rico ESPN Deportes 10 p.m. República Dominicana vs. México ESPN Deportes Martes 2 de febrero 12:30 p.m. Colombia vs. Venezuela ESPN3.Com 5 p.m. República Dominicana vs. Panamá ESPN Deportes 10 p.m. Puerto Rico vs. México ESPN Deportes Miércoles 3 de febrero 12:30 p.m. Venezuela vs. República Dominicana ESPN Deportes 5 p.m. Colombia vs. Puerto Rico ESPN Deportes 10 p.m. México vs. Panamá ESPN Deportes Jueves 4 de febrero 1 p.m. Panamá vs. Puerto Rico ESPN Deportes 5:30 p.m. Colombia vs. República Dominicana ESPN Deportes 10 p.m. Venezuela vs. México ESPN Deportes Viernes 5 de febrero 5 p.m. Semifinal 1 ESPN Deportes 10 p.m. Semifinal 2 Sábado 6 de febrero 10 p.m. Final

