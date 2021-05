ESPN and LaLiga Reach Historic Rights Agreement Bringing Top-Rated Soccer League to Millions More Fans Across the U.S.

ESPN Marketing LaLiga promo spot

Spanish Below

The Expansive, Eight-Year English- and Spanish-Language Rights Agreement Begins in August

ESPN+ to be the English- and Spanish-language home of LaLiga: live coverage of all 380 LaLiga Santander matches and a season-long schedule of LaLiga SmartBank matches

Select matches live each season on ESPN networks

ESPN and LaLiga have reached an expansive, long-term agreement that will make ESPN+ the new English- and Spanish-language home for LaLiga Santander and LaLiga SmartBank in the United States for the next eight seasons (through 2028-29). Beginning in August, hundreds of live matches across both leagues will be available each year, exclusively on ESPN+. ESPN is already the home of Spanish Copa del Rey, Copa de la Reina and Supercopa de España.

LaLiga Santander, the top division in Spanish soccer, is one of the world’s marquee sports leagues, featuring 20 clubs, including perennial global powers FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla FC, and more. ESPN+ will stream live and on-demand replay coverage of all 380 LaLiga Santander matches per season. In addition, ESPN+ will livestream a selection of LaLiga SmartBank matches each round all season long, including five postseason promotion play-offs. All matches will be available to fans in both English and Spanish.

Beyond live matches, ESPN+ will offer a variety of surround programming, including match previews, highlights, magazine shows – and will continue to cover LaLiga extensively on signature ESPN+ shows including ESPN FC, Jorge Ramos y su Banda and Fuera de Juego.

Select matches will air across ESPN networks each season, with coverage and highlights also available on SportsCenter and other ESPN studio programs, as well as on ESPN digital and social platforms.

The eight-year LaLiga rights agreement adds to the industry-leading lineup of soccer on ESPN+, which currently includes Spain’s Copa Del Rey, the German Bundesliga, MLS, England’s FA Cup, EFL and Carabao Cup, Dutch Eredivisie, Scottish Premiership, UEFA National Team Football, USL, and much more. In total, ESPN+ offers fans more than 2,900 matches per season (more than 1,000 in both English and Spanish).

“This agreement will bring the excitement, passion, iconic clubs and global superstars of LaLiga to U.S. sports fans with unprecedented access and coverage,” said Burke Magnus, Executive Vice President, Programming & Original Content, ESPN. “As the sport of soccer continues its ascendance in the U.S. market, we are incredibly excited to work with LaLiga to establish a deeper connection to American fans through our company’s industry-leading streaming platforms, television networks, and digital and social media assets.”

“We are absolutely thrilled to bring LaLiga to ESPN in the U.S.,” said Javier Tebas, President, LaLiga. “This is an historic eight-season agreement in U.S. soccer broadcasting that speaks to the power of LaLiga and its clubs in the largest media market in the world and will bring the world’s best soccer league to American screens in a more comprehensive and modern way than ever before.”

Added Russell Wolff, Executive Vice President and GM, ESPN+: “This agreement creates a true home for LaLiga in the U.S. for years to come and cements ESPN+ as the premier platform for soccer. We’re excited to showcase the brilliance of LaLiga in our English and Spanish coverage for the growing legion of soccer fans and ESPN+ subscribers.”

Said Boris Gartner, CEO North America, LaLiga: “Partnering with ESPN will allow us to have unique LaLiga programming across ESPN+ and ESPN’s network and digital platforms, super-serving existing fans and introducing new consumers to the drama and passion of LaLiga. The league, clubs, and players will be as close to the American fans as they’ve ever been at a time where soccer is growing leaps and bounds in the U.S.”

The deal also includes rights for Canada. TSN and RDS, Canada’s leading sports networks, will deliver comprehensive coverage of LaLiga matches, highlights, and news to Canadian viewers through multiple platforms, including live streaming on TSN.ca, RDS.ca, and the TSN and RDS apps.

Highlights of the long-term agreement include:

380 LaLiga Santander matches per season, featuring all 20 teams in first division soccer in Spain, including performances by top teams FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla FC, and others;

Select matches from LaLiga SmartBank, showcasing Spain’s Segunda División;

Five promotion playoff matches each season;

LaLiga Showand LaLiga World – two weekly, in-season magazine programs. LaLiga Showpreviews key LaLiga matchups each match week; LaLiga Worldfeatures highlights, interviews, and classic moments from the previous weekend’s action;

LaLigaSeason Preview and Review – two separate one-hour pre-and post-season programs each year,

El Clásico specials– one-hour programs that showcase the most famous derby in global soccer ahead of the home-and-away regular season FC Barcelona vs. Real Madrid matches;

LaLiga Highlights Show, recapping each week’s games; special programs about first division soccer in Spain; a weekly LaLiga SmartBank highlights and magazine show; and more.

Select programming from LaLigaTV – the English-language network devoted to 24/7 coverage of the league;

Classic LaLiga Matches – Access to some of the league’s most recent storied matches.

Beginning Saturday, May 15, a curated collection of LaLiga programming will debut on ESPN+. Highlights include an ESPN FC LaLiga special; episodes of LaLiga Center spotlighting the best goals, the best U.S. players in league history, and more; LaLiga Top Moments; the three-part Galacticos documentary about Real Madrid in the early 2000s; and United States of LaLiga, a showcase of unique stories about LaLiga fans across North America.

This landmark deal follows the creation and establishment of LaLiga North America, a joint venture between LaLiga and Relevent Sports launched in 2018 with the goal of helping grow soccer in the U.S. and getting LaLiga, its clubs, and players closer to American fans. LaLiga and Relevent Sports have successfully established a leading partnership model to help grow the sport and the brand of international leagues and clubs in the most important media market in the world.

Founded in 1929, LaLiga Santander is Spain’s first division soccer league. It consistently ranks among the world’s top professional leagues. In 2021, the International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) ranked LaLiga as the best world league of the decade (2011-2020). LaLiga clubs have combined to win five of the last 10 UEFA Champions League trophies – the premier international club competition in global soccer. LaLiga teams have also won five of the previous 10 UEFA Europa League trophies. The two most successful clubs – Real Madrid and FC Barcelona– in LaLiga are Nos. 1 and 5, respectively, in all-time Champions League trophy wins.

LaLiga and its clubs have become a destination for star players from CONCACAF – the Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football. Three of the top up-and-coming professionals on the U.S. Men’s National Team roster in LaLiga: Sergiño Dest (FC Barcelona), first US Men’s national team player in the senior team, Konrad de la Fuente (FC Barcelona B) and Yunus Musah (Valencia CF). Additionally, players from the Mexican National Team include Héctor Herrera (Atletico Madrid), Diego Lainez and Andrés Guardado (Real Betis) and Néstor Araujo (RC Celta Vigo). Honduras National Team star Anthony ‘Choco’ Lozano (Cadiz CF) rounds out CONCACAF’s players in LaLiga.

LaLiga attracts the biggest stars and is currently home to global icons such as Lionel Messi, Sergio Ramos and Karim Benzema. For the past 11 years, the Ballon D’Or award for best player in the world has gone to a LaLiga player. LaLiga is also developing some of the most exciting young talent in the world including João Félix (Atletico Madrid), Vinícius Jr. (Real Madrid), Ansu Fati and Pedri (FC Barcelona).

In addition to the league’s strong on-field record in international competitions, LaLiga is home to some of the biggest rivalries in soccer. El Clásico, the matchup between Real Madrid and FC Barcelona, is arguably the most popular and storied derby in global soccer. Other prominent derbies include El Derby Madrileño (Real Madrid and Atletico Madrid); Basque Derby (Athletic Club vs. Real Sociedad); and El Gran Derby, Sevilla FC vs. Real Betis.

About ESPN+

ESPN+ is the industry-leading sports streaming service that offers fans in the U.S. thousands of live sports events, original programming not available on ESPN’s linear TV or digital networks and exclusive editorial content from dozens of ESPN writers and reporters. Launched in April 2018, ESPN+ has grown to more than 13.8 million subscribers.

ESPN+ is home to the most comprehensive collection of live soccer available on one platform in the United States, offering over 2000 matches per year from La Liga and Copa Del Rey, Bundesliga and DFB Pokal, the FA Cup, English Football League and Carabao Cup, Scottish Premier League, Dutch Eredivisie, Major League Soccer, Danish SuperLiga, USL and more.

Fans sign up to ESPN+ for just $5.99 a month (or $59.99 per year) at ESPN.com, ESPNplus.com or on the ESPN App (mobile and connected devices). It is also available as part of The Disney Bundle that gives subscribers access to Disney+, ESPN+ and Hulu for $13.99/month (Hulu w/ads) or $19.99/month (Hulu w/o ads).

About LaLiga

LaLiga is a global, innovative and socially responsible organization, a leader in the leisure and entertainment sector. It is a private sports association composed of the 20 clubs in LaLiga Santander and 22 in LaLiga SmartBank, responsible for the organization of these national professional football competitions. In the 2018/2019 season, LaLiga reached a cumulative audience of more than 2.7 billion people globally. With headquarters in Madrid (Spain), it is present in 41 countries through 11 offices and 44 delegates, covering 84 countries. The association carries out its social action through its Foundation and is the world’s first professional football league with a league for intellectually challenged footballers: LaLiga Genuine Santander.

Promo de ESPN Marketing Para LaLiga

ESPN y LaLiga llegan a un histórico acuerdo de derechos para llevar la destacada liga de fútbol a millones de personas en EE. UU.

Este amplio acuerdo de derechos con una duración de ocho años iniciará a partir de agosto. La competición estará disponible tanto en idioma inglés y español para todos los fans en EEUU.

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga tanto en inglés como en español: se dará cobertura en vivo de todos los 380 partidos de LaLiga Santander además de una programación con partidos de LaLiga SmartBank durante toda la temporada

Determinados partidos en vivo cada temporada en las cadenas de ESPN

ESPN y LaLiga acaban de celebrar un amplio acuerdo a largo plazo y ESPN+ pasará a ser el nuevo hogar, tanto en idioma inglés como español, de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank en Estados Unidos durante las próximas ocho temporadas (hasta 2028-29). A partir del mes de agosto, estarán disponibles exclusivamente en ESPN+ cientos de partidos en vivo de ambas ligas cada año. ESPN ya es el hogar de la Copa del Rey, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

LaLiga Santander, la principal división del fútbol español, es una de las ligas deportivas más importantes del mundo que reúne a 20 clubes, donde se disputan grandes partidos como ElClásico o los derbis locales, con protagonistas como el: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla FC, entre otros. ESPN+ ofrecerá cobertura en directo vía streaming, y repeticiones bajo demanda, de los 380 partidos de LaLiga Santander por temporada. Además, ESPN+ transmitirá en vivo una selección de los partidos de LaLiga SmartBank en cada ronda durante la temporada, incluidas cinco eliminatorias de promoción de postemporada. Todos los partidos estarán disponibles para los aficionados tanto en inglés como en español.

Además de los partidos en vivo, ESPN+ ofrecerá una variedad de programación complementaria, como previas a los encuentros, momentos destacados y programas de actualidad, y seguirá cubriendo ampliamente LaLiga en programas emblemáticos de ESPN+ como ESPN FC, Jorge Ramos y su Banda y Fuera de Juego.

Cada temporada se retransmitirán determinados partidos en todas las cadenas de ESPN, con cobertura y momentos más destacados también disponibles en SportsCenter y otros programas de estudio de ESPN, así como en las plataformas digitales y sociales de ESPN.

El acuerdo de derechos a ocho años con LaLiga se viene a sumar a la propuesta de fútbol en ESPN+ ya líder en la industria, que actualmente incluye la Copa Del Rey de España, la Bundesliga de Alemania, la MLS, la FA Cup, la EFL y la Carabao Cup de Inglaterra, la Eredivisie de Holanda, la Premiership de Escocia, el torneo de equipos nacionales de la UEFA, USL y muchas otros. En total, ESPN+ ofrece a los fans más de 2900 partidos por temporada (más de 1000 tanto en inglés como en español).

“Este acuerdo llevará la emoción, la pasión, los clubes emblemáticos y las superestrellas de nivel mundial de LaLiga a los aficionados al deporte en los EE. UU. con acceso y cobertura sin precedentes”, señala Burke Magnus, vicepresidente ejecutivo de programación y contenido original de ESPN. “A medida que sigue creciendo la importancia del fútbol en el mercado de EE. UU., nos motiva muchísimo poder colaborar con LaLiga y reforzar la conexión con los fans de este país, a través de las plataformas de streaming, las cadenas televisivas y los medios digitales y de redes sociales de nuestra compañía, líderes en la industria”.

“Estamos absolutamente entusiasmados con llevar LaLiga a ESPN en EE. UU.”, indica Javier Tebas, presidente de LaLiga. “Es un acuerdo histórico de ocho temporada en la retransmisión del fútbol en EE.UU, el cual refleja la fuerza de LaLiga y sus clubes en el mayor mercado de medios de comunicación del mundo, que traerá la mejor liga de fútbol del mundo a las pantallas en este país de una manera más completa y moderna que nunca”.

Russell Wolff, vicepresidente ejecutivo y gerente general de ESPN+, agrega: “Con este acuerdo se crea un verdadero espacio para LaLiga en EE. UU. para los próximos años y consolida a ESPN+ como la principal plataforma para el fútbol. Nos entusiasma la idea de mostrar el brillo de LaLiga en nuestra cobertura en inglés y español para la legión cada vez mayor de aficionados del fútbol y suscriptores de ESPN+”.

Boris Gartner, director ejecutivo para Norteamérica de LaLiga, señala: “El hecho de asociarnos con ESPN nos permitirá ofrecer programación específica de LaLiga en ESPN+ y en todas las plataformas digitales y la cadena de ESPN, y brindar así un servicio superior a los aficionados existentes y compartir con los nuevos consumidores la emoción y la pasión de LaLiga. LaLiga, los clubes y los jugadores estarán más cerca que nunca de los fans estadounidenses, en un momento en que el fútbol está creciendo a pasos agigantados en EE. UU.”.

El acuerdo también incluye derechos para Canadá. TSN y RDS, las principales cadenas de deportes de Canadá, ofrecerán cobertura integral de los partidos de LaLiga a los espectadores canadienses a través de una diversidad de plataformas que incluyen transmisiones televisivas nacionales y transmisión en vivo en TSN.ca, RDS.ca y las apps de TSN y RDS.

Entre los aspectos más destacados del acuerdo a largo plazo se incluyen:

380 partidos de LaLiga Santander por temporada, con la presentación de los 20 equipos de la primera división de fútbol de España, incluyendo, entre otras, las actuaciones de los principales equipos como FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Sevilla FC;

Determinados partidos de LaLiga SmartBank, que presenta la Segunda División de España;

Cinco partidos eliminatorios de promoción cada temporada;

LaLigaTV, con contenido premium de la red en idioma inglés de 24 horas todos los días;

LaLiga Showy LaLiga World: dos programas semanales de actualidades dentro de las temporadas. LaLiga Showofrece un anticipo de los principales partidos de LaLiga en cada semana de partidos; LaLiga Worldpresenta aspectos destacados, entrevistas y momentos clásicos de los partidos del fin de semana anterior;

Análisis previo y revisión de cada temporada de LaLiga: dos programas individuales de una hora antes y después de la temporada cada año;

Especiales de El Clásico: programas de una hora que presentan el derbi más famoso del fútbol mundial como anticipo de los partidos de temporada regular entre FC Barcelona y Real Madrid como visitantes y locales;

LaLiga Highlights Show, que ofrece un resumen de los partidos de cada semana, programas especiales sobre el fútbol de primera división de España, un programa semanal de momentos destacados y actualidades de LaLiga SmartBank y mucho más.

Partidos clásicos de LaLiga: acceso a algunos de los partidos recientes más comentados.

A partir del sábado 15 de mayo, ESPN+ comenzará una colección de programas de LaLiga. Entre ellos se incluyen: Especial de ESPNFC LaLiga, episodios de LaLiga Center destacando los mejores goles, los mejores jugadores de E.E. U.U. en la historia de la liga, y mucho más; LaLiga Top Moments; Galácticos, un documental de tres partes sobre el Real Madrid de principios del 2000; y United States of LaLiga, el cual presenta historias únicas de los aficionados de LaLiga en Norteamérica.

Este trascendental acuerdo se concreta tras la creación de LaLiga North America, una joint venture entre LaLiga y Relevent Sports lanzado en 2018 con el objetivo de contribuir al crecimiento del fútbol en EE. UU. y acercar LaLiga, sus clubes y sus jugadores a los aficionados estadounidenses. LaLiga y Relevent Sports han establecido un modelo líder de cooperación para contribuir al crecimiento del deporte y la marca de ligas y clubes internacionales en el mercado de medios de difusión más importante del mundo.

Fundada en 1929, LaLiga Santander es la liga de fútbol de primera división de España. Se clasifica frecuentemente entre las mejores ligas profesionales del mundo. En 2021, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) clasificó a LaLiga como la mejor liga del mundo de la década (2011-2020). En conjunto, los clubes de LaLiga han ganado cinco de los últimos 10 títulos de la UEFA Champions League, la principal competición internacional de clubes del fútbol en el mundo. Los equipos de LaLiga han ganado además cinco de los anteriores 10 trofeos de la UEFA Europa League. Real Madrid y FC Barcelona, los dos clubes más exitosos de LaLiga, ocupan respectivamente el puesto número 1 y 5 en victorias históricas en la Champions League.

LaLiga y sus clubes se han convertido en el destino de jugadores destacados de la CONCACAF, la Confederación de Asociaciones de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Tres de las más grandes promesas profesionales del equipo nacional masculino estadounidense que juegan en LaLiga: Sergiño Dest (FC Barcelona), el primer jugador del equipo nacional masculino de EE. UU. en el equipo titular, Konrad de la Fuente (FC Barcelona B) y Yunus Musah (Valencia CF). Además, participan jugadores del equipo nacional de México como Héctor Herrera (Atlético Madrid), Diego Láinez y Andrés Guardado (Real Betis), y Néstor Araujo (RC Celta Vigo). Anthony ‘Choco’ Lozano (Cádiz CF), estrella del equipo nacional de Honduras, completa la lista de jugadores de la CONCACAF en LaLiga.

LaLiga atrae a las estrellas más grandes y es hogar de iconos mundiales como Lionel Messi, Sergio Ramos y Karim Benzema. Durante los últimos 11 años, el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo ha quedado en manos de un jugador de LaLiga. LaLiga también está formando a algunos de los jóvenes talentos más prometedores del mundo como João Félix (Atlético Madrid), Vinícius Jr. (Real Madrid), Ansu Fati y Pedri (FC Barcelona).

Además del impresionante desempeño en competencias internacionales dentro de la cancha, dentro de LaLiga se encuentran algunas de las más grandes rivalidades del fútbol. El Clásico, el encuentro entre Real Madrid y FC Barcelona, es probablemente el derbi más popular y comentado del fútbol mundial. Entre los demás encuentros destacados se incluyen El Derbi Madrileño (Real Madrid y Atlético Madrid); el Derbi Vasco (Athletic Club vs. Real Sociedad) y El Gran Derbi (Sevilla FC vs. Real Betis).

Acerca de ESPN+

ESPN+ es el servicio de streaming de deportes líder en la industria que ofrece a los fans en EE. UU. miles de eventos deportivos en vivo, programación original no disponible en la televisión lineal ni en las cadenas digitales de ESPN, y contenido editorial exclusivo de decenas de redactores y periodistas de ESPN. Lanzado en abril de 2018, ESPN+ ha crecido hasta alcanzar más de 13.8 millones de suscriptores.

ESPN+ ostenta la colección más completa de fútbol en vivo disponible en una misma plataforma en Estados Unidos; ofrece más de 2000 partidos por año de La Liga y la Copa Del Rey, la Bundesliga y la DFB Pokal, la FA Cup, la Liga de Fútbol y la Carabao Cup de Inglaterra, la Premier League de Escocia, la Eredivisie de Holanda, las Ligas Mayores de Fútbol, la Superliga de Dinamarca y la USL, entre otras.

Los aficionados pueden suscribirse a ESPN+ por solo $5.99 al mes (o $59.99 al año) en ESPN.com, ESPNplus.com o en la ESPN App (dispositivos móviles y conectados). También está disponible como parte del paquete The Disney Bundle que les ofrece a los suscriptores acceso a Disney+, ESPN+ y Hulu por 13.99$ al mes (Hulu con anuncios) o 19.99$ al mes (Hulu sin anuncios).

Acerca de LaLiga

LaLiga es una organización mundial, innovadora y socialmente responsable, líder en el sector del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada conformada por los 20 clubes de LaLiga Santander y los 22 de LaLiga SmartBank, y es responsable de la organización de estas competencias nacionales de fútbol profesional. En la temporada 2018/2019, LaLiga alcanzó una audiencia acumulada de más de 2.7 billones de personas de todo el mundo. Con sede principal en Madrid (España), está presente en 41 países a través de 11 oficinas y 44 delegaciones, cubriendo así 84 países. La asociación lleva adelante su acción social a través de su Fundación y es la primera liga de fútbol profesional del mundo en crear una liga para futbolistas con dificultades intelectuales: LaLiga Genuine Santander.