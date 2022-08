ESPN+, ESPN Renew Copa del Rey and Supercopa de España

All 65 Copa del Rey matches each season exclusively on ESPN+ through 2027

Supercopa de España matches on ESPN, ESPN Deportes and ESPN+ annually

ESPN has reached a multi-year extension with the Royal Spanish Football Federation for exclusive U.S. media rights to Copa del Rey and Supercopa de España, Spain’s top two soccer cup competitions.

The agreement brings all 65 Copa del Rey matches each season exclusively to ESPN+, in both English and Spanish. All matches will be available in English, with more than 30 matches per season streaming in Spanish as well.

The Supercopa de España (Spanish Super Cup) semifinals and final will be carried live in English and Spanish on ESPN networks (ESPN / ESPN 2 / ESPN Deportes) and ESPN+.

“Copa del Rey and Spanish Super Cup, together with LaLiga, are the three jewels of Spanish soccer,” said Sonia Gomez, ESPN senior director for programming and acquisitions. “Having these three premier properties cements ESPN+ as the home for Spanish soccer in the U.S. and reinforces our position as the country’s leading media destination for soccer fans.”

Copa del Rey and Spanish Super Cup join an unmatched lineup of approximately 2,000 annual soccer matches on ESPN+, led by LaLiga Santander and Smartbank, Germany’s Bundesliga and Bundesliga 2, the Emirates FA Cup, Carabao Cup and EFL, Dutch Eredivise, Liga MX, USL, U.S. Open Cup, and more.

Organized by the Royal Spanish Football Federation, Copa del Rey is Spain’s annual knockout soccer competition and one of the top domestic cup championships in the world. Founded in 1903, it is one of the longest-running soccer cup competitions. Last season 126 clubs participated, including all 20 LaLiga clubs. Real Betis are the reigning champions. FC Barcelona is the most successful club in the competition with 31 trophies.

Supercopa de España is an annual super cup tournament launched by the Spanish Football Federation in 1982. The event debuted as a two-team competition and currently features four teams – winners and runners-up from the previous LaLiga and Copa del Rey seasons. FC Barcelona’s 12 Supercopa de España titles lead all clubs, and reigning champion Real Madrid is a close second with 11 titles. Since its launch, the competition has featured some of the best ElClasico – Real Madrid vs. FC Barcelona – matches, including last season’s Real Madrid 3-2 victory over FC Barcelona in the January 2022 semifinal at King Fahd Stadium in Riyadh, Saudi Arabia.

About ESPN+:

ESPN+ is the industry-leading sports streaming service that offers fans in the U.S. thousands of live sports events, original programming not available on ESPN’s linear TV or digital networks and exclusive editorial content from dozens of ESPN writers and reporters. Launched in April 2018, ESPN+ has grown to more than 22.3 million subscribers.

Fans sign up to ESPN+ for just $6.99 a month (or $69.99 per year) at ESPN.com, ESPNplus.com or on the ESPN App (mobile and connected devices). It is also available as part of The Disney Bundle that gives subscribers access to Disney+, ESPN+ and Hulu for $13.99/month (Hulu w/ads) or $19.99/month (Hulu w/o ads). Subscribers to Hulu + Live TV also receive ESPN+ at no additional cost.

FOR SPANISH:

ESPN+ e ESPN renuevan la Copa del Rey y la Supercopa de España

Los 65 partidos de la Copa del Rey de cada temporada en exclusivo por ESPN+ hasta 2027

Los partidos de la Supercopa de España anualmente en ESPN, ESPN Deportes e ESPN+

ESPN acordó con la Real Federación Española de Fútbol una extensión de varios años por los derechos de transmisión en exclusiva en Estados Unidos de la Copa del Rey y la Supercopa de España, las dos principales competencias de fútbol en España.

El acuerdo incluye los 65 partidos de la Copa del Rey de cada temporada, en exclusiva, para ESPN+, tanto en inglés como español. Todos los partidos estarán disponibles en inglés, con más de 30 partidos por temporada que se transmitirán vía streaming también en español.

Las semifinales y la final de la Supercopa de España se transmitirán en vivo en inglés y español en las cadenas de ESPN (ESPN / ESPN2 / ESPN Deportes) y en ESPN+.

“La Copa del Rey y la Supercopa de España, junto con LaLiga, son las tres joyas del fútbol español”, dijo Sonia Gómez, directora sénior de programación y adquisiciones de ESPN. “Estas tres principales atracciones consolidan a ESPN+ como el lugar central para ver el fútbol español en los Estados Unidos y fortalecen nuestra posición como el principal destino de los aficionados del fútbol en los medios de difusión del país”.

La Copa del Rey y la Supercopa de España se agregan a una lista incomparable de aproximadamente 2.000 partidos de fútbol al año en ESPN+, y que encabezan LaLiga Santander y Smartbank, la Bundesliga y la Bundesliga 2 alemanas, Emirates FA Cup, Carabao Cup y EFL, la Liga MX, USL, U.S. Open Cup y otros.

La Copa del Rey, organizada por la Real Federación Española de Fútbol, es la competencia anual de fútbol español por excelencia y uno de los principales campeonatos nacionales del mundo. La competencia, fundada en 1903, es una de las de mayor duración. En la temporada pasada participaron 126 clubes, incluidos los 20 clubes de LaLiga. Real Betis es el campeón actual. FC Barcelona es el club de mayor éxito en la competencia, con 31 trofeos.

La Supercopa de España es un torneo anual de súper copas lanzado por la Federación Española de Fútbol en 1982. El evento se estrenó como una competencia entre dos equipos pero actualmente cuenta con cuatro equipos: los campeones y subcampeones de las temporadas anteriores de LaLiga y la Copa del Rey. FC Barcelona lidera a todos los clubes con 12 títulos de la Supercopa de España, mientras que el campeón actual Real Madrid lo sigue de cerca con 11 títulos. Desde su inicio, la competencia ha ofrecido algunos de los mejores partidos de ElClásico, entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que incluyen la victoria 3-2 del Real Madrid ante el FC Barcelona en la semifinal de enero de 2022 en el estadio Rey Fahd en Riad, Arabia Saudita.

Acerca de ESPN+:

ESPN+ es el servicio de streaming de deportes líder en la industria que ofrece a los fans en EE. UU. miles de eventos deportivos en vivo, programación original no disponible en la televisión lineal ni en las cadenas digitales de ESPN, y contenido editorial exclusivo de decenas de redactores y periodistas de ESPN. Desde su lanzamiento en abril de 2018, ESPN+ ha crecido hasta llegar a más de 22.3 millones de suscriptores.

Los aficionados pueden suscribirse a ESPN+ por solo $6.99 al mes (o $69.99 al año) en ESPN.com, ESPNplus.com o en la ESPN App (dispositivos móviles y conectados). También está disponible como parte del paquete The Disney Bundle que les ofrece a los suscriptores acceso a Disney+, ESPN+ y Hulu por $13.99 al mes (Hulu con anuncios) o $19.99 al mes (Hulu sin anuncios). Los suscriptores de Hulu + Live TV también reciben ESPN+ sin costo adicional.

-30-