Rodolfo Martinez, Promoted to SVP, ESPN Deportes and International Productions

ESPN has promoted Rodolfo Martinez to Senior Vice President, ESPN Deportes and international Productions, it was announced today by Stephanie Druley,

Executive Vice President, Event & Studio Production, ESPN. Martinez, who was previously Vice President, ESPN Deportes and International Productions, will continue to report to Druley.

Martinez is responsible for the oversight of live events and studio production for all ESPN networks outside the U.S. and ESPN Deportes. He also oversees ESPN’s English and Spanish-language LaLiga production, including event and studio, and will continue to lead the Content Development Unit for ESPN Deportes and international productions.

“Rodolfo is a talented and collaborative leader who has played an instrumental role in establishing ESPN Deportes as a high-quality content leader among U.S. Hispanics,” said Druley. “He has also done a tremendous job in helping ESPN grow its reach and relevance to sports fans around the world.”

During his tenure at ESPN, Martinez has been directly involved in the launch of 15 networks, including overseeing 13 international editions of SportsCenter in three languages. He has been a key driver of ESPN’s continued growth and leadership in Latin America, overseeing production facilities in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Perú. He also oversees content production for Africa, Asia, Europe, Pac-Rim, and NBA content for Tencent. Following the Fox acquisition, Martinez added oversight of live events and studio production of Fox Sports Networks in Latin America (now rebranded ESPN).

Martinez has received numerous accolades for his work in the media industry, including 9 Sports Emmys, a NAMIC Vision Awards, and being named to Cablefax’s Most Influential Minorities in Media (2016, 2017, 2018, and 2019, 2020).

Martinez joined ESPN in 2000 as Senior Director of Production, where he managed and directed studio, newsgathering and remote production for ESPN Deportes and ESPN in Mexico.

– 30 –

Martes 2 de agosto de 2022

Rodolfo Martinez ascendido a vicepresidente sénior de ESPN Deportes y Producción internacional

ESPN ha ascendido a Rodolfo Martinez al puesto de vicepresidente sénior de ESPN Deportes y Producción internacional, tal como anunció hoy Stephanie Druley, vicepresidenta ejecutiva de Eventos y producción de estudio de ESPN. Martinez, quien anteriormente ocupó el cargo de vicepresidente de ESPN Deportes y Producción internacional, seguirá trabajando bajo la dirección de Druley.

Martinez lidera la supervisión de eventos en vivo y producción de estudio para todas las cadenas de ESPN fuera de EE. UU. e ESPN Deportes. También supervisa la producción de LaLiga en inglés y español para ESPN, incluyendo los eventos y las producciones de estudio, y seguirá encabezando la Unidad de Desarrollo de Contenido para ESPN Deportes y Producción internacional.

“Rodolfo es un líder talentoso y un gran colaborador, y ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación de ESPN Deportes como líder en contenido de alta calidad entre la audiencia hispana de EE. UU.”, dijo Druley. “También ha realizado un increíble trabajo ayudando a ESPN a ampliar su alcance y su relevancia entre los aficionados a los deportes en todo el mundo”.

Durante el tiempo que lleva en ESPN, Martinez ha estado directamente involucrado en el lanzamiento de 15 cadenas, incluyendo la supervisión de 13 ediciones internacionales de SportsCenter en tres idiomas. Ha fomentado un nivel de crecimiento y liderazgo continuo de ESPN en Latinoamérica, con la supervisión de instalaciones de producción en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Además, supervisa la producción de contenido para África, Asia, Europa y Cuenca del Pacífico, y contenido de la NBA para Tencent. Luego de la adquisición de Fox, Martinez sumó la supervisión de los eventos en vivo y la producción de estudio de Fox Sports Networks en Latinoamérica (ahora nombrados ESPN).

Martinez ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en la industria de los medios de comunicación, entre ellos 9 Sports Emmys, un NAMIC Vision Award, y ser incluido en la lista de Minorías más influyentes de Cablefax (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020).

Martinez se unió a ESPN en el año 2000 como director sénior de producción, donde administró y dirigió la producción en estudio y a distancia y la recopilación de noticias para ESPN Deportes e ESPN en México.

– 30 –