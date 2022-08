Soccer Reporter Alexis Nunes Signs Multiyear Contract Extension with ESPN

ESPN has reached a multiyear contract extension with ESPN soccer reporter and host Alexis Nunes to continue in her role as one of the lead reporters for ESPN’s European soccer coverage. As part of her new agreement, Nunes will continue her expert reporting from the pitch and in studio across ESPN and ESPN+ platforms.

Under the new contract, Nunes will have an expanded role on ESPN’s LaLiga coverage. Each week, Nunes will travel throughout Spain and serve as the English and Spanish-language pitch-side reporter for LaLiga on ESPN and ESPN+. She will also continue to co-host ESPN FC, the daily soccer television news and information program and serve as a contributor to various studio shows across ESPN, ESPN+ and ESPN Deportes.

“From Kingston, Jamaica to the world, that’s where ESPN has taken me and I am thrilled to continue on this amazing journey,” said Nunes. “As the daughter of an El Salvadorian mom and a Jamaican dad, I grew up in a household where soccer and cricket were part of my childhood, and now to be right in the middle of the action, bringing fans all the drama from the pitch is a dream come true.”

In addition to her reporting and co-host duties, Nunes will continue to cover major events for ESPN, including the 2022 FIFA World Cup.

“Alexis is an integral part of our coverage of LaLiga across ESPN and ESPN+ platforms,” said Gisela Leyva, Coordinating Producer II, ESPN. “She is a versatile talent with deep knowledge of the game and has an incredible ability to switch seamlessly between English and Spanish. Those attributes will serve us well as we continue our commitment to provide distinctive coverage of LaLiga to soccer fans in both languages.”

Nunes joined ESPN in 2014. During her time with the network, she has covered major events, including the UEFA Women’s EURO 2022, UEFA EURO 2020, the 2019 Pan American Games, multiple Cricket World Cups, the 2022 UEFA Champions League Final in Paris, multiple FA Cup Finals, multiple ICC Women’s T20 Cricket World Cups and the 2016 Rio Summer Olympics.

In 2021, Nunes co-hosted Somos Afro-Latinos, an ESPN special that brought together a group of Afro-Latino athletes, from across sports and generations, for a conversation on the intersection of race, sport and the Latino culture.

Prior to joining ESPN, Nunes worked at SportsMax TV, a Caribbean based TV network and co-hosted The SportsMax Zone, the network’s flagship program. During her time there, she also co-hosted English-language coverage of the London 2012 Summer Olympics.

###

La reportera de fútbol Alexis Nunes firma extensión de contrato multianual con ESPN

ESPN ha anunciado una extensión de contrato multianual con Alexis Nunes, reportera y conductora de fútbol de ESPN, para que continúe desempeñándose entre los principales reporteros para la cobertura del fútbol europeo de ESPN. Nunes seguirá aportando su experto análisis desde la cabina y en el estudio por las distintas plataformas de ESPN.

Como parte de su nuevo contrato, se ampliará la función de Nunes en la cobertura de LaLiga por ESPN. Cada semana, Nunes viajará por España y actuará como reportera en inglés y español desde el campo de juego para LaLiga por ESPN e ESPN+. Seguirá siendo coconductora de ESPN FC, el programa televisivo diario de noticias e información sobre fútbol, y se desempeñará como colaboradora en los programas de estudio de ESPN Deportes.

“Desde Kingston, Jamaica, hacia el mundo: allí es donde me ha llevado ESPN y me entusiasma la posibilidad de continuar en este increíble viaje”, señala Nunes. “Como hija de una madre salvadoreña y un padre jamaiquino, me crie en un hogar donde el fútbol y el cricket fueron parte de mi niñez, y el hecho de estar ahora en el centro de la acción y llevándoles a los aficionados toda la emoción desde el campo de juego es un sueño hecho realidad”.

Además de desempeñarse como reportera y coconductora, Nunes seguirá cubriendo los principales eventos para ESPN, incluyendo el Mundial de la FIFA 2022.

“Alexis es parte integral de nuestra cobertura de LaLiga en las distintas plataformas de ESPN e ESPN+”, comentó Gisela Leyva, productora de coordinación II de ESPN. “Ella tiene un talento versátil con un profundo conocimiento del deporte y la increíble capacidad de cambiar con fluidez entre el inglés y el español. Esos atributos nos serán sumamente útiles al seguir afirmando nuestro compromiso de ofrecer una cobertura distintiva de LaLiga para aficionados del fútbol en ambos idiomas”.

Nunes se unió a ESPN en 2014. Desde su incorporación a la cadena, ha cubierto importantes eventos como la UEFA Women’s EURO 2022, UEFA EURO 2020, Los Juegos Panamericanos 2019, varios Mundiales de Cricket, la final de la 2022 UEFA Champions League en Paris, varias finales de FA Cup, varios ICC Women’s T20 Cricket World Cups y las Olimpiadas de Rio 2016.

En 2021, Nunez fue coconductora de Somos Afro-Latinos, un especial de ESPN que reunió a un grupo de atletas afrolatinos, pertenecientes a varios deportes y generaciones diferentes, para mantener una conversación sobre la intersección entre raza, deporte y cultura latina.

Antes de incorporarse a ESPN, Nunes trabajó en SportsMax TV, una cadena televisiva caribeña, donde se desempeñó como conductora de The SportsMax Zone, el programa insignia de la cadena. Durante ese período, se desempeñó también como coconductora en la cobertura en idioma inglés de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

###