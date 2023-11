ESPN and NWSL Reach Multiyear Media Rights Agreement

English-, Spanish-, and Portuguese-language agreement for media rights in the U.S. and Latin America begins with the 2024 season

Live coverage of 20 games per season: 17 regular-season and three playoff matches

ESPN+ to stream all 20 matches in English and Spanish

ESPN and the National Women’s Soccer League, the top professional women’s soccer league in the United States, have reached a multi-year agreement for the English-, Spanish-, and Portuguese-language media rights to televise select matches in the U.S. and Latin America.

ESPN will present live coverage of 20 games – 17 regular-season matches and three playoff matches – each season. Additionally, ESPN in Latin America will showcase the NWSL Championship live each season.

In the U.S., the NWSL matches will be available in English on ESPN, ESPN2, and ABC. All matches will also be available in Spanish on ESPN platforms. The 20 NWSL matches on ESPN platforms throughout the season will stream live in English and Spanish on ESPN+, the No. 1 sports streaming platform serving fans in the U.S. Additionally, coverage of NWSL news and information will be available across espnW, SportsCenter, soccer-specific shows ESPN FC, Futbol Americas, and industry-leading @ESPN Social Media platforms – TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X (formerly known as Twitter), and more.

In Latin America, all matches will air live across ESPN platforms in the region.

“The NWSL is among the world’s best women’s professional soccer leagues, and we are excited to showcase the league, the clubs, and the incredible athletes to sports fans,” said Rosalyn Durant, Executive Vice President, Programming and Acquisitions, ESPN. “This agreement further strengthens our leadership position as the home for women’s sports.”

“Our new multi-partner media rights agreements fundamentally change the game for our league and the players who take the pitch each week. On behalf of the NWSL, our owners and players, I want to commend ESPN for investing in our league and affirmatively declaring to the marketplace that this league is exciting, valuable, and important,” said NWSL Commissioner Jessica Berman. “We have taken great care to ensure our games are discoverable by increasing our reach in order to expose new audiences to everything that makes our league special, and we’re thrilled to have ESPN as a partner. This is the beginning of our future.”

The NWSL now joins an unprecedented portfolio of women’s sports from one media company in the United States, the WNBA, Women’s Tennis, NCAA championships – Women’s Basketball Championships, Women’s College World Series, Women’s Volleyball, Women’s College Gymnastics Championship, and more. Through strategic rights acquisitions and programming, ESPN, in over 40 years, has been the driving force connecting fans to women’s sports. In soccer, ESPN’s coverage of the 1999 FIFA Women’s World Cup as host broadcaster and showcasing all 32 matches presented live on television in the U.S. for the first time became a historically seminal moment for the sport globally.

Over the last few years, the National Women’s Soccer League has experienced remarkable growth, solidifying its position as one of the premier women’s professional leagues in soccer. With record attendance this year, expanded viewership on linear and streaming platforms, increased fan engagement, and a surge in global recognition, the NWSL has attracted top talent worldwide. The league provides a platform for world-class athletes to showcase their skills, such as six-time FIFA Player of the Year Marta (Brazil), Amandine Henry (France), Jun Endo (Japan), Michelle Alozie (Nigeria), Thembi Kgatlana (South Africa), and most of the U.S. Women’s National Team players – Alex Morgan, Sophia Smith, Trinity Rodman, Crystal Dunn, Ashley Sanchez, and more.

SPANISH VERSION

ESPN y la NWSL alcanzan acuerdo de varios años sobre derechos de transmisión

El acuerdo sobre derechos de transmisión en idioma inglés, español y portugués en EE. UU. Y Latinoamérica comienza con la temporada 2024

Cobertura en vivo de 20 partidos por temporada: 17 de la temporada regular y tres partidos de eliminatorias

ESPN+ transmitirá vía streaming los 20 partidos en inglés y español

ESPN y la National Women’s Soccer League, la principal liga profesional de fútbol femenino en Estados Unidos, han llegado a un acuerdo de varios años por los derechos de transmisión en idioma inglés, español y portugués para televisar determinados partidos en Estados Unidos y Latinoamérica.

ESPN presentará cobertura en vivo de 20 partidos cada temporada: 17 partidos de la temporada regular y tres partidos de eliminatorias. Además, en Latinoamérica, ESPN presentará el Campeonato de la NWSL en vivo cada temporada.

En EE. UU., los partidos de la NWSL estarán disponibles en inglés por ESPN, ESPN2 y ABC. Todos los partidos también estarán disponibles en español en las plataformas de ESPN. Los 20 partidos de la NWSL en las plataformas de ESPN durante toda la temporada se transmitirán vía streaming en vivo en inglés y en español por ESPN+, la plataforma número 1 de streaming de deportes dedicada a los aficionados en los EE. UU. Además, la cobertura de noticias e información sobre la NWSL estará disponible en espnW, SportsCenter, los programas específicos de fútbol ESPN FC, Futbol Americas, y las plataformas de redes sociales de @ESPN líderes en la industria: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X (conocida anteriormente como Twitter) y más.

En Latinoamérica, todos los partidos se transmitirán en vivo en las distintas plataformas de ESPN de la región.

“La NWSL se encuentra entre las mejores ligas de fútbol profesional femenino del mundo y nos complace muchísimo presentarles a los aficionados del deporte la liga, los clubes y sus increíbles deportistas”, señala Rosalyn Durant, vicepresidenta ejecutiva de programación y adquisiciones de ESPN. “Este acuerdo consolida aún más nuestra posición de liderazgo como la casa de los deportes femeninos”.

“Nuestros nuevos acuerdos de derechos de medios con múltiples socios cambian fundamentalmente el panorama para nuestra liga y las jugadores que que están en el campo de juego cada semana. En nombre de la NWSL, nuestros propietarios y jugadores, quiero elogiar a ESPN por invertir en nuestra liga y afirmar claramente en el mercado que esta liga es emocionante, valiosa e importante”, dijo la Comisionada de la NWSL, Jessica Berman. “Hemos tenido un gran cuidado para asegurarnos de que nuestros partidos sean descubribles al aumentar nuestra audiencia y exponer a nuevas audiencias a todo lo que hace especial a nuestra liga, y estamos encantados de tener a ESPN como socio. Este es el comienzo de nuestro futuro”.

La NWSL ahora se incorpora a una cartera sin precedentes de deportes femeninos a través de una misma compañía de medios de difusión en Estados Unidos: la WNBA, tenis femenino y campeonatos de la NCAA (campeonatos de baloncesto femenino, la Serie Mundial Universitaria Femenina, voleibol femenino, el campeonato de gimnasia universitaria femenina y más). Mediante la aplicación estratégica de adquisición de derechos y programación, durante más de 40 años ESPN ha sido la fuerza impulsora que conecta a los aficionados con los deportes femeninos. En fútbol, la cobertura de ESPN de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 1999 como transmisora anfitriona y con la presentación de los 32 partidos en vivo por televisión en EE. UU. por primera vez se convirtió en un momento históricamente trascendental para el deporte a nivel global.

Durante los últimos años, la National Women’s Soccer League ha registrado un crecimiento extraordinario, consolidando su posición como una de las principales ligas profesionales femeninas de fútbol. Con récords de asistencia este año, el aumento en el número de espectadores en plataformas lineales y de streaming, una mayor participación de los aficionados y un incremento en el reconocimiento global, la NWSL ha logrado atraer talentos de primer nivel en todo el mundo. La liga ofrece una plataforma para que deportistas de nivel global exhiban sus habilidades, como Marta (Brasil), seis veces ganadora del premio de la FIFA a la Jugadora del Año, Amandine Henry (Francia), Jun Endo (Japón), Michelle Alozie (Nigeria), Thembi Kgatlana (Sudáfrica) y la mayoría de las jugadoras de la selección nacional femenina de EE. UU.: Alex Morgan, Sophia Smith, Trinity Rodman, Crystal Dunn, Ashley Sanchez y más.

