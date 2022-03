ElClásico: Real Madrid CF vs. FC Barcelona – Exclusively on ESPN+  Sunday, March 20

Coverage of Real Madrid CF vs FC Barcelona rivalry in English and Spanish; Kickoff at 4 p.m. ET

Expansive lead-up coverage from Madrid begins Thursday, March 17 across ESPN platforms

All-Star team of match and studio commentators, hosts, analysts and reporters from site

ESPN+ available on ESPN.com, ESPN App for mobile and connected TV devices and Hulu

ESPN+ will present exclusive, English- and Spanish-language coverage of ElClásico — Real Madrid CF vs FC Barcelona — on Sunday, March 20 at 4 p.m. ET, live from Real Madrid’s Santiago Bernabéu stadium in Spain. Live coverage on ElClásico Sunday begins at 3pm ET with pregame editions of ESPN FC on ESPN+ and Fuera de Juego on ESPN+ and the ESPN App.

League leaders Real Madrid CF will host a resurgent FC Barcelona for the third rivalry match of the season. Real Madrid won the season’s first meeting 2-1 in October 2021, at Camp Nou. The rivals met again in January 2022 in the Supercopa de España semifinals, with Real Madrid CF defeating FC Barcelona in extra time 3-2 to extend their ElClásico winning streak to five games in all competitions.

ElClásico Commentators

English: (play-by-play), Ian Darke (play-by-play), Steve McManaman (analyst) and Kasey Keller, Sid Lowe Alexis Nunes (sideline)

Spanish: Fernando Palomo (play-by-play), Hugo Sánchez (analyst) and Martín Ainstein, Moises Llorens, Pablo Zabaleta (sideline)

The ElClásico presentation on ESPN+ will offer fans both the traditional match coverage and an alternative multi-camera viewing experience, giving fans the opportunity to enjoy different perspective and match data through a more personalized offering. As part of the coverage, the English- and Spanish-language pregame shows will integrate segments from ElClásico presented by Verizon watch parties featuring interviews with LaLiga ambassadors, including former Real Madrid CF forward Fernando Morientes (Houston), former FC Barcelona striker Patrick Kluivert (Miami), and former Real Madrid CF centre-forward Davor Suker (Los Angeles). ESPN’s Hérculez Gómez (Los Angeles), Carlos Nava (Houston) and Sebastián Salazar (Miami) will report from location – representing the most comprehensive remote events coverage for a European soccer match cross U.S. cities by an American network.

ElClásico Sunday Programming. All times Eastern. Full ElClásico Schedule.

Sun., March 20 9 a.m. Espanyol vs. Mallorca (Live) ESPN+ (English/Spanish) 11:15 a.m. Cadiz vs. Villarreal (Live) ESPN+ (English/Spanish) 11:15 a.m. Celta de Vigo vs. Real Betis (Live) ESPN+(English/Spanish) 1:20 p.m. Sevilla vs. Real Sociedad (Live) ESPN Deportes, ESPN+ (English/Spanish) 3 p.m. Fuera de Juego ElClásico Pregame (Live) ESPN+, ESPN App 3 p.m. ESPN FC ElClásico Pregame (Live) ESPN+, ESPN App 4 p.m. Real Madrid CF vs. FC Barcelona (Live) ESPN+ (English/Spanish) 6 p.m. ESPN FC Post Game (Live) ESPN+ 6 p.m. Fuera de Juego Post Game (Live) ESPN+

ESPN’s English and Spanish-Language TV Personalities in Madrid for ElClásico

ESPN’s ElClásico commentator team includes former players and coaches reporting from Santiago Bernabéu. The roster: Martín Ainstein, Ian Darke, José del Valle, Rodrigo Fáez, Luis Garcia, Kasey Keller, Moises Llorens, Sid Lowe, Steve McManaman, Alexis Nunes, Rob Palmer, Fernando Palomo, Ricardo Puig, Hugo Sánchez, Gemma Soler, and Pablo Zabaleta.

Studio Shows from Madrid. Full ElClásico Schedule.

Jorge Ramos y Su Banda (ESPN Deportes, ESPN+)

José del Valle, a contributor with the popular, three-hour soccer talk and debate show, will originate live from Madrid beginning Wednesday, March 16. ESPN Deportes’ Andrés Agulla, Carolina De Las Salas, Dionisio Estrada, Richard Méndez, Ricardo Ortiz, and Hernán Pereyra, will join the program. Friday’s edition of the show will feature a sit-down interview with LaLiga president Javier Tebas. The show will air Wednesday and Thursday from 4-7 p.m. ET on ESPN+. Friday’s edition on ESPN+ will simulcast on ESPN Deportes.

ESPN FC – ESPN+

ESPN FC begins its countdown to ElClásico on Thursday, March 17 with Alexis Nunes as host, joined by Ian Darke, Luis Garcia, Kasey Keller, Sid Lowe, and Steve McManaman, through Sunday. On Friday, the show will feature a special ElClásico edition that will include an interview with U.S. defender Sergiño Dest (FC Barcelona). The show airs at 8 p.m. ET on ESPN+ and on the ESPN App.

Game day coverage starts at 3 p.m. ET on ESPN+ and the ESPN App, with Dan Thomas and Alejandro Moreno in studio, joined by Luis Garcia, Sid Lowe and Alexis Nunes pitch-side. Darke and McManaman will provide analysis from the booth. A special post-game edition airs immediately after the conclusion of the match with full coverage from Madrid, including post-game reactions on ESPN+.

Fuera de Juego – Exclusively on ESPN+

The European soccer news and analysis show will serve as the Spanish-language pre- and post-game show throughout the weekend, with Ricardo Puig hosting from site alongside Martín Ainstein, Moisés Llorens, Manu Martín, Fernando Palomo, Hugo Sánchez, Gemma Soler, and Pablo Zabaleta, starting Thursday. These special editions will stream live on ESPN+ Thursday, March 17 and Friday, March 18 at 8 p.m. ET and on Saturday, March 19 at 3:30 p.m. ET and 6 p.m. ET. On Sunday, the show will air as pre- (3 p.m. ET) and post-game program (6 p.m. ET.).

SportsCenter – Sunday’s “SC Featured” segment on SportsCenter will air a profile on U.S. defender Sergiño Dest (FC Barcelona). Born in the Netherlands to a Dutch mother and Surinamese-American father, Dest has represented the United States internationally at senior level since 2019. The feature, reported by ESPN global correspondent and senior writer Sam Borden, will debut in the 8 a.m. ET edition of SportsCenter and will re-air in other editions Sunday and Monday.

Original Content: In addition to studio programming, ESPN+ will be home to original ElClásico content, available in English and Spanish. Full ElClásico Schedule.

LaLiga the Movie : A film view of the first Clásico of the 2021-22 season

Analyzing ElClásico: In-depth look at the tactical strategies both coaches have used throughout the season

The Road to ElClásico: A look at marquee matches for Real Madrid CF and FC Barcelona so far this season

LaLiga World: Stars from both teams talk about the season’s most eagerly-awaited rivalry match

LaLiga Show: Will provide fans a full preview, latest news, and insiders’ view of ElClásico

LaLiga 90 in 60: A condensed version of the 2021-22 first Clásico, a 2-1 victory for Real Madrid CF

Supercopa de España 90 in 60: A condensed version of the first semifinal of the 2021-22 Supercopa de España, a 3-2 victory for Real Madrid CF.

Digital: Digital Soccer and Video Coverage in English and Spanish

Spain-based reporters Rodrigo Fáez, Alex Kirkland, Graham Hunter, Moisés Llorens, and Sid Lowe, will headline ESPN.com and ESPNDeportes.com daily news and information coverage. Highlights:

ElClásico Preview:Real Madrid-Barcelona predictions, odds, big questions, stats to know and key matchups by Alex Kirkland and Sam Marsden

Inside Xavi’s Barcelona revolution: How the former midfield maestro turned the team around by Graham Hunter

Ryan O’Hanlon: How should Barcelona and Real Madrid line up next season?

Match-day coverage and analysis from – Graham Hunter and Alex Kirkland

Video highlights and analysis from ESPN FC experts

Post-match rapid reactions from Gabriele

ESPN Social

ElClásico content will feature prominently on ESPN’s industry-leading social media in the lead up, during and immediately after the match, including highlights, entertaining off-field moments, fan-generated content, custom edits, and more; across Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok and YouTube.

@ESPNDeportes social will also provide culturally relevant highlights, breaking news content, interviews, in the lead up, during and immediately after the match across its social media platforms – Facebook, Instagram and Twitter.

ElClásico on ESPN+ Marketing Spot

ElClásico marketing spot features the music track “Saoko” from the new album of Spanish singer and songwriter Rosalía.

Additional LaLiga Matchday 29 Action on ESPN+, ESPN Deportes. Full ElClásico Schedule.

In addition to ElClásico, ESPN+ will air the nine remaining LaLiga matches from matchday 29, Friday, March 18, through Sunday, March 20. Highlights include:

March 19 at 4 p.m. ET, ESPN+ : LaLiga champions Atlético de Madrid visit Rayo Vallecano. The match will be produced from site with Rob Palmer (play-by-play) and Kasey Keller, ESPN soccer analyst and former Rayo Vallecano goalkeeper, returning to Vallecas for the match. The preshow will include content on Keller’s return to Vallecas stadium.

Sunday, March 20, 1:30 p.m. ET, ESPN+, ESPN Deportes: A second-placed Sevilla hosts Real Sociedad.

– 30 –

ElClásico: Real Madrid CF vs. FC Barcelona, en exclusivo por ESPN+ el domingo 20 de marzo

Cobertura del enfrentamiento entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona en inglés y español; a las 4 p.m. ET (hora del Este)

Amplia cobertura previa desde Madrid a partir del jueves 17 de marzo en las distintas plataformas de ESPN

Un equipo estelar de comentaristas, conductores, analistas y reporteros, tanto en los partidos como en el estudio

ESPN+ está disponible en ESPN.com, en la ESPN App para dispositivos móviles y aparatos de televisión conectados, y en Hulu

ESPN+ presentará cobertura exclusiva en idioma inglés y español de ElClásico —Real Madrid CF vs. FC Barcelona— el domingo 20 de marzo a las 4 p.m. ET, en vivo desde el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid en España. La cobertura en vivo de ElClásico comienza el domingo a las 3 p.m. ET con ediciones previas al partido de ESPN FC en ESPN+ y Fuera de Juego en ESPN+ y la ESPN App.

El Real Madrid, líder de la liga, recibirá a un renaciente Barcelona para el tercer enfrentamiento de esta rivalidad de la temporada. El Real Madrid ganó el primer encuentro de la temporada por 2 a 1 en octubre de 2021 en el Camp Nou. Los rivales volvieron a enfrentarse en enero de 2022 en las semifinales de la Supercopa de España, donde el Real Madrid CF venció al FC Barcelona en tiempo suplementario por 3 a 2 y extendió su racha de victorias para ElClásico a cinco partidos en todas las competencias.

Comentaristas de ElClásico

En inglés: (jugada a jugada), Ian Darke (jugada a jugada), Steve McManaman (analista) Alexis Nunes, Sid Lowe, Kasey Keller (de campo)

En español: Fernando Palomo (jugada a jugada), Hugo Sánchez (analista) y Martín Ainstein, Moisés Llorens, Pablo Zabaleta (de campo)

La presentación de ElClásico en ESPN+ les ofrecerá a los fans tanto la cobertura tradicional del partido como una experiencia alternativa de múltiples cámaras, para que puedan disfrutarlo con una perspectiva e información diferentes gracias a una entrega más personalizada. Como parte de la cobertura, los programas previos al partido en inglés y español integrarán segmentos de los watch parties de ElClásico, con entrevistas a embajadores de LaLiga como Fernando Morientes (Houston), exdelantero del Real Madrid, Patrick Kluivert (Miami), ex delantero del Barcelona, y Davor Suker (Los Ángeles), ex delantero del Real Madrid. Los periodistas de ESPN Hérculez Gómez (Los Ángeles), Carlos Nava (Houston) y Sebastián Salazar (Miami) transmitirán desde cada ciudad, lo que representa la cobertura más amplia de un partido de fútbol europeo por parte de una cadena nacional en distintas ciudades de EE. UU.

Programación de ElClásico para el domingo. Todos los horarios son del Este. Programación completa de ElClásico.

Domingo 20 de marzo 9 a.m. Espanyol vs. Mallorca (En Vivo) ESPN+ (inglés/español) 11:15 a.m. Cádiz vs. Villarreal (En Vivo) ESPN+ (inglés/español) 11:15 a.m. Celta de Vigo vs. Real Betis (En Vivo) ESPN+ (inglés/español) 1:20 p.m. Sevilla vs. Real Sociedad (En Vivo) ESPN Deportes, ESPN+ (inglés/español) 3 p.m. Fuera de Juego – Edición previa al partido de ElClásico (En Vivo) ESPN+, ESPN App 3 p.m. ESPN FC – Edición previa al partido de ElClásico (En Vivo) ESPN+, ESPN App 4 p.m. Real Madrid CF vs. FC Barcelona (En Vivo) ESPN+ (inglés/español) 6 p.m. ESPN FC – Edición posterior al partido ESPN+ 6 p.m. Fuera de Juego – Edición posterior al partido ESPN+

Personalidades de TV de ESPN en inglés y español en Madrid para ElClásico

El equipo de comentaristas de ESPN para ElClásico incluye a exjugadores y exentrenadores que reportarán desde Santiago Bernabéu. El plantel: Martín Ainstein, Ian Darke, José del Valle, Rodrigo Fáez, Luis Garcia, Kasey Keller, Moisés Llorens, Sid Lowe, Steve McManaman, Alexis Nunes, Rob Palmer, Fernando Palomo, Ricardo Puig, Hugo Sánchez, Gemma Soler y Pablo Zabaleta.

Programas de estudio desde Madrid. Programación completa de ElClásico.

Jorge Ramos y Su Banda (ESPN Deportes, ESPN+) José del Valle, colaborador del popular programa de tres horas de charla y debates sobre fútbol, reportará en vivo desde Madrid a partir del miércoles 16 de marzo. Andrés Agulla, Carolina De Las Salas, Dionisio Estrada, Richard Méndez, Ricardo Ortiz y Hernán Pereyra, de ESPN Deportes, se unirán al programa. La edición del programa del día viernes presentará una entrevista con Javier Tebas, presidente de LaLiga. El programa se transmitirá por ESPN+ el miércoles y el jueves de 4 a 7 p.m. ET. La edición del viernes se transmitirá simultáneamente en ESPN+ y ESPN Deportes.

ESPN FC – ESPN+

ESPN FC comienza su cuenta regresiva hacia ElClásico el jueves 17 de marzo con Alexis Nunes como conductora, acompañada por Ian Darke, Luis Garcia, Kasey Keller, Sid Lowe y Steve McManaman. El viernes, el programa presentará una edición especial de ElClásico que incluirá una entrevista con el defensor estadounidense Sergiño Dest (FC Barcelona). El programa se transmite a las 8 p.m. ET por ESPN+ y en la ESPN App.

El día del partido, la cobertura comienza a las 3 p.m. ET en ESPN+ y en la ESPN App con Dan Thomas y Alejandro Moreno en el estudio, acompañados por Luis Garcia, Sid Lowe y Alexis Nunes desde el campo de juego. Darke y McManaman ofrecerán análisis desde la cabina. Inmediatamente después de finalizar el encuentro se transmitirá una edición especial posterior al partido con cobertura completa desde Madrid, incluidas las reacciones posteriores al enfrentamiento en ESPN+.

Fuera de Juego – En exclusivo por ESPN+

El programa de noticias y análisis sobre el fútbol europeo se transmitirá como programa previo y posterior al partido en idioma español durante todo el fin de semana, con Ricardo Puig como conductor desde Madrid junto con Martín Ainstein, Moisés Llorens, Manu Martín, Fernando Palomo, Hugo Sánchez, Gemma Soler y Pablo Zabaleta, a partir del jueves. Estas ediciones especiales se transmitirán en vivo vía streaming por ESPN+ el jueves 17 de marzo y el viernes 18 de marzo a las 8 p.m. ET, y el sábado 19 de marzo a las 3:30 p.m. ET y 6 p.m. ET. El domingo, el programa se transmitirá como programa previo (3 p.m. ET) y posterior (6 p.m. ET) al partido.

SportsCenter – el segmento “SC Featured” de la edición del domingo de SportsCenter transmitirá un especial sobre el defensor estadounidense Sergiño Dest (FC Barcelona). Dest nació en los Países Bajos, hijo de madre neerlandesa y padre surinamés-estadounidense, y desde el 2019 juega en la selección de Estados Unidos y representa al país a nivel internacional. El especial —presentado por Sam Borden, redactor sénior y corresponsal internacional de ESPN— se estrena en la edición de las 8 a.m. ET de SportsCenter, y se vuelve a transmitir en otras ediciones del domingo y lunes.

Contenido original: además de la programación de estudio, ESPN+ será el hogar de contenido original sobre ElClásico, disponible en inglés y español. Programación completa de ElClásico.

LaLiga the Movie : un vistazo cinematográfico al primer ElClásico de la temporada 2021-22

Analyzing ElClásico: un profundo análisis de las estrategias tácticas que han utilizado ambos entrenadores a lo largo de la temporada

The Road to ElClásico: un vistazo a los principales encuentros del Real Madrid y el Barcelona en esta temporada

LaLiga World: estrellas de ambos equipos hablan sobre el enfrentamiento de la rivalidad más esperado de la temporada

LaLiga Show: les ofrecerá a los aficionados una previa completa, las últimas novedades y un análisis de ElClásico visto desde adentro

LaLiga 90 in 60: una versión de 60 minutos del primer ElClásico de la temporada 2021-22, donde el Real Madrid ganó 2 a 1

Supercopa de España 90 in 60: una versión de 60 minutos de la primera semifinal de la Supercopa de España de 2021-22, que marcó una victoria por 3 a 2 para el Real Madrid.

Medios digitales: cobertura digital futbolística y de video en inglés y español

Rodrigo Fáez, Alex Kirkland, Graham Hunter, Moisés Llorens y Sid Lowe, reporteros radicados en España, encabezarán la cobertura diaria de noticias e información en ESPN.com e ESPNDeportes.com. Puntos destacados:

Previa de ElClásico:predicciones, probabilidades, grandes interrogantes, estadísticas y partidos claves, de la mano de Alex Kirkland y Sam Marsden

Un vistazo al interior de la revolución de Xavi en Barcelona: cómo el exmaestro del mediocampo logró dar vuelta al equipo (Graham Hunter)

Ryan O’Hanlon: ¿cuál debería ser la formación del Barcelona y Real Madrid la próxima temporada?

Cobertura el día del partido y análisis a cargo de Graham Hunter y Alex Kirkland

Momentos destacados en video y análisis de los expertos de ESPN FC

Primeras reacciones tras finalizar el partido con Gabriele

Redes sociales de ESPN

El contenido de ElClásico se presentará de manera destacada en las redes sociales de ESPN, líderes en la industria, en la previa, durante e inmediatamente después del partido, e incluirá, entre otros, momentos destacados, situaciones divertidas fuera del campo, contenido generado por los aficionados y ediciones personalizadas en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube.

La cuenta social de @ESPNDeportes también ofrecerá momentos destacados culturalmente relevantes, noticias de último minuto y entrevistas en la previa, durante e inmediatamente después del partido en sus distintas plataformas sociales: Facebook, Instagram y Twitter.

Marketing

La campaña de marketing de ESPN para ElClásico incluye una promo con la canción “Saoko” del nuevo álbum de la cantante y compositora española Rosalía.

Más acción de LaLiga en la fecha 29 por ESPN+ e ESPN Deportes. Programación completa de ElClásico.

Además de ElClásico, ESPN+ transmitirá los nueve partidos restantes de LaLiga desde la fecha 29, el viernes 18 de marzo, hasta el domingo 20 de marzo. Entre las presentaciones destacadas se incluyen:

Sábado 19 de marzo a las 4 p.m. ET, por ESPN+ : el Atlético de Madrid, campeón de LaLiga, visita al Rayo Vallecano. El partido se presentará desde el lugar del encuentro con Rob Palmer (jugada a jugada) y Kasey Keller, analista de fútbol de ESPN y ex arquero del Rayo Vallecano, que regresa a Vallecas para el encuentro. El pre-show incluirá contenido sobre el regreso de Keller al estadio de Vallecas.

Domingo 20 de marzo a la 1:30 p.m. ET, por ESPN+ e ESPN Deportes: Sevilla, que actualmente ocupa el segundo lugar, recibe al Real Sociedad.

– 30 –