ElClásico: FC Barcelona vs. Real Madrid – Exclusively on ESPN+ Sunday, Oct. 24

Expansive lead-up coverage from Camp Nou begins Thursday, Oct. 21 across ESPN platforms

All-Star team of match and studio commentators, hosts, analysts and reporters from site

ESPN+ available on ESPN.com and ESPN Appfor mobile and connected TV devices

ESPN+, the exclusive home of LaLiga Santander in the U.S., will present English- and Spanish-language coverage of ElClásico — FC Barcelona vs. Real Madrid — on Sunday, October 24 at 10:15 a.m. ET, live from FC Barcelona’s Camp Nou in Spain. The match will follow a week of unprecedented ElClásico lead-up coverage across ESPN networks and ESPN+, including live match commentary and studio shows originating from Barcelona Thursday, October 21 through Sunday, Oct. 24.

Considered the greatest rivalry in club football, Barcelona vs. Real Madrid features some of the best players in the sport such as: Karim Benzema, Luka Modrić, Casemiro, Tony Kros, Vinícius Jr. for Real Madrid; and Barcelona’s roster includes U.S. defender Sergiño Dest, Sergio Busquets, Gerard Piqué and Ansu Fati. This will be the first ElClásico to air on ESPN+ as part of a multi-year agreement announced earlier this year.

The ElClásico presentation will offer fans both the traditional match coverage and an alternative multi-camera viewing experience, giving fans the opportunity to enjoy different perspective and match data through a more personalized experience.

ElClásico Commentators

ESPN’s English and Spanish-Language TV Personalities in Barcelona for ElClásico

ESPN’s ElClásico commentator team includes former players and coaches reporting from Camp Nou. The roster of television hosts, analysts, insiders and reporters include: Martin Ainstein, Sam Borden, Ian Darke, Rodrigo Fáez, Luis Garcia, Mario Kempes, Moises Llorens, Sid Lowe, Steve McManaman, Alejandro Moreno, Alexis Nunes, Ricardo Ortiz, Hernán Pereyra, Jorge Ramos, Hugo Sánchez, Gemma Soler, Dan Thomas and Pablo Zabaleta.

ElClásico Programming Lineup (All Times Eastern. Here for weeklong schedule)

Thurs., Oct 21 4 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 7 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (Spanish) 6 p.m. ESPN FC ESPN+ (English) Fri., Oct. 22 2:50 p.m. Osasuna vs. Granada ESPN+ (English, Spanish) 4 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 7 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (Spanish) 8 p.m. ESPN FC ESPN+ (English) Sat., Oct. 23 7:55 a.m. Valencia vs. Mallorca ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+ 10 a.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 10:05 a.m. Cádiz vs. Alavés ESPN+ 12:20 p.m. Elche vs. Espanyol ESPN+ 2:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ESPN+ 2 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 2:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (Spanish) 3-5 p.m. Athletic Club vs. Villarreal ESPN+ 5-5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (Spanish) 8 p.m. ESPN FC ESPN+ Sun., Oct. 24 7:50 a.m. Sevilla vs. Levante ESPN+ 8-9 a.m. Fútbol Center ESPN Deportes 9-10 a.m. ESPN FC ElClásico Preview Show ESPN2, ESPN+ (English) 9-10 a.m. Fuera de Juego ElClásico Especial ESPN Deportes, ESPN+ (Spanish) 10-12:15 p.m. FC Barcelona vs. Real Madrid ESPN+ 12-1p.m. Fútbol Center ESPN Deportes 12:15-12:45 p.m. Fuera de Juego ElClásico Postgame ESPN+ (Spanish) 12:15 p.m. ESPN FC ElClásico Postgame ESPN+ (English) 12:20 p.m. Real Betis vs. Rayo Vallecano ESPN+ 2:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ESPN+ Monday, Oct. 25 2:50 p.m. Getafe vs. Celta de Vigo ESPN+

* Subject to change

Studio Shows From Barcelona

Jorge Ramos y Su Banda (ESPN Deportes, ESPN+)

Jorge Ramos and Hernán Pereyra – hosts of the popular, three-hour soccer talk and debate show – will be live from Barcelona beginning Thursday, Oct. 21. The show will be hosted from Spain on Thursday, Friday and Saturday. (Oct 21-23) The duo will be joined by a rotation of guests from outside studios, including José del Valle, Carolina De Las Salas, Andrés Agulla, Fernando Palomo, Richard Méndez and Dionisio Estrada. The three-hour show will air on ESPN Deportes and ESPN+ from 4-7 p.m. ET. on Thursday and Friday. On Saturday, Oct. 23, ESPN Deportes and ESPN+ will air two, 2-hour editions at 10 a.m. ET and 2 p.m. ET.

ESPN FC – ESPN+ & ESPN2

ESPN FC begins its countdown to ElClásico on Thursday, Oct 21 with Dan Thomas, Alexis Nunes Luis Garcia, Pablo Zabaleta, Steve McManaman and Sid Lowe providing coverage and analysis Thursday to Saturday. On game day from 9-10am ESPN FC gets you ready for kickoff from inside the Nou Camp on ESPN 2/ESPN + before the game coverage begins at 10am on ESPN + and a post-game show at 12:15 p.m. ET on ESPN+.

Fuera de Juego – Exclusively on ESPN+

The European soccer news and analysis show will serve as the Spanish-language pre and post report throughout the weekend. Jorge Ramos and Hernán Pereya will host the shows from Barcelona. These special editions will air on ESPN+ on Thursday, Oct. 21 and Friday, Oct. 22 at 7 p.m. ET and on Saturday, Oct. 23 at 2:30 p.m. ET. On Sunday, the show will air as a pre (9 a.m. ET) and post (12:15 p.m. ET.

ElClásico Archive Matches: Leading up to ElClásico, ESPN platforms will air a total of six archive ElClásico matches dating back as far as 2004. Schedule.

Original Content: In addition to studio programming, ESPN+ will be home to original ElClásico content. Available in English & Spanish:

LaLiga the Movie : Until recently, the soccer industry thought only the biggest stadiums could support the logistical requirements of a Real Madrid-Barcelona clash, but on April 10, 2021, fans saw ElClásico played at Estadio Alfredo Di Stefano, Real Madrid’s state-of-the-art Valdebebas training facilities. “LaLiga the Movie” takes fans inside the match preparations for hosting a Madrid-Barcelona clash at Los Blancos’ training facilities.

Analyzing ElClásico : Analysis of the biggest game of the year by focusing on the tactics, include a look at the strategy of both teams’ head coaches.

The Road to ElClásico: A look at how Barcelona and Real Madrid will arrive at the league’s week 10’s fixture this season.

Digital : Digital Soccer and Video Coverage in English and Spanish

Spain-based reporters Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen and Moisés Llorens will headline ESPN.com and ESPNDeportes.com daily news and information coverage. Highlights:

ElClásico Preview: Sid Lowe previews the match, highlighting everything fans need to know ahead of the match

Defining players and moments of the Clásico: looks at all the key players and rivalries through the years

Scouting Report: Our resident scout, Tor-Kristian Karlsen, assesses all the young, new players on Real Madrid and, especially, Barcelona

Video piece on Real Madrid’s Karim Benzema

Match-day coverage – Graham Hunter and Gab Marcotti share insights on the match

ElClásico: Historic XI’s. Players with more Clásicos played

Barcelona and Real Madrid bad moments…How they arrive at ElClásico by the numbers and stats?

ESPN Social

ElClásico content will feature prominently on ESPN’s industry-leading social media in the lead up, during and immediately after the match, including highlights, entertaining off-field moments, fan-generated content, custom edits and more across Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok and YouTube.

@ESPNDeportes social will also provide culturally relevant highlights, breaking news content, interviews, in the lead up, during and immediately after the match across its social media platforms – Facebook, Instagram and Twitter.

ElClásico on ESPN+ Marketing Spot

ElClásico marketing spot will use the music track “De Plata” from Spanish singer and songwriter Rosalía. The pregame coverage will integrate shots from FC Barcelona and Real Madrid New York-based Peñas (fan clubs) as part of the pregame coverage.

About ElClásico Production

ElClásico is LaLiga’s biggest production of the season, produced with cutting-edge technology, including 32 full 4K-HDR cameras. Production features include a Helicam, drones, aerial cameras, 360-degree repetitions, live statistical graphics, and a SONY Venice, a cinematic camera installed at the foot of the pitch awarded with the Innovation award at SPORTEL.

One of the novelties of this year’s production includes a MULTI-CAMERA feed that includes a master signal with extra repeats, short shot of action tracking, plan of goals, plan of benches, and a lower-third featuring real time updates.

ElClásico: FC Barcelona vs. Real Madrid, en exclusivo por ESPN+ el domingo 24 de octubre

Cobertura de la rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en inglés y en español; partido inicia a las 10:15 a.m. ET (hora del este)

Amplia cobertura previa desde Camp Nou desde el jueves 21 de octubre, en las plataformas de ESPN

Un equipo estelar de comentaristas, conductores, analistas y reporteros, tanto en los partidos como en el estudio

ESPN+ está disponible en ESPN.com y en la ESPN App para dispositivos móviles y aparatos de televisión conectados

ESPN+, el hogar exclusivo de LaLiga Santander en EE. UU., presentará la cobertura en idioma inglés y español de ElClásico —FC Barcelona vs. Real Madrid— el domingo 24 de octubre a las 10:15 a.m. ET, en vivo desde el estadio Camp Nou de FC Barcelona en España. El encuentro culminará semana de cobertura previa sin precedentes de ElClásico en las distintas cadenas de ESPN y en ESPN+, que incluirá el relato de partidos en vivo y programas de estudio desde Barcelona del jueves 21 al domingo 24 de octubre.

Considerada como la más grande rivalidad en el fútbol de clubes, Barcelona vs. Real Madrid presenta algunos de los mejores jugadores del deporte como: Karim Benzema, Luka Modrić, Casemiro, Tony Kros, Vinícius Jr. para el Real Madrid; y el plantel del Barcelona, que incluye al defensor estadounidense Sergiño Dest, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Ansu Fati. Este será el primer El Clásico que se transmitirá por ESPN+ como parte de un acuerdo multianual anunciado a principios de este año.

La presentación de ElClásico les ofrecerá a los aficionados tanto la cobertura tradición del partido como una experiencia alternativa de múltiples cámaras para darles la oportunidad de disfrutar de diferentes perspectivas e información sobre el partido a través de una experiencia más personalizada.

Comentaristas de ElClásico

Expertos de TV de ESPN en inglés y español en Barcelona para ElClásico

El equipo de comentaristas de ESPN para ElClásico incluye a exjugadores y exentrenadores que reportarán desde Camp Nou. El plantel de conductores televisivos, analistas, expertos y reporteros incluye a: Martin Ainstein, Sam Borden, Ian Darke, Rodrigo Fáez, Luis Garcia, Mario Kempes, Moises Llorens, Sid Lowe, Steve McManaman, Alejandro Moreno, Alexis Nunes, Ricardo Ortiz, Hernán Pereyra, Jorge Ramos, Hugo Sánchez, Gemma Soler, Dan Thomas y Pablo Zabaleta.

Programación de ElClásico (todos los horarios son del Este. Consultar la programación semanal aquí)

Jueves 21 de octubre 4 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 7 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (español) 6 p.m. ESPN FC ESPN+ (inglés) Viernes 22 de octubre 02:50 p.m. Osasuna vs. Granada ESPN+ (inglés y español) 4 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 7 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (español) 8 p.m. ESPN FC ESPN+ (inglés) Sábado 23 de octubre 7:55 a.m. Valencia vs. Mallorca ESPN2, ESPN Deportes, ESPN+ 10 a.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 10:05 a.m. Cádiz vs. Alavés ESPN+ 12:20 p.m. Elche vs. Espanyol ESPN+ 02:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ESPN+ 2 p.m. Jorge Ramos y Su Banda ESPN Deportes, ESPN+ 02:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (español) 3-5 p.m. Athletic Club vs. Villarreal ESPN+ 5-5:30 p.m. Fuera de Juego ESPN+ (español) 8 p.m. ESPN FC ESPN+ Domingo 24 de octubre 07:50 a.m. Sevilla vs. Levante ESPN+ 8-9 a.m. Fútbol Center ESPN Deportes 9-10 a.m. ESPN FC Programa previo a El Clásico ESPN2, ESPN+ (inglés) 9-10 a.m. Fuera de Juego Especial de El Clásico ESPN Deportes, ESPN+ (español) 10-12:15 p.m. FC Barcelona vs. Real Madrid ESPN+ 12-1p.m. Fútbol Center ESPN Deportes 12:15-12:45 p.m. Fuera de Juego Posterior a ElClásico ESPN+ (español) 12:15 p.m. ESPN FC Posterior a ElClásico ESPN+ (inglés) 12:20 p.m. Real Betis vs. Rayo Vallecano ESPN+ 2:30 p.m. Atlético de Madrid vs. Real Sociedad ESPN+ Lunes 25 de octubre 2:50 p.m. Getafe vs. Celta de Vigo ESPN+

* Sujeto a cambio

Programas de estudio desde Barcelona

Jorge Ramos y Su Banda (ESPN Deportes, ESPN+)

Jorge Ramos y Hernán Pereyra, conductores del popular programa de noticias y debate de tres horas, estarán en vivo desde Barcelona a partir del jueves 21 de octubre. El programa se conducirá desde España los días jueves, viernes y sábado (del 21 al 23 de octubre). Ambos estarán acompañados por una rotación de invitados desde estudios externos, como José del Valle, Carolina De Las Salas, Andrés Agulla, Fernando Palomo, Richard Méndez y Dionisio Estrada. El programa de tres horas se transmitirá por ESPN Deportes e ESPN+ de 4 a 7 p.m. ET los días jueves y viernes. El sábado 23 de octubre, ESPN Deportes e ESPN+ transmitirán dos ediciones de 2 horas a las 10 a.m. ET y a las 2 p.m. ET.

ESPN FC – ESPN+ & ESPN2

ESPN FC comienza su cuenta regresiva hacia ElClásico el jueves 21 de octubre con Dan Thomas, Alexis Nunes, Luis Garcia, Pablo Zabaleta, Steve McManaman y Sid Lowe ofreciendo cobertura y análisis desde el día jueves hasta el sábado. El día del partido, de 9 a 10 a.m., ESPN FC te prepara para el puntapié inicial desde el interior del Camp Nou por ESPN 2/ESPN+ antes del inicio de la cobertura del partido a las 10 a.m. por ESPN+ y un programa posterior al partido a las 12:15 p.m. ET por ESPN+.

Fuera de Juego – En exclusivo por ESPN+

El programa de noticias y análisis sobre el fútbol europeo se transmitirá como programa previo y posterior al partido en idioma español durante todo el fin de semana. Jorge Ramos y Hernán Pereyra conducirán los programas desde Barcelona. Estas ediciones especiales se transmitirán por ESPN+ el jueves 21 de octubre y el viernes 22 de octubre a las 7 p.m. ET, y el sábado 23 de octubre a las 2:30 p.m. ET. El domingo, el programa se transmitirá como programa previo (9 a.m. ET) y posterior (12:15 p.m. ET).

Partidos de archivo de ElClásico

Como previa para ElClásico, las plataformas de ESPN transmitirán un total de seis partidos de archivo de El Clásico con fechas que se remontan a 2004. Programación.

Contenido original

Además de la programación de estudio, ESPN+ será el hogar de contenido original sobre ElClásico. Disponible en inglés y español:

LaLiga the Movie : Hasta hace poco, la industria del fútbol creía que solo los más grandes estadios podían cumplir con los requisitos logísticos de un encuentro entre el Real Madrid y Barcelona, pero el 10 de abril de 2021, los aficionados vieron jugar ElClásico en el Estadio Alfredo Di Stefano, las instalaciones de entrenamiento de última generación del Real Madrid en Valdebebas. “LaLiga the Movie” lleva a los aficionados al interior de las preparaciones para organizar un encuentro entre Madrid y Barcelona en las instalaciones de entrenamiento de Los Blancos.

Analyzing ElClásico : un análisis concentrado en las tácticas del partido más importante del año, que incluye una mirada a la estrategia de los entrenadores principales de ambos equipos.

The Road to ElClásico: un análisis de cómo llegarán el Barcelona y el Real Madrid al encuentro de la semana 10 de la liga en esta temporada.

Medios digitales

Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen y Moisés Llorens, reporteros radicados en España, encabezarán la cobertura diaria de noticias e información en ESPN.com e ESPNDeportes.com. Puntos destacados:

ElClásico: todo lo que necesitas saber (por Sid Lowe).

Jugadores y momentos definitorios de ElClásico, un artículo profundamente detallado que analiza a todos los jugadores clave a lo largo de los años, que incluyen desde luego a Ronaldo vs. Messi y a Pep vs. Mourinho.

Presentación escrita y en video de Benzema.

Informe de scouting: Tor-Kristian Karlsen, nuestro cazatalentos residente, evalúa a todos los nuevos jugadores jóvenes del Real Madrid y, en especial, del Barcelona.

Cobertura del partido: una mirada más profunda el día del partido por Graham Hunter, seguida de los comentarios de Gab Marcotti sobre el partido el lunes.

¿Cuál es el precio del plantel de cada equipo?

ElClásico: 11 históricos. Jugadores con el mayor número de Clásicos jugados.

Malos momentos del Barcelona y el Real Madrid… ¿Cómo llegan a ElClásico según los números y las estadísticas?

Redes sociales de ESPN

El contenido de ElClásico se presentará de manera destacada en las redes sociales líderes en la industria de ESPN en la previa, durante e inmediatamente después del partido, e incluirá, entre otros, momentos destacados, situaciones divertidas fuera del campo, contenido generado por los aficionados y ediciones personalizadas en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube.

La cuenta social de @ESPNDeportes también ofrecerá momentos destacados culturalmente relevantes, noticias de último minuto y entrevistas en la previa, durante e inmediatamente después del partido en sus distintas plataformas sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Campaña de Marketing para ElClásico

La campaña de Marketing para ElClásico en ESPN + incluirá la canción “De Plata” de la cantante española Rosalía. La cobertura previa también incluirá segmentos en vivo desde las Peñas del Real Madrid y Barcelona en Nueva York como parte de la cobertura previa al partido.

Sobre la Producción de ElClásico

ElClásico es la mayor producción de la temporada, producido con 32 cámaras FULL 4K-HDR. La producción del partido también contará con una Helicam (cámara en helicóptero), drone sobrevolando el estadio, cámara aérea, repeticiones 360 grados, grafismos estadísticos en directo, además de la SONY Venice, que es la cámara cinemática a pie de césped y que ha sido premiada en los SPORTEL AWARDS de Mónaco.

Una de las novedades de este año es la producción de un feed MULTICÁMARA que incluye: una camera de señal máster con repeticiones extra; plano corto de seguimiento de la acción; plano de porterías; plano de banquillos. La producción también incluirá una banda inferior con todo tipo de estadísticas del partido que irán actualizándose en tiempo real.

