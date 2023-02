ESPN+ to Showcase Three Real Madrid-FC Barcelona El Clasico Contests in 35 Days

Home and away Copa del Rey Semifinals on March 2 and April 5; Second Leg of the 2022-2023 LaLiga Season Series

ESPN Deportes to Simulcast March 19 LaLiga ElClasico at Camp Nou in Barcelona

Surround Coverage Across ESPN FC, Fuera de Juego, Jorge Ramos y su Banda, Futbol Americas, and More

ESPN+ will live stream three upcoming El Clasico – Real Madrid vs. FC Barcelona – matches in 35 days beginning Thursday, March 2, at 4 p.m. ET, with the first leg of the 2022-2023 Copa del Rey semifinal at Santiago Bernabeu in Madrid. Thursday’s contest marks the 252nd match in this historic rivalry between the two leading clubs in world soccer. The second leg of the Copa del Rey semifinals will be live from Camp Nou in Barcelona on Wednesday, April 5, at 4 p.m. ET.

Sandwiched between the semifinals is the second ElClasico match of the LaLiga season on Sunday, March 19, at 4 p.m. – the rubber match of the regular season’s home and away series. The 254th edition of FC Barcelona vs. Real Madrid will be on ESPN+ and ESPN Deportes. Fuera de Juego’s pregame coverage on ESPN+ will begin at 3 p.m. with ESPN Deportes joining in progress at 3:30 p.m. ESPN FC will start the English-language coverage on ESPN+ at 3:30 p.m.

The Matchup

El Clásico between FC Barcelona and Real Madrid is considered the top rivalry series in soccer. Real Madrid (14) and FC Barcelona (5) are two of the most successful clubs, having won 19 UEFA Champions League titles combined. Highlights:

FC Barcelona and Real Madrid are currently Nos. 1 and 2, respectively, in the LaLiga standings.

Real Madrid and FC Barcelona are two of three LaLiga teams that have never been relegated from the top division. In a series dating back to 1902, both clubs are perennially competing for domestic and international trophies.

Real Madrid’s 101 wins lead El Clásico rivalry matchups. FC Barcelona has 98 wins. The series has 52 ties.

FC Barcelona (17) and Real Madrid (13) had 30 players on World Cup 2022 team rosters.

El Clásico Commentators

English-language game commentary: Ian Darke (play-by-play) and analyst Steve McManaman

Ian Darke (play-by-play) and analyst Steve McManaman Spanish-language: Play-by-play Ricardo Ortiz and Fernando Palomo (March 19), and analyst Luis Garcia

and Fernando Palomo (March 19), and analyst Luis Garcia Reporters: Sid Lowe, Alexis Nunes, and Gemma Soler (English); Rodrigo Faez, Moises Llorens, and Martin Ainstein (Spanish) – all from the match sites.

Schedule: Three El Clásicos on ESPN+:

Date Time (ET) Program Platforms Thu, Mar 2 2 p.m. ESPN FC Pregame Special ESPN+, YouTube, ESPN App 2:30 p.m. Fuera de Juego Pregame Special ESPN+ 3 p.m. Copa del Rey Semifinal I: Real Madrid vs. FC Barcelona Ian Darke, Steve McManaman, reporter Sid Lowe Ricardo Ortiz, Luis Garcia, reporter Rodrigo Faez ESPN+ 5 p.m. Fuera de Juego Postgame Special ESPN+ Sun, Mar 19 3 p.m. Fuera de Juego Pregame Special ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC Pregame Special ESPN+, YouTube, ESPN App 4 p.m. FC Barcelona vs. Real Madrid (LaLiga ElClásico) Darke, McManaman, reporters Lowe and Alexis Nunes Fernando Palomo, Garcia, reporters Moises Llorens and Martin Ainstein ESPN+, ESPN Deportes 6 p.m. Jorge Ramos y su Banda ElClásico Special ESPN Deportes 6 p.m. Fuera de Juego Postgame Special ESPN+ Wed, Apr 5 3 p.m. ESPN FC Pregame Special ESPN+, YouTube, ESPN App 3:30 p.m. Fuera de Juego Pregame Special ESPN+ 4 p.m. Copa del Rey Semifinal II: FC Barcelona vs. Real Madrid Darke, McManaman, and Gemma Soler Ortiz, Garcia, and Moises Llorens ESPN+ 6 p.m. Fuera de Juego Postgame Special ESPN+

Surround Programming

SportsCenter: Select Spanish- and English-language editions of the ESPN flagship news program will feature El Clásico previews.

ESPNFC: Hosts Dan Thomas or Kay Murray, and a rotation of analysts – Craig Burley, Shaka Hislop, Luis Garcia, Alejandro Moreno, et al. – will present the pregame, halftime, and postgame shows exclusively on ESPN+. The pregame shows will also stream on the ESPN FC YouTube channel and the ESPN App.

Fuera de Juego: Ricardo Puig, Paco Gabriel de Anda, and Alex Pareja will anchor the Spanish-language studio programming around the game on ESPN+ and ESPN Deportes.

Jorge Ramos y su Banda: Jorge Ramos, Jose Del Valle, Carolina de Las Salas, Eduardo Biscayart, Rodrigo Faez, and Moises Llorens will host a postgame edition on Sunday, March 19, beginning at approx. 6 p.m. ET / 3 p.m. PT on ESPN Deportes.

Fútbol Americas: Hosts Herculez Gomez and Sebastian Salazar will preview and discuss the matches exclusively on ESPN+.

ESPN.com

Reporters Sam Mardsen (Barcelona) and Alex Kirkland (Real Madrid) will headline the digital platform’s coverage of the three El Clásicos, and analysis by Gab Marcotti, Graham Hunter, and Sid Lowe. Highlights:

The oral history of four El Clásicos in 18 days in 2011 – LaLiga match on April 16, Copa del Rey Final on April 20, and two matches of the UEFA Champions League semifinals on April 17 and May 3 – between rival managers José Mourinho (Real Madrid) vs. Pep Guardiola (FC Barcelona)

Big-picture preview, predictions, and betting lines for each match

Live Blog during all three matches

Rapid reaction and player grades after each match

El Clasico video reports, analysis, and opinions from ESPN FChosts and pundits will be available across the digital platform.

AT&T: Halftime Sponsor of ElClásico and Surround Takeover on ESPN Deportes

AT&T will be the halftime sponsor of the LaLiga ElClásico, airing March 19 on ESPN Deportes and streaming on ESPN+. The sponsorship represents a surround experience where AT&T will also be the presenting sponsor of the LaLiga Previa, the official ElClásico pregame show on ESPN Deportes, and presenter of various ESPN Deportes studio shows, including Jorge Ramos y su Banda, Cronometro, SportsCenter, Goles Y Mas, Fuera de Juego, and Fútbol Picante leading into this marquee matchup.

ESPN+ presenta tres encuentros de El Clásico entre el Real Madrid y FC Barcelona en 35 días

Semifinales de la Copa del Rey local y visitante el 2 de marzo y el 5 de abril; partido decisivo de la temporada de LaLiga 2022-2023

ESPN Deportes transmitirá simultáneamente ElClásico de LaLiga el 19 de marzo en Camp Nou, Barcelona

Cobertura general en todo ESPN FC, Fuera de Juego, Jorge Ramos y su Banda, Futbol Americas y más

ESPN+ transmitirá próximamente en vivo vía streaming tres partidos de El Clásico, Real Madrid vs. FC Barcelona, en 35 días a partir del jueves 2 de marzo a las 4 p.m. ET (hora del Este), con el primer tramo de la semifinal de la Copa del Rey 2022-2023 en Santiago Bernabéu, Madrid. El encuentro del jueves marca el partido 252 de esta histórica rivalidad entre dos clubes líderes del mundo futbolístico. El segundo tramo de las semifinales de la Copa del Rey será en vivo desde Camp Nou, en Barcelona, el miércoles 5 de abril a las 4 p.m. (ET).

Entre las semifinales también tendrá lugar el segundo partido de ElClásico de la temporada de LaLiga el domingo 19 de marzo a las 4 p.m., el partido decisivo de las series locales y visitantes de la temporada regular. La edición 254 del FC Barcelona vs. Real Madrid se podrá ver en ESPN+ e ESPN Deportes. La cobertura de la edición previa al partido de Fuera de Juego en ESPN+ comenzará a las 3 p.m., e ESPN Deportes se unirá a la transmisión a las 3:30 p.m. ESPN FC comenzará la cobertura en inglés en ESPN+ a las 3:30 p.m.

El partido

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se considera la serie de máxima rivalidad en el fútbol. Real Madrid (14) y FC Barcelona (5) son dos de los clubes más exitosos y han ganado, en forma combinada, 19 títulos de la UEFA Champions League. Puntos destacados:

Actualmente, FC Barcelona y Real Madrid ocupan el primer y segundo puesto, respectivamente, en las posiciones de LaLiga.

Real Madrid y FC Barcelona son dos de los tres equipos de LaLiga que nunca han quedado relegados de la división principal. En una serie que dio comienzo en 1902, ambos clubes vienen compitiendo desde siempre por trofeos nacionales e internacionales.

Las 101 victorias del Real Madrid lideran los partidos de rivalidad de El Clásico. El FC Barcelona cuenta con 98 victorias. La serie tiene 52 empates.

El FC Barcelona (17) y el Real Madrid (13) tuvieron 30 jugadores en los planteles de equipos de la Copa Mundial 2022.

Comentaristas de El Clásico

Comentarista del partido en inglés: Ian Darke (jugada a jugada) y el analista Steve McManaman

Ian Darke (jugada a jugada) y el analista Steve McManaman En español: Jugada a jugada, Ricardo Ortiz y Fernando Palomo (19 de marzo), y el analista Luis Garcia

y Fernando Palomo (19 de marzo), y el analista Luis Garcia Reporteros: Sid Lowe, Alexis Nunes y Gemma Soler (en inglés); Rodrigo Faez, Moises Llorens y Martin Ainstein (en español); todos desde los lugares del encuentro.

Programación: Tres El Clásico en ESPN+:

Fecha Hora (ET) Programa Plataformas Jue. 2 de mar. 2 p.m. ESPN FC: Especial previo al partido ESPN+, YouTube, ESPN App 2:30 p.m. Fuera de Juego: Especial previo al partido ESPN+ 3 p.m. Semifinal I de la Copa del Rey: Real Madrid vs. FC Barcelona Ian Darke, Steve McManaman y el reportero Sid Lowe Ricardo Ortiz, Luis Garcia, reportero Rodrigo Faez ESPN+ 5 p.m. Fuera de Juego: Especial posterior al partido ESPN+ Dom. 19 de mar. 3 p.m. Fuera de Juego: Especial previo al partido ESPN+, ESPN Deportes 3 p.m. ESPN FC: Especial previo al partido ESPN+, YouTube, ESPN App 4 p.m. FC Barcelona vs. Real Madrid (ElClásico de LaLiga) Darke, McManaman, reporteros Lowe y Alexis Nunes Fernando Palomo, Garcia, reporteros Moises Llorens y Martin Ainstein ESPN+, ESPN Deportes 6 p.m. Jorge Ramos y Su Banda: Especial de ElClásico ESPN Deportes 6 p.m. Fuera de Juego: Especial posterior al partido ESPN+ Miércoles 5 de abril 3 p.m. ESPN FC: Especial previo al partido ESPN+, YouTube, ESPN App 3:30 p.m. Fuera de Juego: Especial previo al partido ESPN+ 4 p.m. Semifinal II de la Copa del Rey: FC Barcelona vs. Real Madrid Darke, McManaman y Gemma Soler Ortiz, Garcia y Moises Llorens ESPN+ 6 p.m. Fuera de Juego: Especial posterior al partido ESPN+

Programación complementaria

SportsCenter: ediciones selectas en español e inglés del programa insignia de noticias de ESPN mostrarán las previas de ElClásico.

ESPNFC: los conductores Dan Thomas o Kay Murray y una rotación de analistas, Craig Burley, Shaka Hislop, Luis Garcia, Alejandro Moreno y otros, presentarán la edición previa al partido, y los programas de medio tiempo y posteriores al partido, exclusivamente en ESPN+. Los programas previos al partido también se transmitirán vía streaming por el canal de ESPN FC YouTube y la ESPN App.

Fuera de Juego: Ricardo Puig, Paco Gabriel de Anda y Alex Pareja presentarán la programación de estudio en español en torno al partido en ESPN+ e ESPN Deportes.

Jorge Ramos y Su Banda: Jorge Ramos, Jose Del Valle, Carolina de Las Salas, Eduardo Biscayart, Rodrigo Faez y Moises Llorens conducirán una edición posterior al partido el domingo 19 de marzo que comenzará aproximadamente a las 6 p.m. ET/3 p.m. PT (hora del Pacífico) en ESPN Deportes.

Futbol Americas: los conductores Herculez Gomez y Sebastian Salazar presentarán la previa y analizarán los partidos exclusivamente en ESPN+.

ESPN.com / ESPNDeportes.com

Los reporteros Sam Mardsen (Barcelona) y Alex Kirkland (Real Madrid) encabezarán la cobertura de la plataforma digital de los tres ElClásico, además del análisis de Gab Marcotti, Graham Hunter y Sid Lowe. Puntos destacados:

la narración de cuatro ElClásico en 18 días en 2011: el partido de LaLiga el 16 de abril, la final de la Copa del Rey el 20 de abril y dos partidos de las semifinales de la UEFA Champions League el 17 de abril y 3 de mayo entre los directores técnicos rivales José Mourinho (Real Madrid) y Pep Guardiola (FC Barcelona)

Previas en pantalla grande, predicciones y apuestas para cada partido

Blog en vivo durante los tres partidos

Reacciones rápidas y puntuaciones de los jugadores luego de cada partido

Videoreportes, análisis y opiniones de ElClásico a cargo de los conductores y expertos de ESPN FC disponibles en todas las plataformas digitales.

AT&T: patrocinador del medio tiempo de ElClásico y programas complementarios por ESPN Deportes

AT&T será el patrocinador del medio tiempo de ElClásico de LaLiga, que se transmitirá el 19 de marzo por ESPN Deportes y vía streaming por ESPN+. El patrocinador ofrecerá una experiencia complementaria en la que AT&T también será el presentador de LaLiga Previa, el programa oficial previo al partido de ElClásico en ESPN Deportes; también presentará diversos programas de estudio de ESPN Deportes, incluyendo Jorge Ramos y su Banda, Cronómetro, SportsCenter, Goles y Más, Fuera De Juego y Fútbol Picante, antes del encuentro principal.

