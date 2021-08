ESPN Goes to Barcelona for Opening Weekend of 2021-22 LaLiga Santander Season

For Spanish

LaLiga on ESPN+ kicks off Friday at 2:30 p.m. ET with Valencia CF vs. Getafe CF

First ever LaLiga match on ABC: FC Barcelona vs. Real Sociedad, Sunday, Aug. 15

All 380 LaLiga Santander matches in English and Spanish on ESPN+; Weekly Laliga SmartBank match

Comprehensive coverage of LaLiga across ESPN+, ABC, ESPN networks and digital studio programming

ESPN+, ESPN networks and ABC will combine to provide unprecedented English and Spanish-language coverage of the opening weekend of LaLiga’s 91st season, Friday, Aug. 13 – Sunday, Aug. 15. Content will include live match commentary, studio shows and segments, newsmaker interviews, and more – originating from the legendary FC Barcelona’s Camp Nou in Barcelona, Spain.

ESPN+ will kick off the season with Valencia CF vs. Getafe CF, live from Mestalla Stadium in Valencia, on Friday, Aug. 13, at 3 p.m. ET. Live coverage of the match starts on ESPN+ at 2:30 p.m. ET with a 30-minute ESPN FC pregame show in English and Fuera de Juego pregame special in Spanish.

Sunday’s FC Barcelona vs. Real Sociedad on ABC marks the first LaLiga match on broadcast television in the U.S. Live coverage will begin with a 30-minute pregame show originating from Camp Nou at 1:30 p.m. ET. The Spanish-language telecast will be on ESPN Deportes, and ESPN+ will stream the match in English and Spanish.

Highlights of ESPN’s coverage of season-opening weekend from Barcelona:

Match commentators (English): Ian Darke (play-by-play), analyst Steve McManaman and reporter Alexis Nunes

(play-by-play), analyst and reporter Match commentators (Spanish): Fernando Palomo (play-by-play), analyst Mario Kempes and reporter Moisés Llorens

(play-by-play), analyst and reporter Studio: Dan Thomas (host), analysts Alejandro Moreno , Luís Garcia and Pablo Zabaleta , making his ESPN debut

(host), analysts , , making his ESPN debut Reporters: Nunes , Llorens and Martín Ainstein

, and English and Spanish-language commentary team to call Sunday’s FC Barcelona vs. Real Sociedad (2 p.m. ET) from commentary booths in Camp Nou

Thomas, Garcia, Moreno and Zabaleta to host FC Barcelona-Real Sociedad pregame show, halftime and postgame segments, from ESPN’s remote studio set inside Camp Nou

Extensive studio segments and pundits from Barcelona integrated into ESPN Deportes shows – SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Ahora o Nunca, Cronómetro, and Jorge Ramos y su Banda – from Friday-Sunday.

ESPN’s Bristol, Conn., studio shows:

Kay Murray and Sebastian Salazar will host ESPN FC pregame specials, halftime and postgame segments

and will host pregame specials, halftime and postgame segments Fuera de Juego will be featured as the Spanish-language pregame show, halftime and postgame segments. Andrés Agulla and Alex Pareja will host the shows in Bristol, joined by a rotation of bilingual pundits and reporters – Garcia, Moreno, Zabaleta, Ainstein, Nunes, and more – from Barcelona.

LaLiga Santander Opening Weekend Schedule:

Date Time (ET) Matchup / Show Platforms Fri, Aug 13 2:30 p.m. ESPN FC: Valencia CF-Getafe CF Pre-Show Kay Murray and Shaka Hislop (Dan Thomas, Alejandro Moreno and Luís Garcia – from Barcelona) ESPN+ (English) 2:30 p.m. Fuera de Juego: Valencia CF-Getafe CF Pre-Show Ricardo Puig, Barak Fever and Manu Martin (Fernando Palomo, Moises Llorens, Germma Soler – from Barcelona) ESPN+ (Spanish) 3 p.m. Valencia CF vs. Getafe CF English: Sebastian Salazar and Kasey Keller Spanish: Mauricio Pedroza and Carolina De Las Salas ESPN+ (English, Spanish) Sat, Aug 14 11 a.m. CA Osasuna vs. RCD Espanyol de Barcelona ESPN+ (English, Spanish) 1:30 p.m. Cadiz CF vs. Levante UD ESPN+ (English, Spanish) 1:30 p.m. RCD Mallorca vs. Real Betis Spanish: Richard Mendez and Alex Pareja ESPN+ (English, Spanish) 3:30 p.m. ESPN FC: D. Alavés-Real Madrid Pre-Show Murray and Kasey Keller (Thomas, Garcia, Pablo Zabaleta and reporter Alexis Nunes, from Spain) ESPN+ (English) 3:30 p.m. Fuera de Juego: D. Alavés-Real Madrid Pre-Show Ricardo Puig, Ricardo Ortiz and Manu Martin (Soler,Llorens, Garcia, Palomo – from Barcelona) ESPN+ (Spanish) 4 p.m. D. Alavés vs. Real Madrid Rob Palmer and Alejandro Moreno Jorge Ramos and Andrés Agulla ESPN+ (English, Spanish) Sun, Aug 15 11 a.m. ESPN FC: RC Celta de Vigo-Atlético de Madrid Pre-Show Sebastian Salazar, Keller, (Thomas, Garcia, Moreno, Zabaleta and Nunes – from Barcelona) ESPN+ (English) 11:30 a.m. RC Celta de Vigo vs, Atlético de Madrid Derek Rae and Stewart Robson Ricardo Ortiz and Hernan Pereyra ESPN+ (English, Spanish) 1:30 p.m. LaLiga FC Barcelona-Real Sociedad Pre-Show Thomas, Garcia, Zabaleta, Moreno and Nunes ABC, ESPN+ 1:30 p.m. LaLiga FC Barcelona-Real Sociedad Pre-Show Cristina Alexander, Agulla and Àlex Pareja (Mario Kempes, Llorens – from Barcelona) ESPN Deportes, ESPN+ 2 p.m. FC Barcelona vs. Real Sociedad Ian Darke, Steve McManaman and reporter Nunes Fernando Palomo, Mario Kempes and reporter Moises Llorens ABC, ESPN+, ESPN Deportes 4:15 p.m. Sevilla FC vs. Rayo Vallecano ESPN+ (English, Spanish) Mon, Aug 16 2 p.m. Villarreal CF vs. Granada CF ESPN+ (English, Spanish) 4 p.m. Elche CF vs. Athletic Club ESPN+ (English, Spanish)

Verizon – Halftime Entitlement Sponsor for LaLiga on ABC, ESPN and ESPN Deportes

Verizon, a LaLiga official partner, will be the entitlement sponsor of the Verizon Halftime Report in LaLiga broadcasts airing across ESPN, ESPN Deportes and ABC. Additionally, Verizon will sponsor match highlights distributed via ESPN and ESPN Deportes Twitter handles, and supported through Twitter Amplify.

LaLiga’s Inaugural Season on ESPN+, ESPN Networks

ESPN+ will stream all 380 LaLiga Santander matches in English and Spanish. The company’s television networks – ABC, ESPN and ESPN Deportes – will also televise select matches during the season as part of a multi-year agreement that makes ESPN+ the exclusive English- and Spanish-language home for all LaLiga Santander and select LaLiga SmartBank matches in the U.S.

Commentators

ESPN has assembled a bilingual roster of 33 seasoned professionals – play-by-play commentators, match and studio analysts, hosts and reporters – for its league coverage. Match and studio analysts include six renowned former LaLiga players. Some key names include:

Ian Darke – ESPN’s popular English-language soccer play-by-play commentator

– ESPN’s popular English-language soccer play-by-play commentator ESPN Deportes lead play-by-play commentator and sports journalist Fernando Palomo

1978 FIFA World Cup champion and two-time Pichichi (top scorer in LaLiga) trophy winner Mario Kempes

Steve McManaman – former Real Madrid midfielder and two-time Champions League title winner

– former Real Madrid midfielder and two-time Champions League title winner Hugo Sánchez – five-time Pichichi trophy winner and Mexican soccer legend

– five-time Pichichi trophy winner and Mexican soccer legend Two-time Pichichi trophy winner and 2010 FIFA World Cup Golden Ball awardee Diego Forlán, and more.

ESPN FC

During the season, ESPN FC will provide the most up-to-date LaLiga news and analysis with hosts Dan Thomas or Kay Murray, alongside a rotating cast of analysts such as Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop, Steve Nicol and more. Daily editions of the one-hour program, exclusively on ESPN+, will preview the matchups leading into each matchday, provide pregame, halftime and postgame segments on key matches, and recap weekend’s matches across Laliga and other European leagues.

SportsCenter

The ESPN flagship news program will cover the league through match highlights, analysis and storytelling, including interviews with newsmakers and American stars in the league.

ESPN Deportes

In addition to live telecasts of select matches, ESPN Deportes will provide news and information coverage of LaLiga’s 91st season through its signature shows such as, SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Ahora o Nunca, Cronometro, and Jorge Ramos y su Banda.

Digital Soccer and Video Coverage

Spain-based reporters – Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen and Moisés Llorens – will headline ESPN.com/Soccer daily news and information coverage. Highlights:

LaLiga interactive quiz – A custom ESPN.com/soccer quiz designed to help new fans choose which LaLiga team they should cheer for

– A custom ESPN.com/soccer quiz designed to help new fans choose which LaLiga team they should cheer for Messi is gone but LaLiga remains must -see TV – Graham Hunter writes that LaLiga, without clear favorites to win the title, remains “as jaw-dropping, unpredictable and downright explosive”

– writes that LaLiga, without clear favorites to win the title, remains “as jaw-dropping, unpredictable and downright explosive” La Liga season preview – Reporters Sid Lowe and Sam Marsden preview the season and share insight on how each of LaLiga’s 20 teams will perform this season

– Reporters and preview the season and share insight on how each of LaLiga’s 20 teams will perform this season Diego Simeone profile – ESPN.com’s Bruce Schoenfield profile of Atlético Madrid manager Diego Simeone, who led his team to the 2020-21 league title, will publish next week.

ESPN Social

LaLiga content will feature prominently on ESPN’s industry-leading social media throughout the season, including highlights, entertaining off-field moments, fan-generated content, custom edits, and more across Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok and YouTube. Social media content from the league will span a wide array of accounts across ESPN domestic and international platforms such as ESPN, SportsCenter, ESPN Deportes, ESPN Mexico, and more.

@ESPNDeportes social will also provide culturally relevant highlights, breaking news content, interviews, and scores throughout the season across its social media platforms – Facebook, Instagram, Twitter, and more.

LaLiga on ESPN+ Marketing Spot

To kick off opening weekend LaLiga across ABC, ESPN+, and ESPN Deportes, ESPN and ESPN+ Marketing worked in partnership to launch a brand-new creative campaign, “Share the Fútbol,” featuring “Aute Cuture” by Spanish singer and songwriter Rosalía and including both Spanish and English-language versions of the spot. A league with this much stardom, fun, and pasión is meant to be shared. Check out the creative HERE.

-30-

______________________________

ESPN va a Barcelona para el fin de semana de apertura de la temporada 2021-22 de LaLiga Santander

LaLiga por ESPN+ se inicia el viernes a las 2:30 p.m. ET (hora del Este) con Valencia CF vs. Getafe CF

El primer partido de LaLiga en transmitirse por ABC: FC Barcelona vs. Real Sociedad, el domingo 15 de agosto

Los 380 partidos de LaLiga Santander en inglés y español por ESPN+; partido semanal de LaLiga SmartBank

Cobertura integral de LaLiga por ESPN+, ABC, las cadenas de ESPN y programas de estudio digitales

ESPN+, las cadenas de ESPN y ABC se combinarán para ofrecer una cobertura sin precedentes en idiomas inglés y español del fin de semana de apertura de la 91.a temporada de LaLiga, del viernes 13 de agosto al domingo 15 de agosto. El contenido incluirá el relato de partidos en vivo, programas y segmentos de estudio, entrevistas con invitados estelares y mucho más, desde el legendario Camp Nou de FC Barcelona en Barcelona, España.

ESPN+ dará inicio a la temporada con Valencia CF vs. Getafe CF en vivo desde el Estadio de Mestalla en Valencia, el viernes 13 de agosto a las 3 p.m. ET. La cobertura en vivo del partido comienza por ESPN+ a las 2:30 p.m. ET con un programa en inglés de 30 minutos de ESPN FC previo al partido y un programa especial en español de Fuera de Juego previo al partido.

El partido entre el FC Barcelona y el Real Sociedad el domingo por ABC será la primera vez que un partido de LaLiga se transmita por televisión abierta en EE. UU. La cobertura en vivo comenzará con un programa de 30 minutos previo al partido desde el Camp Nou a la 1:30 p.m. ET. La transmisión televisiva en español se realizará por ESPN Deportes, e ESPN+ transmitirá el partido vía streaming en inglés y español.

Puntos destacados de la cobertura de ESPN del fin de semana de apertura de la temporada desde Barcelona:

Comentaristas de los partidos (en inglés): Ian Darke (jugada a jugada), el analista Steve McManaman y la reportera Alexis Nunes

(jugada a jugada), el analista y la reportera Comentaristas de los partidos (en español): Fernando Palomo (jugada a jugada), el analista Mario Kempes y el reportero Moisés Llorens

(jugada a jugada), el analista y el reportero Estudio: Dan Thomas (conductor) y los analistas Alejandro Moreno, Luis Garcia y Pablo Zabaleta , que hace su debut en ESPN

Reporteros: Nunes, Llorens y Martín Ainstein

El equipo de comentaristas en inglés y español relatará el partido del domingo entre el FC Barcelona y el Real Sociedad (2 p.m. ET) desde las cabinas de transmisión del Camp Nou

Thomas, Garcia, Moreno y Zabaleta conducirán el programa previo al partido entre el FC Barcelona y el Real Sociedad, y los segmentos de medio tiempo y posteriores al partido, desde el estudio de ESPN instalado dentro del Camp Nou

Se integrarán importantes segmentos de estudio y expertos desde Barcelona a los programas de ESPN Deportes —SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Ahora o Nunca, Cronómetro y Jorge Ramos y su Banda— del viernes al domingo.

Programas de estudio de ESPN desde Bristol, Connecticut:

Kay Murray y Sebastian Salazar conducirán los programas especiales de ESPN FC previos a los partidos, y los segmentos de medio tiempo y posteriores a los partidos

y conducirán los programas especiales de previos a los partidos, y los segmentos de medio tiempo y posteriores a los partidos Fuera de Juego se presentará como programa en idioma español previo a los partidos, y para los segmentos de medio tiempo y posteriores a los partidos Andrés Agulla y Alex Pareja conducirán los programas en Bristol acompañados por una rotación de expertos y reporteros bilingües —Garcia, Moreno, Zabaleta, Ainstein y Nunes, entre otros— desde Barcelona.

Programación del fin de semana de apertura de LaLiga Santander:

Fecha Hora (ET) Partido/Show Plataformas Viernes 13 de agosto 2:30 p.m. ESPN FC: pre-show de Valencia CF-Getafe CF Kay Murray y Shaka Hislop (Dan Thomas, Alejandro Moreno y Luis Garcia desde Barcelona) ESPN+ (inglés) 2:30 p.m. Fuera de Juego: pre-show de Valencia CF-Getafe CF Barak Fever y Manu Martin (Fernando Palomo, Moises Llorens y Germma Soler desde Barcelona) ESPN+ (español) 3:00 p.m. Valencia CF vs. Getafe CF En inglés: Sebastian Salazar y Kasey Keller En español: Mauricio Pedroza y Carolina De Las Salas ESPN+ (inglés y español) Sábado 14 de agosto 11:00 a.m. CA Osasuna vs. RCD Espanyol de Barcelona ESPN+ (inglés y español) 1:30 p.m. Cádiz CF vs. Levante UD ESPN+ (inglés y español) 1:30 p.m. RCD Mallorca vs. Real Betis En español: Richard Mendez y Alex Pareja ESPN+ (inglés y español) 3:30 p.m. ESPN FC: pre-show de D. Alavés-Real Madrid Murray y Kasey Keller (Thomas, Garcia, Pablo Zabaleta y la reportera Alexis Nunes desde España) ESPN+ (inglés) 3:30 p.m. Fuera de Juego: pre-show de D. Alavés-Real Madrid Ricardo Ortiz y Manu Martin (Soler, Llorens, Garcia y Palomo desde Barcelona) ESPN+ (español) 4:00 p.m. D. Alavés vs. Real Madrid Rob Palmer y Alejandro Moreno Jorge Ramos y Andrés Agulla ESPN+ (inglés y español) Domingo 15 de agosto 11:00 a.m. ESPN FC: pre-show de RC Celta de Vigo-Atlético de Madrid Sebastian Salazar, Keller, (Thomas, Garcia, Moreno, Zabaleta y Nunes desde Barcelona) ESPN+ (inglés) 11:30 a.m. RC Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid Derek Rae y Stewart Robson Ricardo Ortiz y Hernan Pereyra ESPN+ (inglés y español) 1:30 p.m. Pre-show de LaLiga: FC Barcelona-Real Sociedad Thomas, Garcia, Zabaleta, Moreno y Nunes ABC, ESPN+ 1:30 p.m. Pre-show de LaLiga: FC Barcelona-Real Sociedad Agulla y Alex Pareja (Mario Kempes y Llorens desde Barcelona) ESPN Deportes, ESPN+ 2:00 p.m. FC Barcelona vs. Real Sociedad Ian Darke, Steve McManaman y la reportera Nunes Fernando Palomo, Mario Kempes y el reportero Moises Llorens ABC, ESPN+, ESPN Deportes 4:15 p.m. Sevilla FC vs. Rayo Vallecano ESPN+ (inglés y español) Lunes 16 de agosto 2:00 p.m. Villarreal CF vs. Granada CF ESPN+ (inglés y español) 4:00 p.m. Elche CF vs. Athletic Club ESPN+ (inglés y español)

Verizon – Patrocinador de derechos de medio tiempo para LaLiga en ABC, ESPN e ESPN Deportes

Verizon, socio oficial de LaLiga, será el patrocinador de derechos del informe de medio tiempo de Verizon (Verizon Halftime Report) en las transmisiones de LaLiga que se realicen por ESPN, ESPN Deportes y ABC. Además, Verizon patrocinará momentos destacados de los partidos distribuidos a través de las cuentas de Twitter de ESPN e ESPN Deportes, y respaldados a través de Twitter Amplify.

Temporada inaugural de LaLiga por ESPN+ y las cadenas de ESPN

ESPN+ transmitirá vía streaming los 380 partidos de LaLiga Santander en inglés y español. Las cadenas televisivas de la compañía —ABC, ESPN e ESPN Deportes— también televisarán determinados partidos durante la temporada como parte de un acuerdo multianual con el que ESPN+ se ha convertido en el hogar exclusivo en inglés y español de todos los partidos de LaLiga Santander y determinados partidos de LaLiga SmartBank en EE. UU.

Comentaristas

ESPN ha reunido a un equipo bilingüe de 33 experimentados profesionales —comentaristas de jugada a jugada y analistas, conductores y reporteros de partidos y de programas de estudio— para su cobertura de esta liga. El grupo de analistas de partidos y programas de estudio incluye a seis reconocidos exjugadores de LaLiga. Entre los principales nombres se cuentan:

Ian Darke : el popular comentarista futbolístico de jugada a jugada en inglés de ESPN

: el popular comentarista futbolístico de jugada a jugada en inglés de ESPN Fernando Palomo : el principal comentarista de jugada a jugada de ESPN Deportes y periodista deportivo

: el principal comentarista de jugada a jugada de ESPN Deportes y periodista deportivo Mario Kempes : campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1978 y dos veces ganador del trofeo Pichichi (al mejor goleador de LaLiga)

: campeón de la Copa Mundial de la FIFA 1978 y dos veces ganador del trofeo Pichichi (al mejor goleador de LaLiga) Steve McManaman : exmediocampista del Real Madrid y dos veces ganador del título de la Champions League

: exmediocampista del Real Madrid y dos veces ganador del título de la Champions League Hugo Sánchez : cinco veces ganador del trofeo Pichichi y leyenda del fútbol de México

: cinco veces ganador del trofeo Pichichi y leyenda del fútbol de México Diego Forlán: dos veces ganador del trofeo Pichichi y acreedor del Balón de Oro en la Copa Mundial de la FIFA 2010 FIFA, entre otros.

ESPN FC

Durante la temporada, ESPN FC ofrecerá las novedades y los análisis más actualizados de LaLiga con los conductores Dan Thomas o Kay Murray, junto a un equipo rotativo de analistas como Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop y Steve Nicol, entre otros. Las ediciones diarias del programa de una hora, en exclusivo por ESPN+, ofrecerán la previa de los partidos en los días anteriores a cada encuentro, proporcionarán segmentos previos a los partidos, de medio tiempo y posteriores a los partidos en encuentros clave, y brindarán un resumen de los partidos del fin de semana en LaLiga y otras ligas europeas.

SportsCenter

El programa insignia de noticias de ESPN cubrirá LaLiga a través de momentos destacados de los partidos, análisis y material narrativo, incluidas entrevistas con invitados estelares y jugadores estadounidenses que participan en LaLiga.

ESPN Deportes

Además de las transmisiones televisivas en vivo de determinados partidos, ESPN Deportes ofrecerá cobertura de noticias e información sobre la 91.a temporada de LaLiga a través de sus emblemáticos programas como SportsCenter, Fuera de Juego, Fútbol Center, Fútbol Picante, Ahora o Nunca, Cronómetro y Jorge Ramos y su Banda.

Cobertura Digital

Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen y Moises Llorens, reporteros radicados en España, encabezarán la cobertura diaria de noticias e información en ESPN.com/Soccer. Puntos destacados:

Cuestionario interactivo sobre LaLiga: un cuestionario exclusivo de ESPN.com/soccer diseñado para que los nuevos aficionados decidan cuál es el equipo de LaLiga que deberían apoyar

un cuestionario exclusivo de ESPN.com/soccer diseñado para que los nuevos aficionados decidan cuál es el equipo de LaLiga que deberían apoyar Messi ya no está, pero queda mucho de LaLiga para ver por TV: Graham Hunter escribe que LaLiga, sin tener favoritos claros para ganar el título, sigue siendo “igualmente impactante, impredecible y totalmente explosiva”

escribe que LaLiga, sin tener favoritos claros para ganar el título, sigue siendo “igualmente impactante, impredecible y totalmente explosiva” Previa de la temporada de LaLiga: los reporteros Sid Lowe y Sam Marsden ofrecen una previa de la temporada y comparten sus opiniones sobre el desempeño que tendrá cada uno de los 20 equipos de LaLiga en esta temporada

los reporteros y ofrecen una previa de la temporada y comparten sus opiniones sobre el desempeño que tendrá cada uno de los 20 equipos de LaLiga en esta temporada Perfil de Diego Simeone: la semana próxima se publicará la descripción de Bruce Schoenfield en ESPN.com del perfil del entrenador del Atlético Madrid Diego Simeone, quien condujo a su equipo al título de la liga en la temporada 2020-21.

Redes sociales de ESPN

El contenido de LaLiga se presentará de manera destacada en las redes sociales líderes en la industria de ESPN durante toda la temporada, e incluirá momentos destacados, situaciones divertidas fuera del campo, contenido generado por los aficionados, ediciones personalizadas y más en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. El contenido relacionado con la liga en redes sociales abarcará una amplia variedad de cuentas en distintas plataformas nacionales e internacionales de ESPN como ESPN, SportsCenter, ESPN Deportes e ESPN México, entre otras.

La cuenta social de @ESPNDeportes también ofrecerá momentos destacados culturalmente relevantes, noticias de último minuto, entrevistas y resultados durante toda la temporada en sus distintas plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y Twitter.

Comercial de LaLiga por ESPN+

Para dar inicio al fin de semana de apertura de LaLiga por ABC, ESPN+ e ESPN Deportes, las áreas de marketing de ESPN e ESPN+ trabajaron en colaboración para lanzar una nueva campaña creativa titulada “Comparte el Fútbol” que presenta la canción “Aute Cuture”, de la cantante y compositora española Rosalía, e incluye versiones del comercial en español y en inglés. Una liga con tantas estrellas, tanta diversión y tanta pasión está hecha para compartirse. Puedes ver la campaña creativa AQUÍ.

-30-