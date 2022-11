Former Mexico National Team Coach Juan Carlos Osorio Joins ESPN for FIFA World Cup News and Information Coverage

Former Mexico National Team Head Coach, Juan Carlos Osorio has joined ESPN as soccer analyst. Osorio will be part of the ESPN’s roster of on-air commentator team to travel to Qatar its multiplatform news and information coverage for the 2022 FIFA World Cup. Osorio will serve as lead analyst for ESPN Deportes’ Mexican soccer debate and analysis show, Fútbol Picante. He will also appear contribute on SportsCenter and appear daily on ESPN+’s Futbol Americas and on ESPNFC.

“I am very excited to join ESPN for its coverage of the World Cup,” said Osorio. “One of the things I enjoy the most is talking about the game, always focused on being as objective as possible. I look forward to sharing my insights and analysis of the action on the field in English and Spanish.”

Rodolfo Martinez, Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production, added: “Coaches make some of the best analysts because they understand the many facets and nuances of the game. Juan Carlos’ vast experience on the sidelines will provide fans a high-level analysis, including a fresh, off the field inside on the Mexican National Team.”

Osorio became one of Mexico’s most prolific coaches. He served as head coach of El Tri from 2015 all the way through their World Cup Hexagonal exit in Russia. During his tenure with Mexico, Osorio led the team to dominate opponents in the World Cup qualifying phase, snagging the top spot in the final hexagonal round. During the World Cup, he guided El Tri to an epic victory against Germany in the group stage. They were later eliminated in the round of 16 for a seventh straight World Cup after losing to Brazil.

Osorio began his coaching career in 2006 with the Colombian soccer club Millonarios and later managed Major League Soccer teams Chicago Fires and New York Red Bulls, leading the latter to their first conference title in 2008. Through his coaching career, Osorio has managed eight clubs and two national teams. He also served as conditioning coach for Manchester City. He began is soccer journey as a player in 1982 playing for a couple of clubs in Colombia and Brazil before ultimately having to retire after only five years due to injury.

El ex técnico de la selección nacional de México Juan Carlos Osorio se incorpora a ESPN para ofrecer cobertura de información y noticias en la Copa Mundial de la FIFA

Osorio aparecerá regularmente en ESPN Deportes en el programa de debates y análisis sobre fútbol mexicano Fútbol Picante

El exdirector técnico de la selección nacional de fútbol de México, Juan Carlos Osorio, se ha incorporado a ESPN como analista de fútbol. Osorio formará parte de la plantilla de comentaristas al aire de ESPN que viajará a Qatar a fin de ofrecer cobertura de noticias e información multiplataforma para la Copa Mundial de la FIFA. Osorio se desempeñará como analista principal en Fútbol Picante, el programa de debates y análisis sobre fútbol mexicano de ESPN Deportes. También aparecerá regularmente en SportsCenter, y contribuirá de forma diaria en Futbol Americas y en ESPNFC en ESPN+.

“Me entusiasma mucho unirme a ESPN para la cobertura del Mundial,” comentó Osorio. “Una de las cosas que más disfruto es hablar del juego, siempre enfocado en ser lo más objetivo posible. Espero poder cumplir el rol para el que me trajo ESPN que es analizar los juegos tanto en español como en inglés.”

Rodolfo Martínez, vicepresidente sénior de producción de ESPN International e ESPN Deportes, agregó: “Los entrenadores son algunos de los mejores analistas porque entienden las muchas facetas y matices del juego. La vasta experiencia de Juan Carlos brindará a los fanáticos un análisis de alto nivel, incluyendo una perspectiva fresca, extra cancha de la Selección Mexicana.”

Osorio se convirtió en uno de los técnicos más prolíficos de México. Fue director técnico de El Tri desde 2015 hasta su salida en el hexagonal de la Copa Mundial de Rusia. Durante su tiempo en México, Osorio llevó al equipo a dominar a sus rivales en la fase de clasificación de la Copa Mundial y a capturar el primer lugar de la ronda final del hexagonal. Durante la Copa Mundial, guio a El Tri a una victoria épica contra el equipo alemán en la etapa de grupos. Más adelante fueron eliminados en los octavos de final para una séptima Copa Mundial consecutiva tras perder contra Brasil.

Osorio inició su carrera como técnico en 2006 en el club de fútbol colombiano Millonarios y más tarde dirigió los equipos de la Major League Soccer, Chicago Fires y New York Red Bulls, llevando a este último a ganar su primer título de la conferencia en 2008. Durante su carrera como técnico, Osorio dirigió ocho clubes y dos equipos nacionales. También fue entrenador de acondicionamiento para Manchester City. Comenzó su trayectoria en el fútbol como jugador en 1982 para dos clubes en Colombia y Brasil antes de tener que retirarse tras apenas cinco años debido a una lesión.

