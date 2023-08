ESPN’s Multimedia Coverage of the 2023-24 LALIGA Season Begins this Weekend

Third Season of ESPN and LALIGA™ Collaboration Places Fan at the Core of the Strategy

ESPN and LALIGA Multimedia Coverage of the 2023-24 LALIGA Season Begins this Weekend

New weekly, one-hour La Peña de LALIGA debuts on ESPN Deportes

For the third straight season, ABC to broadcast a marquee matchup on the season-opening weekend

All 380 LALIGA matches in English and Spanish live on ESPN+

ABC and ESPN platforms will comprehensively cover LALIGA’s™ 93rd season in English and Spanish, making it the third straight season The Walt Disney Company media platforms (ABC, ESPN, ESPN+, and ESPN Deportes) will be the U.S. home for one of soccer’s top-tier leagues. ESPN’s coverage has grown progressively each season as the league establishes its profile as a soccer competition of choice for U.S. fans. All 380 matches will be available on ESPN+. Additionally, ESPN Deportes will simulcast up to 10 matches per weekend.

Saturday’s Athletic Club-Real Madrid on ABC at 3 p.m. ET (kick is 3:30 p.m.) is the third straight year a marquee matchup in the season-opening weekend will be on the U.S. broadcast television network. The match from the picturesque San Mames stadium in Bilbao, Spain, will air in Spanish on ESPN Deportes, and stream in English and Spanish on ESPN+.

Live streaming of all 380 LALIGA matches this 2023-24 season will begin with a doubleheader on Friday, Aug. 11: UD Almeria vs. Rayo Vallecano at 1:30 p.m., and Sevilla vs. Valencia at 3:30 p.m. The matches will be simulcast on ESPN Deportes. Opening weekend schedule and studio show line-up.

New in 2023-24:

ESPN Deportes Weekly La Peña de LALIGA Premieres Friday

Today, ESPN announced the debut of La Peña de LALIGA, a one-hour studio program dedicated to LALIGA and serving US Hispanic fans by creating a community among LALIGA fans, live on ESPN Deportes and available on ESPN+ via video-on-demand after the show. “La Peña” (in Spain) derives from an affinity group – the club. La Peña de LALIGA will showcase the shared experiences of a community united by their passion and pride for LALIGA and the affiliated clubs.

La Peña de LALIGA will preview the top matchups and storylines of the upcoming weekend games through in-depth analysis, lively debates, unique stats, and “insider” information, leveraging the unique access available to ESPN talent as the league’s exclusive rights holder in the U.S.

Premiere Date: Friday, Aug. 11, at 12:30 p.m., and will kick off ESPN Deportes’ live match coverage of the 2023-24 season.

Friday, Aug. 11, at 12:30 p.m., and will kick off ESPN Deportes’ live match coverage of the 2023-24 season. Platforms: Live on ESPN Deportes every Friday; available on ESPN+ as video-on-demand

Live on ESPN Deportes every Friday; available on ESPN+ as video-on-demand Host: Sportscenter anchor and ESPN bilingual studio host Cristina Alexander

Sportscenter anchor and ESPN bilingual studio host Reporters: Spain-based Moises Llorens , Gemma Soler , Rodrigo Faez , Martίn Ainstein , Eduardo Fernandez Abascal , and others

Spain-based , , , , , and others The analysts: 1978 World Cup champion and Golden Boot winner Mario Kempes, Real Madrid and Mexican National Team legend Hugo Sanchez, Alex Pareja, Fernando Palomo, Eduardo Biscayart, Jose del Valle, and more.

“La Peña de LALIGA will define how fans in the U.S. touch, feel, and experience LALIGA throughout the season,” said Rodolfo Martinez, ESPN Senior Vice President, International and ESPN Deportes Production. “This is another tent-pole to bring fans closer to the culture, pageantry, and passion of all LALIGA clubs.”

ESPN Marketing Campaign Celebrates LALIGA and its U.S. Fans

One of the main initiatives to keep the fan at the core of the strategy, ESPN Marketing debuted a brand-new creative campaign – For the Love of LALIGA – capturing the heart-stopping spectacle of the game and the unrivaled passion and pageantry of LALIGA fans.

Multiplatform Coverage

Season-opening Studio Shows with Segments from Spain

ESPN’s coverage of the season-opening weekend will begin Thursday, August 10, with daily content from Bilbao. On Sunday, August 13, the crew will relocate to Estadio Coliseum Alfonso Pérez in Madrid for the Getafe CF-FC Barcelona match. Shows on ESPN platforms featuring LALIGA season-opening content include the new La Peña de LaLiga, Jorge Ramos y Su Banda, SportsCenter, Fútbol Center, Crónometro, and Ahora o Nunca (Spanish); and SportsCenter, ESPN FC, and Fútbol Americas (English).

ESPN FC

ESPN FC, exclusively on ESPN+, will provide the most up-to-date news and analysis with hosts Dan Thomas or Kay Murray, alongside a rotating cast of analysts such as Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop, Steve Nicol, and more. Daily shows will preview the matchups leading into each matchday.

Fútbol Americas

The biweekly Fútbol Americas with Herculez Gomez and Sebastian Salazar on ESPN+ will provide insider analysis, commentaries, and debates on Monday and Thursday.

SportsCenter

The English- and Spanish-language editions of ESPN flagship news program will cover the league through match highlights, analysis, and storytelling, including interviews with newsmakers and American stars.

ESPN Deportes

In addition to its live match telecasts, ESPN Deportes will provide news and information coverage of LALIGA’s 93rd season through the network’s signature shows, Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro, Ahora o Nunca, Jorge Ramos y Su Banda, and Fuera de Juego.

Digital Soccer and Video Coverage

Reporters Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen and Moisés Llorens – all based in Spain – will headline ESPN.com’s daily digital news and information coverage. Highlights:

Mardsen and Llorens will be on the FC Barcelona beat, chronicling the reigning LALIGA champions.

Kirkland and Faez will pair as Real Madrid and Atlético de Madrid reporters in the capital city of Madrid.

Weekly reaction on the previous matchday storylines by Lowe; Hunter’s weekly analysis.

Preseason team-by-team previews; expansive coverage of opening weekend matches; and more.

ESPN Social

LALIGA content will be featured prominently on ESPN’s industry-leading social media channels throughout the season, including highlights, entertaining off-field moments, fan-generated content, custom edits, and more across Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok, and YouTube. ESPN’s social team will also provide on-site social coverage of marquee games, providing fans with a unique, behind-the-scenes perspective of the biggest matches, teams, and players.

@ESPNDeportes social will also provide culturally relevant highlights, special graphics, breaking news content, interviews, and scores throughout the season across its social media platforms – Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok.

Also new this season from LALIGA:

A new brand and a revolution on the broadcast

Off the field, LALIGA unveiled this summer the biggest transformation in its history, with the most visible symbol of change being a new brand identity and logo. In addition, LALIGA unveiled an all-new audiovisual broadcast experience, promising a more immersive, refreshing, and dynamic viewer experience. This is a complete overhaul of the graphics package, a change that affects on-air display, the lower third, and the scoreboard. The new LALIGA coral red will also gain prominence during broadcasts, significantly changing the viewing experience.

El Partidazo Returns

As part year-round approach to bring LALIGA closer to its U.S. fans, ElPartidazo is back! The LALIGA and ESPN event platform, designed to bring the league closer to its fans, will be visiting fans in New York, Houston, Miami, Denver, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, and other cities across the U.S. The fan-focused initiative includes interactions with the league’s partners, merchandise raffles, and more. By attending, fans can win a trip to Spain for two to watch a LALIGA game.

-30-

_____________________________________________________________

Este fin de semana comienza la cobertura multimedia de la temporada 2023-24 de LALIGA por ESPN

La tercera temporada de colaboración entre ESPN y LALIGA posicion a los fans en el centro de la estrategia

Este fin de semana comienza la cobertura multimedia de ESPN y LALIGA de la temporada 2023-24 de LALIGA

ESPN Deportes estrenará un nuevo programa semanal de una hora, La Peña de LALIGA

Por tercera temporada consecutiva, ABC transmitirá un partido estelar durante el fin de semana de apertura de la temporada

Los 380 partidos de LALIGA™ en inglés y español en vivo por ESPN+

Las plataformas ABC e ESPN cubrirán exhaustivamente la 93ª temporada de LALIGA™ en inglés y español, por lo que esta será la tercera temporada consecutiva que las plataformas de medios de difusión de The Walt Disney Company (ABC, ESPN, ESPN+ e ESPN Deportes) serán la casa en Estados Unidos de una de las ligas de fútbol de primer nivel. La cobertura de ESPN se ha ampliado progresivamente cada temporada a medida que la liga establece su perfil como la competición de fútbol de preferencia de los fans de EE. UU. Los 380 partidos estarán disponibles en ESPN+. Además, ESPN Deportes transmitirá simultáneamente hasta 10 partidos cada fin de semana.

El encuentro entre el Athletic Club y Real Madrid por ABC el domingo a las 3 p.m. ET (hora del Este), con el arranque del partido a las 3:30 p.m., marca el tercer año consecutivo que se transmite un partido estelar durante el fin de semana de apertura en televisión abierta de EE. UU. El partido desde el pintoresco estadio San Mames en Bilbao, España, se transmitirá en español por ESPN Deportes, y vía streaming en inglés y español por ESPN+.

El streaming en vivo de los 380 partidos de LALIGA para esta temporada 2023-24 comenzará con dos partidos consecutivos el viernes 11 de agosto: UD Almería vs. Rayo Vallecano a la 1:30 p.m., y Sevilla vs. Valencia a las 3:30 p.m. Los partidos se transmitirán simultáneamente por ESPN Deportes. Horario del fin de semana de apertura y lista de programas de estudio.

Novedades para la temporada 2023-24:

El programa semanal La Peña de LALIGA de ESPN Deportes se estrena el viernes

ESPN anunció hoy el debut de La Peña de LALIGA, un programa de estudio de una hora centrado en LALIGA para los aficionados hispanos en EE. UU. con el fin de crear una comunidad entre los fans de LALIGA, transmitido en vivo por ESPN Deportes y disponible en ESPN+ como video bajo demanda después de su transmisión. En España, “La Peña” significa un grupo o club de personas con intereses afines. La Peña de LALIGA presentará las experiencias compartidas de una comunidad unida por su pasión y orgullo por LaLiga y los clubes afiliados.

El programa ofrecerá una previa de los principales partidos y noticias en anticipación a la acción del fin de semana a través de análisis detallados, debates, estadísticas inigualables e información “de primera mano”, aprovechando el acceso exclusivo que está a disposición del talento de ESPN como titular de los derechos de la liga en EE. UU.

Fecha de estreno: viernes 11 de agosto, a las 12:30 p.m., con la cobertura en vivo de los partidos de la temporada 2023-24 de ESPN Deportes.

viernes 11 de agosto, a las 12:30 p.m., con la cobertura en vivo de los partidos de la temporada 2023-24 de ESPN Deportes. Plataformas: en vivo por ESPN Deportes todos los viernes; disponible por ESPN+ como video bajo demanda

en vivo por ESPN Deportes todos los viernes; disponible por ESPN+ como video bajo demanda Conductora: Cristina Alexander , presentadora de SportsCenter y conductora de estudio bilingüe de ESPN

, presentadora de SportsCenter y conductora de estudio bilingüe de ESPN Reporteros: Moisés Llorens , Gemma Soler , Rodrigo Faez , Martίn Ainstein y Eduardo Fernandez Abascal , radicados en España, entre otros

, , , y , radicados en España, entre otros Analistas: Mario Kempes, campeón y ganador del Botín de Oro de la Copa Mundial de 1978; Hugo Sanchez, leyenda del Real Madrid y de la selección nacional de México; Alex Pareja, Fernando Palomo, Eduardo Biscayart y Jose del Valle, entre otros.

“La Peña de LALIGA definirá cómo los fans de EE. UU. tocan, sienten y viven LALIGA a lo largo de la temporada”, comentó Rodolfo Martinez, vicepresidente sénior de ESPN, de internacional y de producción de ESPN Deportes. “Se trata de otro proyecto de especial relevancia para acercar a los fans a la cultura, fastuosidad y pasión de todos los clubes de LALIGA”.

La campaña de marketing de ESPN celebra a LALIGA y a sus fans de EE. UU.

ESPN Marketing, una de las principales iniciativas para mantener a los fans en el centro de la estrategia, estrenó una campaña publicitaria completamente nueva — Por amor a LALIGA— que capta el electrizante espectáculo del juego y la pasión y fastuosidad incomparables de los aficionados a LALIGA.

Cobertura multiplataforma

Programas de estudio de apertura de temporada con segmentos desde España

La cobertura de ESPN del fin de semana de apertura comenzará el jueves 10 de agosto con contenido diario desde Bilbao. El domingo 13 de agosto, el equipo se trasladará al Estadio Coliseum Alfonso Pérez en Madrid para el partido entre Getafe CF frente a FC Barcelona. Los programas en las plataformas de ESPN que presentan contenido de apertura de temporada de LALIGA incluyen el nuevo La Peña de LaLiga, Jorge Ramos y Su Banda, SportsCenter, Fútbol Center, Cronómetro y Ahora o Nunca (en español); y SportsCenter, ESPN FC y Fútbol Americas (en inglés).

ESPN FC

ESPN FC, en exclusivo por ESPN+, ofrecerá las novedades y los análisis más actualizados con los conductores Dan Thomas o Kay Murray, junto a un equipo rotativo de analistas como Craig Burley, Alejandro Moreno, Kasey Keller, Shaka Hislop y Steve Nicol, entre otros. Los programas diarios ofrecerán la previa de los partidos en cada jornada.

Fútbol Americas

El programa de ESPN+ que se transmite dos veces por semana, Fútbol Americas, conducido por Herculez Gomez y Sebastian Salazar, presentará análisis, comentarios y debates todos los lunes y jueves.

SportsCenter

Las ediciones en inglés y español del programa insignia de noticias de ESPN cubrirán la liga a través de momentos destacados de los partidos, análisis y material narrativo, incluidas entrevistas con invitados estelares y jugadores estadounidenses.

ESPN Deportes

Además de las transmisiones televisivas en vivo de los partidos, ESPN Deportes ofrecerá cobertura de noticias e información de la 93.a temporada de LALIGA a través de los programas emblemáticos de la cadena televisiva: Fútbol Center, Fútbol Picante, Cronómetro, Ahora o Nunca, Jorge Ramos y Su Banda y Fuera de Juego.

Cobertura digital futbolística y de video:

Los reporteros Graham Hunter, Sid Lowe, Alex Kirkland, Rodrigo Fáez, Sam Mardsen y Moisés Llorens, todos radicados en España, encabezarán la cobertura diaria de noticias e información digitales en ESPN.com. Puntos destacados:

Mardsen y Llorens se encargarán de cubrir al FC Barcelona y relatarán las historias de los actuales campeones de LALIGA.

Kirkland y Faez colaborarán como reporteros del Real Madrid y el Atlético de Madrid en la capital, Madrid.

Lowe estará a cargo de las reacciones semanales posterior a cada jornada; Hunter se encargará del análisis semanal.

Previas de la pretemporada equipo por equipo; amplia cobertura de los partidos del fin de semana de apertura y mucho más.

Redes sociales de ESPN

El contenido de LALIGA se presentará de manera destacada en las redes sociales líderes en la industria de ESPN durante toda la temporada, e incluirá momentos destacados, situaciones divertidas fuera del campo, contenido generado por los aficionados, ediciones personalizadas y más en Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube. Además, el equipo de redes sociales de ESPN presentará cobertura desde España de los partidos clásicos, ofreciéndoles a los aficionados una singular perspectiva “detrás de cámara” de los partidos, equipos y jugadores más importantes.

La cuenta social de @ESPNDeportes también ofrecerá momentos destacados culturalmente relevantes, gráficas especiales, noticias de último minuto, entrevistas y resultados durante toda la temporada en sus distintas plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

Otra novedad de LALIGA esta temporada:

Una marca nueva y una transmisión innovadora

Fuera del campo de juego, este verano LALIGA desveló la transformación más radical de su historia: su nueva identidad de marca y el nuevo logotipo, que reflejan el cambio más destacado. Asimismo, LALIGA dio a conocer una dinámica de transmisión audiovisual totalmente nueva, que promete una experiencia más inmersiva, renovada y ágil para los televidentes. Se trata de una revisión a fondo del paquete de gráficos, un cambio que que se verá en las pantallas en vivo, el tercio inferior de la pantalla y el marcador. El nuevo rojo coral de LALIGA también adquirirá prominencia durante las transmisiones, lo que cambiará drásticamente la experiencia al ver cada partido.

Regresa El Partidazo

Como parte de la estrategia a lo largo del año de acercar LALIGA a los fans de EE. UU., está de vuelta El Partidazo. La plataforma de LALIGA y de eventos de ESPN, diseñada para acercar la liga a sus aficionados, visitará a los fans en Nueva York, Houston, Miami, Denver, Las Vegas, San Diego, Los Ángeles y otras ciudades en EE. UU. La iniciativa centrada en los fans incluye interacciones con los socios de la liga, sorteos de mercancías y más. Con su asistencia, los fans podrían ganar un viaje a España para dos para asistir a un partido de LALIGA.

-30-